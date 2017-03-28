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Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває
Окупанти та українська влада зіграли у "двосторонку" з націоналізацією шахт Ахметова
Ринат Ахметов. Фото: news.eizvestia.com
Коли маленька група активістів на чолі з Семеном Семенченком 26 грудня 2016 року оголосила про блокаду Л/ДНР президент та керівники уряду в істеричному тоні заходилися доводити, що такі дії матимуть катастрофічний вплив на Україну, зокрема, на її економіку. Однак 15 березня президент особисто очолив блокаду ОРДЛО, надав їй статус державної політики, запропонувавши під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей. Пропозиція, зрозуміло. Була негайно підтримана РНБО.
Що змусило Петра Порошенка різко змінити позицію?
Формальною підставою стала «націоналізація» підприємств Рината Ахметова окупантами.
Однак «націоналізація» – лише привід.
13 березня співробітники СБУ та бійці спецпідрозділу поліції «КОРД» силою розігнали «редут» блокадників на ст. Кривий Торець. У відповідь акції протесту прокотилися у ряді міст України: у Києві, Львові та Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному, Вінниці та ряді інших міст.
«Більшість джерел стверджують, що такий крок дався Петру Порошенку нелегко, і він до останнього зволікав із рішенням про надання блокаді офіційного статусу, – стверджує авторитетний журналіст Сергій Рахманін. – Остаточно переконали його два аргументи.
Перший – замір громадської думки. Люди, що входять в оточення глави держави запевняють, що він уважно стежить за реакцією населення. За нашою інформацією, останнє закрите опитування показало: вже не 7%, як спочатку, а більше половини населення підтримує дії блокадників. Якщо це справді так, ігнорувати цю обставину він не міг. Він мав перехопити ініціативу, при цьому не відмовляючи собі в задоволенні жорстко розкритикувати ініціаторів блокади.
Другий – активна реакція сотень місцевих рад, помножена на безпорадність силовиків і фактичну відсутність реального впливу Банкової на більшість регіонів.
Колишню вертикаль влади зруйновано, нову де-факто не створено. Багато хто з губернаторів не почуваються членами владної команди чимось зобов'язаними президентові, окремими областями АП змушена керувати в ручному режимі. У низці регіонів голови держадміністрацій і місцевих рад або активно сприяли підтримці блокади, або негласно потурали їй, або зайняли вичікувальну позицію. Географія територій, де органи влади та місцевого самоврядування могли підтримати політику припинення торгівлі з окупованими територіями, розширювалася.
Як мінімум, три джерела стверджували – такий поворот подій Порошенка неабияк налякав…».
Президент обіцяє: «Обмежений обмін товарами може відновитися, як тільки Росія і її маріонетки повернуть українським власникам і українській державі вкрадені заводи».
Однак одразу кілька джерел в Адміністрації президента та серед керівників «Опозиційного блоку», близьких до Рината Ахметова заявили iPress.ua, що олігарх не втрачав ані на мить контроль над своїми підприємствами на окупованих територіях.
«Захарченко і Плотницький заявили про націоналізацію, однак це зроблено за погодженням з Ахметовим, – заявило iPress.ua джерело в «Опозиційному блоці». – Потрібні були аргументи проти ініціаторів блокади і тих, хто стоїть за ними – Садового і Коломойського. Коли все стихне, вугілля з шахт на окупованій території знову піде в Україну».
«Все це (оголошення про офіційну блокаду ОРДЛО) потрібно, щоб заспокоїти громадську думку, – стверджує співрозмовник iPress.ua із АП. – Через якийсь «блокадників», які ще залишаються на Донбасі «зачистять» і буде відновлено статус-кво».
При цьому, за словами джерел iPress.ua Ринат Ахметов, користуючись тим, що його підприємства «націоналізовані», перестане платити податки з них в державний бюджет України.
Це підтверджує і журналіст видання «Наші гроші» Сергій Ніколов, який ретельно відстежує ситуацію із закупівлею вугілля в ОРДЛО.
«І Порошенко такий бац! і скасовує свій указ про блокаду. А блокадників на рейках то вже немає. І знову побігли поїзди з антрацитиком вже по 2176 грн / т (на 400 «чайових» гривень дорожче, ніж восени). Але при цьому заводики та шахточки в ОРДЛо вже податків в наш бюджетик НЕ платять, а повністю працюють на якихось нових господарів», – написав він у Facebook.
Відзначимо, що за даними Forbes Рінат Ахметов у минулому році подвоїв свої статки – з 2,3 мільярда доларів до 4,6 мільярда доларів. Не в останню чергу такі успіхи олігарха зумовлені тим, що з благословення Петра Порошенка в Україні діє формула ціни на вугілля «Роттердам + доставка».
«Особливо прибутковою стає схема, якщо брати вугілля з копанок «ДНР-ЛНР», де його ціна 500-600 грн, і завозити на «Центренерго» за ціною «Роттердам + доставка» – 1 500 грн», – стверджує експерт з енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус.
За його підрахунками, лише за друге півріччя 2016 року завдяки завищеним тарифам власники теплової генерації (76% ринку припадає на компанію ДТЕК Рината Ахметова) отримали 10,4 мільярда гривень додаткового прибутку.
При цьому частиною надприбутків Ахметов ділиться з оточенням президента Порошенка. Справа в тому, що інвесткомпанія ICU, близька до глави держави, скупила значний обсяг облігацій ДТЕК із терміном погашення в 2018 році. Облігації скупали по мінімальній ціні, однак після вигідних для ДТЕК рішень НКРЕК, їх ціна зросла на 40%. Таким чином, вклавши, наприклад 100 мільйонів доларів у скупку дешевих облігацій і продавши їх після зростання 140 млн – ICU матимете 40 мільйонів чистого прибутку…
Втім, оточення президента заробить і без Ахметова. 27 березня державне ПАТ «Центренерго», яке контролюють люди, близькі до соратника Порошенка Ігоря Кононенка, оголосило тендер на постачання 700 тис тонн вугілля для Зміївської і Трипільської ТЕС на очікувану суму 1,52 млрд. грн. При цьому, умови тендеру складені так, щоб одразу, світові трейдери не встигнуть подати свої заявки. А отже, вугілля державна компанія купить або в Росії, або, найімовірніше, в ОРДЛО – за непрозорими схемами і з величезним «наваром» для організаторів схем…
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