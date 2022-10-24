Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Україна теоретично має можливість нанести символічний удар як не по кремлю, то по якій-небудь рубльовці. Чом би не помріяти? iPress пригадав історії символичних ударів по столицях країн-агресорів.

Україна потерпає від ракетно-артилерійських ударів росії. Вщент розбомблено Маріуполь. Під постійними атаками Миколаїв, Харків, Одеса, Запоріжжя, ряд невеликих міст. Дрони та ракети підривають столицю – Київ. Старти відбуваються як з російської території, так і з баз і повітряного простору білорусі. З Чорного та Каспійського морів…

ЗСУ відповідають поодинокими обстрілами окупованого Криму, обстрілами Ростовської, Білгородської, Курської, Брянської областей.

Але, цього мало. Окупанти, використовуючи перевагу в крилатих ракетах і іранських дронах, почали методично нищити енергетику та транспортну інфраструктуру мирних українських міст. Мета зрозуміла – спровокувати гуманітарну катастрофу, змусити 5-7 мільйонів людей шукати зимового порятунку в Європі.

Хочуть примусити Банкову розпочати перемовини і визнати втрату анексованих територій. Призупинити наступ. Жодні прохання, посередники, санкції на кремль вже не діють.

Тут лише пряма військова відповідь, що має символічне значення. Наприклад, український ракетний удар по москві та мінську. Якщо знести Спаську вежу? Дія-протидія. ЗСУ, дякуючи нашим партнерам, вже здатні на помсту.

Тим більш, що історія знає аналогічні випадки.

Після нападу Гітлера на Польщу у 1939 році, Берлін бомбив самотній польський літак, викликавши паніку. Потім долучилися англійці. 1941 року авіаудари по столиці розпочав СРСР. А коли долучилася авіація США, німцям стало непереливки.

Львівська газета повідомляє про наліт на Берлін польської авіації

Класикою жанру став "Рейд Дуліттла" – авіаналіт 16 середніх бомбардувальників наземного базування В-25 під командуванням підполковника Дуліттла, які, злетівши з авіаносця, вперше атакували територію Японії.

Американський авіаносець "Хорнет" 18 квітня 1942 року перебував за 650 миль від острова Хонсю і за 250 миль від запланованої точки вильоту літаків, у цей момент його виявили два японські патрульні судна. Супроводжуючий авіаносець крейсер "Нешвілл" потопив їх, але від виловлених з води японських моряків американці дізналися, що японці встигли повідомити про ескадру по радіо.

Побоюючись, що противник підніме авіацію і вишле на перехоплення кораблі, командувач ескадри віце-адмірал Вільям Голсі наказав негайно готуватися до старту. Вперше у світі бомбардувальники наземного базування злітали з короткої палуби авіаносця.

Ескадрилья з 16 машин, що вилетіла на рейд, вразила 13 цілей: металургійні, машинобудівні та хімічні підприємства, верф, дві електростанції, паливні склади та легкий авіаносець, який перебував у порту Йокогами. За японськими даними, на землі загинули 50 і було поранено 400 осіб. На одній зі збройових фабрик виникла велика пожежа.

Наліт не мав серйозних військових наслідків, але мав велике політичне значення. 80 пілотів свідомо вирушили на завдання, розуміючи, що то шлях в один кінець. Загинуло 7 льотчиків. То був початок перелому у тій війні…

Повернімося до України. НАТО планувало передати 70 винищувачів та штурмовиків, і щось із цього передали.

Експерти звернули увагу на 56 винищувачів. Особливо з морських держав Болгарії і Польщі, які, як члени НАТО, мають на озброєнні легендарні протикорабельні ракети "Гарпун" повітряного базування. Бо враховують загрозу від Балтійського та Чорноморського флотів рф. А Міг-29, модернізований за стандартами НАТО, може нести таку грізну зброю, як "Гарпун".

Оприлюднили наміри передачі:

Болгарія (МіГ-29) – 16 шт.;

Болгарія (Су-25) – 14 шт.;

Польща (МіГ-29) – 28 шт.;

Словаччина (МіГ-29) – 12 шт.

Скільки в Україні ракет "Гарпун" невідомо. У відкритих джерелах є натяки, що ми вже можемо знищити весь Чорноморський флот росії. Але, то неофіційна інформація, хоча путінські корита вже давно не наближаються до Одеси ближче, ніж на 300 км. Однак, це не дуже впливає на ракети "Калібр". Натомість AGM/RGM/UGM-84 "Гарпун" летить зі швидкістю 280-320 км. У різній модифікації та залежно від часу випуску. Вартість однієї одиниці становить $350-750 тис. Маса бойової частини – 225 кг.

А ще в України є AGM-88 HARM – протирадіолокаційна ракета, яка вже кріпиться на ті ж МіГ-29, і згідно з офіційними повідомленнями та відео, успішно застосовується ЗСУ. Плюс, що виріб працює в автоматичному режимі, йде або по координатах, або самонаводиться.

Пишуть про американську ракету AGM-84K SLAM-ER, призначену для літаків F-15 та F/A-18. За ваги у 627 кг, вона має потужну 360-кг бойову частину та дальність пуску до 270 км. Теж стає на МіГ-29. При цьому виготовлена за технологією "Стелс", тож взагалі не помітна на РЛС радянського зразка.

Отже, трохи пофантазуємо. У потрібному напрямі запускається кілька "Байрактарів", "Точка-У", пара "сушок". Відволікають увагу ППО. За ними йдуть кілька "МіГів" з протирадіолокаційними ракетами HARM. Максимально вклинюються на ворожу територію на наднизькій висоті, пробивають щит ППО. І остання хвиля – "МіГи" з "Гарпунами".

Відстань до москви в різних точках – 550-800 км. І "Гарпун", і HARM долітають десь на 300 км.

Льотчикам треба проскочити десь 300-400 км, бажано над лісами, болотами й ріками, на наднизькій висоті. Здійснити старт і повернутися.

Навіть, якщо вдасться накрити у ближньому підмосков`ї, то вже приємно. рубльовка ж теж непогано. Під москвою застаріле ППО і розслаблені "мажори", які їх обслуговують… Шанс є. А ще вабить гніздо блідого глиста у сочі.

Ці рядки я пишу в Києві, під час повітряної тривоги. Кудись полетіло 15 крилатих ракет. Чекаємо дронів… Мабуть, скоро знову зникнуть світло, вода, інтернет.

Звісно, ризикувати життям льотчиків заради хайпу ніхто не буде. Але чом би й не помріяти, яке задоволення відчують дарагіє масквічі… Може, хоч на мітинг спроможуться вийти.