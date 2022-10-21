Карім Бензема – найкращий та одіозний. Володарю "Золотого м'яча" залишилося взяти лише одну вершину

Зараз здається, що неймовірна епоха Мессі та Роналдо в світовому футболі добігає свого завершення. Цього разу два футбольних генії навіть не претендували на "Золотий м’яч", який французький журнал "Франс Футбол" вручає найкращому гравцю Європи. І на цьогорічній 66-й церемонії, яка відбувалася у паризькому театрі "Шатле", майже ні в кого не було сумнів, кому дістанеться найпрестижніша індивідуальна футбольна нагорода. iPress пригадав для вас найцікавіші моменти з біографії новоспеченого володаря "Золотого м'яча".

Французький форвард мадридського "Реалу" Карім Бензема провів видатний сезон. Він виграв зі збірною Франції Лігу Націй УЄФА, став найкращим бомбардиром сезону в Лізі чемпіонів УЄФА і зробив вирішальний внесок у перемогу "Реала", яка стала для Каріма вже п’ятою в кар’єрі. До того ж Бензема став найкращим бомбардиром сезону в Ла Лізі, здобувши "золото" чемпіонату Іспанії. Ну й оскільки в трійці головних номінантів на "Золотий м’яч" не було Ліонеля Мессі, то завадити французу отримати нагороду вже ніхто та ніщо не могло.

Революційні зміни. Мессі "проштовхнув" нові правила "Золотого м'яча"

Саме через скандальне вручення Ліонелю Мессі два рази поспіль у 2019 та 2021 роках (у 2020-му нагороду не вручали через пандемію) почесного трофею, який мали би отримати нідерландець Вірджил ван Дейк і поляк Робер Левандовський, організатори церемонії змушені були змінити критерії визначення переможця.

Про необхідність кардинальних змін говорили давно, коли без нагороди залишилися Уеслі Снейдер, Франк Рібері, Андрес Іньєста, Хаві та інші. За останні 15 років "Золотий м'яч" лише один раз дістався не Ліонелю Мессі та не Кріштіану Роналду. У 2018 році найкращим став хорват Лука Модріч з мадридського "Реала".

За всієї геніальності португальця та аргентинця постійне вручення нагород лише їм не завжди виглядало справедливим. Експерти вказували, що причиною є система підрахунку голосів та непрозорість критеріїв. В результаті Мессі чи Роналду навіть у не найкращий сезон випереджали футболістів, які феєрили на полі. Останній яскравий приклад такої несправедливості – Роберт Левандовський. У 2020 році поляк не отримав "Золотий м'яч" через пандемію, а у 2021 – через голоси країн Азії та латинської Америки, відданих за Мессі.

Фото: facebook.com/RealMadrid

Багаторічне домінування двох футбольних геніїв добігало кінця природним чином. Реформа "Золотого м'яча" навряд чи прискорить цей процес, бо обидва цього сезону не демонструють геніальної гри у своїх нових клубах. У цьому році Роналду опинився лише на 20-й позиції в списку номінантів, а Мессі взагалі не було серед претендентів.

Проте саме скандальне присудження Мессі "Золотого м'яча" за 2021 рік стало каталізатором для невідкладної реформи.

Тепер володаря "Золотого м’яча" визначають за підсумками сезону, а не календарного року. Оцінюється період із серпня по червень та досягнення гравця у конкретному сезоні. Істотно змінився порядок відбору кандидатів. Тепер, окрім журналістів France Football, до справи підключатимуться їхні іноземні колеги та експерти. Голосують за найкращих представники лише футбольних країн. Таке право отримають журналісти з країн, що входять до топ-100 рейтингу ФІФА. Чітко встановлені критерії, виключені "колишні заслуги". Оцінюються лише індивідуальні досягнення, рівень гри, трофеї з клубом та збірною, імідж футболіста та дотримання ідеалів Fair Play.

За усіма показниками саме нападнику "Реала" та збірної Франції Каріму Бензема дійсно не було рівних. Він став п’ятим французом володарем "Золотого м’яча". До речі, Україна також голосувала за Бензема, поставивши на друге місце поляка Роберта Левандовського.

