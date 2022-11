Днями на зруйнованих будинках Гостомеля, Бородянки, Ірпеня та Горенки з’явились малюнки всесвітньо відомого, але й досі невпізнаного графіті-художника Banksy. Символічний і важливий для України та українців жест підтримки митцем, за творчістю якого стежать понад 11 млн людей по всьому світу. І хоча сам він підтвердив лише одну свою роботу, його авторство інших мало хто піддає сумніву.

З початку повномасштабної війни багато відомих світових митців у різний спосіб підтримали Україну. Відомий скульптор Аніш Капур переосмислив власну роботу Part of The Red (1000 Names), що свого часу принесла йому міжнародне визнання та присвятив її Україні. На Броад-стріт в Оксфорді постали сталеві гіганти від художника Дена Бартона, що зображають українського воїна, який тримає зброю, несе немовля та допомагає жінці дістатися безпечного місця. Футболісти англійських клубів "Евертон" і "Ман Сіті" вийшли на матч з українськими прапорами та у футболках з написом "Ні війні". Голлівудські актори Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі збирають кошти для українських біженців, які постраждали внаслідок агресії росії. Нью-Йоркська Метрополітан Опера виконує гімн України… І ось днями на зруйнованих будинках Гостомеля, Бородянки, Ірпеня та Горенки з’явились малюнки всесвітньо відомого, але й досі невпізнаного графіті-художника Banksy. Символічний і важливий для України та українців жест підтримки митцем, за творчістю якого стежать понад 11 млн людей по всьому світу.

Життя триває навіть на руїнах. Шість життєстверджуючих графіті Banksy, на які неможливо дивитися без сліз

На своїй сторінці в Instagram художник вже підтвердив авторство деяких робіт, а от чи побував він в Україні чи ні – залишається таємницею. І у цьому весь Бенксі. Натомість журналісти британського офісу BBC вважають, що побував, адже 11 листопада ввечері на його сторінці в Instagram з’явилось три фото графіті з підписом "Бородянка, Україна" – дівчинка-гімнастка робить стійку на руках, а сам малюнок розміщений на стіні однієї із зруйнованих будівель міста. Через декілька днів схожі на роботи Бенксі малюнки були помічені в інших постраждалих від окупації рф містах і містечках Київщини.

Фото: Instagram

Так, ще на одній із понівечених будівель Бородянки, зображено чоловіка-дзюдоїста, якого перемагає маленький хлопчик. У соціальних мережах по всьому світу вже торочяться дискусії щодо певного символізму цієї роботи. Адже малюнок, схожий на роботу Бенксі, зображує чоловіка-дзюдоїста, що скидається на путіна (принаймні на його офіційні фото з тренувань, оприлюднені в інтернеті), і маленький хлопчик, який його перемагає. Дописувачі вже охрестили цю роботу "Битва Давида і Голіафа", проводячи паралелі між біблійним сюжетом про перемогу слабшого над сильнішим і війною рф проти України.

Фото: Instagram

Ще одна гімнастка зі стрічкою в стилі Бенксі з’явилась на понівеченій будівлі в Ірпені.

Фото: Instagram

На стіні зруйнованого житлового будинку в селі Горенка Бучанського району, що теж постраждало від окупації рф, тепер є графіті чоловіка, який приймає ванну.

Фото: Facebook

А на стіні вигорілого будинку в Гостомелі зображено жінку в буденному халаті та бігуді, але у протигазі й з вогнегасником у руках.

Фото: Instagram

Ще одне графіті, що дуже нагадує роботи Banksy, з’явилось у Києві – двоє дітей, які гойдаються на протитанковому їжаку. Дивитися без сліз неможливо.

Фото: Twitter

Варто згадати, що у березні на благодійний аукціон, котрий проходив у Лондоні, було анонімно виставлено унікальну антивоєнну картину – Вanksy’s CND Soldiers під хештегом #ABANKSY4UKRAINE. Усі зібрані кошти – 81 тисячу фунтів стерлінгів (понад $106 тисяч) передали на підтримку дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Цікаво, що на своїй офіційній сторінці в Instagram загадковий художник публікує виключно свої роботи. Поки що він підтвердив авторство тільки однієї з них, але між тим і не спростував свою причетність до інших. І це знову ж таки цілком у стилі Banksy, адже все, що про нього відомо – завжди має наголос на "ймовірно" та "Maybe yes, maybe no".

