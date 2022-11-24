Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави терориста

Напередодні масованого обстрілу рф, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Чи стануть ці дії початком кінця московського патріархату в Україні?

СБУ повідомила, що контррозвідувальні заходи проводилися спільно з Національною поліцією та Нацгрардією. Було виявлено проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "руського міра", а готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів. У ході безпекових заходів, за повідомленням СБУ, було "ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб". Прі цьому понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й громадяни рф, що перебували на території об’єктів. При цьому, що цікаво, деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, дехто взагалі не мав оригіналів документів, а лише їх копії. А дехто був із паспортами громадян України "з ознаками підробки чи пошкодження".

Україна, за Конституцією, є світською державою. Проте УПЦ Московського патріархату віддавна поводила себе таким чином, начебто вона представляє державну релігію та є провідником державної політики у релігійній сфері. На таке трактування власної ролі цієї релігійної конфесії можна було б закрити очі – та нехай самі собі вигадують будь-які байки – якби не та обставина, що єдиною державою, чиї інтереси відстоювала УПЦ МП в Україні, щоразу виявлялася росія. Коли керівний центр організації – не важливо, є вона громадською, релігійною або культурологічною, знаходиться не просто поза межами твоєї держави, але на території держави-агресора, коли керівники такої організації займають виразно проросійську та протиукраїнську позицією, не слід дивуватися, що твоєю діяльністю буде цікавитися компетентна спецслужба країни перебування. Єдине, що дивує, чому спецслужби такі довго до цього йшли…

Представники УПЦ МП роками заявляли про свою виключну канонічність в Україні, відмовляючи іншим християнським конфесіям у праві задовольняти релігійні та духовні потреби співгромадян. За часів президентства Януковича ієрархи УПЦ МП мали серйозний вплив на суспільно-політичне життя в Україні. Під час Революції гідности колишній священник одного з храмів УПЦ МП у Києві Андрій Ткачов у проповіді після служби говорив: "Молюся, щоб Господь послав у серця людей страх і щоб Бог послав їм хворобу в дім і на вулиці, страх на вулиці і страх вдома, щоб вони зжерли один одного, нехай гад зжере гада - я шкодувати про них не буду. Це страшні вороги нашого майбутнього і страшні вороги сьогоднішнього, нинішнього. Я їх не жалію, я про них не молюся". Після перемоги Майдану отець Андрій з родиною втік до Росії та продовжує свою службу Богові, у той спосіб, як він це розуміє. Але СБУ не цікавилася тоді діяльністю московського патріархату.

Найвищій ієрарх УПЦ МП, митрополит Онуфрій у 2015 році відмовився стоячи вшанувати Героїв України, удостоєних цього звання за участь в обороні України на сході нашої держави. У повідомленні УПЦ МП тоді говорилося: "Однак не може бути виправдання підживлюванню вогню війни, який майже щодня забирає життя не лише військових, але й беззахисних цивільних громадян України, в тому числі дітей. Вони гинуть по обидві сторони від лінії фронту. Їхні смерті ніхто не рахує". І тоді діяльність МП не цікавила спецслужби.

З початком повномасштабної російської агресії керівництво Московського патріархату підтримало дії своєї – російської держави, патріарх Московський Кіріл благословляв російських військових на війну проти України. 25 вересня 2022 року під час недільної проповіді він заявив, що смерть російських вояків на війні в Україні "змиє гріхи".

Як відгалуження російської православної церкви, УПЦ МП намагається і не порвати стосунки з "матір’ю-церквою" в москві, і одночасно позиціонувати себе як незалежну українську церкву, яка при цьому не бачить ворогом росію. Виходить погано ще і тому, що православні конфесії, які довгі роки вважалися УПЦ МП неканонічними, отримали 6 січня 2019 року Томос від Патріарха Константинопольського. За півроку до відновлення Православної церкви України у статусі митрополії на Фанар – резиденцію Вселенського патріарха – прибула делегація УПЦ МП, яку супроводжував та спонсорував український олігарх Вадим Новинський. Метою візиту було переконати Вселенського патріарха, що автокефалія не потрібна. Візитери не досягли своєї мети. Отримання Томосу для ПЦУ означало не лише зменшення впливу УПЦ МП, але й загальне зменшення ідеологічного та культурного впливу росії на українське суспільство.

Відгукуючись на обшуки відомий український журналіст та політик Віталій Чепинога написав:

УПЦ всіляко намагається лавірувати між своїм керівництвом у москві, яке благословляє російських військових на війну в Україні, та своєю українською паствою, що стає жертвою російської агресії. Жертвою не в уявному сенсі, а фізичному: кривавому і жорстокому, як це сталося у, наприклад, у Бучі. Там, на подвір’ї Храму святих апостолів Петра та Павла УПЦ поставлено каплицю та Святий Хрест на згадку про загиблих бучанців.

Фото: facebook.com/people/Інна-Ведернікова

Інна Ведернікова, редакторка відділу політики видання "Дзеркало тижня", справедливо зазначає: "Прибрати з назви УПЦ МП дві літери, які вказують на належність до російської церкви та ідеології, що оголосила справжній хрестовий похід проти України, щодня "благословляючи" російську армію на вбивства мирних людей, — не означає стати українською церквою. Це цинічний прояв конформізму, спроба всидіти на двох стільцях і про всяк випадок не написати/не вимовити зайвого".

Вчорашні ракетні удари по Україні вкотре довели, що жодне духовне, культурне та історичне єднання з людьми по той бік українсько-російського кордону є неможливим. Так само, як є незрозумілим для українців і перебування у стінах українських християнських святинь представників релігійної конфесії, центр якої знаходиться у столиці ворожої держави.

Дотепер ані відкрита колаборація частини священників УПЦ МП з російськими агресорами, ані скандали з відмовою відспівати загиблих українських бійців, ані наслідки вчорашніх обшуків у Києво-Печерській Лаврі та Корецькому монастирі чомусь не вважаються достатніми підставами для рішучих заходів. Чи проявить керівництво української виконавчої влади та наші законодавці у Верховній Раді України політичну волю та мужність, щоб позбавитися розсадника антидержавної та антиукраїнської ідеології, ідей "руськоґо міра" – покаже час.

Вчора групою народних депутатів зареєстровано законопроект про заборону діяльності російської православної церкви та будь-яких її структурних підрозділів на території України. Було б добре, якби український парламент проявив у цьому питанні таку ж твердість, рішучість і єднання, які він проявляє зазвичай під час голосувань про підвищення витрат на своє утримання.