І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

Колонка Кеті Янг про жахливу риторику путінських пропагандонів на російському ТБ, спрямовану на винищення та геноцид українців. Усіх пропагандистів треба знати в лице, щоб потім вони відповіли за пропаганду знищення українців. Відсидітися десь в Сибіру чи Пн. Кореї їм не світить.

Коментуючи полеміку навколо колишнього директора і ведучого RT антона красовського, відстороненого від роботи за надто злісну антиукраїнську тираду в ефірі минулого тижня, російський сатирик-емігрант Віктор Шендерович зауважив, що красовський "опинився в становищі того, кого звільняють з гестапо за жорстокість". І справді, хоча роздуми красовського про вбивство українських дітей були надзвичайно мерзенними навіть для сучасного російського телебачення, вони відрізняються від того, що сьогодні видається як норма в підконтрольних кремлю ЗМІ, лише тим, що на градус вищі. Більше того, насправді усі підбурювальні коментарі не розглядалися колегами або начальством красовського як негативні. Аж поки не набули розголосу на Заході і не викликали резонансу.

В кінці кінців, цей огидний випадок створює доволі драматичний момент - "А де ж нацисти", а саме - на тлі частих розмов про "українських нацистів", що лунають з боку кремлівської пропагандистської машини та дружніх до кремля західних експертів.

Висловлювання красовського прозвучали під час його розмови з російським письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком, яка відбулася 20 жовтня на програмі красовського "антоніми" на телеканалі RT. (красовський був і ведучим програми, і, в той же час, директором російськомовного мовлення RT). Лук'яненко згадав про тривожні заяви - він називав їх "брехнею" – начебто російські військові ґвалтують українських жінок. У відповідь красовський сказав: "Ці бабусі з радістю віддадуть гроші, які вони відкладали на похорон, щоб їх зґвалтували російські солдати". Потім Лук'яненко почав розповідь про те, як під час поїздки в Україну ще за радянських часів, у 1980 році, він зустрів російськомовних дітей, які скаржилися на те, що їх окупували і гнобили москалі, зневажливо називаючи росіян українським терміном. Красовський відреагував так: правильним було би "просто втопити таких дітей" у річці. Коли Лук'яненко альтернативно запропонував - "відшмагати лозинами", красовський з запалом у голосі наполіг- що втопити - це правильний шлях: "Він тобі каже, що їх захопили москалі, а ти його просто береш і кидаєш у річку, за швидкою течією", або ще можна - "запхати в хати і спалити". Для красного слівця, красовський заявив, що українців, які не годні стати частиною російської держави, слід розстрілювати. Його висловлювання були пихаті, розв’язні, що робило їх ще більш огидними.

Три дні по тому, рано вранці 23 жовтня, цю розмову оприлюднила американська журналістка українського походження Джулія Девіс (яка виконує невдячну роботу з моніторингу російських змі та вибирає особливо примітні фрагменти). twitter.com/JuliaDavisNews

А тим часом на російському державному телеканалі RT директор мовлення антон красовський пропонує топити або спалювати українських дітей, висловлює огидні коментарі про зґвалтування російськими солдатами в Україні, заявляє, що Україна не повинна існувати, а українців, які опираються росії, треба розстрілювати.

Ролик став вірусним у Твіттері, і реакція з боку українських офіційних осіб та інших була гучною і швидкою. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився відео на власній сторінці у Twitter із закликом "заборонити RT у всьому світі" за підбурювання до геноциду. Через кілька годин головний редактор RT і віртуозна пропагандистка маргарита симоньян оголосила, що канал відсторонює красовського, оскільки вона та її колеги не можуть допустити, щоб хтось хоч на мить запідозрив, що вони схвалюють його "безглузді та огидні" заяви.

Через кілька годин красовський вибачився у своєму Telegram-акаунті, заявивши, що йому "щиро соромно, що він якось перейшов межу", і пояснив, що іноді, коли ти в ефірі, тебе просто "заносить" і ти не можеш зупинитися. Потім він розширив своє каяття у відео, в якому назвав себе дурнем, зізнався, що почувається жахливо від смерті будь-якої дитини, і звернувся з проханням про прощення не тільки до своїх колег по RT, але і до "всіх матерів, які почули мої слова і вжахнулися". Він навіть завершив свою промову заявою про те, що незалежно від того, чи зможуть його пробачити інші: "я, наприклад, ніколи собі не пробачу".

Але фальшиві покаяння красовського, і напускні обурення симонян легко викриваються навіть при поверхневому погляді на факти і хронологію подій. красовський не "захопився" під час прямого ефіру (як, наприклад, український телеведучий у березні минулого року, який пообіцяв вбивати росіян, у тому числі дітей, у прямому ефірі після того, як дізнався про загибель близького друга в бою –за що наступного дня вибачився і він, і телеканал). Розмова красовського з Лук'яненком була записана попередньо, запис був перевірений і змонтований перед виходом в ефір. Частина запису крутилася в мережі протягом трьох днів, і красовський задоволено просував його в соцмережах і його абсолютно нічого не бентежило. Начебто і не помічалося нічого незвично-поганого, аж до тих пір, поки відео не набуло(небажаної) популярності завдяки Девіс та її англійським субтитрам.

