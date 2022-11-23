Історія МІГ-істерії та Су-фанатства. Повітряна війна. Частина 3 – Том Купер

Том Купер продовжує міні-серіал про повітряну війну росії. У першій частині він розповів, чому падають російські літаки. У другій – чому російська авіація не друга, і навіть не третя у світі. Зараз – про історичні факти: як світ захоплювався радянськими розробками винищувачів.

Війна в Україні, 22 листопада 2022 року: зведення повітряної війни, частина 3

Всім доброго ранку!

У першій та другій частинах цієї серії матеріалів я пояснив "голі ази" того, як Генеральний штаб (ГШ) Збройних сил Радянського Союзу, а потім і російської федерації (ЗС РФ) протягом останніх 50-60 років концептуалізував та визначав вимоги до можливостей своїх майбутніх бойових літаків: як вони визначали, що саме вони хочуть, щоб їхні майбутні літаки вміли робити.

Крім того, я пояснив основні фактори, що вплинули на розвиток - або краще сказати деградацію - радянської, а потім російської авіаційної промисловості за останні 30 років; як зрада Толкачова скомпрометувала останнє покоління бойових літаків, розроблених в СРСР, ще до того, як ці літаки надійшли на озброєння, і як путін здійснив "переворот" через своє прагнення мати всю російську авіаційну промисловість під особистим контролем з метою отримання своєї частки.

Це "основи": визначення можливостей і якостей літаків (і озброєнь), що виробляються промисловістю.

Наступне питання: що роблять збройні сили російської федерації з отриманими літаками (та їх озброєнням)?

В цьому плані існує гігантська, повторюю: гігантська - різниця між тим, що Захід думає і каже своїй громадськості думати про можливості радянських і російських бойових літаків; і тим, що Радянський Союз, а віднедавна і росіяни, насправді можуть і мають намір робити з ними. Настільки, що існують дві абсолютно різні (якщо не діаметрально протилежні) "глибини сприйняття". Щоб пояснити це, мені потрібно повернутися до історії останніх 70 років. Не хвилюйтеся: це не займе багато часу. Звичайно, я чудово розумію, що багато хто оголосить наступне "неважливим" і таке інше. Моя рекомендація завжди одна: не читайте і вам стане легше.

Від МіГ-істерії...

Багато молодих людей, ймовірно, вважатимуть це "дурницею"; ті, хто достатньо дорослий, щоб пам'ятати, можуть зневажити наступне і пояснити це приблизно 2 746 239 різними причинами (кожна з яких краща за попередню). Але подібно до того, як існувала істерія з приводу "комуністичної загрози", що найкраще втілилася в полюваннях на відьом епохи Маккарті в США на початку 1950-х років, у західній громадськості останніх 70 років існувала подібна істерія з приводу радянської бойової авіації. Якщо є якісь сумніви, зверніть увагу на наступні кілька прикладів.

Принаймні, якщо запитати "затятих прихильників окремих членів Республіканської партії" в США - це залишається актуальним і до сьогодні. "Просто" змінилося на "марксизм, який поширює Демократична партія"...

Холодна війна лише розпочалася, коли у далекому 1950 році Радянський Союз застав Захід зненацька появою своїх літаків МіГ-15 у небі під час Корейської війни. Своєю чергою, це спонукало Захід помріяти про те, що "Радянський Союз також запустить у виробництво та експлуатацію тисячі літаків на основі нацистсько-німецьких конструкцій". Ні, я не перебільшую. Ось наочний приклад із сучасної американської преси.

Лише через п'ять років "якась там країна" під назвою Єгипет "наважилася" замовити МіГ-15: насправді зброя була потрібна їй для захисту від постійних і кривавих нападів Ізраїлю. Уявіть собі, як мексиканські збройні сили штурмують поліцейську дільницю в Ногалесі, штат Арізона, і вбивають 20 поліцейських у своїх ліжках? Або Білорусь, яка підняла свої винищувачі над Гданськом і спровокувала повітряні бої над Мальме. І ви маєте уявлення про те, що відбувалося. Не хвилюйтеся: поведінку Ізраїлю пояснювали "арабським тероризмом" - навіть якщо всі основні західні уряди (але особливо уряд США) знали, що Ізраїль планував захоплення територій багатьох сусідніх країн ще до свого офіційного створення і, таким чином, намагався спровокувати нову велику війну зі своїми сусідами протягом усіх 1950-х років. Вони знали, що Каїр вимагав поставок - серед іншого - британських, а потім і американських бойових літаків для самооборони.

Це просто не мало значення, так само, як не мало значення, що на всі подібні прохання накладалося ембарго або вони відхилялися: все, що мало значення, це те, що після неодноразових відмов єгипетський лідер - Гамаль Абдель Насер - був оголошений уособленням Гітлера і лиходієм, за те, що, між іншим, "купував радянські МіГи". Це "автоматично" змусило його "сповзти в радянську сферу впливу", більше того, зробило весь Єгипет "радянською маріонетковою державою", а отже, розв’язало руки.

Для тих, хто зараз пояснюватиме мені, що Єгипет був "радянською маріонетковою державою": якщо це взагалі сталося, то значно пізніше, і то внаслідок іншої ізраїльської агресії - арабо-ізраїльської війни в червні 1967 року, яку недооцінюють на Заході як "Шестиденну війну".

"Не може бути" - і тому, що як тільки стало відомо про єгипетське замовлення на (між іншим) "МіГи", англійці, французи і ізраїльтяни організували, а потім і розпочали агресію проти цієї країни з метою повалення уряду Насера.

