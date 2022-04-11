москва повернулася до "зернової угоди", з котрої вийшла через атаку на Севастополь, якої не було, але її успішно відбили – Том Купер

Том Купер із традиційним сарказмом оцінює всі потуги росіян до наступу на Сході України та не вірить в те, що вони нібито відходять з правобережжя Херсонщини.

Українська війна, 3 листопада 2022 року.

Всім доброго вечора! (опубліковано о пів на першу ночі 4 листопада за Київським часом).

Сьогодні був 253-й день 3-денного вторгнення путіна в Україну – і я збираюся більше розказати про різні ділянки фронту.

Стратегія. росія продовжує ракетні обстріли, 120 тисяч призовників до невдалої мобілізації

Рано вранці 29 жовтня українці завдали удару по чорноморському флоту росії в порту Севастополя з напівзанурених, дистанційно керованих суден. Не зовсім зрозуміло, по чому саме вони влучили, але є вагомі підстави вважати, що цілями були два військові кораблі, включаючи щонайменше один фрегат класу Krivak. Я б рекомендував стежити за цим повідомленням у Твіттері для отримання додаткової інформації.

"вище командування" в москві пояснило, що нападу не було, а потім, що вони його відбили. Висновок очевидний: вони не могли зазнати якихось втрат, бо відбили напад, якого не було – і тому, оскільки нічого не сталося, москва призупинила свою участь в угоді з експорту зерна. Потім, менш ніж через 48 годин, вона відкликала це рішення: мовляв, Україна надала "письмові гарантії", що не нападатиме на жоден з бойових кораблів вмф росії, які контролюють "безпечний коридор" для суден, що експортують українське зерно...

Ви що, вважаєте, що російська зовнішня політика не має жодного сенсу? Дурні ви... І тому москва тим часом охоче звинувачує Київ у підготовці чи то теракту з використанням "брудних бомб", чи то якогось великого інциденту на АЕС в Енергодарі. Знаєте, не тому, що українцям дуже хочеться отруїти півкраїни радіоактивністю... Не тому, що інфраструктура АЕС за останні 20 з гаком років настільки модифікувалася, що росіяни вже не можуть підключити її до власної електромережі. Ні, ні. Тому росіяни обстріляли електропостачання АЕС, сьогодні відрізавши його. Охолодження п'яти реакторів тепер залежить від дизельних генераторів: палива для них вистачить на 14 днів роботи...

О, так: і після того, як не вдалося мобілізувати навіть 90 000 резервістів – через повну дезорганізацію, спричинену повсюдною корупцією (спасибі, путін) – всрф розпочав осінній призов: 120 000 призовників будуть призвані та відправлені воювати в Україну. Тому що, знаєте, Україна – це росія, тому це нормально, якщо вони там воюватимуть: це не порушує жодного закону путіна... Це має такий же сенс, як і постачання НАТО 14 різних артилерійських систем, 50 різних типів транспортних засобів і близько десятка різних систем ППО для ЗСУ: нічого кращого, окрім ускладнення логістики посеред війни...

Тим часом ракетний наступ суровікіна триває. Є дні з великою активністю (як, наприклад, 31 жовтня, коли українці заявили, що збили 44 з 55 російських крилатих ракет і дронів-камікадзе, випущених по Україні), а є відносно спокійні дні, "між ними". Загалом, цей наступ, як кажуть, націлений на українську енергосистему. Однак, чотири С-300, випущені вчора по Миколаєву, влучили в гімназію, коледж та студентський гуртожиток. Так само у Нікополі, на західному березі Дніпра, росіяни, дислоковані в районі Енергодара, продовжили обстріл шкіл та дитячих садків. Таким чином, свербіж у моєму мізинці підказує мені, що те, що там робиться, "може мати" дещо іншу мету – хоча все ще "ідеально" в сенсі путінського задуму щодо всього майбутнього України.

Останні кілька днів були досить насичені повідомленнями про великі втрати гелікоптерів вкс. Наприклад, 31 жовтня українці заявили про три (так, 3) збитих в районі Херсона Ка-52 (в тому числі і цей). Можливо, цей вертоліт насправді був збитий кілька тижнів тому, але цей колишній білоруський Мі-8МТКО-1 (можливо, керований пвк "вагнер") був збитий саме 31 жовтня. Крім того, з'явилося відео, на якому нібито показано, як хтось встановлює вибухові заряди на Ка-52 на аеродромі веретєтьє у псковській області.

Щодо українських ВПС: останнім часом вони наносять від 14 до 20 авіаударів на день, в основному по об'єктах у Херсонській області. Судячи з усього, 31 жовтня вони втратили один Мі-8.

Західна Луганщина. На 100 км східніше

На тактичному рівні мені важко звикнути до "нового поля бою" – особливо на заході Луганщини: після місяців повідомлень про бої за Ізюм, потім Сєвєродонецьк, потім Лисичанськ, потім вздовж Сіверського Дінця і на підступах до Слов'янська і т.д., лінія фронту тепер просунулася майже на 100 км далі на схід. Звичайно, я вже повідомляв про українські наступальні дії на річці Оскіл та за нею ще у вересні та на початку жовтня, але все ж... Більше того, окрім дощу та багнюки, українці, схоже, все ще зайняті тим, що збирають все те, що росіяни залишили після себе, коли тікали. Наприклад, ця 2С5 "Гігант-С" була захоплена з повним боєкомплектом боєприпасів калібру 152 мм.

