Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Свіжий аналіз війни росії з Україною від відомого науковця і дослідника, професора стратегічних досліджень з Шотландії Філліпса О’Брайена. Цього тижня він аналізував можливий розвиток ситуації на Херсонському напрямку, але найголовніше – звернув увагу, що війна залежить від виробництва зброї до та під час війни.

Херсонський напрямок. Висока ймовірність, що росіяни знов намагаються влаштувати пастку

Дискусія тут точиться навколо того, чи планують росіяни відступити на східний берег Дніпра і залишити Херсон. Цього тижня з'явилися повідомлення про те, що російська адміністрація залишила місто.

Водночас помітні спроби нарощування російських оборонних споруд на східному березі (місцями).

Я вже давно стверджував, що відхід за Дніпро (що зробить будь-який широкомасштабний український наступ у цьому районі надзвичайно складним, якщо не неможливим) мав би великий сенс для росіян (нижче на карті О'Брайен показав лінію оборони до якої можуть відійти росіяни).

Це дало б час для формування нових сил за рахунок призову та скорочення лінії фронту. Тим не менш, я не вірю в те, що відбувається повномасштабне виведення російських військ. Дуже схоже, що вони намагаються блефувати з українцями.

Поки ми не побачимо великого відведення сил, ідея про те, що росіяни намагаються влаштувати пастку (зокрема, втягнути українців у міські бої навколо Херсона), залишається дуже ймовірною. Міські атаки виявилися дуже дорогими у цій та інших війнах.

Виробництво зброї. Урок, який повторюють під час воєн, але швидко забувають

Дивно, як знову і знову здатність виробляти (зброю – iPress) не береться до уваги до війни, а потім стає такою важливою. Частково це відбувається через помилкове уявлення про блискавичну війну, де одна зі сторін припускає, що вона настільки сильна, що війна не триватиме довго (ще одна причина, чому помилковий передвоєнний аналіз був настільки проблематичним).

Урок, який доводиться повторювати під час більшості воєн, але який швидко забувається, коли вони закінчуються. Начальник відділу закупівель Пентагону Білл Лаплант каже, що Україна допомогла йому зрозуміти, що насправді має значення в час війни. "Що дійсно має значення – це виробництво".

Зараз усі війни мають свої відмінності, коли справа доходить до виробництва, і ця не є винятком. Обидві сторони мають свої специфічні проблеми, які дуже відрізняються. Для росії – це наявність високотехнологічного обладнання, яке вона не виробляє в країні.

Це вказує на реальний вплив санкцій і на те, чому вони мають значення. Санкції проти рф не так важливі, як покарання, яке політично послабить режим серед російського населення. Вони важливі тому, що зменшують здатність росії виробляти більше своїх найсучасніших військових озброєнь.

Це вдвічі важливіше, оскільки витрати найсучаснішого озброєння в цій війні (як і у всіх війнах – знову забули) є надзвичайними.

Безумовно, саме тому росія, схоже, звертається до іранських поставок ракет і безпілотників, оскільки її можливості виробляти свої власні стають обмеженими.

Україна має свої проблеми. Основна з них полягає в тому, що значна частина сучасних озброєнь (HIMARS, HARM, NASAMS тощо) не виробляється в Україні, а надається їй країнами НАТО. Тому головним пріоритетом є збереження політичної підтримки цих поставок. Це, безумовно, розуміють і в росії, і саме тому, як мені здається, вся увага прикута до проміжних виборів у США цього тижня.

Якщо республіканці отримають обидві палати Конгресу, і українці, і росіяни будуть уважно стежити за тим, чи почне проросійське крило Республіканської партії (Такер Карлсон, MTG та ін.) досягати певних успіхів у впливі на політику.

Це найважливіше питання у визначенні наступної фази війни. І, безумовно, відіграватиме величезну роль у підготовці до бойових дій у 2023 році (про що зараз інтенсивно думають обидві сторони).

Європа насправді менше турбує українців. Не так вже й важливо, наприклад, те, що німці так невпевнено себе почувають. Є міцний блок (Східна Європа, Балтійські країни, Скандинавія, Великобританія), який і надалі буде підтримувати Україну. Це США, які є справжнім ключем.

Зараз, можливо, більш традиційне крило республіканців, яке все ще говорить про підтримку України, захищається від популістського крила. Однак питання насправді складне.

Знову і знову (як, наприклад, одразу після 6 січня) традиціоналісти говорили про розрив із популістами.

І кожного разу вони відступали – з тієї простої причини, що міцною базою Республіканської партії зараз є популісти. І ця база все більше хитається від аргументів Карлсона та інших.

Таким чином, виробниче майбутнє України частково знаходиться поза її впливом – і це головна новина цього тижня.

Цікаво, що українське командування також вважає, що росіяни намагаються втягнути їх у передчасний наступ у Херсоні.

Війна як три етапи. Більше про стратегію…

Я подумав, що скористаюся перевагами довгої форми, щоб надати більш детальний підсумок, ніж я робив до цього часу в твіттері. Зокрема, я зосереджуся на питанні підготовки до війни, яке порушив в оновленні за вихідні.

Мене кілька разів запитували, чому я почав сумніватися в російській військовій силі ще до війни і чому вважав, що українці покажуть набагато кращий результат, ніж майже всі інші (в Західній Європі або США) говорили. Причина мого сумніву в твердженнях найвідоміших аналітиків полягала в тому, що я дивлюся на війну з точки зору створення військової сили, а не з точки зору того, що вже створено, і того, на що вона претендує, як багато хто думає, а з точки зору того, на що вона здатна.