Хто він – геніальний Banksy – досі невідомо. Проте без нього світові бракувало б емпатії

Banksy – це лише псевдонім, під яким вже понад 20 років знають всесвітньо відомого вуличного художника, політичного активіста та режисера, головною фішкою якого залишається повна анонімність. За можливість придбати його роботи, що зараз коштують сотні тисяч фунтів, змагаються на найвідоміших аукціонах. Вважається, що він, ймовірно, народився у 1970-х у Брістолі (Велика Британія), адже саме тут з'явились його перші роботи. Скоріш за все, на творчість його надихнуло потужне мистецьке андерграундне середовище, що сформувалось у місті на початку 1990-х років. Але нічого не стверджується напевно.

"Нині його роботи продаються за сотні тисяч фунтів, але колись він був просто дитиною, що блукав вулицями Брістоля з балончиком фарби", – йдеться в описі туристичного екскурсійного туру Banksy Walking Tour, під час якого можна побачити "Похмурого женця", відновлену "Горилу в масці" та знаменитого "Коханця" (Well Hung Lover) зі стіни клініки сексуального здоров'я.

Коханець, який добре висить (Well Hung Lover). Фото: wikipedia.org

На початку 2000-х років Banksy почав використовувати трафарет, оскільки стріт-арт без дозволу власника будівлі або місцевої влади у всьому світі вважається вандалізмом і є протизаконною справою, а малювати потрібно швидко – щоб не упіймали. Художник навіть сам зізнався, що оскільки швидко малювати традиційним методом за допомогою балончика з аерозольною фарбою у нього не надто добре виходило, то трафарети стали ідеальним варіантом, адже дозволяють без поспіху продумати малюнок до найменших деталей.

Неочікувані, епатажні, відверто провокаційні, але завжди неповторні графіті Banksy на стінах будинків, парканів та вулиць ніколи не залишались непоміченими. Його гостросоціальні, протестні та, на перший погляд, кумедні роботи, що висміюють уклад сучасного суспільства, можна побачити у різних містах Великої Британії. З появою перших малюнків у Бристолі виник неабиякий конфлікт між комунальними і державними службами, що мали і намагались змивати та зафарбовувати графіті, та громадськими і мистецькими організаціями, які наголошували на необхідності їхнього збереження. Після першої виставки художника "Екзистенціалізм", що відбулась у Лос-Анджелесі, виходу в світ знаменитої обкладинки альбому Blur "Think Tank" у понятійному переліку сучасного мистецтва виник новий термін – так званий "ефект Banksy". А сам він продовжує кепкувати із сучасного мистецтва. Його графіті знищуються і захищаються, зрізаються зі стін і продаються на мистецьких аукціонах.

Think Tank, фото з відкритих джерел

І хоч сам художник заперечує капіталізм і консюмеризм – його трафарети активно продаються за мільйони доларів. Так, створена Banksy 2008 року пародія на Дем'єна Герста, була продана на аукціоні в Нью-Йорку за $1,87 млн.

А Devolved Parliament у 2019 році на Sotheby's придбали за рекордні для Banksy $12 млн.

Однією з наймасштабніших робіт художника, виконаною спільно з 50-ма колегами-митцями, стала сатирична експозиція Dismaland 2015 року – псевдопарк атракціонів апокаліпсису та соціальних проблем людства. Banksy створив для експозиції десять нових робіт, а також відібрав 58 робіт найталановитіших сучасних художників від Дженні Хольцера до Дем'єна Херста. Згодом незаконні графіті Banksy з’явились у парку Disneyland. У такий спосіб автор намагався привернути увагу світу до гострих політичних проблем, зокрема війн та проблем біженців.

Існує декілька версій, хто такий Banksy. Так за однією з них вважається, що це засновник тріп-хоп гурту Massive Attack Роберт Дель Наджа. За іншою – що це Джиммі Хьюрід, британський художник коміксів і засновник групи Gorillaz. Також існує версія про те, що Banksy – це насправді назва цілої групи вуличних художників, адже одна людина фізично не здатна малювати стільки графіті у різних куточках світу. Однак, жодна з цих версій достеменно не підтверджена.

