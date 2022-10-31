Нова "Мрія" – неможливе можливо. Українська "Мрія" може знов злетіти, але з двигунами Rolls-Royce
"Мрія" створювалася як модифікація ще одного унікального літака Ан-124 "Руслан". За габаритами повітряне судно вийшло у півтора рази більшим. Для порівняння базовий: "Руслан" заявлявся з вантажопідйомністю у 120 тон (згодом вантажопідйомність довели до 150 тон), тоді як "Мрія" може підіймати 250 тон. Обидва літаки стали свого часу сенсаціями - вони обігнали за параметрами всі західні авіабудівні розробки. Крім унікальних показників за вантажопідйомністю, при створенні літаки передбачалися як один з основних носіїв для ракетної програми "Енергія-Буран". Зрозуміло, що найдорожче для космічної ракети відірватися від Землі. Тому перший ступінь ракети найбільший. Інженери придумали схему як обійти цю проблему - запускати ракети з борту літака. Це дешевше і простіше. "Руслан" і "Мрія" були елементами цієї космічної системи. Чому ця схема не запрацювала - окреме питання. Але унікальні літаки було створено.
А далі стався розвал СРСР, і співробітникам науково-дослідних інститутів довелося почати вигадувати сценарії як виживати в нових умовах. Так з'явилася схема використання унікальних радянських розробок у комерційних цілях - авіакомпанії "Волга-Дніпро" і "Авіалінії Антонова". Від самого початку ці компанії просто "порвали" ринок перевезень унікальних авіавантажів.
Уявіть собі, Boeing 747 або Galaxy C-5 у кращому разі можуть перевозити 100 тон, а тут з'являються машини, які у півтора раза перевищують ці параметри, та ще й дешевші. Тож ринок на кілька сотень мільйонів доларів був розділений між Україною і росією. Якийсь час дві країни тримали "збройний" нейтралітет. Тобто співпрацювали як могли. Але після початку війни у 2014 році у росіян почалися проблеми. Розробник "Русланів" КБ Антонова по суті почав гальмувати співробітництво. Періодично виникали проблеми з продовженням ресурсу окремих комплектуючих, оформленням різних папірців тощо. Працювати стало складніше.
У цій геополітичній грі "Мрія" була одним із козирів української сторони. НАТО відмовило "Волзі-Дніпро" у продовженні контрактів на перевезення унікальних вантажів на користь України, частина проєктів великих західних замовників відпала, і Україна значно вигравала в комерційному плані.
А далі сталося 24 лютого 2022 року...
І тиск на росіян почався в рази більше. Після гостомельських подій і знищення "Мрії" у "Волги-Дніпро" починають заарештовувати активи. За різними даними, від 5 до 7 "Русланів" заарештовано в різних аеропортах світу. Основний посил - "Руслани" треба віддати Україні.
Але повернімося до "Мрії". За оцінками фахівців, її відновлення малоймовірне. Водночас, у 80-ті роки минулого століття було закладено два фюзеляжі Ан-225 "Мрія". Один літак літав, другий стояв у заводському цеху. Тож, здається, простіше довести до ума другий екземпляр. За останнє десятиліття інтерес до добудови другої "Мрії" виявляли принаймні десяток великих американських і азіатських інвесторів. Називалися найрізноманітніші цифри - від 300 млн до 3 млрд доларів.Двигун Rolls-Royce Trent 900 на прототипі Airbus A380
Головною проблемою вважається переорієнтація із запорізьких двигунів Д-18Т виробництва ВАТ "Мотор Січ" на потужніші та економніші західні Rolls-Royce Trent. Адже запорізьке підприємство наразі ці двигуни не випускає, тим більш невідомо як розвиватимуться події після арешту Богуслаєва. Тож ключова ціна питання - у вартості двигунів. Якщо 6 запорізьких обійдуться орієнтовно в $30 млн, то у Rolls-Royce в цю суму обійдеться один двигун. Відповідно зростає вартість льотної години. Якщо раніше можна було знайти варіанти оренди "Руслана" ("Мрія" набагато дорожча) за $30 тис. за льотну годину, то із заміною двигунів ця ціна підвищується в рази. Чи готовий до такого стрибка цін замовник - велике питання. Загалом же вартість допрацювання української "Мрії" оцінюється фахівцями у суму близько 1 млрд доларів.
"Мрія" у небі над Майданом незалежності на 30-ту річницю незалежності України, 24 серпня 2021 року
Тож чи варто відновлювати "Мрію"? У майбутньому після перемоги та отримання всіх належних репарацій скоріше, що так. Принаймні, як останній цвях у труну путіна. Мало хто знає, але на МАКС-2011 (відомий Московський аерокосмічний салон у Жуковському) проходила "таємна" презентація "Мрії" в модифікації для перевезення путіна. Передбачалося, що вантажну кабіну розділять на три рівні. На першому рівні зроблять відсік для особистого транспорту, а на другому - конференц-залу, особисті апартаменти та інші житлові приміщення. На третьому рівні передбачалися три каюти для екіпажу і салон для 70 співробітників спецслужб у повному екіпіруванні. Як інший варіант літака для путіна розглядався Ан-124 "Руслан", адже їх на росії було зібрано понад півсотні. Але, на щастя для українських "пташок" у потенційне замовлення втрутилися певні зовнішні сили від міноборони рф, і проєкт поховали. Натомість, поховати українську "Мрію" неможливо, тож сподіваємось на її відновлення.
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