Гра в монополію: як любі друзі Порошенка беруть під контроль ринок лотерей

Загальний об’єм ринку азартних ігор, який ховається за темними вікнами вуличних «державних лотерей», його учасники оцінюють від 30 до 100 мільярдів грн

У медіа триває масована рекламна кампанія, яка переконує українців у тому, що «єдиний оператор лотерей – загальноприйнята європейська практика». Кому і навіщо потрібно рекламувати лотерейну монополію?

Суть справи

У 2009 році після жахливої пожежі у салоні ігрових автоматів, внаслідок якої загинули 10 осіб, за ініціативою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко парламент ухвалив Закон «Про заборону ігрового бізнесу в Україні», заборонивши будь-які азартні ігри. Згідно цього закону, гральний бізнес – це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Після ухвалення згаданого закону єдиним легальним різновидом азартних ігор залишилися лотереї. І саме під парасольку лотерей переконували заборонені формально ігрові автомати, віртуальні казино та букмекери.

У 2012 року ВР ухвалила Закон «Про державні лотереї в Україні», який визначав правила гри на цьому ринку. Державні ліцензії отримали чотири компанії: «М.С.Л.». (Молодьспортлото), «Патріот», «УНЛ» (Українська національна лотерея) та Ощадбанк. Останній, попри отримання ліцензії, нею так і не скористався.

У першому кварталі 2014 року дія ліцензій закінчилася. Проте лотерейники продовжили працювати, скориставшись тим, що за відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання ліцензій, оператори можуть продовжувати роботу до затвердження нових.

У 2016 році РНБО наклала санкції проти двох операторів лотерей – «М.С.Л.» та «Патріот» через російську «прописку» їх власників. Втім, попри заборону обидві компанії продовжують працювати.

У травні 2017 року Міністерство фінансів підготувало нові умови ліцензування компаній. Серед них – наявність 10-річного досвіду роботи на українському ринку і відсутність санкцій. Таким чином монополістом на ринку лотерей мала залишитися компанія «УНЛ», адже проти операторів «Патріот» і «М.С.Л.» мінімум до 28 квітня 2018 року ще діятимуть санкції, а нові оператори з’явитися не зможуть. Однак через позицію Антимонопольного комітету (АМКУ) рішення досі не ухвалене.

Ціна питання

Загальний об’єм ринку азартних ігор, який ховається за темними вікнами вуличних «державних лотерей», його учасники оцінюють від 30 до 100 мільярдів грн. Саме стільки українці щороку несуть лотерейникам, букмекерам та віртуальним казино.

Усього в країні працює близько 45 тисяч салонів лотерей. В середньому кожен з них приносить своїм власникам 200 тисяч грн доходу щомісяця. З цих коштів «лотерейники», за словами співрозмовників iPress.ua, нібито платять по 1200 доларів за кожен заклад своїм «дахам» у МВС та СБУ.

При цьому державі від цих гігантських обсягів перепадають жалюгідні крихти: у 2013 році лотерейними сплатили у вигляді податків 321 млн грн, у 2014 – 319 млн грн, у 2015 – 26,5 млн грн, у 2016 – 64,2 млн грн.

Зацікавлені сторони

Потенційний монополіст – компанія «УНЛ» (лотереї «Кено», «Супер лото», «Лото трійка») – має найбільш потужні лобістські можливості у системі влади.

За даними видання «Цензор», реальними власниками компанії є народні депутати від БПП Олександр Третьяков та Гліб Загорій, екс-глава АП Борис Ложкін та колишній голова ФДМУ Ігор Білоус. Борис Ложкін свою причетність до компанії заперечує. Власник «УНЛ» – кіпрська компанія Efamiando Holdings. У 2016 році її формальним власником став скромний тренер з велоспорту Тернопільської спортивної школи Роман Зеньо. У ЗМІ була інформація, що Зеньо став власником компанії після обшуків там СБУ Борис Ложкін свою причетність до компанії заперечує.

Відзначимо, що Олександр Третьяков є заступником голови фракції БПП та лідером однієї з груп всередині партії, орієнтованої на Юрія Луценка. Він – один з так званих «любих друзів» Віктора Ющенка – групи політиків-бізнесменів, до яких свого часу зараховували й Петра Порошенка.