За іронією долі (людство сповнене іронії), те, що на більшій частині території Єгипту сприймалося як "Суецька війна", на Заході стало відомо як "Суецька криза 1956 року". І "вирішили" її загрозою економічної інтервенції США проти Лондона і Парижа: ні, не тому, що США раптом прозріли, а тому, що адміністрація у Вашингтоні була ображена тим, що агресія проти Єгипту розпочалася напередодні виборів у Сполучених Штатах.

І що найцікавіше: досвід тієї американської інтервенції у поєднанні з (абсолютно необґрунтованою) погрозою радянського лідера Микити Хрущова змусив Великобританію і Францію витрачати значні кошти на розробку власних ядерних озброєнь - а французи потім допомагали Ізраїлю зробити те ж саме, і все це через "кілька радянських МіГів".

Такі приклади можна було б продовжувати буквально "до нескінченності", оскільки протягом наступних 10, 20, 30 і більше років мало що змінилося. Так, додам лише один, з середини 1980-х років: у той час і адміністрація президента США Рональда Рейгана, і Пентагон "мочилися", десь по три рази на день, при одній лише згадці про можливість постачання радянських МіГ-21 до Нікарагуа. Це прирівнювалося до того, що "нікарагуанські сандіністи вже експлуатують сотні таких літаків, і їм не вистачає, щоб захопити Вічіту, і Сіетл, і Місяць, і Марс"...

Власне, Нікарагуа отримала лише кілька SIAI-Marchetti SF.260, та й то з Лівії, і без необхідних запчастин, а країна була настільки бідна, настільки виснажена грабунками підтримуваного США режиму Сомоси та іноземних корпорацій, а потім роками кровопролитної війни з підтримуваними США "контрас", що навряд чи змогла б знайти їм застосування. Однак Вашингтон вчинив так, ніби це означає, що "МіГи вже на місці" і США "програють Третю світову війну, навіть не розпочавши її".

"Дивом" нікому не спало на думку, що після того, як Єгипет отримав понад 100 МіГів у 1957-1958 роках, він не "негайно розпочав агресію проти Ізраїлю". Ще менше когось хвилювало, коли через роки десятки цих "наднебезпечних" МіГів були масово збиті - і то винищувачами західного виробництва - під час "локальних війн" на Близькому Сході або в Південно-Східній Азії. Це пояснювалося "некомпетентністю" їх пілотів...

... до Сухого-фанатства

Минули роки, СРСР програв холодну війну, а потім розпався, але "мігівська істерія" продовжилася - цього разу у вигляді "Су-27/фланкер-фанатства". Хоча толкачовська зрада залишалася добре прихованою від громадськості протягом більшої частини 1990-х і початку 2000-х років, не тільки західні розвідки, але й офіцери західних збройних сил отримали можливість "відкрито" вивчати бойові літаки радянського виробництва і дізнаватися про всі їхні можливості. Або про їх відсутність: зрештою, і про їх слабкі сторони теж. Тим не менш, російські бойові літаки - і особливо "сімейство" конструкцій на базі винищувача-бомбардувальника Су-27 - піарилися за будь-якої нагоди, причому як серйозними професіоналами, так і ентузіастами. Те ж саме стосувалося і інших російських озброєнь, насамперед, звичайно, ЗРК С-300 та їх похідних - і це при тому, що пілоти ВПС США та союзних ВПС НАТО вже наприкінці 1980-х років навчалися за посібниками, в яких детально описувалися їх можливості... тобто, хоча ці можливості були добре відомі, але "вивернуті навиворіт".

Обкладинка роздаткового матеріалу для пілотів винищувачів США та НАТО середини 1990-х років.

У свою чергу, російська авіаційна промисловість перебувала в глибокій скруті і потребувала експорту, щоб утриматися на плаву. Це вимагало великої кількості реклами. А росіяни люблять говорити про планування, навіть якщо - регулярно - мало що з цього реалізують...

Це, пані та панове, чудово спрацювало - для обох сторін, росіян і Заходу: можна сказати, що існувала взаємна зацікавленість у розкручуванні всього, що зроблено в росії. На Заході це забезпечувало фінансування нових озброєнь і збройних сил в часи масового скорочення останніх; в росії це забезпечувало фінансування принаймні деяких досліджень і розробок - або, принаймні, підтримку експорту "новітніх" версій бойових літаків і озброєнь, навіть в часи, коли всрф не могли собі дозволити ні того, ні іншого.

Відтепер "Фланкер" (звітна назва сімейства Су-27 за версією ASCC/NATO) розкручувався в незліченних статтях спеціалізованої преси та відеоіграх, а будь-яка "ідея", наприклад, нового варіанту Су-27, будь-яка "ідея" нового озброєння для нього, будь-які переговори про можливість експорту (чи то Су-27, чи то їх похідних, чи то будь-якого іншого виду російського озброєння) "автоматично" (помилково) оголошувалися реальністю.

Назвемо лише деякі з наслідків ідіотизму останніх років: Алжир закупив десятки Су-32/34, Іран - 270 Су-27, Туреччина - Су-57, а літаки американського виробництва "воюють" з фланкерами в десятках відеоігор, що відбуваються в Україні...

Перш за все, можливості похідних Су-27 (див.: Су-30, Су-34, Су-35 та ін.) були представлені так, ніби вони будуть розгорнуті та експлуатуватися західними - особливо країнами-членами НАТО - ВПС, які досить драматично презентували свої новітні можливості під час кількох "локальних війн" 1990-х, а потім 2000-х років.

Між тим, в реальності все було зовсім інакше - особливо в росії, тобто в тому, що з 2016-2017 років офіційно називається Повітряно-космічними силами ЗС РФ. Про це буде розказано в частині 4.

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