Новий огляд російської пропаганди від Джулії Девіс. Цього разу про істерику на російському телебаченні через результати виборів у США: "Наші хлопці не виграли. Усьо прапало!" Насолоджуємося.

Проміжні вибори у США стали у москві гарячою темою. російські пропагандисти переконані, що "червона хвиля" ось-ось настане, і тому поспішили приписати собі заслугу очікуваної перемоги, що забезпечить республіканцям більшість у Конгресі та Сенаті.

У вівторок російський Такер Карлсон – головний пропагандист владімір соловйов, вітаючи свою аудиторію, побажав "щасливого втручання в день виборів у США". євгєній прігожин, відомий як "кухар путіна" (звинувачений у рамках розслідування спеціального радника Роберта Мюллера щодо втручання росії у вибори), вирішив публічно зізнатися у звинуваченнях, які раніше заперечував.

Його план – дискредитувати вибори в США і переконати республіканців у тому, що могутня рука кремля приховано допомогла їм здобути перемогу – провалився. У середу державні телепропагандисти чухали потилиці: що ж його робити, коли "хвиля" виявилася усього лиш "цівкою". В ефірі "60 хвилин" ведуча ольга скабєєва запитала експерта: "Як там наші хлопці в Америці?". Політолог владімір корнілов уточнив з усмішкою: "Наші республіканці".

дмітрій абзалов, директор Центру стратегічних комунікацій, зазначив, що результат значно відрізняється від прогнозів: "Навіть демократи прогнозували червону хвилю, яка все змиє. А вона виявилася невеликою". Політолог владімір корнілов зазначив: "Найгірші очікування демократів залишилися позаду. Вони легко виграли в тих штатах, за які найбільше переживали".

Співведучий програми "60 хвилин" євгєній попов припустив: "Тріумф республіканців або так зване цунамі не здійснилися... Трамп вже закликає американців протестувати проти вкидання бюлетенів, та не дозволити своїм опонентам зірвати вибори".

У репортажах російське держтелебачення зосередилося на безпідставних звинуваченнях у різних проблемах, які нібито перешкоджають виборам у США, і показало кадри з Карі Лейк, кандидаткою на посаду губернаторки Арізони, та колишнім президентом США Дональдом Трампом, які скаржилися на те, що на виборчих дільницях "закінчується папір", і відбуваються різноманітні казуси.

скабєєва вигукнула: "Виходьте [на вулиці], американці! Вам брешуть!". абзалов зазначив, що січень, принаймні, має бути "веселим", прогнозуючи, що республіканці спробують оголосити імпічмент президенту США Джо Байдену. скабєєва ж поскаржилася: "Вони проведуть імпічмент, але не зможуть його скинути. Ми бачили, як це сталося з нашим другом, нашим товаришем Дональдом – і не раз".

скабєєва вела далі: "Ми продовжуємо переживати за наших хлопців, їхні результати мали б бути кращими, ніж ці... Судячи з усього, переконливої перемоги республіканців у Конгресі не буде... Тим не менш, Дональд Трамп планує святкувати – хоча не зовсім ясно, що тут святкувати".

Під час ефіру державного телешоу "Хто проти?" ведучий дмітрій куліков зазначив: "Тріумфу республіканців не сталося... Чи може Трамп після таких результатів залишатися лідером своєї партії? Це під питанням... [Рон] ДеСантіс піднімається, Трамп, очевидно, буде кидати йому виклик. Основні баталії відбуватимуться всередині республіканського табору".

З ним погодився політичний редактор максим юсін: "Республіканці вчора виступили набагато гірше, ніж всі прогнозували... Це через фактор Трампа, це однозначно його вина. Він занадто відкрито втрутився в цю виборчу кампанію і своєю одіозністю відштовхнув від себе тих, хто був у підвішеному стані. На цьому тлі сходить зірка Де Сантіса. Йому всього 44 роки. Як бачимо з прізвища, він латиноамериканського походження – а латиноамериканських виборців стає все більше і більше. За нього голосували латиноамериканці у Флориді".

юсін зазначив, що Де Сантіс схожий на Трампа своєю консервативною програмою і, як бонус, він не має жодних "дивацтв" Трампа, які "відлякують людей". Він сказав, що демократи насправді потаємно хочуть, щоб Трамп балотувався в президенти, і припустив, що вони призупинять будь-які юридичні переслідування, щоб заохотити балотування свого улюбленого "спаринг-партнера".

Гість спрогнозував – якщо Де Сантіса номінують, республіканці переможуть на президентських виборах і отримають більшість. куліков погодився, що висування Трампа полегшило б його опонентам боротьбу: "Демократи тримаються завдяки своїй істериці, що вони програли демократію фашизму з іншого боку. Це зіграло величезну роль. Трамп дозволив їм на це спиратися, бо свій підхід вони базували на ньому як на фашистському типу. Кампанія демократів, в основі якої лежить порятунок демократії від цього монстра, виявилася дуже продуктивною".

На додаток до зростаючого розчарування росії у передвиборчих баталіях у США, її вторгнення в Україну продовжує скочуватися від поганого до гіршого. Під час вівторкового ефіру програми "60 хвилин" ведуча ольга скабєєва промовила: "Все складно. Тим не менш, ми повинні перемогти самі. Офіційно. Республіканці не зможуть допомогти нам утримати Херсонську область або місто Херсон". У середу російські війська відступили у цьому регіоні.

Ведучий владімір соловйов розпочав середу ефір "Вечір з владіміром соловйовим" з похмурого повідомлення: "Ми сьогодні планували зовсім іншу програму. Ми збиралися говорити про американські вибори, але потім надійшли новини з Херсона".

Однак, у свідомості кремлівських пропагандистів все це пов'язано. соловйов припустив, що якби про відведення військ оголосили на день раніше, це могло б допомогти Байдену і демократам: "[Про вихід] оголосили після 8 листопада, а саме 9 листопада, щоб це не вплинуло на вибори в США".

Джерело: The Daily Beast