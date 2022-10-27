красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Головні пропагандони путіна прагнуть крові українських дітей, вони хочуть їх топити, спалювати та вбивати. І про це говорить не тільки ідіот красовський, його підтримують і всі інші пропагандони кремля. Про це – у черговому огляді пропагандистських рашистських ЗМІ від Джулії Девіс.

Джерело: The Daily Beast

Директор RT антон красовський викликав загальне обурення, коли запропонував топити або спалювати українських дітей та зробив огидні заяви про українських бабусь, які, за його словами, з радістю заплатили б за те, аби їх зґвалтували російські військовослужбовці.

У тому ж інтерв'ю з письменником-фантастом сергієм лук'яненком красовський наполягав на тому, що Україні не можна дозволяти бути такою, як є, і вона повинна залишитися як крихітний клаптик землі, на якому дозволять вирощувати свиней. красовський глузливо пояснював, що, сказавши "свині", він не має на увазі українських жінок. Він глузував, що на крихітному клаптику України жінки будуть змушені постійно носити вишиванки і віночки.

Огидна заява красовського, що тих українських дітей, які скаржаться на окупацію росією, треба втопити або спалити, викликала обурення у міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, експосла США в росії Майкла Макфола. До обурення довелося вдатися редакторці самого RT маргариті сімоньян, яка заявила, що державна телерадіокомпанія призупиняє роботу красовського. Одначе, через два дні після цих заяв, сімоньян, схоже, почала закладати основу для потенційного поновлення красовського на посаді.

сімоньян кілька разів ретвітнула і репостила у Telegram різні версії "млявих вибачень" красовського, жодна з яких не була адресована українцям. Навпаки ж, ці "вибачення" мали той самий геноцидний сморід, що й його заяви, які викликали галас. красовський скаржився, що зараз мимоволі розмиваються межі "між нашими праведними справами і злом... між нами і ними". Він стверджував, що страждає за дітей з обох сторін, і що його мрія – щоб смертей не було. У той же час красовський не обмовився й словом про те, що жорстоку війну розв'язала та продовжує росія, і що виведення військ росії – єдине, що може зупинити жахливе зростання людських жертв.

красовський додав: "Я ідіот. Я не прошу мене пробачити. Я прошу мене зрозуміти. Зрозуміти мене, дурня. Я винен перед друзями, товаришами, колегами по RT, перед усіма матерями, які з жахом почули мої слова... Я завжди хотів бути кращим від ворога. Моя країна хотіла бути кращою від ворога. Я дурень, який змішав добро зі злом. Я облажався".

Вибачення красовського перед колегами з RT не згадали про той факт, що інтерв'ю було записано попередньо і відредаговано перед виходом в ефір. Воно було у відкритому доступі цілих два дні, до перекладу на англійську мову, до шоку і жаху світової спільноти.

Вочевидь RT не був проти цього коментаря і відредагував його лише після широкого резонансу. У певному сенсі ситуація нагадує інцидент 2014 року, коли епізод шоу RT під назвою "правдошукач" містив цілеспрямовану дезінформацію та хворі фантазії, які брехали, що українські війська "буквально розпинають немовлят у захоплених містах, змушують матерів дивитися на це". Шоу було вилучено з ефіру лише через міжнародний осуд.

Тепер, щоб змусити своїх підписників співчувати красовському, сімоньян засипає свій Twitter заявами про власний досвід перебування на фронті, що війна робить людей жорстокими, що на війні можна дуже легко втратити людяність. Ці її заяви притягнуті за вуха до красовського, оскільки війну спричинила росія, і він не воює на передовій, а займається фантазіями про геноцид, сидячи в студії RT.

Виступаючи у вівторок на державному телеканалі у програмі "вечір з владіміром соловйовим", сімоньян заявила: "У нашій культурі, російській культурі, православній культурі, є обов'язкові речі, якщо ми маємо відношення до християнської віри і до цієї культури. Зокрема, не просто рекомендується, а вимагається від нас прощати того, хто кається. антон багато разів вибачався, зняв відео, де назвав себе дурнем та ідіотом, і намагався пояснити, чому він сказав те, що сказав. Для мене моя релігія – єдиний імператив, єдине мірило для слів і вчинків".

сімоньян не єдина захищає красовського. письменник захар прилєпін, який часто відвідує окуповані регіони України і нерідко виступає на державному телебаченні, поскаржився на (невиправдано "жорстку" і осудливу) реакцію на пропозицію красовського топити або спалювати українських дітей. Коментатор RT єгор холмогоров погодився з образливим коментарем красовського, зазначивши, що всіх українців, які називають російські війська окупантами, як і дітей з відео, дійсно слід вбивати.

політолог міхаіл шпір висловився і в сторону критиків красовського, і в сторону самої керівниці RT. Нагадавши слова сімоньян про те, що вона скорше загине в ядерній війні, ніж змириться з поразкою росії в Україні. шпір зазначив, що за такого сценарію загинуть і російські, і українські діти. Про це він написав у своєму Telegram-каналі: "Що поганого в тому, що сказав красовський? Чому (маргариті) сімоньян можна це говорити, а йому не можна?"