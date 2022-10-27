Концепцію зовнішньої політики Великої Британії ще у 1948 році лаконічно окреслив лорд Палмерстон: "Ми не маємо незмінних союзників, ми не маємо вічних ворогів. Лише наші інтереси незмінні та вічні, і наш обов'язок — слідувати їм". Сьогоднішній інтерес острівного королівства полягає й у тому, щоб протистояти, як і сто, і двісті років тому, російській експансії та агресії. У цьому сенсі Україна може цілком покладатися на Велику Британію, хто б не очолював її уряд.

Велика Британія вважається однією з найдавніших та найусталеніших демократичних країн у світі. Ця усталеність стосується не тільки державних інституцій, але й незмінного курсу цієї держави на підтримання світової стабільності з одночасним жорстким відстоюванням власних інтересів. Коли потрібно – економічними та політичними засобами, коли виникає необхідність – то й військовими, без жодних вагань, як це було у випадку Фолклендського конфлікту.

Призначення головою британського уряду Ріші Сунака викликало чималий інтерес до особи нового прем’єра з декількох причин. По-перше, Сунак є дуже заможною людиною, його спільні з жінкою статки сягають 700 млн. фунтів стерлінгів. По-друге, Сунак є етнічним індусом, що викликає чимало спекуляцій на тему його можливих симпатій та антипатій у зовнішній політиці. Третя причина щільного інтересу до Сунака – його протистояння у боротьбі за прем’єрську посаду з ексцентричним попередником Борисом Джонсоном. Фігура Джонсона – улюбленця українців та палкого прихильника України – взагалі є каменем спотикання у будь-якому українському аналізі персональних перестановок у політичному істеблішменті Великої Британії. Українці дуже вдячні Джонсону за його безкомпромісну позицію щодо російсько-української війни та підтримки України. Персональний фактор багато важить у політиці, проте варто весь час згадувати процитовану вище фразу Пальмерстона.

222-а родина в Британії. Дві освіти, чотири спеціальності та мільйонні статки нового прем'єра

Новоспечений 42-річний прем’єр однієї з найпотужніших країн світу народився у родині імігрантів зі Східної Африки, нащадків пенджабських індусів. Батьки Сунака переїхали до Великої Британії та оселилися у місті Саутгемптон, батько працював лікарем, а мати-фармацевт тримала невелику аптеку. Сунак отримав дуже пристойну освіту у приватному Вінчестерському коледжі, а згодом закінчив Лінкольн-коледж Оксфордського університету, де вивчав філософію, політологію та економіку. У 2001-2004 роках теперішній прем’єр-міністр працював у одному з найбільших світових інвестиційних банків Goldman Sachs Group. Подальшу освіту здобував у Стенфордському університеті у США, де отримав ступінь магістра ділового адміністрування та познайомився зі своєю майбутньою дружиною Акшатою. Акшата є донькою засновника концерну Infosys та сучасної індійської ІТ-індустрії мільярдера Нараяни Мурті.

Великі статки батьків дружини Сунака з’явилися внаслідок наполегливої праці. Нараяна Мурті став мільярдером завдяки вдалому стартапу, якій вже згодом розрісся у прибутковий бізнес з надання телекомунікаційних послуг та аусортингу. Жінка Сунака володіє одним процентом акцій батьківської компанії, це забезпечує їхній родині дуже пристойний дохід. Акшата Сунак також володіє мережею фітнес-клубів та нерухомістю.

Загальні статки подружжя складають біля 746 млн. фунтів стерлінгів (приблизно 900 млн. доларів США), можливо, звідси й з’явилися чутки про Сунака як нащадка батьків-мільярдерів, що не відповідає дійсності. Ані Сунак, ані його дружина не помічені у марнотратстві, так само як і у хизуванні статками – звичайні, хоча й дуже заможні люди з пристойною репутацією та родоводом. У списку найбагатших людей Великої Британії вони займають 222 місце.

Колір шкіри – не поміха. Політичний шлях – здебільшого фінанси

Оскільки Ріші Сінак досить пізно зацікавився політикою, а до того тривалий час жив і працював у США, проти нього було ініційовано декілька розслідувань щодо сплати податків. Однак ці розслідування було припинено, оскільки жодного криміналу у поведінці Сунака не було виявлено. Цікаво, що Ріши Сунак зовсім не вживає алкоголю, а його релігійні переконання не заважають йому виступати на захист представників ЛГБТ і трансгендерів.

