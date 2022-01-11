Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

Колишній командувач армії США в Європі Марк Гертлінг підкинув новий короткий аналіз різниці функціонування української та російської армій. Оскільки він добре знайомий з обома "системами" та допомагав реформувати українську армію й навчати нове покоління українських офіцерів, його оцінки варті уваги.

Минулого тижня SpyTalk опублікував ґрунтовну статтю про те, що відсутність у росії сержантського корпусу була головною причиною поразки в Україні.

Це не єдина, але значна причина. Ми побачимо наслідки цього з наближенням зими.

Я оцінював дії обох сторін на основі того, що армія називає "функціями ведення бойових дій". Функції ведення бойових дій визначені в армійській доктринальній публікації 3-0. Це група завдань і систем, які командири використовують як керівництво для успішного виконання місій.

Функції ведення бойових дій забезпечують інтелектуальну організацію для планування дій різних груп у бою. Рамки того, як "бачити" поле бою, щоб визначити, як все "вписується". Ця схема взята з посібника. Вона трохи "в стилі Power Point", але вона чудова.

По колу є 5 пунктів: рух і маневр, розвідка, вогонь, забезпечення, захист. Це речі, які виконуються командами, які повинні бути скоординованими. Ніяких "вільно літаючих електронів"!

У центрі: Командування та управління, Лідерство, Командування місії, Інформація.

Коли я командував Оперативною групою в Національному навчальному центрі Сухопутних військ США у Каліфорнії, в мої обов'язки входило оцінювання діяльності підрозділу за допомогою цієї, на перший погляд, простої (але ДУЖЕ СКЛАДНОЇ) діаграми.

На пояснення деталей підуть тижні. Повірте мені, це працює. Це те, що роблять солдати.

Ця діаграма допомогла мені проаналізувати армії росії та України за останні 7 місяців. Функції ведення бойових дій (разом з "математикою бою", умовами бою, стратегічним/оперативним/тактичним керівництвом і цілями) допомогли мені "побачити" та оцінити підготовку, дії та реакції.

Це повертає нас до питання наявності (Україна) або відсутності (росія) професійного сержантського корпусу. Сержантський склад (як і лейтенанти, капітани, полковники, генерали та президенти) є критично важливим елементом одніє речі в "центральному кільці" – лідерства.

Лідерство в бою – це збір інформації, розуміння командування та управління, знання того, що робити, коли тобі ніхто не наказує (командування місією). Це потрібно для генералів, полковників, лейтенантів. Це необхідно для професійного сержантського складу.

Повертаючись до теми №1 цієї статті, яке відношення все це має до зими? Так, українські зими суворі. Багато людей кажуть: "Україна повинна закріпитися до того, як настане зима!"

Я відповідаю: "Чому ви так вважаєте?"

Стаття у Washington Post "Зима в Україні наближається – на нас чекає битва на витривалість" від початку жовтня вказує на те, що обидві сторони однаково постраждають від української зими.

Я не згоден з цим.

Вплив погоди відчувають на собі солдати з обох сторін, але українські сержанти зможуть змінити ситуацію на краще.

Як, запитаєте ви?

Польові навички та професійна кмітливість мають вирішальне значення. Українські сержанти краще підготовлені та кмітливіші, ніж їхні російські колеги-строковики, і:

вони мають перевагу "домашнього поля";

вони піклуються про своїх солдатів;

вони обслуговують техніку.

Все те, чого немає/не роблять російські "сержанти".

1. Перевага свого поля.

Распутиця (рос.) та бездоріжжя (укр.) – важливі слова. Вони описують умови, коли пересування по пересіченій місцевості стає складним через дощ, сніг, багнюку. У лютому минулого року росія стала жертвою цього, а Україна скористалася цим.

Україна не стане жертвою.

Це може бути однією з причин, чому наступальні операції ЗСУ в Херсоні та Донецьку сповільнилися і чому росія гарячково зміцнює свою оборону. Осінь була мокрою; температура впала в обох цих місцях до 30-40 градусів (за Фарингейтом або -1 до +5 за Цельсієм – iPress). Там багнюка. Процес сповільнився.

2. Українські сержанти дбатимуть про своїх солдатів:

вони піклуватимуться про свої команди, вони не втрачатимуть солдатів через переохолодження, окопну стопу та обмороження;

вони наголошуватимуть на гігієні, гідратації, калоріях, зимовому одязі... Все це має вирішальне значення;

вони будуть "тримати удар".

3. Українські сержанти будуть доглядати за технікою:

вони знають, що зима спричиняє іржу, мляве мастило, підвищену кількість відмов;

вони знають, що дизельні двигуни потребують прогріву;

вони будуть дисциплінувати солдатів тримати техніку в чистоті, сухості та використовувати низькотемпературні мастила.

Росіяни цього не роблять.

Чому я підозрюю, що українські сержанти зроблять це?

Тому що це те, що я бачив у підрозділах з хорошим сержантським складом в нашій армії США і в українській армії. Вони професійні та піклуються про своїх солдатів. Хоча погода і місцевість ставляться до обох сторін однаково, дисципліновані солдати справляються краще.

Так, належне виконання бойових функцій визначає те, як підрозділи діють на полі бою... Але відмінні сержанти і молоді офіцери визначають дисципліну та ефективність тих самих підрозділів.

Одне є результатом іншого.

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