Гліб Загорій – співзасновник фармацевтичної компанії «Дарниця». У вересні 2016 року, коли Юрія Луценка звинуватили в тому, що його родина через підставних осіб володіє дорогою нерухомістю в центрі столиці, саме Загорій викупив приписувану Луценкам нерухомість.

Логічно, що Міністерство фінансів виявилося найбільш чутливим до інтересів компанії, за якою стоять люди, близькі до президента та генерального прокурора.

Другою за величиною є компанія «М.С.Л.» («Лото-забава», «Спортпрогноз», «Хто там»). Найбільшим акціонером компанії є кіпрська Evolot limited, яка у свою чергою пов’язана з російською «Альфа Груп». Саме через своїх російських власників «М.С.Л.» потрапила в 2015 році під санкції РНБО. За інформацією «Української правди», не публічно має частку в компанії впливовий народний депутат, глава групи «Відродження» Віталій Хомутиннік.

Третій гравець ринку – компанія «Патріот», 100% акцій якої належить кіпрській Cehriba Investments Limited, яка раніше входила в інвестиційний холдинг Finstar російського олігарха Олега Бойка. Після введення санкцій РНБО щодо компанії, в 2015 році у неї змінився власник. Ним став колишній глава правління Ощадбанку Олександр Морозов, ще один «любий друг» Віктора Ющенка.

«М.С.Л.» та «Патріот» знайшли собі захисника в особі державного уповноваженого АМКУ Агії Загребельської, яка займається в Антимонопольному комітеті питаннями лотерей. Загребельська активно критикує умови Мінфіну, а також потенційну монополію імені Третьякова-Загорія-Ложкіна.

Олександр Третьяков – один із керівників фракції БПП

Протистояння між лобістами «лотерейників» сягнуло апогею 16 лютого цього року, коли перший віце-прем’єр Степан Кубів брутально вигнав Загребельську із засідання урядового комітету, на якому обговорювали умови Мінфіну щодо ліцензування лотерей. Загребельська також завила про погрози, що поступають їй, а під будівлею комітету навіть збиралися імпровізовані мітинги, які звинуватили Загребельську та АМКУ загалом в роботі на Кремль. Паралельно тиск російських лотерейників продовжили «Національні дружини», які уже тривалий час атакують салони «М.С.Л.». на якому обговорювали умови Мінфіну щодо ліцензування лотерей. Загребельська також завила про погрози, що поступають їй, а під будівлею комітету навіть збиралися імпровізовані мітинги, які звинуватили Загребельську та АМКУ загалом в роботі на Кремль. Паралельно тиск російських лотерейників продовжили «Національні дружини», які уже тривалий час атакують салони «М.С.Л.».

22 лютого Агія Загребельська заявила, що СБУ планує провести обшуки у неї вдома і на робочому місці, щоб не допустити її участі в засіданні АМКУ. Втім, обшуків не було і цього ж дня АМКУ таки затвердив свої критичні зауваження до проекту Мінфіну. Міністр фінансів Олександр Данилюк уже заявив, що його відомство уже підготувало нові ліцензійні умови. І сподівається отримати цього року 1,9 млрд грн від видачі лотерейних ліцензій.

У відповідь Третьяков і розпочав масовану рекламну кампанію у медіа. І мобілізовав на свою підтримку БПП та Кабінет міністрів.

Що робити?

Вивести мільярди гривень на лотерей з тіні і не допустити монополізації його однією політико-бізнесовою групою в принципі можна. Визначивши прозорі правила гри і знявши обмеження для появи нових гравців. А також запровадивши жорсткий контроль над лотерейним обладнанням, щоб максимально зменшити тіньову складову. І як тільки зменшаться об’єми «чорного налу», лотереї перестануть цікавити і Третьякова, і МВС, і «Національні дружини»… Але, хто ж відмовиться від такого серйозного джерела «кешу» напередодні президентських та парламентських виборів? Тому «любі друзі» зроблять усе, щоб зберегти свої позиції і при можливості монополізувати цей ринок.