Раніше цю нагороду вигравали французи Раймон Копа (1958), Мішель Платіні (1983, 1984 та 1985), Жан-П'єр Папен (1991) та Зінедін Зідан (1998). І саме Зідан був не лише кумиром Бензема у дитинстві, але й вже в якості наставника мадридського "Реала" посприяв тому, що Карім вийшов на видатний рівень своєї майстерності. Хоча для того, щоб зійти на вершину Бензема довелося пройти важкий і тернистий шлях, який супроводжувався не лише футбольними успіхами, але й чисельними скандалами.

Коко у виборі між криміналом, музикою та спортом. Посприяли батько, Роналдо та Зінедін Зідан

Карім Бензема народився у північному передмісті Ліона 19 грудня 1987 року в родині емігрантів із Алжиру. У його батьків, Хафіда та Маліки, дев'ять дітей – п'ять дівчаток та чотири хлопчики. Родина Бензема жила досить скромно у невеликому будинку в центрі Брон Терраліон, районі з високим рівнем безробіття. Вони жили у передмісті Ліона, де компактно мешкають вихідці з колишніх колоній Франції. Звичайно, в сім'ї не вистачало коштів. У юного Бензема було небагато соціальних ліфтів, доступних арабським біднякам – музика, спорт та кримінал.

Історія дитинства Каріма сповнена проблемами дорослішання. У районі, де мешкала родина, був дуже високий рівень злочинності. Тож, Карім цілком міг опинитися в одній із численних підліткових банд. Але батько, який працював лікарем, був прихильником жорсткої дисципліни і не дозволив своєму синову піти злочинним шляхом. Саме виховання батька значно зміцнило характер маленького Бензема. Під час навчання у школі в майбутньої футбольної зірки було чимало проблем у спілкуванні з іншими дітьми. На його думку, саме алжирське походження стало причиною дискримінаційного ставлення однолітків і старших учнів. Тоді він був дещо гладким і мав проблеми з тиском, що також додавало складнощів. Але Карім змінив свої харчові звички і почав трохи худнути. Ну й зростанню його авторитету ще сприяла доволі гарна гра в футбол. Друзі прозвали його Коко, коли він почав грати у доволі ранньому віці.

Бензема почав свою футбольну кар'єру у клубі "Брон Терраліон", коли йому було лише 8 років. Тут його швидко помітили завдяки здібностям, які були явно вищі за середній рівень. Перший тренер Каріма із команди "Брон Терраліон" Серж Патріарка зазначав: "Карім піде далеко. Але для мене найважливішим є те, що він вибився в люди з такого району, звідки і живим складно вийти". Потім Бензема довелося йти звичайним шляхом підготовки футболіста у Франції – тренування п'ять разів на тиждень, а також відвідування коледжу святого Бруно у першому окрузі. Проте здібностями до науки хлопчик не вирізнявся. У дитинстві його кумирами були Роналдо та Зінедін Зідан.

За визнанням самого Каріма дуже великий внесок у його футбольне становлення зробила мати. Маліка, навіть, виконувала роль голкіпера для того, щоб син навчився влучно виконувати дальні удари. Саме мама вмовила сина й була наполегливою при переході Бензема до футбольної академії "Ліона". А коли Карім у 15 років хотів припинити займатися футболом, Маліка вмовила його потерпіти й почекати свого шансу.

Від "Ліону" до "Реала". "Я прийшов заняти ваше місце"

В одному з матчів із учнями школи "Ліону" Карім забив два голи, після чого скаути почали розмовляти з його батьками про перехід до клубної академії "Ліону".

Спочатку Карім відмовився. Тут потрібно зазначити, що у 90-ті роки минулого століття "Ліон" був маловідомою командою. Це вже на початку XXI століття "Ліон" став домінувати у Франції та постійно грав у Лізі чемпіонів. А тоді, коли Бензема розпочинав свій спортивний шлях, усі юні французькі футболісти мріяли потрапити до "Марселя", "ПСЖ" або хоча б "Сент-Етьєну". Згодом Бензема, після умовлянь мами та батька, змінив свою думку і таки перейшов у "Ліон". У своєму віці він був найталановитішим учнем школи, прогресуючи щороку. Карім забив 32 голи за "Ліон" у чемпіонаті U-16, а також був на провідних ролях у збірній Франції U-17, яка виграла свій перший чемпіонат Європи серед 17-ти річних, що відбувся у Франції 2004 року. То була яскрава збірна, в якій також запалювали Хатем Бен Арфа, Самір Насрі та Джеремі Менез. Збірна Франції U-17 обіграла Іспанію у фіналі цього турніру. А Бензема забив один гол на Євро у ворота збірної Північної Ірландії.

