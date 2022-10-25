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Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Вчені з багатьох університетів та наукових центрів попереджають, що прискорене танення Арктичних льодовиків може звільнити з полону віруси та бактерії, яким десятки тисяч років, і з якими сучасне людство ніколи не зіштовхувалося. Це може призвести до глобальної пандемії та катастрофи.
Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Джерело: The Guardian

Аналіз арктичного озера вказує на те, що віруси та бактерії, які зараз  перебувають у крижаному полоні, можуть прокинутися і заразити фауну.

Льодовик, що тане під водою на південному заході Гренландії. Фото: Donald Slater/UniversityofEdinburgh/PA

Згідно з новими даними, наступна пандемія може поширитися не від кажанів чи птахів, а від речовини з льоду, що розтане.

Генетичний аналіз ґрунту, осаду та покладів з озера Хейзен, найбільшого високогірного арктичного прісноводного озера в світі, свідчить про те, що ризик поширення вірусу – коли вірус вперше інфікує нового носія – може бути вищим поблизу льодовиків, що тануть.

Ці висновки означають, що разом зі зростанням глобальних температур внаслідок зміни клімату зростає також ймовірність того, що віруси та бактерії, замкнені в льодовиках і вічній мерзлоті, можуть прокинутись і заразити місцевих диких тварин (оскільки їхній ареал проживання також зміщується ближче до полюсів).

Наприклад, у 2016 році спалах сибірської виразки на півночі Сибіру, в результаті якого загинула дитина і заразилися щонайменше семеро людей, був пов'язаний зі спекою, що розтопила вічну мерзлоту і оголила заражену тушу північного оленя. До цього останній спалах в регіоні датувався 1941 роком.

Щоб краще зрозуміти ризик, який становлять заморожені віруси, доктор Стефан Аріс-Бросу і його колеги з Оттавського університету в Канаді зібрали зразки ґрунту і донних покладів з озера Хейзен, розташованого неподалік від місця, куди стікають малі, середні та великі обсяги талої води з місцевих льодовиків.

Потім вони секвенували РНК і ДНК у цих зразках, щоб виявити ознаки, близькі до ознак відомих вірусів, а також потенційних тварин, рослин або грибків, і запустили алгоритм, який оцінив ймовірність зараження цими вірусами груп організмів, які не пов'язані між собою.

Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of theRoyal Society B, показало, що ризик поширення вірусів на нових носіїв вищий у тих місцях, де стікає велика кількість талої льодовикової води. Ця ситуація стає більш вірогідною при подальшому потеплінні клімату.

Команда не підрахувала, скільки з виявлених ними вірусів були раніше невідомі – це вони планують зробити в найближчі місяці – і не оцінила, чи здатні ці віруси заражати.

Однак інші нещодавні дослідження свідчать про те, що невідомі віруси можуть перебувати в кризі льодовиків. Так, минулого року дослідники з Університету штату Огайо у США оголосили, що знайшли генетичний матеріал 33 вірусів, 28 з яких є новими, у зразках льоду, взятих з Тибетського плато в Китаї. Судячи про місце знахідки, вік вірусів оцінюється приблизно в 15 000 років.

У 2014 році вченим із Національного центру наукових досліджень Франції в Оекс-Марселі вдалося оживити гігантський вірус, що виділили з сибірської вічної мерзлоти, зробивши його знову інфекційним вперше за 30 000 років. Автор дослідження Жан-Мішель Клавері повідомив тоді ВВС, що оголення таких шарів льоду може стати "рецептом катастрофи".

Незважаючи на це, команда Аріс-Бросу застерігає, що прогнозування високого ризику розповсюдження – це не те ж саме, що прогнозувати фактичне розповсюдження або пандемію. "До тих пір, поки віруси та їхні "перенощики" не будуть одночасно присутні в навколишньому середовищі, ймовірність драматичних подій, ймовірно, залишається низькою", – пишуть вони.

З іншого боку, прогнозується, що зміна клімату змінить діапазон існуючих видів, потенційно приводячи нових носіїв  до контакту з давніми вірусами або бактеріями.

"Єдиний висновок, який ми можемо з упевненістю зробити, полягає в тому, що з підвищенням температури зростає ризик поширення вірусу в цьому конкретному середовищі", – констатує Аріс-Бросу. – "Чи призведе це до пандемії? Ми достеменно не знаємо".

Також неясно, чи є потенціал для зміни хазяїна, виявлений в озері Хейзен, унікальним для озерних осадів. "Наскільки нам відомо, ймовірність може бути такою ж, як і ймовірність зміни носія вірусами з мулу у вашому місцевому ставку", – розповів Арвін Едвардс, директор Міждисциплінарного центру екологічної мікробіології в Аберіствітському університеті.

Однак, "нам необхідно терміново дослідити мікробні світи по всій нашій планеті, щоб зрозуміти ці ризики в контексті", – повідомив він. "Дві речі зараз найочевидніші. По-перше, що Арктика швидко теплішає, і основні ризики для людства пов'язані з її впливом на наш клімат. По-друге, хвороби з інших місць проникають до вразливих общин і екосистем Арктики".

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25 10 2022 13:08
ТЕГИ: пандемія
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