Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Темні вулиці, темні будинки та темні люди – об’єктивна реальність останніх тижнів суворої економії електроенергії країни в умовах війни. Проте, досі цікаво, чому дорослі люди з настанням холодів зазвичай полюбляють одягатися у все темне. Звісно, темний колір практичніше, проте чи важливіша така практичність за життя?

Сувора статистика смертей на дорогах. Внесено законопроєкт, який може її зменшити, але пішоходів він не врятує

З початку запровадження військового стану 24 лютого 2022 року кількість ДТП на дорогах України зменшилась у 2,5 рази. Проте після масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури і вимушених обмежень використання електрики, у тому числі зменшення вуличного освітлення на 60%, кількість смертельних ДТП за участі пішоходів за останні два тижні зросла на 25%. Такі дані стурбовано наводить Патрульна поліція України, зазначаючи, що однією з найпоширеніших в Україні причин ДТП із фатальними наслідками є низька видимість пішоходів у темряві.

"Лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, з яких – 38 людей загинуло у темний час доби. Це на понад 25% більше, ніж за два попередні тижні. Тобто можемо говорити про те, що освітлення вулиць істотно вплинуло на безпеку дорожнього руху та збільшило кількість ДТП на дорогах", – зауважив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі національного телемарафону.

Проте є дієві заходи, які може вжити кожен для забезпечення власної безпеки – бути особливо уважними та використовувати світловідбивальні елементи.

Варто згадати, що у 2020 році набули чинності нові правила дорожнього руху, за якими пішоходи обов'язково мають використовувати світловідбивні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Такі елементи, наприклад, стрічку, наклейку, жилет чи одяг зі флікерами мають використовувати пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям за умов малої видимості.

Згадайте, ви багато бачили таких пішоходів? Звісно, більшість нехтують дотриманням ПДР. Тим більш, що у Кодексі України про адміністративні правопорушення відсутня норма, яка б передбачала адміністративну відповідальність за це.

Між тим минулого тижня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №8155 про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух", яким запроваджуватимуться попередження або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у розмірі 51 грн, якщо пішохід буде без світловідбивача.

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Одягайтеся у світле та яскраве, це вже допоможе. Навіть модні нині білі кросівки чи кольорові бафи в темряві видно краще. Але бажано, щоб світлою була хоча б половина вашого одягу. До речі, найбільш помітним є жовтий колір. "Людину в чорному" водій побачить у кращому випадку за 5-10 м, при цьому йому буде необхідно принаймні 2 секунди для того, аби почати виконувати маневр.

Також варто знати, що авто на швидкості в 50 км/год за 1 секунду долає 14 м, а отже за 2 – авто проїде 28 метрів, та й на гальмування необхідно від 15 до 25 метрів. Тож для забезпечення водію мінімальної безпечної відстані для маневру необхідно не менше 50 метрів. А якщо до цієї математики додати погані погодні умови, крутий поворот або яму на дорозі, то зі 100% ймовірністю у результаті отримаємо дорожньо-транспортну пригоду з тяжкими наслідками.

Ось що каже з цього приводу мешканка столиці, пані Лідія, водійській стаж якої перевищує 15 років: "Тільки за ці два тижні я ледь-ледь змогла уникнути ДТП за участі пішохода вже тричі. І це при тому, що у всіх випадках швидкість мого авто не перевищувала 20-30 км/год. Перші два випадки стались через те, що пішоходи були у геть чорному (темному) одязі і їх на темній вулиці просто було не видно – взагалі. В обох випадках я вже постфактум побачила лише тінь, що промайнула буквально за декілька метрів від капоту. Останній майже аварійний випадок, що, на щастя, закінчився лише нервовим зривом для мене, стався наприкінці цього тижня. Благо, швидкість була мала та ще я, як і зазвичай, пригальмувала навіть на регульованому пішохідному переході. Хлопець у темному одязі йшов по переходу на червоне світло і аби не телефон у руках, в який він втупився, взагалі не звертаючи увагу на те, де він знаходиться, я б взагалі його не помітила. Довелось застосовувати аварійне гальмування. Скажу відверто: аби я була чоловіком, то вийшла би з машини і надавала йому копняків!"