У грудні 2004-го Карім потрапив до основної команди "Ліона". 15 січня 2005 року на домашньому стадіоні "Жерлан" він дебютував у матчі чемпіонату Франції. У грі проти "Меца" Бензема віддав гольовий пас на Бріана Бергунью, який на той момент виглядав навіть краще за Каріма в ролі молодого обдарування "Ліона".

Існує байка, що коли Бензема зайшов у роздягальню "Ліона", там сиділи Ерік Абідаль, Джованні Елбер, Сільвен Вільтор, Майкл Есьєн, Флоран Малуда та Мамаду Діарра. За прийнятою традицією новачок мав вийти перед командою та представити себе. Молодого алжирця зустріли сміхом та образливими жартами. Карім ж у відповідь різко відповів: "Вам краще припинити сміятися, я прийшов зайняти ваше місце". Незважаючи на те, що Бензема був чемпіоном Європи серед юніорів, клуб не поспішав переводити його в основну команду, і він відіграв лише 6 ігор того сезону.

Фото: leprogres.fr

На самому початку кар'єри Бензема любили порівнювати з Давидом Трезеге за вміння обходити оборону, але незабаром його вже порівнювали із Зінедіном Зіданом, одним з найкращих футболістів в історії Франції, який також має алжирське походження.

У сезоні 2005/06 "Ліон" очолив Жерар Ульє, проте весь перший рік під його керівництвом Карім звикав до вимог наставника. Він був стабільним гравцем запасу, тренер випускав його переважно у другому таймі. Та все ж перспективний молодий нападник відкрив рахунок своїм м'ячам у французькій лізі. На останній хвилині матчу він засмутив воротаря "Аяччо". У тому чемпіонаті Франції він зіграв у 13 іграх і забив 1 гол. Дебют Каріма в єврокубках припав на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти "Русенборга". У цьому поєдинку Бензема вперше відзначився в головному європейському клубному турнірі. Перші свої два чемпіонські титули у Франції Бензема здобув у якості запасного гравця. Але чемпіонат 2006/07 міг стати поворотним у кар'єрі нападника. Він тільки почав виступати в основі, як отримав серйозну травму коліна, яка вибила його на кілька місяців. Пошкодження дозволило Каріму зміцніти ментально, а вже за рік він став лідером "Ліону". Він забив 20 голів у чемпіонаті Франції і став найкращим бомбардиром своєї команди. У пресі з'явилася інформація про інтерес до Бензема з боку провідних клубів Європи, включаючи "Реал", "Ювентус", "Ліверпуль" та "Челсі".

Ще в ранньому віці Бензема вважався одним із найбільших талантів Франції. Президент "Ліона" Жан-Мішель Ола без довгих роздумів одразу повісив цінник на футболіста в 100 мільйонів євро.

"Вперше, коли я грав проти нього, Алекс Фергюсон хотів його підписати в "Манчестер Юнайтед". Після гри, в тунелі він підійшов і почав спілкуватися з Карімом, але швидко зреагували представники "Ліона" та забрали свого футболіста", – згадував Ріо Фердінанд.

Та сам Карім через свого агента заявив про небажання залишати "Ліон", з яким він має намір виграти Лігу чемпіонів УЄФА. В сезоні 2008/2009 форвард забив 17 голів у 36 матчах чемпіонату Франції. В сезоні 2007/08 Бензема узяв собі 10-й номер і всі погоджувалися, що напад "Ліона" залежатиме лише від нього. І Карім підтвердив очікування – 31 гол у 51 матчі, у тому числі 4 у Лізі чемпіонів, чергове чемпіонство та титул найкращого гравця чемпіонату Франції.

