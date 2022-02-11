В Україні стрімко подешевшала картопля. На сьогодні відпускна ціна озвучується виробниками в межах 4-7 гривень за кілограм, а купити в роздріб її можна всього за 8-9 гривень за кілограм. "Ну нарешті! – хоч якась позитивна новина на споживчому ринку", - скажете ви. Але, як завжди буває, є нюанс. Поки iPress дізнався, де закладена "міна уповільненої дії", ми знайшли кілька цікавих фактів про картоплю, які ви, можливо, досі не знали.

Різке здешевлення картоплі у жовтні викликане її масовим збором, котрий затримався через рясні дощі у вересні. Дощі скінчилися – і всі почали копати картоплю. Проте виявилося, що через надмір вологи якість її дуже посередня.

І добре б ще якби мова йшла про те, що бульби обліплені мокрою землею. Для продавця воно навіть краще – вагу товару збільшує. Але разом із тим, ця сама мокра земля ніби законсервувала гнилісні бактерії та інші збудники картопляних болячок. Іншими словами, картопля, котра зараз масово вийшла на ринок, не може довго зберігатися. Саме тому її і розпродують задешево.

Фермери готові продавати такий товар за порівняно низькою ціною, оскільки в іншому випадку їм доведеться зазнавати величезних втрат. На сьогодні картоплю невисокої якості можна придбати від 2 гривень за кілограм. Один з фермерів на Чернігівщині посадкову картоплю взагалі віддає даром – аби забрали.

При цьому придбати картоплю високої якості в достатніх обсягах нелегко, а вартість на неї озвучується в максимальних межах цінового діапазону. Виробники, які мають у своєму розпорядженні таку картоплю, вважають за краще закладати її на зберігання, чекаючи на подорожчання взимку та навесні.

Тому якщо ви маєте намір купити картопельку про запас – на всю зиму, то радимо не поспішати і не гнатися за дешевизною.

Незважаючи на рекордну врожайність в Україні, в Європі картоплі вистачить не всім. Причина – посуха

У цілому ж підстав для хвилювання через можливий дефіцит картоплі немає. Принаймні в Україні. Хоча площа під картоплю цього року скоротилася на третину, а польові роботи проводилися із запізненням – у Сумській, Харківській, Чернігівській та частині Київської областей картоплю садили аж в кінці травня – на початку червня, бо спершу проводили розмінування. Зате й вродила вона на славу: рекордну врожайність у 50 тонн з гектара – продемонстрував сорт Рів’єра.

Незважаючи на війну, знищену сільськогосподарську техніку та інфраструктуру, фермери точно здатні закрити внутрішню потребу, а ще ж є підсобні господарства населення. При цьому варто враховувати, що з України виїхали мільйони людей, тож попит на картоплю зменшився.

А от у Європі ситуація з картоплею зовсім інша. Сильна посуха призведе до найгіршого врожаю картоплі за останні роки. Найбільші виробництва цього овоча в Європі зосереджені у Німеччині, Франції, Нідерландах та Бельгії. Посуха в цих країнах знизить виробництво ЄС до найнижчого рівня за всю історію спостережень. Німецькі виробники картоплі зазначають, що через посуху може бути втрачено половину врожаю, урожайність у Франції може бути принаймні на 20% нижчою за середній показник за 20 років.

На цьому тлі виробники продуктів із картоплі (наприклад, картоплі фрі) через подорожчання сировини вже підняли ціни в європейській мережі ресторанів McDonald’s.

Нам би розстаратися та закрити європейський дефіцит картоплі своїми експортними поставками. Але зась – цьогорічна якість української не залишає їй шансів пробитися до столів заможних європейців. Ба навіть в українських McDonald’s картопля фрі – польського походження.

Картопляне сховище. Зберегти картоплю допоможуть бурячки та яблучка

Щоб картопля радувала своїм смаком цілий рік, треба дотримуватися низки ключових вимог її зберігання. Здається, всі вже знають, що картоплю не можна зберігати на світлі, оскільки бульби зеленіють і змінюють свій смак. Це іще й нічого, якщо її підсмажити на салі та з цибулею, то суттєвої різниці ви й не помітите. Гірше, що під дією світла в картоплі утворюється алкалоїд соланін – близький родич отрути блекоти та дурману. Чи можна їсти зелену картоплю? В принципі – можна, адже соланін накопичується під поверхнею бульби і якщо зрізати увесь зелений шар, картопля придатна для вживання, хоча смак її буде вже не той.