Фото: publico.pt

Ігри в анонімність вже давно перетворились на невід’ємну частиною піар-кампанії бренду Banksy. Так, єдине його інтерв'ю було записане ним самим – героєм "без обличчя" та зі зміненим голосом, для власного документального фільму "Вихід через сувенірну крамницю", який, до речі, номінувався на "Оскар". А у 2019 році Стів Лазаридес, колишній агент і фотограф найзагадковішого художника сучасності, у рамках рекламної компанії щодо виходу в світ власної книги "Banksy Captured" ("Бенксі спійманий") опублікував кілька фото художника за роботою. Проте на жодному немає його обличчя.

Напалм та син мігранта з Сирії Стів Джобс. П'ятірка найвідоміших робіт Banksy про війну

"Напалм". В основі сюжету цього графіті – всесвітньо відома світлина "Жах війни/Напалм у В’єтнамі" 1972 року, що зроблена під час В’єтнамської війни. На фото зображена гола дівчинка, що, рятуючись, зірвала з себе палаючий одяг після того, як війська Південного В’єтнаму вдарили напалмовою бомбою по її мирному селі. Banksy використав образ цієї дівчинки, щоб висловити свій протест проти капіталізму, зобразивши поряд із дитиною, що кричить від жаху, загальновідомі усміхнені символи "справжнього веселого дитинства" – Міккі Мауса та Рональда Макдональда.

"Дівчинка з повітряною кулею у формі серця". Це графіті Banksy вперше з'явилась 2002 року в Лондоні у районі Саут-Банк. Вона вважається однією з найпопулярніших та найвпізнаваніших робіт художника. Згодом митець повторив її, а у 2014-му ініціював акцію #WithSyria. Саме ця робота стала символом протесту проти війни в Сирії.

Ми пам’ятаємо, як у жовтні 2018 року на аукціоні Sotheby’s після продажу авторської репродукції картини Banksy "Дівчинка з повітряною кулею" за 1,04 мільйона фунтів стерлінгів ($1,4 млн) та фінального удару молотка, що символізує закінчення торгів, картина почала самознищуватись.

Згодом художник підтвердив, що особисто вмонтував шредер у раму картини, додавши до відео з аукціону цитату Пікассо: "Прагнення знищення також є творчим спонуканням". У тому, що шредер спрацював тільки частково – розрізавши картину тільки на половину, ймовірно також була задумка Banksy, оскільки результатом перформансу став новий, у двічі дорожчий за оригінал, арт-об’єкт, що отримав назву "Любов у кошику для сміття".

"Син мігранта з Сирії". Графіті із зображенням Стіва Джобса Banksy розмістив на стіні табору для біженців у місті Кале (Франція). Цією роботою художник висловив свої думки щодо війни та кризи міграції в Європі, адже Стів Джобс дійсно є сином сирійського мігранта, що переїхав до США після Другої світової війни.

Фото: Wikipedia.org

"Метальник квітів". Також одна з культових і найвідоміших робіт Banksy. Перша робота, що з’явилася на стіні гаражу у Палестині. Митець зобразив палестинця, що кидає букет квітів замість коктейлю Молотова.

Фото: Twitter

У 2005 році цей малюнок було розміщено на обкладинці автобіографічної книги художника "Wall and Piece". Палестино-ізраїльському конфлікту художник присвятив цілу серію робіт. Деякі з них розміщенні безпосередньо на стіні, що розділяє Палестину та Ізраїль, деякі – у Секторі Гази.

Фото: dangerousminds.net

"Затримання і обшук". Ще одна робота художника, що була виконана у 2007 році у Віфлеємі. На графіті дівчинка обшукує солдата.

2016 року митець відкрив власний бутік-готель Walled off Hotel у Віфлеємі з "найгіршим видом з вікна у світі" – стіну між Палестиною та Ізраїлем. Сонячне світло в номерах цього готелю буває лише 25 хвилин на добу, у душових висять таблички з повідомленням про те, що місцевому населенню не вистачає води, а все загальне оформлення готелю, яким займались одразу кілька художників, зокрема Домінік Петрін і Самі Муса, присвячене палестино-ізраїльському конфлікту, а також натякає на роль Великої Британії у цій війні. При готелі також створено музей та картинну галерею з роботами виключно палестинських художників.

А нам залишаються більш актуальні графіті про нашу визвольну війну, які теж можна вважати підтримкою України Великої Британії та її народу.