Пані Лідія наголошує, що не розуміє, чому люди не зважають на те, що авто неможливо миттєво зупинити, адже це елементарні закони фізики. Наприклад, її авто важить 4 тони, тож йому навіть за умови екстреного аварійного гальмування потрібно понад 10 метрів для зупинки. "Я не розумію, як можна так безвідповідально ставитись до свого життя. Так, у разі аварії винуватий буде водій – але пішоходу від того навряд чи буде легше і веселіше, адже він з імовірністю 90% буде мертвий. І чому я, як водійка, розумію та дотримуюсь правил дорожнього руху, адже є його учасницею, а пішоходи, які теж є учасниками руху, на це не зважають", – зауважила наша співрозмовниця.

Щодо випадків рукоприкладства, то вони вже теж мають місце. Авторка цієї статті особисто стала свідком патової ситуації на тротуарі біля власного будинку. Коли в групу пішоходів, що звісно були вдягнуті у темний одяг, не помітивши їх, в’їхав велосипедист, теж весь у чорному. Що в цій ситуації дивує найбільше, так це те, що на досить недешевому транспортному засобі та на самому велосипедисті не було жодного світловідбиваючого елемента, не кажучи вже про фару-ліхтарик, який коштує 100 грн.

Фото: loom.ua

Тож терміново обов’язково варто купити та прикріпити на весь свій одяг наймодніший аксесуар цієї осені – світловідбивач або флікер. Вони є будь-яких форм і кольорів, та задовільнять навіть найвибагливіших модників і модниць різних вікових категорій – різноманітні наліпки, стрічки, браслети, які можна придбати у відділі канцтоварів, у дитячих магазинах, на касах великих супермаркетів або в інтернеті. Ціни стартують від 8 грн за елемент.

За порадою фахівців з дорожнього руху, краще за все такі модні "світлячки" розміщувати на одязі у верхній частині тулуба, на головному уборі або на сумці чи рюкзаку. Крім того, такі елементи на одязі роблять його власника в рази помітнішим – пішохода видно з 150-300 метрів, а ризик наїзду в темний час доби зменшується на 85%. І це є найбільш дієвий спосіб убезпечити себе на дорозі. Найбільш помітними є флікери білого або лимонно-жовтого кольору. Особливо вони пасуватимуть дітям.

Не раптово ж у країнах ЄС світловідбиваючи елементи на одязі дітей – це обов’язкова умова для виробників дитячого одягу. І то є вкрай важливо, адже через зріст дитину важче помітити на дорозі. Дітям необхідно чіпляти флікери якомога вище, бл чим нижче зріст – тим менша видимість для водія. Тому позначений світловідбивним елементом головний убір або верхня частина тулуба для дітей мають бути обов'язковими.

Фото: loom.ua

Головне правило сьогоднішньої моди – флікерів багато не буває. Чим більше світловідбивачів, тим ви помітніше, і краще за все їх почепити з усіх боків. Крім того, такі ж модні аксесуари варто придбати і для своїх домашніх улюбленців. Це може бути або нашийник, що світиться, або одежина зі світловідбивними елементами.

І нарешті, якщо ви ще не встигли придбати світловідбивачі, то, переходячи дорогу, принаймні увімкніть ліхтарик на телефоні, щоб вас було видно.

Будьте котиками, як Інжир. Та пам'ятайте про безпечну швидкість

До речі, багатьом відомий Кіт Інжир є одним із головних амбасадорів проєкту "Амбасадори безпеки", що був започаткований у 2021 році в рамках канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP) і який має на меті підвищувати безпекову культуру пішоходів, велосипедистів та інших категорій учасників дорожнього руху. На сторінці проєкту навіть можна переглянути майстер-клас про те, як створити флікер-оберіг "котяча лапка" власноруч.

Фото: facebook.com/bevisiblekrop

Тож пам'ятаємо всі про головне правило на дорозі: на темних ділянках про безпеку мають дбати і пішоходи, і водії. Якщо від пішохода вимагається зробити себе помітним водієві, то водій має не лише пильно дивитися, але і дотримуватися безпечної швидкості. Зауважте, не допустимої, а саме безпечної. Чим темніше – тим повільніше він має їхати.