НАБУ сбивает стоимость госкомпаний "под Фирташа"?

ОГХК стала уже вторым после ОПЗ крупным госпредприятием, против которого была задействована схема срыва приватизации: громкий скандал в СМИ, арест менеджеров лояльными к НАБК судьями Соломенского суда, остановка мощностей

"В выполнении заказа по "обнулению" стратегических предприятий, которые выставляются на приватизацию, НАБУ и САП действуют однотипно и непрофессионально. Но с четкой нацеленностью на свой пиар, - заявил в январе адвокат Игорь Черезов. - Сначала громкие заявления, называются гигантские суммы в сотни миллионов гривен якобы убытков. Потом "ручной" судья (который "на крючке" у НАБУ) штампует все решения, которые нужны НАБУ и САП. Очевидная фальсификация и отсутствие фактов никого из них не смущает – наоборот, НАБУ и САП дополнительно заказывают фейковые экспертизы. После этого в другом суде все эти "доказательства" разбиваются защитой в пух и прах".

Эта схема, говорит адвокат, была апробирована на Одесском припортовом заводе. Сначала вокруг предприятия создавалось негативное информационное поле, больше всех в этом преуспел тогда еще глава Одесской области Михаил Саакашвили. Он на всевозможных площадках "полоскал" ОПЗ, называл его убыточным. Резонанса добавляло то, что Саакашвили привязывал к сконструированному скандалу известные имена - то экс-нардепа Николая Мартыненко, то действующего депутата БПП, близкого к Президенту Игоря Кононенко.

Та же технология используется сегодня и в событиях вокруг "Объединенной горно-химической компании". Обвинителем выступает уже не Саакашвили, однако "грузинский след" многие обнаруживают и в этой истории – в том числе, и на самой ОГХК. Интересно, что своего первого заместителя Гизо Углаву Артем Сытник на пресс-конференции прямо назвал "представителем команды Саакашвили".

Эксперты утверждали: пламенная антикоррупционная риторика Саакашвили преследовала вполне прагматические цели. Поскольку ОПЗ был выставлен на приватизационный конкурс и превращение его в "токсичный" актив, в завод-банкрот было явно кому-то выгодно. В этом контексте вспоминали и российского олигарха Виктора Вексельберга, проявлявшего интерес к ОПЗ, являющемуся конечной точкой аммиакопровода Тольятти-Одесса (структурам Вексельберга принадлежит около часть "Тольяттиазота"), и Дмитрия Фирташа, который "подвесил" ОПЗ за долги. Они возникли еще в 2013 году, когда Ostchem Фирташа был единственным поставщиком природного газа на завод. 25 июля эта компания выиграла арбитраж в Стокгольме, и ей была бы крайне невыгодна приватизация ОПЗ до уплаты долга.

Вряд ли является совпадением тот факт, что тот же олигарх Фирташ ранее контролировал и титановые комбинаты ОГХК. После того, как государство в 2014 г. вернуло себе контроль над компанией, ее доход достиг около 2 млрд грн., указывал первый заместитель председателя правления ОГХК Александр Гладушко. Поэтому легко предположить, что Дмитрий Фирташ не прочь был бы и здесь вернуть себе сверхприбыли. Особенно если предприятия будут стоить копейки. Он может "зайти" на свои бывшие предприятия через другие структуры, к которым формально не имеет отношения.

Скандалы по приватизации

Симптоматично, что конкурс по продаже ОПЗ был запланирован на 26 июля 2016 г., но он не состоялся. Все дело в том, что 14 июля, за четыре дня до окончания подачи заявок инвесторов, НАБУ задержало менеджеры Одесского припортового Сергей Перелома и Николай Щуриков. Им вменяли в вину растрату имущества ОПЗ в особо крупных размерах по предварительному сговору с группой лиц, с использованием служебного положения на сумму более 205 млн. грн. САП и НАБУ громко отчитались в своем успехе, а Перелому и Щурикова суд оперативно "упаковал" в СИЗО.

Решение принимал судья (ныне уже "экс") Соломенского суда Андрей Макуха. Адвокаты задержанных в доказательство их невиновности предъявили результаты проверки ОПЗ, проводившейся Госфинспекцией по поручению Кабмина в период 01.01.2014 по 30.11.2015 гг. Ревизоры нарушений не нашли. Более того, завод приносил прибыль. "То есть Перелому и Щурикова НАБУ обвиняет в том, что благодаря эффективной работе руководства ОПЗ завод и государство получили дополнительно 3,4 млн. грн. прибыли! Причем все эти цифры - не пиар-заявления "антикоррупционеров" или самого НАБУ, а официальные данные государственной проверки", - заявляла тогда защита.

В итоге, апелляционный суд отменил постановление Соломенского суда и выпустил арестованных менеджеров ОПЗ на свободу.