2007 року Бензема навіть отримав премію Bravo – приз найкращому молодому гравцю сезону в Європі від незалежних журналістів. Однак Golden Boy 2008 Карім втратив. Звання пішло бразильцю Андерсону з "Манчестер Юнайтед", але чи пам'ятає хтось зараз про цього гравця? Натомість France Football уперше номінував Бензема на "Золотий м'яч" – величезне досягнення для 21-річного футболіста.

Наступний сезон вийшов трохи гіршим – всього 17 голів у чемпіонаті Франції, а "Ліон" уперше за 7 років не став переможцем. Натомість у Лізі чемпіонів Бензема забив 5 м'ячів, потрапивши до десятки найкращих бомбардирів турніру. Паралельно з цим клуб спіткала криза, виходом із якої був лише продаж головного активу. Загалом у 149 іграх за "Ліон" Бензема забив 66 голів.

Усі три роки на Бензема "полювали" головні клуби Європи. Керівництво клубу навіть говорило, що не продасть його менше, ніж за 100 млн. євро. Проте влітку 2009-го Карім попросив відпустити його в топ-команду. Найкращу пропозицію зробив "Реал" – 35 млн євро. Так почалася велика історія Бензема у Мадриді.

"Галактікос" назавжди. Найтрофейніший період у кар'єрі Бензема

Тоді президент "Реалу" Флорентіно Перес розпочав будувати свій грандіозний проєкт, який згодом поверне "галактікос" на вершину європейського футболу. До складу "вершкових" разом із Бензема прийшли Кріштіану Роналду та Кака. І якщо бразилець через травми вже не зміг показати свій "міланський" рівень, то перші двоє стали клубними легендами. Однак спочатку у французького форварда справи в "Реалі" складалися не найкращим чином.

Сезон 2009/10 Бензема провалив. Наставник мадридців Мануель Пеллегріні був незадоволений ставленням Каріма до гри, віддаючи перевагу Гонсало Ігуаїну. Вболівальники та експерти також критикували француза за небажання вчити іспанську мову, називаючи Каріма "другим Анелька". Ніколя також приходив до "Реалу" в якості французької зірки та великого проєкту, але так і не зміг пристосуватися до клубних вимог, не проявив себе й швидко його залишив.

Карім Бензема та Жозе Моурінью, фото: dynamo.kiev.uа

Проте для Бензема все змінилося влітку 2010-го, коли до "Реалу" прийшов Жозе Моурінью. Хоча спочатку португальський наставник, пояснюючи журналістам, чому між Роналду і Бензема він робить свій вибір на користь португальця, сказав наступне: "Це все одно що, коли ви не маєте собаки і збираєтесь на полювання, то замість неї берете з собою кота".

Наступного дня Карім провів годину в офісі сеу Жозе, наполягаючи на більшій повазі до своєї персони. Але цю повагу француз заробив згодом своєю грою.

Португалець бачив потенціал Бензема, поступово підтягуючи того до стартового складу. Допомогла Каріму і серйозна травма Ігуаїна, яка дозволила французові застовпити місце в основі.

І все ж у Бензема була велика проблема – статура. Виявилося, що саме його небажання дотримуватись дієт і стало тією причиною, чому Карім не показував рівень "Ліона". Перед сезоном 2011/12 француз скинув майже 9 кг зайвої ваги та підкачався. Як результат – 8 забитих м'ячів у перших 7 іграх сезону. Після цього Моуріньо сказав, що Бензема завжди виходитиме в основі клубу.

Остаточно ж переможний склад у "Реалі" сформувався після переходу до "вершкових" Гарета Бейла та відставки Жозе Моурінью. Замість португальця до Мадриду прийшов Карло Анчелотті, який знав, як треба використовувати всі сильні якості француза та Роналду, а також, як ідеально інтегрувати в їхню гру Бейла. Так народилася велика зв'язка ВВС.

В іспанській Ла Лізі тоді домінувала "Барса" Хосепа Гвардіоли з Ліонелем Мессі, Хаві та Андресом Іньєстою. А "Реал" так і не зміг виграти чемпіонат Іспанії під час першої каденції Анчелотті. Натомість у 2014 році Роналду, Бензема та Бейл допомогли мадридцям вперше за 12 років виграти Лігу чемпіонів. І саме тоді було закладено фундамент для неймовірного "Реалу" Зінедіна Зідана, який згодом стане першою командою, яка зможе виграти чемпіонську Лігу три рази поспіль.