Щоб зрозуміти, що я маю на увазі, ви повинні думати про війну як про три етапи:

1) створення військової сили;

2) розгортання військової сили;

3) знищення військової сили.

Війна, по суті, є безперервним циклом цього триступеневого процесу, і перші два етапи є вирішальними, оскільки вони зазвичай визначають третій. Наприклад, у Другій світовій війні саме здатність країн-союзників забезпечити виконання перших двох кроків з мінімальним втручанням з боку Осі призвела до перемоги, в той же час сильно підірвавши здатність Осі виконати ці перші два кроки. Це мало набагато більше значення, ніж те, що сталося, наприклад, у відомій битві – такій, як День Д або Курська битва. Я не буду заглиблюватись в це тут, але я описую це в неймовірних деталях у книзі "Як була виграна війна: повітряно-морська міць і перемога союзників у Другій світовій війні" (Cambridge University Press, 2015 р.).

Створення військової могутності. Придбання техніки

Отже, є сенс почати з того, що є важливим у створенні військової потужності, і як це може допомогти в розумінні російсько-української війни.

По суті, створення військової могутності передбачає дві речі: 1) придбання необхідного обладнання (або шляхом власного виробництва, або шляхом отримання його від інших на умовах ленд-лізу, або навіть шляхом викрадення/захоплення) і 2) підготовку необхідного персоналу для використання цього обладнання. Я трохи розповім про перший пункт у цьому оновленні.

Багато з того, що ми бачили в російсько-українській війні, стало результатом втрати росією переваги в придбанні військової техніки. росія вступила у війну з тим, що вважалося величезними запасами озброєнь, деякі з яких вважалися одними з найкращих у світі. Схоже, що в обох сферах мала місце серйозна переоцінка. росія дійсно мала значні запаси, але вони не були настільки великими, як очікувалося, з причин завищення, поганого технічного обслуговування тощо. Водночас, схоже на те, що російське обладнання не було настільки надійним або сучасним, як стверджувалося – або, принаймні, воно не могло експлуатуватися таким чином, щоб скористатися своїми перевагами. Ми вже бачили, як росіяни демонструють потребу в забезпеченні боєприпасами і зброєю, наприклад, з білорусі та Північної Кореї.

Отож, чого ми не знаємо (і що було б надзвичайно важливим для розуміння того, як довго може тривати війна), так це фактичного стану російських запасів на даний момент, і скільки росія може зробити, щоб замінити ці запаси і забезпечити нову техніку для своєї армії (особливо, коли вона інтегрує всіх нових призовників). Більшість війн вимагають значного збільшення виробництва, щоб компенсувати втрати. У Другій світовій війні, наприклад, всі держави значно збільшили виробництво. Однак, що зараз зовсім не зрозуміло, так це те, що може зробити росія. Це, безумовно, набагато менше, ніж вона втрачає.

Ось чому, наприклад, роль Китаю є такою важливою у цій війні. Китай має величезний потенціал озброєнь і, ймовірно, використовує цю війну для того, щоб збільшити свою частку в експорті озброєнь по всьому світу. Китай має можливість надати росії величезну кількість військової техніки, достатню для того, щоб війна тривала роками, але поки що, схоже, не поспішає цього робити. Якщо це буде довга війна, це, ймовірно, зміниться.

Китайські гіперзвукові ракети Dongfeng-17. Джерело: Xinua/EPA

Якщо росія має серйозні проблеми з виробництвом військової продукції, то ситуація з внутрішнім виробництвом в Україні насправді гірша. До війни в Україні існувала оборонна промисловість (значна частина якої виробляла деталі для російських озброєнь), але вона була відносно спеціалізованою, і Україні було б дуже важко самостійно виробляти те, що їй було б потрібно для ведення війни. Однак Україна поки що подолала цю проблему, отримавши значну військову підтримку від країн НАТО. Це включає багато, якщо не більшість її найкращих передових систем (HIMARS тощо). У виробничому плані це значно спрощує ситуацію для України. Вона може зосередитись на виробництві лише того, на чому вона спеціалізується, і може виділити більше людських ресурсів для ведення бойових дій. Ця підтримка означає, що в той час, як російські збройні сили стають дедалі слабшими, оскільки їхнє краще обладнання знищується, українські збройні сили стають боєздатнішими.

З іншого боку, позиція України робить її набагато більш вразливою з політичної точки зору. Якщо коли-небудь буде перекрито або навіть зменшено обсяги цієї допомоги, це суттєво вплине на можливості України у військовому плані в майбутньому. Відповідно, якби цей кран був відкритий, і Україна отримала б більш сучасні системи (літаки, АСУ ТПРК тощо), це ще більше підштовхнуло б тенденцію війни на її користь.

Таким чином, в цілому придбання обладнання (як і завжди) відіграє важливу роль у визначенні ходу війни. російські проблеми в цій сфері та українські успіхи в основному допомогли перетворити війну, яка була російським наступом, на український контрнаступ. Обидві сторони, однак, мають серйозні вразливі місця. росіяни повинні знайти способи або виробляти, або купувати обладнання, щоб компенсувати свої втрати, в той час як українці повинні переконатися, що їхні прихильники з НАТО продовжують свої програми допомоги. Справжньою засторогою тут є те, що станеться з проміжними виборами в США.

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