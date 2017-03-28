Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Що змусило Петра Порошенка різко змінити позицію?

Однак «націоналізація» – лише привід.

«Більшість джерел стверджують, що такий крок дався Петру Порошенку нелегко, і він до останнього зволікав із рішенням про надання блокаді офіційного статусу, – стверджує авторитетний журналіст Сергій Рахманін . – Остаточно переконали його два аргументи.

Перший – замір громадської думки. Люди, що входять в оточення глави держави запевняють, що він уважно стежить за реакцією населення. За нашою інформацією, останнє закрите опитування показало: вже не 7%, як спочатку, а більше половини населення підтримує дії блокадників. Якщо це справді так, ігнорувати цю обставину він не міг. Він мав перехопити ініціативу, при цьому не відмовляючи собі в задоволенні жорстко розкритикувати ініціаторів блокади.

Другий – активна реакція сотень місцевих рад, помножена на безпорадність силовиків і фактичну відсутність реального впливу Банкової на більшість регіонів.

Колишню вертикаль влади зруйновано, нову де-факто не створено. Багато хто з губернаторів не почуваються членами владної команди чимось зобов'язаними президентові, окремими областями АП змушена керувати в ручному режимі. У низці регіонів голови держадміністрацій і місцевих рад або активно сприяли підтримці блокади, або негласно потурали їй, або зайняли вичікувальну позицію. Географія територій, де органи влади та місцевого самоврядування могли підтримати політику припинення торгівлі з окупованими територіями, розширювалася.

Як мінімум, три джерела стверджували – такий поворот подій Порошенка неабияк налякав…».

Президент обіцяє : «Обмежений обмін товарами може відновитися, як тільки Росія і її маріонетки повернуть українським власникам і українській державі вкрадені заводи».

Однак одразу кілька джерел в Адміністрації президента та серед керівників «Опозиційного блоку», близьких до Рината Ахметова заявили iPress.ua, що олігарх не втрачав ані на мить контроль над своїми підприємствами на окупованих територіях.

«Захарченко і Плотницький заявили про націоналізацію, однак це зроблено за погодженням з Ахметовим, – заявило iPress.ua джерело в «Опозиційному блоці». – Потрібні були аргументи проти ініціаторів блокади і тих, хто стоїть за ними – Садового і Коломойського. Коли все стихне, вугілля з шахт на окупованій території знову піде в Україну».

«Все це (оголошення про офіційну блокаду ОРДЛО) потрібно, щоб заспокоїти громадську думку, – стверджує співрозмовник iPress.ua із АП. – Через якийсь «блокадників», які ще залишаються на Донбасі «зачистять» і буде відновлено статус-кво».

При цьому, за словами джерел iPress.ua Ринат Ахметов, користуючись тим, що його підприємства «націоналізовані», перестане платити податки з них в державний бюджет України.

Це підтверджує і журналіст видання «Наші гроші» Сергій Ніколов, який ретельно відстежує ситуацію із закупівлею вугілля в ОРДЛО.

«І Порошенко такий бац! і скасовує свій указ про блокаду. А блокадників на рейках то вже немає. І знову побігли поїзди з антрацитиком вже по 2176 грн / т (на 400 «чайових» гривень дорожче, ніж восени). Але при цьому заводики та шахточки в ОРДЛо вже податків в наш бюджетик НЕ платять, а повністю працюють на якихось нових господарів», – написав він у Facebook

Відзначимо, що за даними Forbes Рінат Ахметов у минулому році подвоїв свої статки – з 2,3 мільярда доларів до 4,6 мільярда доларів. Не в останню чергу такі успіхи олігарха зумовлені тим, що з благословення Петра Порошенка в Україні діє формула ціни на вугілля «Роттердам + доставка».

«Особливо прибутковою стає схема, якщо брати вугілля з копанок «ДНР-ЛНР», де його ціна 500-600 грн, і завозити на «Центренерго» за ціною «Роттердам + доставка» – 1 500 грн», – стверджує експерт з енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус

За його підрахунками, лише за друге півріччя 2016 року завдяки завищеним тарифам власники теплової генерації (76% ринку припадає на компанію ДТЕК Рината Ахметова) отримали 10,4 мільярда гривень додаткового прибутку.

При цьому частиною надприбутків Ахметов ділиться з оточенням президента Порошенка. Справа в тому, що інвесткомпанія ICU, близька до глави держави, скупила значний обсяг облігацій ДТЕК із терміном погашення в 2018 році. Облігації скупали по мінімальній ціні, однак після вигідних для ДТЕК рішень НКРЕК, їх ціна зросла на 40%. Таким чином, вклавши, наприклад 100 мільйонів доларів у скупку дешевих облігацій і продавши їх після зростання 140 млн – ICU матимете 40 мільйонів чистого прибутку…