Це був найтрофейніший період у кар'єрі Бензема. Разом із "Реалом" він вигравав чемпіонат і Кубок Іспанії, тричі Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, чотири рази клубний чемпіонат світу. Однак ніхто не вважав Каріма лідером. Скоріше говорили про Роналду та Бейла, називаючи Бензема надійним гвинтиком у незламній системі. Та й незамінним француза ніхто не вважав.

Та 2018-го з "Реала" пішов Роналду, а Бейл втратив місце в основі й згодом також залишив клуб. Здавалося, тепер настав час Бензема. Натомість мадридці потрапили у велику кризу, два роки поспіль не доходили до півфіналу Ліги чемпіонів. Хоча вже віковий французький форвард тягнув команду, як ніколи: 30, 27 і знову 30 голів, а також четверте місце в номінації на "Золотий м'яч" 2021 року, яке француза страшенно образило.

До сезону 21/22 Бензема підійшов уже як ветеран клубу. Мало хто вірив, що 33-річний футболіст покаже хоча б колишній рівень. Проте "Реал", який знову очолював Карло Анчелотті, виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів, а Бензема видав чи не найкращий сезон у своїй кар'єрі – 15 голів у Лізі чемпіонів та 27 у чемпіонаті Іспанії. Адже Карім раніше жодного разу не забивав більше 7 голів у Лізі чемпіонів за сезон. І, що найголовніше, це були вирішальні голи. У плей-офф Бензема зробив одразу два хет-трики у ворота "ПСЖ" та "Челсі", а також забив три м'ячі за два матчі у ворота "Манчестер Сіті". Ну а після перемоги над "Ліверпулем", де грав головний конкурент француза в боротьбі за "Золотий м’яч" – Садіо Мане, сумнівів у тому, що саме Бензема стане найкращим футболістом Європи вже ні у кого не залишилося.

Сексуальні скандали. Неповнолітня,транссексуал та шантаж відео

Але поза футбольним полем Бензема не виглядає таким майже ідеальним, як його попередник Ліонель Мессі. Протягом усієї кар’єри Карім потрапляв у численні скандали та судові розбірки.

У 2010 році у Франції вибухнув справжній скандал, який пройшовся всією Європою, – два футболісти збірної Франції, Карім Бензема і Франк Рібері, були звинувачені в статевому зв'язку з неповнолітньою повією. Захію Дехар затримали під час одного з рейдів місцевої поліції, після чого вона розповіла, що мала зв'язок з відомими особистостями, вказавши на Рібері та Бензема. Франк відразу зізнався в тому, що подібний інцидент мав місце, а Карім ще довго відпирався. Відбулося не одне засідання суду, багато хто думав, що двох найвідоміших футболістів збірної Франції відправлять за ґрати, але справа несподівано закінчилася на початку 2014 року. У січні було призначено остаточне засідання, на яке не з'явилася ні Захія, ні обидва футболісти. В результаті обидва вони були визнані невинними, так як не знали, що на момент контакту з Захією їй не було 18. Однак неприємний осад залишився, адже обидва футболісти – мусульмани, причому Франк прийняв мусульманство заради своєї дружини Вахіби, а Карім з дитинства виховувався за мусульманськими звичаями.

Не встиг скандал із Захією влягтися, як Бензема примудрився стати центром чергового, знову ж таки сексуального, скандалу. Цього разу ніяких звинувачень футболістові не висувалося, але на весь світ у 2013 році прогриміла новина про те, що Карім неодноразово користувався послугами повії-транссексуала Вікторії, яка раніше була Джонні. Бензема був прекрасно обізнаний, що він вступає у зв'язок з транссексуалом і навіть заявляв, що це давало йому ще більше вражень. Але найбільший шок полягав у тому, що за першу ніч із Вікторією Карім заплатив 2 тисячі євро, а за другу – 6 тисяч. І це при тому, що в пресі довгий час фігурувала інформація про те, що Карім ніяк не міг знайти півтори тисячі євро для проведення операції хворій бабусі, яка виховувала його з раннього дитинства. Ще раніше з'являлася інформація про те, що допомоги у Бензема просила його тітка, але і їй футболіст відмовив.