Крім того, важко описати, що саме відбувається на цій ділянці фронту. По суті, обидві сторони повідомляють про "локальні контратаки", багато обстрілів, але не так вже й багато, якщо говорити про масштабні бойові дії. Тим не менш, на схід від Куп'янська, після того, як наприкінці вересня було розбито близько десятка БТГ зсрф, українці, схоже, перетнули велику порожню територію і вийшли до Першотравневого, Орлянського, Кислівки та Котлярівки, але жодне з цих сіл не було звільнено. Далі на південь ходять чутки – і то чутки, "розтиражовані" досить достовірними джерелами – про те, що українці перебувають значно ближче до Сватового, ніж про це зазвичай повідомляється. Однак маса таких повідомлень у соціальних мережах невдовзі видаляється, а потім... "нічого не було". Подивимось, що буде насправді.

Далі на південь лінія фронту стабілізувалася по західній стороні траси Т1303, тобто приблизно від Куземівки до Коломийки, далі до Райгородки і Ковалівки (всі ці населені пункти все ще перебувають під російським контролем).

росіяни досі контролюють Кремінну, а звідти регулярно перекидають своїх резервістів в атаку в напрямку Торського. Звісно, останнє було заявлено як (повторно) захоплене всіма можливими фанатами путіна більше місяця тому, але, як виявляється, все ще перебуває під українським контролем. Читай: можливо, там щось перебільшують. Принаймні трохи, і, напевно, через усі ті втрати, яких зазнали зсрф на цій ділянці...

Донбас. Навіщо пробувати щось нове, якщо є мобілізовані

Близько двох тижнів тому росіяни повернулися до наступу на Сіверському напрямку. За останні два дні вони дійшли до Білогорівки (на Сіверському Дінці, 10 км на захід від Лисичанська). Селище не зайняли, але, схоже, захопили кілька зруйнованих будинків на його східній стороні.

Три місяці російських атак на Бахмут призвели до глибоких змін лінії фронту в цьому районі. 93-тя мехбригада відтіснила росіян у районі Соледара, але не хвилюйтеся: вони продовжують штурмувати східну частину Бахмута, продовжують штурмувати Івангород та Опитне на південь від Бахмута. Іншими словами: саме так, як і прогнозували всі можливі путінські фанати: зсрф "забезпечили" це "стратегічно важливе місто і район"... або не забезпечили зовсім. Знаю, що жартувати не можна, але ж там багато людей страждають – і страшенно страждають. 3 листопада вони втратили в тому районі Су-25 (судячи з усього, пілот катапультувався благополучно). Але насправді я не "бачив" більш тупої, ідіотської і безглуздої "військової операції" такого роду з часів ідіотизму КВІР, більш відомого як "Карбала-4", ще в грудні 1986 року...

Далі на схід/південний схід, як і вісім місяців тому, росіяни атакують Авдіївку, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку – наскільки мені відомо, українці, можливо, відходять з Опитного, але Водяне та Авдіївка тримаються так само, як і всі місяці. Звісно, деякі російські описи штурмів Павлівки нагадують мені уривки з "Війни і миру" Толстого: 37-й пояснював свою неспроможність захопити село чимось про погану погоду... і темряву ночі...

Не дивно, що все це призводить до того, що на українському телебаченні з'являється багато відео, на яких підриваються танки і артилерія зс рф. Ось вам і претендент на перемогу у традиційному, щомісячному конкурсі з перекидання башти, і ще один привід для російських танкістів поскаржитися на відсутність танкового бою на цій війні...

Можливо, суровікін має намір запропонувати нам класичний приклад "військової стратегії путіна", яку будуть викладати в Академії Генштабу протягом наступних кількох сотень років? Читайте: навіщо пробувати щось нове, коли можна продовжувати розбазарювати тисячі мобілізованих резервістів, щоб продовжувати підтримувати провал?

Південь. Росіяни зазнали великих втрат

Наступ росіян на Вугледар і Гуляйполе настільки успішний, що... ну, так: спочатку ситуація була напруженою: 3-4 дні тому росіяни наступали на Новомихайлівку, Павлівку, навіть на Вугледар... Зазнали великих втрат, а тим часом саме українці наступають на Марфопіль.

Херсон. Купитися на російське ІПСО можна тільки після того, як ЗСУ візьмуть місто

Постійно надходять повідомлення про якийсь відхід росіян з Херсона. Наприклад: вони мали б зняли кілька блокпостів навколо Херсона, вони зняли свій прапор з мерії Херсона, вони мали б вивести все більшу кількість військ з правого берега Дніпра і т.д. Але, наскільки я знаю, там все ще багато військ всрф та вдв, і українці продовжують бити по цілях в районі Антонівського мосту (більше того, два дні тому вони підірвали склад російських боєприпасів у Чорнобаївці). Передусім, російське угрупування на південь від Давидівського мосту залишається там, де і було, і далі в строю (і отримало частину місцевості за останні 2-3 тижні), вся 7-а дивізія вдв залишається в області, і більшість позицій тримається. Таким чином, вибачте, на це не купишся (а якщо і купишся, то тільки після того, як ЗСУ увійде в Херсон).

...і це все. Принаймні, за останні кілька днів я не знайшов набагато більш твердих даних: сподіваюся, я не пропустив нічого важливого.

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