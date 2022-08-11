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Найкращі моделі жіночих черевиків на осінь від miraton.ua

Найкращі моделі жіночих черевиків на осінь від miraton.ua

Що прикрасить образ швидше, ніж ефектна пара взуття? Це найкраще завершення і родзинка будь-якого аутфіту, а іноді може бути так само важливим, як і саме вбрання.

Взуття – це найкраща інвестиція: якщо ви зробите правильний вибір, зможете носити його довгі роки. Саме такі вироби пропонує асортимент інтернет-магазину «Міратон»: якісні і непідвладні часу. Окремої уваги заслуговує широкий вибір моделей – від класичних до ультрамодних.

Насправді, вам не потрібен мільйон варіантів; дійсно необхідно декілька пар, які ви зможете носити з різними вбраннями. Ми склали список для ідеального капсульного гардеробу, який забезпечить необхідні універсальність і різноманіття.

Черевики

Це найзатребуваніша модель, оскільки завдяки оптимальній висоті вона підходить до одягу будь-якої довжини. Вибір утеплювачів з байки, хутра, шерсті та й звичайної натуральної шкіри дозволить почувати себе комфортно в різних погодних умовах. Окремої уваги заслуговує різноманіття доступних моделей: класичні або оригінальні челсі, маскулінні дербі, масивні берці, спортивні хайтопи зможуть задовольнити смаки навіть найвимогливіших модниць. Дизайнери пропонують ефектні рішення у вигляді об'ємних протекторів, фантазійних сполучень кольорів і трендового декору. Жіночі берці можна придбати тут, черевики челсі – за посиланням.

Ботильйони

Мати у своєму арсеналі класичні ботильйони так само важливо, як і маленьку чорну сукню. Їх можна буквально поєднувати з чим завгодно, від джинсів і футболки до ділового повсякденного вбрання для роботи. Вибирайте моделі до щиколотки на тій висоті каблука, яка для вас найбільш зручна.

В той самий час іноді необхідно, щоб у вашому арсеналі була щонайменше одна пара, здатна оживити будь-який, навіть самий простий лук. І тут приходять на допомогу ефектні черевики. Пара, поверхня якої імітує шкіру рептилій або з яскравою підошвою – саме те, що потрібно.

Чоботи до колін

Ботфорти періодично входять і виходять з моди, а от модель взуття, яка завжди є гарним вибором – чоботи, халява яких закінчується трохи нижче вашого коліна. Їх можна поєднувати з будь-чим, від ваших улюблених шкіряних легінсів до короткої спідниці, і вони завжди додадуть образу витонченості і елегантності. Вибір пари зі шкіри або замші гарантує, що вони будуть досить витривалими, щоб їх можна було носити з року в рік.

Кросівки

Класичні білі кросівки здатні зробити будь-яке вбрання крутим, вишуканим і невимушеним. Їх можна носити практично з будь-чим, і вони підходять для будь-якого сезону. Як тільки ви придбаєте ідеальні за всіма параметрами кросівки, вам буде складно одягнути будь-яке інше взуття.

Для виконання повсякденних справ, шопінгу, вечірньої прогулянки та безтурботних вихідних, коли ви переодягаєтеся в толстовку та легінси, пара спортивних повсякденних кросівок – ваш найкращий друг. Барвисті, нейтральні, візерунчасті – вибирайте те, що змушує ваше серце співати і зробить вашу ходу легкою і невимушеною в будь-якій ситуації.

Черевики-шкарпетки

Взуття, верхня частина якого виготовлена з еластичного матеріалу, з'явилося не так давно, і тепер ми дивуємося, як раніше жили без нього. За рахунок ідеального прилягання до ніг вони відразу роблять вбрання більш вишуканим і зібраним і є шикарнішою альтернативою звичним черевикам. Якщо ви досі не знайомі з цією моделлю, вам найкраще підійде класична чорна пара. У випадку, коли у вашій шафі вже є ботильони-шкарпетки, придбайте пару яскравого кольору або з принтом, щоб миттєво пожвавити базові речі.

Нейтральні черевики

Мати пару черевиків на підборах (в яких вам легко ходити) нейтрального кольору, які ви можете взути на будь-які заходи, – безпрограшний варіант. Придбайте одну якісну пару, і ви надовго позбавитеся питання, яке взуття підійде до святкового образу.

 

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08 11 2022 19:00
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