При цьому зелений колір картоплі, яка полежала на сонці, – це лише колір хлорофілу. Соланін, який синтезується в таких бульбах, взагалі кольору не має, і помітити його неозброєним оком неможливо. Більше того – він синтезується картоплею не лише під впливом сонячного опромінення, але й при інших несприятливих умовах навколишнього середовища та пошкодженні бульби (механічного, грибкового, бактеріального тощо). Відтак процес зберігання вирощеної картоплі набуває особливого значення.

Найперше варто зрозуміти, що не всі сорти картоплі (лише в Україні офіційно зареєстровано понад 180 сортів, а загалом у світі – понад 4000) придатні для тривалого зберігання. Купуючи картоплю на зиму краще обирати такі сорти як Пікассо, Журавинка, Астерікс, Лорх, Атлант, Голубизна, Веснянка. Незалежно від сорту, перш ніж закласти картоплю на зберігання, її потрібно перебрати і відбракувати хворі та пошкоджені бульби. Саме вони можуть стати джерелом інфекції, і ви ризикуєте позбутися врожаю.

Тепер щодо місця зберігання. Якщо у вас є льох чи підвал, найкраще відправити картоплю саме туди. Темне та прохолодне місце ідеально підходить для її зберігання. Перевірте, щоб температура була близько 2-3 градусів, вологість на рівні 80% та добре працювала витяжка. На полиці встановіть ящики і складіть картоплю, зверху бажано закутати ящик тканиною або прикрити газетами. У середньому таким чином картопля зберігається 5-6 місяців, потім вона все одно починає повільно псуватися і втрачати поживні речовини.

Щоб утримувати бульби в оптимальній сухості, можна насипати поверх два ряди буряків, які витягнуть зайву вологу і картопля залишилася сухою. Кілька яблук, доданих у ящик картоплі дозволять запобігти її проростанню, а розмноженню патогенних грибків зарадить листя горобини або полину.

Квартирне питання. Подалі від батарей та холодильнику

Але що робити, якщо погреба чи підвалу немає? Виявляється, у квартирі теж можна безпечно зберігати картоплю, але не тривалий час і лише за певних умов. Вибирайте сухе прохолодне місце без прямих сонячних променів. Ідеально для цього підходить утеплений балкон, комора, кухонні шафи, які розташовані далеко від батареї та інших джерел тепла. А от у холодильнику зберігати картоплю не варто. Через холод крохмаль перетворюється на цукор, у бульби з'являється солодкуватий присмак, а за деякий час вона може почати гнити і псуватися.

Та все ж не варто перетворювати житлове приміщення на склад картоплі, бо вона "дихає", виділяючи вуглекислий газ, а у випадку гниття – ще й метан. При цьому, що тепліше в приміщенні, то більше газу виділяється. Так що за відсутності нормальної вентиляції можна отримати отруєння.

Піратський скарб. Тортілья, хамон та суші з картоплі

Іспанські пірати шукали у Південній Америці золото, а знайшли картоплю, без якої ми сьогодні просто не мислимо свого життя. Здається, все у світі можна зробити з картоплі. Окрім хіба компоту. Ось вам топ-5 незвичних страв з картоплі.

Тортілья — це не лише кукурудзяні коржики з Південної Америки. Так називають й іспанський картопляний омлет. Традиційне селянське блюдо з гірських районів Наварри – дикого, але симпатичного регіону Іспанії. У наш час це один із найпоширеніших видів тапасів, тобто іспанських закусок. Страву можна їсти гарячою або охолодити, розрізати на часточки і подавати хоч із анчоусами, хоч із сиром або хамоном.

Хумус також можна приготувати з картоплі. Спосіб приготування такий же простий, як і у звичайного пюре. Просто замість розвареного нуту беремо варену картоплю, додаємо олію, пасту з кунжуту та вершки, які відмінно доповнюють смак страви.

Італійці також мають свій аналог картопляної тортільї – фокачча. А ще роблять з картоплі ньоккі – такий собі аналог наших галушок або лінивих вареників. Їх готують із картопляного тіста відразу про запас, заморожують і потім, за необхідності, за 5 хвилин відварюють для швидкого сніданку, обіду або вечері.

А якщо тягне на східну екзотику – можна приготувати картопляні суші, замінивши картоплею традиційний японський рис.

З картоплі готують і десерти – приміром, норвезькі лефсе. З розім'ятої в пюре вареної картоплі, вершкового масла та борошна замішується тісто, тонко розкочується та випікається у вафельниці. Перед подачею коржик ріжуть на три частини і посипають цукровою пудрою з корицею.