У 2015 році пролунав один із найгучніших скандалів в історії французького футболу. З якихось причин, які досі не розголошуються, Бензема почав шантажувати партнера зі збірної Матьє Вальбуена. У Каріма з'явилося відео сексуального характеру. Він був визнаний винним у пособництві при спробі шантажу свого колишнього партнера по національній команді, але при цьому суд залишився на думці, що Карім не усвідомлював злочинного характеру своїх дій, у той час як вони мали місце лише на грунті дружби з ще одним фігурантом справи, Карімом Зенаті, який займався безпосередньою видобуванням компрометуючого матеріалу на Вальбуена. Як результат, тюремного ув'язнення, якого вимагали представники Вальбуена, Бензема так і не отримав, тоді як судді ухвалили накласти на Каріма 10 місяців умовного терміну. Як зазначають у французькій пресі, відсутність Бензема на засіданні була визнана суддями як зайве підтвердження провини футболіста.

Після цього проти Бензема виступила чи не вся Франція. У 2015 році Карім став чи не найненависнішим французом у країні. Навіть політики вимагали його відсторонення від збірної, хоч він був лідером команди. Тренерський штаб на чолі з Дідьє Дешамом погодився з національною футбольною федерацією та перестав викликати нападника.

Бензема пролетів повз домашній Євро-2016, а також втратив безліч спонсорських контрактів. Іспанські ЗМІ також вимагали, щоб "Реал" позбувся француза, але клуб був непохитний. Після усунення Бензема експерти прогнозували провал Франції на чемпіонаті Європи, проте збірна дійшла до фіналу.

Наслідки скандалу на роки закрили Бензема шлях до збірної. Перед чемпіонатом світу 2018 року низка вболівальників просила повернути нападника, але тренерський штаб відмовився. У результаті один із найкращих форвардів історії країни пролетів повз переможний мундіаль, на якому Олів'є Жиру, будучи основним форвардом, не забив жодного разу.

До збірної Бензема повернули лише перед Євро-2020. І за дивним збігом обставин, це був один із найпровальніших турнірів для збірної з часів світової першості 2010 року: Франція не змогла пройти навіть до чвертьфіналу. Можливо, що цьогорічний чемпіонат світу в Катарі – остання нагода Каріма виграти бодай щось зі збірною.

Жінки Бензема. Хто надихає Каріма на футбольні подвиги

У Каріма були стосунки із Ріаною й говорили навіть про одруження. Але до цього справа не дійшла. Відразу після розриву з нею, Карім зустрічався з естрадною суперзіркою Аналікою Чавес. Проте цей роман тривав недовго. Згодом Бензема одружився з Хлоєю де Лоне, яка народила йому доньку – Мелію. Та найдовше продовжувався любовний роман видатного футболіста із Корою Готьє, з якою Карім прожив у шлюбі п’ять років.

Модель Кора Готьє, фото з відкритих джерел

Готьє народилася 11 квітня 1989 року на французькому острові Мартініка. Кора працює професійною моделлю, співпрацює з популярними брендами одягу та взуття, а також бере участь у різних фотосесіях. Для цього їй довелося перебратися до Лондона.

Крім модельної кар'єри, Кора є блогеркою з великою аудиторією у соцмережах. Там вона публікує світлини з подорожей, спільні фото із коханим, а також розповідає про своє життя.

Кора та Карім познайомилася у Дубаї 2015 року. Тоді футболіст ще був одружений із матір'ю своєї першої доньки Мелії. Проте бурхливий роман із французькою моделлю запаморочив йому голову. Бензема з першого погляду закохався у Готьє і просто дістав усіх гравців "Реала" своїми розповідями про неї.

У 2017 році Бензема та Готьє одружилися. Пара зіграла весілля у Лондоні за всіма релігійними традиціями. Через кілька місяців після урочистостей модель народила сина Ібрагіма.

Незважаючи на народження дитини, Готьє завжди встигала проводити час із чоловіком, розвиватися, займатися спортом і навіть продовжувати кар'єру моделі.