Шокує? Можливо і ні, якщо врахувати, що межа, яку перейшов красовський, не така вже й далека від ідей, які регулярно артикулюють російські роти на російському телебаченні та в інших ЗМІ з початку війни, як і тією ж симоньян. У середині вересня, після того, як владімір путін почав атакувати цивільну інфраструктуру України у відповідь на українські перемоги на полі бою, симоньян раділа, вимагала більшого і глузувала в соцмережах з українців, які залишилися без світла: "Ей, сусіди, світло не працює?". Менш ніж через місяць симоньян та багато її колег з готовністю перейшли до підтримки російських атак на Київ та інші українські міста після підриву Кримського мосту –підтримували шквал ударів ракет та безпілотників, які не лише залишили мільйони людей без світла та води, але й обрушилися зливою терору на мирних жителів, вбивши десятки та поранивши ще більше людей. (Реакція красовського була у відео, в якому він танцює на балконі свого будинку, широко посміхаючись).

На телеканалі "россия-1" 19 жовтня депутати держдуми рф андрєй гурульов і костянтин долгов – останній (це якийсь сюр) є колишнім уповноваженим з так званих прав людини –відстоювали стратегію знищення української промисловості та цивільної інфраструктури, щоб лишити людей без світла та їжі, а Київ втопити у каналізаційних стоках. Ведуча ольга скабєєва відкрито закликала до "ритуальної відмови від відповідальності" щодо мирного населення: "Звичайно, ми не зловтішаємося, нам всіх шкода і ми всіх любимо, але нас підштовхнули до цього, бо нас хочуть знищити, і ми змушені і будемо змушені на все це реагувати".

Чи не найбільша зірка пропагандистського театру владіміра путіна, ведучий телеканалу ТВ-1 владімір соловйов, ще в серпні (напівжартома назваючи себе "терористом") в ефірі стверджував, що мирним жителям Харкова, Миколаєва та Одеси треба дати три дні на виїзд, а якщо вони не підкоряться, то міста треба "зрівняти з землею квартал за кварталом".

російський пропагандист владімір соловйов (який хвалиться, що не потрапив під санкції США) ідентифікує себе як терориста, описуючи, що він хотів би, щоб збройні сили росії робили в Україні

До унормованої пропаганди вбивства можна додати унормовану пропаганду культурного геноциду, або насильницького знищення та знищення національної ідентичності. Візьмемо нещодавнє інтерв'ю сєргєя мардана на онлайн-каналі соловйова з донбаським військовим блогером і сепаратистським "ополченцем", відомим під псевдонімом владлен татарський, який стверджував, що українці насправді є просто заблудшими росіянами - подібно до трансгендерів, які обманюють себе, вважаючи, що вони є протилежною статтю. Після перемоги росії, пообіцяв Татарський, цих блудних дітей вилікують від "духовного трансвестизму" і відновлять їм справжню ідентичність як "південних росіян". (татарський - це той хлопчина, що виступив з вірусним і сумнозвісним відвертим відеокоментарем до промови путіна 30 вересня про анексію чотирьох українських областей: "Ми їх усіх переможемо, ми їх всіх переб'ємо, ми всіх пограбуємо, кого треба пограбувати, і все буде так, як нам захочеться").

Це, звичайно, лише невелика вибірка вбивчої і геноцидної риторики путінського "русского мира". Ми навіть не дійшли до апокаліптичних ядерних розмов - деякі з них належать симоньян, яка у травні в ефірі заявила прямо - поразка росії в Україні неможлива, "або це закінчиться погано для всього людства, або ми переможемо".

А на завершення цієї колекції - пречудесне нещодавнє відео, опубліковане журналістом і популярним військовим блогером юрієм котьоноком, що поєднує тему "українці –заблудші росіяни" з відвертим закликом до фізичного геноциду. У відео фігурує павєл губарєв, один із засновників "донецької народної республіки", громадянин росії та колишній член ультраправого, де-факто неонацистського угруповання "русское национальное единство". На відео він незворушно і повільно пояснює, що українці - це насправді росіяни, які страждають від демонічної одержимості, і тих, хто не хоче лікуватися, доведеться вбити, навіть якщо це означатиме винищення всіх до єдиного.

павєл губарєв, ватажок російського угруповання "днр" у Донецьку про їх наміри: "Ми прийшли не вбивати вас, а переконувати. Але якщо ви не захочете переконуватися, то ми вас вб'ємо. Ми вб'ємо стільки, скільки буде треба: мільйон, 5 мільйонів, або знищимо вас усіх".

