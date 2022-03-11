Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Поточний аналіз стратегій у російсько-українській війні від австралійського генерал-майора у відставці Міка Раяна. Цього разу він оцінює стратегію росіян та можливу її трансформацію у 2023 році, а також те, що могли б зробити для протидії Україна та Захід.

Нещодавно я писав про те, як розвивається стратегія росії щодо України, а також про потенційні наслідки зими. Дивлячись за межі наступних кількох місяців, якими можуть бути варіанти дій росії у 2023 році, і які вразливі місця може атакувати Україна?

З початку цієї війни український опір та успіхи на полі бою змушують росію постійно адаптувати свою стратегію. Війна пішла зовсім не так, як очікували росіяни. Їм доводиться постійно розвивати (і знижувати) свою "теорію перемоги".

Отже, зараз, у листопаді 2022 року, російська стратегія складається з кількох елементів. Перший стовп російської стратегії – їхній наратив про те, що це війна для протистояння агресії НАТО. Підпорядкованим елементом є безглузда історія про те, що Україною керують нацисти.

Цей наратив важливий для збереження підтримки війни (і путіна) в росії, а також серед інших країн. Наратив про "агресію НАТО" добре працює у певних частинах світу, особливо на Близькому Сході, в Південній Азії та Китаї.

Другим елементом є стратегічна енергетична війна проти Заходу. Зокрема, путін все ще сподівається, що він зможе використати холодну зиму і високі ціни на енергоносії для того, щоб сформувати думку західної громадськості та домогтися європейського втручання для припинення вогню (що буде тільки на користь росії).

До того часу путін буде радий затягувати війну, продовжувати тероризувати і вбивати українських мирних жителів, сподіваючись, що західна громадськість втомиться від війни.

Третім елементом російської стратегії щодо України є стратегічні "бомбардування". На початку війни вони були зосереджені на містах і цивільному населенні. Вона продовжує це робити, але також націлена на енергетику та водопостачання. Хоча це не так очевидно, але це, ймовірно, також включає кібервійну проти України.

Четвертим стовпом нинішньої стратегії росії є мобілізація. Це замінює втрати особового складу і відновлює армію для майбутніх наступальних операцій. Існує також промисловий аспект, який має на меті замінити втрачене обладнання та покращити військове виробництво.

П'ята і остання частина російської стратегії полягає в утриманні території, вже захопленої російськими військами. Це включає частини п'яти українських областей і підкріплено вересневою декларацією путіна про анексію.

Враховуючи цей стратегічний контекст, як російський генерал суровікін може думати про російську кампанію в Україні у 2023 році?

Першим елементом російської кампанії 2023 року, ймовірно, буде продовження стратегічних ударів. Це може включати більш точні удари по стратегічних військових об'єктах, зокрема по центрах логістики і підготовки. Але вона також намагатиметься стримувати іноземні інвестиції в Україну.

В рамках цих стратегічних ударів ми можемо побачити, як росія здійснює певну форму придушення протиповітряної оборони противника проти нових наземних систем ППО, розгорнутих в Україні. Дедалі ефективніший український небесний щит становить загрозу російським стратегічним цілям.

Другою частиною російської кампанії є операції з утримання п'яти областей, зазначених у російській декларації про анексію. Це важлива політична і стратегічна мета. Вона включає в себе не лише захоплення території, а й знищення партизанів.

Третьою частиною російської кампанії у 2023 році буде політична діяльність із "русифікації" території, яку вони контролюють. Ми бачили це, наприклад, у Херсоні, і це спосіб, за допомогою якого путін вважає, що він може ще більше легітимізувати своє вторгнення.

Четвертою частиною російської кампанії можуть бути місії "економії сил", які фіксують українців у місцях, де їхні сили не можуть бути використані на Півдні чи Сході для проведення наступальних дій або оборони від росії. білорусь на даний момент є прикладом цього.

П'ятою і завершальною частиною російської кампанії 2023 року можуть стати спроби підвищити боєздатність російських сухопутних і військово-повітряних сил на полі бою. Це може включати спроби покращити логістику та безпеку тилових районів, інтеграцію сухопутних і військово-повітряних сил, а також оперативну безпеку.

Як можуть відповісти Україна і Захід? По-перше, необхідна постійна західна підтримка – обладнання, навчання, фінансова та гуманітарна – на середньострокову перспективу. Це велика, промислового масштабу, війна. Україні знадобиться час, ресурси і стратегічне терпіння, щоб перемогти.

По-друге, буде потрібно більше засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також технологій боротьби з безпілотниками. росія, за підтримки Ірану, очевидно, збирається продовжувати свої стратегічні повітряні й ракетні атаки проти України.

По-третє, українська "стратегія корозії", яка атакує російську логістику, командні пункти і моральний дух, все ще буде потрібна. Але вона повинна адаптуватися в міру того, як росіяни розвиватимуть свою кампанію. Битва за адаптацію – це те, що українці мають виграти (і поки що виграють).

По-четверте, створення та застосування українських бойових сил потребує постійної підтримки. Це стосується бойових броньованих машин, боєприпасів, розвідувальної підтримки і підготовки. Для цього має розпочатися розширення оборонного виробництва на Заході України.

Нарешті, українська кампанія стратегічного впливу залишається критично важливою. Вона є ключовою частиною забезпечення політичної та громадської підтримки війни з боку Заходу. Хоча війна не є приємною справою, це правильна війна, яку необхідно вести зараз, і вона має бути повністю підтримана Заходом.

Війна не припиниться найближчої зими. Але вона буде вестися в іншому темпі. І це дає можливість політичним і військовим лідерам планувати на рік вперед.

Цей аналіз не призначений для прогнозування результатів на 2023 рік. Це неможливо – на війні надто багато невизначеностей. Але я сподіваюся, що він дає певне уявлення про те, як вищі керівники з обох сторін можуть думати про свої операції після прийдешньої зими.

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