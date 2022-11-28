На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

Колишній командувач армії США в Європі Марк Гертлінг підготував черговий короткий аналіз майбутніх бойових дій у нашій війні. Він переконаний, що українська армія зіштовхнеться з важкими боями на Донбасі та Херсонщині. ЗСУ досягнуть успіху, але швидко це не станеться, прогнозує генерал Гертлінг.

Багато хто міркує про те, як Україні "не втрачати темп" проти росіян на Північному Сході (Донбас), продовжуючи рухатись до Мелітополя (далі на Схід від Херсонської області).

Хоча це, безумовно, бажано, обидва ці напрями будуть важкими.

Ось чому. Коротко.

По-перше, давайте поговоримо про Північний Схід – Донбас.

З 2014 року на Донбасі переважає окопна війна. Лінія між фальшивими "народними республіками" Донецька та Луганська перетворилася на нічийну територію, а росія намагається створити "заморожений конфлікт".

Невеликі українські села були обстріляні та інтенсивно заміновані. До 24 вересня жодна зі сторін не досягла значних територіальних успіхів.

Розширення цієї території було ранньою (і невдалою) оперативною метою росії.

Липнева карта/стаття @TheStudyofWar є чудовим посібником

Незважаючи на те, що бойові дії були інтенсивними протягом останніх кількох місяців, і ЗСУ досягли деяких значних успіхів, обидві сторони повернулися до попередньої лінії зіткнення – лінії окопів.

Історія "окопної війни" сягає 1000-х років, коли вперше з'явилися повідомлення про "Битву в окопі" при Медині.

Але майже кожна війна бачила подібні лінії окопів, на більшій чи меншій відстані.

Траншейні бої (Петербург та Віксбург) відбувалися під час Громадянської війни, але найвідомішим був Західний фронт Першої світової війни.

Більшість (не всі) окопних боїв були результатом того, що технології розвивалися швидше, ніж мобільність. Страх солдатів перед кулеметами, точними гарматами тощо.

Я був на місцях боїв Першої світової війни у "штабних виїздах" (Сомма, Верден, Фландрія). Всюди ще залишилися окопи, підземні штаби, снаряди, що не розірвалися на селянських полях.

Союзники ввели танки під Пашенделем у 1916 році, потім під Іпром у 1917 році... але толку від них було небагато.

Британці навіть копали тунель протягом двох років, щоб потрапити під німецькі лінії окопів під Мессіном і підірвати 19 мін, вбивши 10 000 німців, що стало найбільшим вибухом до атомної бомби 30 років по тому.

По суті, "траншея" – це дійсно розширена оборонна позиція, з мінами, окопаними військами, заздалегідь спланованою артилерією і зброєю прямої наводки, відкритим простором, який не дає укриття. Атакувати її складно.

Сили можуть обходити, переходити або проходити крізь окопи противника.

У наших навчальних центрах армії США ми тренуємо загальновійськові операції з прориву оборони. По суті, використовуючи все, що у вас є – розвідку, придушення, танки, високоточну артилерію, піхоту, інженерів тощо.

Ось фільм, який показує, наскільки це складно і що для цього потрібно.

За роки командування та підготовки підрозділів я переконався, що прорив загальновійськового кордону – це найскладніша місія, яку тільки можна собі уявити.

Воно вимагає тривалої підготовки, багато практики, поєднання ресурсів, які мають лише передові армії, а також адаптивних і розумних лідерів.

Аби повернути Донбас, українська армія зіткнеться з важким протистоянням. Їй знадобиться високоточна артилерія, відмінне керівництво і постійно зростаючий потенціал загальновійськових сил.

Крім того, що це буде важка боротьба, потрібен час для того, щоб виснажити сили російської федерації.

ЗСУ досягнуть успіху, але не швидко.

Перейдемо до південно-східної частини Херсонської області.

Ця боротьба вимагатиме іншого підходу, з використанням звичайних сил (з хорошою розвідкою, потужним маневром і вогневою підтримкою, точним наведенням на ціль), а також допомоги з боку територіальних громад та руху опору. І вона вимагатиме форсування Дніпра!

На відміну від атаки на окопаного ворога на Північному Сході, ця боротьба вимагатиме більше маневру, точних ударів, спецоперацій... і вміння переправлятися через річки! Ті, хто кажуть, що "Україна повинна продовжувати котитися на Схід", не дивилися на цю карту. Крім того, дивлячись на цю карту, треба розуміти ширину Дніпра і те, що більшість мостів зі Сходу на Захід були зруйновані.

Ці дві фотографії, зроблені в мирний час поблизу Херсона, дають уявлення про те, наскільки складною буде переправа через річку з великою кількістю військ.

Під час Другої світової війни найбільше занепокоєння союзників викликало питання про те, як дружні війська зможуть переправитися через Рейн для продовження наступу. Німецькі війська підривали мости за собою, щоб не допустити просування союзників.

Військам генерала Паттона пощастило захопити один міст – у Ремагені. Це мало вирішальне значення.

Якщо атака лінії траншей з проривом є найскладнішим завданням, то переправа через річку і продовження штурму – це вже майже друге найскладніше завдання. Це те, що доведеться зробити значній частині ЗСУ для продовження наступу на Схід, у напрямку Мелітополя і далі.

До цього часу Збройні Сили України були майстерними в атаці та перемозі над силами російської федерації, які окупували їхню суверенну землю. Як я сказав минулого тижня, четверта фаза цієї боротьби буде важкою... Я виклав причини цього.

Але я залишаюся переконаним, що Україна досягне успіху за підтримки НАТО і США.

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