Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Споживчі ціни вересня знов зросли. За офіційною статистикою – на 1,9%. Загальне підвищення цін з початку року становить 21,8%, а от загальна річна інфляція прискорилась до 24,6%. Експерти вважають, що тенденція до підвищення споживчих цін в Україні лише набирає обертів.

Так, Нацбанк прогнозує, що інфляція до кінця 2022 року становитиме 31%, а у наступному році ціни додадуть ще принаймні 20%. При цьому, попри очевидне зростання цін, у Мінекономіки твердять, що інфляція в Україні зменшується другий місяць поспіль, і на переконання економістів ця тенденція триватиме до кінця 2022-го. Підставою для такого оптимістичного прогнозу в Мінекономіки вбачають у зниженні світових цін на нафту, газ і продовольство, що має позитивно вплинути й на нашу економіку.

Але чому ми вирімо – власному гаманцю чи звітам урядовців? Та й динаміка даних Держстату вказує на те, що продовольчий кошик до кінця року подорожчає. За їхнім твердженням – ще на 7-8%, а ціни на харчі будуть на 40% вищими ніж торік.

Будемо їсти овочі. Але ціни на них теж зростатимуть

Річними лідерами за темпами зростання цін стали: автомобільне паливо та мастила – на 61,8%, харчі – на 27,4%, транспортні послуги – на 27,3%, предмети домашнього вжитку та побутова техніка – на 23,7%, алкогольні напої та тютюнові вироби загалом здорожчали на 19,5%.

У вересні продукти харчування додали в ціні ще майже 2%. Найбільше подорожчали яйця – на 22,7%. А у жовтні – ще на 23,5%. Нині вони коштують від 60 грн у супермаркеті до 100-120 грн за "домашні". Про причини, наслідки та оптимістичні прогнози з цього приводу читайте у завтрашній публікації іPress.

Від 3,1 до 12,1% за перший місяць осені додали в ціні сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, риба та м'ясо. А от овочі у вересні традиційно дещо подешевшали – на 10,4%, зокрема, картопля – на неї цього року гарний врожай, тож ціна найближчим часом не зростатиме. Пощастило і з соняшниковою олією та цукром. Заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич запевнив, що в Україні їх буде вдосталь і підстав для суттєвого здорожчання цих продуктів немає. Хоча зазвичай такі заяві урядовців скоріше непокоять та створюють подекуди зайвий ажіотаж, але не наразі – у магазинах все спокійно, черг за цукром чи олією немає.

Попри те, що продукти переробки зернових у вересні подешевшали на 4,3%, а зернових цього року зібрано більш ніж достатньо, ціна на хліб та хлібобулочні вироби продовжить зростати на 10% щомісяця. Причина – зростання вартості енергоносіїв і пального.

Те саме стосується й овочів. Їхнє здешевшання має суто сезонний характер під час збору врожаю, і коли надлишок пропозиції на ринку закінчиться, овочі знову здорожчають на 10-15%. Агроексперти також припускають, що згодом ціна може ще зрости, адже через високі ціни на енергоносії, багато хто з аграріїв просто відмовляється від зберігання продукції. Так, морква з початку жовтня вже здорожчала на 18% і коштує 18-20 грн/кг.

Молочка також переходить у категорію Luxury. Проте тут ініціативу перехоплює експорт

Беручи приклад з яєць, дорожчає молоко та молочні продукти. За даними Асоціації виробників молока це, насамперед, пов’язано з тим, що у вересні зросла закупівельна ціна на молоко до 11 грн/кг. Віднедавна також відновився експорт молочних продуктів до ЄС (зокрема тих, котрі мають високу додану вартість – сухе молоко, казеїн, вершкове масло), відтак кількість готової продукції на внутрішньому ринку скоротилася і зріс попит. Аналітики прогнозують, що до кінця року молоко може додати в ціні від 10 до 25%, а відповідно зросте і вартість молочки.

Нині середня вартість молока в супермаркетах коливається на рівні 36-38 грн за 900 мл, кефіру 38-42 грн за 900 мл. Вершкове масло 72,5% можна придбати за 62-68 грн за 200 г, а сметану 15% жирності за 36-44 грн за 350 г. Наші ціни на молоко та молочні продукти вже подекуди перевищили європейські та продовжують зростати.

Виробники кажуть, що м'ясо подешевшало. Цінники демонструють зворотне

Закупівельна ціна на м'ясо свиней у жовтні зменшилась на 2,3% до 72,2 грн/кг для гуртових реалізаторів, а закупівельні ціни у більшості центральних регіонів України коливаються у межах 72-74 грн/кг. Такі дані навела асоціація "Свинарі України". Водночас, вона зауважила, що у деяких регіонах ціни навпаки зросли до 78-80 грн за кілограм живої ваги.

Фахівці підрахували, що загалом м’ясо з початку року подекуди додало у вартості майже 40%, і вважають, що ця тенденція буде зберігатись. Cередня вартість свинячої грудинки – 180 грн/кг, лопатку та ребра можна сторгувати за 170-175 грн/кг, а свинячий ошийок у торговельних центрах по країні можна придбати лише від 180 грн/кг. Так, тільки за вересень і без того такий недешевий стратегічний продукт, як сало додав у ціні 15%. Річне ж зростання вартості його становить майже 30%.

Нині, в залежності від регіону, "просте сало без витребеньок" можна купити від 180 до 270 грн/кг. Вартість підчеревини стартує від 270 грн/кг, а так зване "генеральське сало" на столичних ринках вже перевалило за 600 грн/кг.

Слідом за м’ясом подорожчали і ковбасні вироби, додавши у вартості в середньому від 20 до 80 грн за кілограм.

Як відзначають експерти, підвищення цін на м'ясо, насамперед, пов'язане зі скороченням поголів'я та знищенням ферм на сході країни внаслідок бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях. Так, на початку жовтня унаслідок ракетного удару було знищено молочнотоварну ферму та свиноферму ВАТ "Племзавод Stepnoy" у Запорізькій області. Загинуло понад 6000 свиней та 1000 корів.

Неоднорідність попиту та пропозиції у різних частинах країни поглиблює міжрегіональної цінові розбіжності, а дефіцит дозволяє переробникам, торговцям та посередникам підвищувати закупівельні ціни. Втім стабілізувати ціни на м’ясо на прийнятному рівні дозволить імпорт. За даними Держстату, навіть попри певні проблеми з логістикою, імпорт м’ясної продукції в Україну зріс на 70% проти торішніх показників.

Ціни ростуть не лише в Україні. Головна причина – російська агресія

Від зростання цін потерпає не лише Україна. Ми, так би мовити, підтримуємо світовий "тренд" інфляційних рекордів. За даними Євростату, у вересні в єврозоні інфляція становила вже 10%, і для Європи це дуже багато, адже таких високих темпів зростання цін у ЄС не спостерігалось кілька десятиліть. Б’є рекорди інфляція і в США – 8,3%, і у Великій Британії – 9,9%. А для цих країн інфляція у понад 5% – чіткий сигнал для застосування антиінфляційних заходів.

Звісно, що у розвинених країнах динаміка інфляційних процесів не така стрімка, насамперед через те, що у структурі витрат частка харчів менша. Але загальні причини інфляції у всіх країнах однакові – це зростання ціни на енергоносії, зокрема газ та нафту, а також на продукти харчування. Зрозуміло, що все це відбувається через війну, котру веде росія проти України та її партнерів.

Цікаво, що на переконання фінансових аналітиків, українська інфляція на рівні 30%, хоч і висока, але в умовах війни та світової ядерної загрози, цей показник – ще не найгірший варіант.