"Ручные" судьи

Во всех случаях решения в пользу НАБУ принимали двое судей Соломенского райсуда Киева, на которых могло влиять Бюро из-за их сомнительного прошлого. Против упомянутого Андрея Макухи на момент вынесения им приговора НАБУ проводило антикоррупционное расследование. Говоря словами защиты, судья был на "крючке". К тому же этот служитель Фемиды выносил незаконные решения по делам против участников Революции Достоинства. Но этот факт не остановил ни Артема Сытника, ни Назара Холодницкого.

После того, как Верховная Рада уволила Макуху за нарушение присяги, рассматривать все дела НАБУ начал другой, еще более одиозный судья Соломенского суда - Александр Бобровник. И послушно удовлетворять все требования НАБУ по избранию меры пресечения. Именно он отправил в СИЗО менеджеров ОГХК (а ранее – менеджеров «Укргаздобычи» - ради этого, свидетельствуют очевидцы, его специально привозили из больницы в гипсе).

Упоминавшийся выше адвокат рассказал, как проходило слушание по ОГХК в суде: прокуроры САП заявили, что у экс-зампреда правления ОГХК Юрия Перцева есть квартира в Цюрихе. Однако не предоставили никаких доказательств. К ходатайству об избрании меры пресечения были приложены документы, половина из которых на трех иностраннных языках. Без перевода. Судья Бобровников поверил им на слово и не принял во внимание ни доводы адвокатов, ни выводы международных аудиторов, а просто исполнил требование НАБУ.

Хотя в 2015 году аудит ОГХК провела известная компания KPMG. К оценке стоимости активов компании была привлечена еще одна международная компания Grant Thornton. Предприятие готовилось к приватизационному конкурсу, который после действий НАБУ и САП точно состоится не скоро. Ведь его активы теперь серьезно упали в цене. Кроме того, ОГХК, как ранее ОПЗ, может просто прекратить работу. Тем более, что НАБУ запретило отгрузку продукции.

6 тысяч работников – на улицу?

Одесский припортовый встал на прикол в канун Нового года, на улице оказались тысячи его работников. Не желая повторить их судьбу, коллектив ОГХК (а это 6 тысяч человек) обратился к президенту, премьер-министру, правительству, Фонду государственного имущества, Генеральной прокуратуре с призывом не допустить уничтожения предприятий госкомпании. Сотрудники уже несколько раз выходили на митинги против давления силовиков на предприятие. Рабочие предупреждают: они рискуют оказаться на улице, а их семьи будут голодать. Однако НАБУ своей позиции не меняет.

Хотя директор НАБУ Артем Сытник и прятался от пикетчиков из ОГХК, когда проводил брифинг в одном из информационных агентств.

"Обвинения НАБУ беспочвенны и ничем не подтверждены. За последние два года наша компания уверенно растет. Прибыль за время работы нового менеджмента увеличилась в 1274 раза (с 530 тыс. грн в 2014 до 675,5 млн грн в 2016). Отчисления в бюджеты всех уровней выросли в 48,7 раза — с 16 млн. грн. до 779,3 млн. грн. Вся деятельность ОГХК прозрачная и постоянно контролируется государством. В прошлом году компания успешно прошла аудит одной из ведущих международных аудиторских фирм", - заявила ОГХК.

Подчеркнутую лояльность судьи Бобровника к НАБУ и игнорирование аудита источник профильного сайта "Энергетический терминал" объясняет просто: "он на крючке у НАБУ - на него у них уголовные дела". СМИ выдвигают предположения, какие именно дела. Именно этот судья год назад вынес скандальное решение о закрытии уголовного дела против соратника Виктора Януковича Юрия Иванющенко. Также отказал в доступе к документам по закупке Минэкологии времен Николая Злочевского авторского сопровождения программного обеспечения в ООО "Спектр ВДМ", что стоило госбюджету 51 млн. грн. Дело "министра Януковича" было блокировано.

Об избирательности правосудия НАБУ

О том, что у НАБУ есть особый интерес к приватизируемым предприятиям, свидетельствует также тот факт, что эти дела расследуются многие месяцы, несмотря на очевидную слабость доказательной базы. В то же время, НАБУ отказалось расследовать дело арестованных 1,5 млрд. долларов "семьи Януковича", а также дела, связанные с президентским окружением (в том числе, по поводу масштабной коррупции в "Укроборонпроме" в торговлей углем с ОРДЛО, о чем заявляля нардеп Куприй).

Де-факто сорвав приватизацию двух предприятий, за которые государство могло выручить десятки миллиардов гривен, Сытник и Холодницкий в среду отчитались в парламентском комитете: они вернули в госбюджет аж… 100 млн. грн., а по результатам расследований НАБУ есть целых 11 приговоров. При том, что во всех 11 случаях никто в тюрьму так и не сел.

Руководитель антикоррупционной организации участников АТО "Справедливость" Тарас Костанчук, послушавший в Раде отчет Сытника и Холодницкого, заявил после этого: "Новоиспеченные антикоррупционные структуры занимаются перетягиванием полномочий, обслуживанием политических и бизнес-интересов группировок при власти, фактически имитируют борьбу с коррупцией".

Автор статьи: - Наталья Кабаш