На тлі цього шалу ненависті красовський надто швидко вискочив як чорт з табакерки, і це скорше було пов’язано з тим, що він не тільки виголосив тиху частину вголос, але і розніс це повсюди. Зірваний фіговий листок пристойності довелося повернути на місце. симоньян зробила жест "я не така дівчинка" (як висловився Шендерович), а голова слідчого комітету росії запросив доповідь з аналізом "зухвалих висловлювань" красовського. Один з депутатів держдуми навіть припустив, що висловлювання красовського були "жахливою провокацією" і що він працює на Захід і/або на Україну. Політолог аббас галямов висловився "Новій газеті" (незалежній російській газеті, яка зараз перебуває в еміграції) що влада, можливо, вирішила на прикладі красовського натякнути, що екстремістська риторика прихильників війни більше не припустима. галямов припустив, що можливо це пов'язано з нинішньою слабкою позицією кремля, якийхоче бути більш презентабельним для Заходу і налаштованим на переговори.

Інші російські аналітики припускають, що красовський просто став найбільш підходящим для "цапа-відбувайла" через свою незвичну історію як для кремлівського пропагандиста: адже він був лібералом, прихильним до Барака Обами, а в 2018 році, він відкрито визнав себе геєм і ВІЛ-позитивним у 2013 році (що вартувало йому роботи на телебаченні в той час). Чи є його нове перевтілення в войовничого російського націоналіста, який, серед іншого, підтримує нову заборону на "гей-пропаганду" в росії, щирим наверненням або опортуністичним кар'єрним кроком, залишається тільки здогадуватися. Та все ж цілком можливо, що через його особисті дивацтва його колеги, в зручний момент, кинули його під каток, в розпал інтенсивної гомофобної кампанії навколо закону про "гей-пропаганду".

Проте цілком можливо, що красовського незабаром помилують і відновлять на посаді. Численні прихильники війни, в тому числі оглядач RT єгор холмогоров, поспішили вступитися за нього. Деякі стверджували (неправдоподібно і незв'язно в світлі вибачень красовського) - що коли Красовський говорив - потопити дітей, він мав на увазі метафоричне "утоплення", тобто знищувати докорінно будь-які спроби культивації українського націоналізму в молодому поколінні. Інші небезпідставно зауважували, що заяви симоньян, що ядерна війна краща за поразку, є не менш кровожерливими, ніж фантазії красовського. Сама симоньян, схоже, налаштована пробачити. Як повідомляє Девіс в Daily Beast, головний редактор RT "засипала свою стрічку в Twitter заявами про власний досвід на передовій, що війна робить людей залізними, і втратити людяність можна легко". З'явившись на шоу соловйова, вона також підкреслила, що прощення та покаяння є ключовою християнською цінністю, і що красовський неодноразово каявся. Тож, схоже, що момент відповідальності красовського за "перехід межі" триватиме недовго.

Реальність така, що зараз величезна кількість фашистської по суті, а в деяких випадках відверто нацистської риторики виходить з кремлівського пропагандистського жорна. І в більш екстремальній формі - від російських націоналістів і яструбів військового крила, які вважають нинішнє керівництво занадто м'яким. Ця риторика поширюється і легітимізується в росії як ідеологічне виправдання прямої агресивної війни. Ситуація зі заявами красовського свідчить - кроки задля приборкання навіть найбільш крайніх і людиноненависницьких проявів цієї прямої війни і проведення хоча б якоїсь лінії розмежування, швидше за все, будуть половинчастими і порожніми. Примітно, що поки російські журналісти обговорювали відсторонення красовського, автократичний президент Чечні рамзан кадиров – лютий через загибель чеченських солдатів в Україні - опублікував аудіозвернення, в якому не лише заявив, що "вся Україна - наша російська територія", але й пригрозив жахливими репресіями проти українців: "Ми не візьмемо в полон цих шайтанів [дияволів]. Ми їх будемо спалювати". Як можна засуджувати вбивчі тиради журналіста, коли один з найвпливовіших політиків країни, глава однієї з республік, що входять до складу федерації, дозволяє собі такі висловлювання?

Війна оголила, наскільки режим путіна і його поплічники перейшли за грань фашизму - як у традиційному розумінні цього слова, так і в нетрадиційному, запропонованому в нещодавньому інтерв'ю російським письменником-емігрантом Дмитром Биковим. Фашизм, за словами Бикова, це не просто ідеологія: це "фізіологічне" явище, яке стосується "задоволення, яке людина отримує від того, що дозволяє собі порушувати всі моральні закони, божественні чи людські".

Про автора: Кеті Янг – дописувачка видання The Bulwark. Вона також є дослідником культури в Інституті Катона, колумністом Newsday і редактором Reason. Її статті публікувалися в New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Week, Foreign Policy, Atlantic, Quillette, New Republic тощо. Янг, яка народилася в Москві та приїхала до Сполучених Штатів із сім’єю в 1980 році, є автором двох книг: "Припинення вогню! Чому жінки і чоловіки повинні об’єднати зусилля, щоб досягти справжньої рівності" ("Вільна преса", 1999) і "Зростання в Москві: спогади про радянське дитинство" (Тікнор і Філдс, 1989).