У 2014 році Сунак прийшов до великої політики, став депутатом парламенту від Консервативної партії і відтоді тільки нарощував потужність свого політичного впливу. Вперше він обійняв посаду міністра (головного секретаря казначейства) 2019 року. 13 лютого 2020-го Сунака призначають канцлером казначейства (міністром фінансів) в уряді Бориса Джонсона. Серед іншого, Сунак сприяв розробці законопроєкту, який передбачає надання повноважень місцевим регулюючим органам для підтримки та контролю діяльності криптокомпаній та включення стейблкоїнів у сферу платежів, що регулюються державою.

Після відставки Бориса Джонсона Сунак був одним із фаворитів прем’єрської гонки, однак поступився Ліз Трасс, щоб тепер тріумфально, без жодних інших претендентів, зайняти місце лідера партії торі та прем’єр-міністра.

Етнічне походження та релігійні погляди Сунака аж ніяк не є в сучасній Британії перешкодою для успішної праці на найвищій посаді в країні. У парламенті присягу він приносив на Бгаґавад-Ґіті, і це аж ніяк не турбує пересічних британців та не викликає у них ані найменших пересторог. Сучасне суспільство Великої Британії дуже толерантне, його відзначає нульова терпимість до будь-яких проявів расизму. Усі піддані Його величності мають рівні права, а перевага відається не за кольором шкіри, етнічним чи соціальним походження батьків, а лише за переліком власних досягненьі відданості державі та народу.

Для прикладу, до складу кабінету Бориса Джонсана, крім Сунака, входили син імігрантів з пакистану Саджид Джавід, етнічний курд Нахім Захаві, політик індійського походження Алок Шарма, син вихідців із Гани Квазі Квартенг, міністр індо-угандійського походження Шайлеш Вара, дочка імігрантів з Кенії та Маврікія Суелла Браверман. Частина з цих міністрів перейшли до кабінету Сунака, і це викликає лише захоплення їх професійними якостями. Колір шкіри та походження – останнє, на що звертають увагу у Великий Британії, на відміну від репутації та ділових якостей, які й справді мають вирішальне значення.

Протистояння з Джонсоном та перший дзвінок в Україну. Постулат Пальмерстона свідчить: все залежить від України

Що стосується його протистояння у боротьбі за лідерство у Консервативній партії з Борисом Джонсоном, то перемога Сунака є цілком нормальною. У політиці весь час хтось когось перемагає, і лавровий вінок переможця опиняється на найбільш упевненій у перемозі голові. Інша річ, скільки часу пройде до переходу цього вінку на іншу голову, адже симпатії виборців та однопартійців – річ дуже мінлива і напрочуд нестабільна.

Що ж до політики Великої Британії стосовно України – вона навряд чи зміниться, навіть попри величезні виклики в економіці, з якими доведеться зіткнутися Сунаку вже з перших годин свого головування в уряді. Проблеми з фінансами і стали причиною падіння попереднього уряду Ліз Трасс, який не впорався з оголошеними реформами. Але надихає, що досвід у державних фінансах новий прем'єр має.

Зовнішньополітичні пріоритети Великої Британії було підтверджено Ріши Сунаком у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомив офіційний портал британської влади, "прем’єр-міністр заявив, що підтримка України Сполученим Королівством буде такою ж сильною... Обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати тиск на варварський режим путіна шляхом продовження економічних санкцій".

У свою чергу, президент України, за підсумками розмови, підкреслив, що "під час розмови з Ріші Сунаком домовилися написати нову главу українсько-британських відносин, проте сюжет незмінний – повна підтримка перед лицем російської агресії. Я ціную, що перший дзвінок прем’єр-міністра відбувся саме в Україну. І завжди вдячний народу Великої Британії за підтримку".

Якою буде подальша зовнішня та внутрішня політика прем’єр-міністра Ріши Сунака, чи вдасться йому впоратися з багатьма викликами, що постають перед Великою Британією, покаже час. Наразі ми можемо цілком покладатися на дружбу, підтримку та допомогу нашого одного з найвідданіших союзників у Європі та світі. Варто тільки пам’ятати про те, що зовнішня політика Великої Британії завжди виходитеме з постулату Пальмерстона, і робити так, щоб якнайдовше залишатися у статусі союзника туманного, і від цього дуже гострозорого і пильного Альбіону.