У серпні цього року Кора Готьє та Карім Бензема оголосили про розлучення. Причиною розставання пари став новий роман футболіста з американською моделлю Джордан Озуна.

Ще 2 липня шанувальники Бензема запідозрили недобре. Футболіст запостив у соцмережах фото з приватного літака. На ньому ми побачили тарілку з тістечками і, як не дивно, жіночу ногу з білим педикюром. Цікаво ось що: фото швидко видалили та замінили на нове, але вже без пальчиків. Це могла бути нога дружини Бензема, але навіщо тоді прибирати допис?

Новою коханою Бензема стала 32-річна американська модель Джордан Озуна. Ще одним доказом їхнього роману було останнє фото дівчини у соцмережах. Тоді журналісти звернули увагу на педикюр Джордани – такий самий, як на видаленому фото з того самого запису Бензема.

Нарешті, Джордан і Каріму набридло приховувати любовні стосунки, і вони вирішили про них заявити. 3 серпня модель у своєму блозі опублікувала кілька спільних фото з форвардом "Реала". На першій світлині дівчина ніжно обіймала футболіста, а на другому пара спілкувалася відеодзвінком.

Модель Джордан Озуна, фото з відкритих джерел

32-річна Джордан є відомою американською моделлю. До цього дівчина працювала офіціанткою у мережі ресторанів Hooters. Подейкують, що 2013 року вона зустрічалася з популярним співаком Джастіном Бібером, а 2020-го – зі знаменитим репером Puff Daddy.

За іронією долі, дружина Бензема Кора Готьє та модель Джордан Озуна схожі одна на одну – зачіска, колір шкіри та загальні риси обличчя. Виходить, що Карім має смак на певний типаж жінок. І цей типаж надихає Бензема на нові футбольні звитяги.

Футбольна династія. На молодшого Бензема вже звернули увагу

А ще Карім дуже піклується та підтримує своїх молодших братів Гресі та Сабрі, які також пов’язали життя з футболом. Як і Карім, Гресі також нападник, який спочатку віддав перевагу футзалу, перш ніж почав цікавитися футболом. Він розповів, як старший брат дає йому цінні футбольні поради.

Карім та Гресі Бензема. Фото: instagram.com

Гресі, який грає у шостому французькому дивізіоні, часто відвідує Каріма в Мадриді. Сабрі ж виховується у молодіжній академії команди в своєму рідному місті Брон. Він також форвард, і Карім одного разу сказав, що Сабрі збирається стати кращим гравцем, ніж він сам. На Сабрі Бензема вже звернули увагу в "Ліоні" та "Реалі". Так що не виключено, що згодом ми побачимо ще одного зіркового Бензема.

Залишилася одна вершина. У Катарі стане відомо, чи досягне її "мисливський кіт"

А поки що саме Карім Бензема є найтитулованішим французьким футболістом в історії. А ще до всіх свої бомбардирських досягнень він додав 47 гольових передач на найкращого бомбардира в історії футболу Кріштіану Роналду, коли той виступав за "Реал". "Більше асистів на геніального португальця не віддавав ніхто. Я не вірю, що моя роль полягає лише в забитих голах, – сказав Бензема у 2019-му році. – Тому що ви можете забивати голи, а ваша команда при цьому програє. Ви граєте зі своїми партнерами, а не наодинці. Я вважаю, що футбол – забивати, асистувати і виконувати командну роботу".

"Я ніколи не думав, що Бензема може бути лідером роздягальні та вести за собою партнерів. Він знаходився у тіні Роналду і тепер дивує усіх нас", – додав колишній гравець "Реалу", а нині тренер і член ради директорів Амансіо Амаро. На сьогоднішній день Бензема на "Сантьяго Бернабеу" має прізвисько "мисливський кіт". Карім із 309 голами є третім бомбардиром клубу після Рауля та Роналду.

Сьогодні Бензема виглядає ідеальним футболістом, який досяг неймовірних вершин у своїй кар’єрі. Для остаточної величі залишається здобути титул чемпіона світу. І зовсім скоро на мундіалі в Катарі ми дізнаємося чи підкориться Каріму ще й це головне у світовому футболі досягнення.