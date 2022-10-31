Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce

Знищений росіянами під Гостомелем український літак Ан-225 "Мрія" (до речі, за кодифікацією НАТО: Cossack "Козак"), побив найбільшу кількість рекордів в історії авіації - 240, і навіть потрапив через це у Книгу рекордів Гіннеса. Весь світ без перебільшення знає цей транспортний реактивний літак надвеликої вантажопідйомності розробки ОКБ імені О. К. Антонова, найбільший вантажопідйомний літак за всю історію світової авіації. Тож для кожного українця навіть питання не ставиться – чи варто відновлювати "Мрію". Звісно, варто, скільки б воно не вартувало. iPress вирішив з'ясувати, чи реально це і в яку суму обійдеться таке відновлення.

"Мрія" створювалася як модифікація ще одного унікального літака Ан-124 "Руслан". За габаритами повітряне судно вийшло у півтора рази більшим. Для порівняння базовий: "Руслан" заявлявся з вантажопідйомністю у 120 тон (згодом вантажопідйомність довели до 150 тон), тоді як "Мрія" може підіймати 250 тон. Обидва літаки стали свого часу сенсаціями - вони обігнали за параметрами всі західні авіабудівні розробки. Крім унікальних показників за вантажопідйомністю, при створенні літаки передбачалися як один з основних носіїв для ракетної програми "Енергія-Буран". Зрозуміло, що найдорожче для космічної ракети відірватися від Землі. Тому перший ступінь ракети найбільший. Інженери придумали схему як обійти цю проблему - запускати ракети з борту літака. Це дешевше і простіше. "Руслан" і "Мрія" були елементами цієї космічної системи. Чому ця схема не запрацювала - окреме питання. Але унікальні літаки було створено.

А далі стався розвал СРСР, і співробітникам науково-дослідних інститутів довелося почати вигадувати сценарії як виживати в нових умовах. Так з'явилася схема використання унікальних радянських розробок у комерційних цілях - авіакомпанії "Волга-Дніпро" і "Авіалінії Антонова". Від самого початку ці компанії просто "порвали" ринок перевезень унікальних авіавантажів.

Уявіть собі, Boeing 747 або Galaxy C-5 у кращому разі можуть перевозити 100 тон, а тут з'являються машини, які у півтора раза перевищують ці параметри, та ще й дешевші. Тож ринок на кілька сотень мільйонів доларів був розділений між Україною і росією. Якийсь час дві країни тримали "збройний" нейтралітет. Тобто співпрацювали як могли. Але після початку війни у 2014 році у росіян почалися проблеми. Розробник "Русланів" КБ Антонова по суті почав гальмувати співробітництво. Періодично виникали проблеми з продовженням ресурсу окремих комплектуючих, оформленням різних папірців тощо. Працювати стало складніше.

У цій геополітичній грі "Мрія" була одним із козирів української сторони. НАТО відмовило "Волзі-Дніпро" у продовженні контрактів на перевезення унікальних вантажів на користь України, частина проєктів великих західних замовників відпала, і Україна значно вигравала в комерційному плані.

А далі сталося 24 лютого 2022 року...

І тиск на росіян почався в рази більше. Після гостомельських подій і знищення "Мрії" у "Волги-Дніпро" починають заарештовувати активи. За різними даними, від 5 до 7 "Русланів" заарештовано в різних аеропортах світу. Основний посил - "Руслани" треба віддати Україні.

Але повернімося до "Мрії". За оцінками фахівців, її відновлення малоймовірне. Водночас, у 80-ті роки минулого століття було закладено два фюзеляжі Ан-225 "Мрія". Один літак літав, другий стояв у заводському цеху. Тож, здається, простіше довести до ума другий екземпляр. За останнє десятиліття інтерес до добудови другої "Мрії" виявляли принаймні десяток великих американських і азіатських інвесторів. Називалися найрізноманітніші цифри - від 300 млн до 3 млрд доларів. Двигун Rolls-Royce Trent 900 на прототипі Airbus A380

Головною проблемою вважається переорієнтація із запорізьких двигунів Д-18Т виробництва ВАТ "Мотор Січ" на потужніші та економніші західні Rolls-Royce Trent. Адже запорізьке підприємство наразі ці двигуни не випускає, тим більш невідомо як розвиватимуться події після арешту Богуслаєва. Тож ключова ціна питання - у вартості двигунів. Якщо 6 запорізьких обійдуться орієнтовно в $30 млн, то у Rolls-Royce в цю суму обійдеться один двигун. Відповідно зростає вартість льотної години. Якщо раніше можна було знайти варіанти оренди "Руслана" ("Мрія" набагато дорожча) за $30 тис. за льотну годину, то із заміною двигунів ця ціна підвищується в рази. Чи готовий до такого стрибка цін замовник - велике питання. Загалом же вартість допрацювання української "Мрії" оцінюється фахівцями у суму близько 1 млрд доларів.

"Мрія" у небі над Майданом незалежності на 30-ту річницю незалежності України, 24 серпня 2021 року

Тож чи варто відновлювати "Мрію"? У майбутньому після перемоги та отримання всіх належних репарацій скоріше, що так. Принаймні, як останній цвях у труну путіна. Мало хто знає, але на МАКС-2011 (відомий Московський аерокосмічний салон у Жуковському) проходила "таємна" презентація "Мрії" в модифікації для перевезення путіна. Передбачалося, що вантажну кабіну розділять на три рівні. На першому рівні зроблять відсік для особистого транспорту, а на другому - конференц-залу, особисті апартаменти та інші житлові приміщення. На третьому рівні передбачалися три каюти для екіпажу і салон для 70 співробітників спецслужб у повному екіпіруванні. Як інший варіант літака для путіна розглядався Ан-124 "Руслан", адже їх на росії було зібрано понад півсотні. Але, на щастя для українських "пташок" у потенційне замовлення втрутилися певні зовнішні сили від міноборони рф, і проєкт поховали. Натомість, поховати українську "Мрію" неможливо, тож сподіваємось на її відновлення.