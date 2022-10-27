Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

Відомий колумніст з New York Times Томас Фрідман застерігає світ та західних керманичів про підготовку путіним удару по Заходу на нафтогазовому ринку, щоб домогтися розвалу антипутінської коаліції та відмови від підтримки України. Для протидії цьому, потрібно максимально зосередитися на всіх джерелах енергії, які Захід може задіяти для боротьби з путіним. Світ знаходиться в глобальній енергетичній війні і Захід має бути готовий захищатися та битися на ньому також.

Джерело: New York Times

Оскільки російська армія продовжує зазнавати невдач в Україні, світ стурбований тим, що володимир путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Можливо - але наразі, я думаю, що путін збирає іншу зброю. Це нафтогазова бомба, яку він справляє прямо на наших очах і з нашою ненавмисною допомогою - і він може легко підірвати її цієї зими.

Якщо він це зробить, це може відправити ціни на домашнє опалення і бензин в стратосферу. Політичні наслідки, як сподівається путін, розколять західний альянс і спонукатимуть багато країн - в тому числі і нашу, де і республіканці MAGA, і прогресисти висловлюють занепокоєння з приводу спіралеподібного зростання вартості конфлікту в Україні – і вимагають шукати ганебної угоди з людиною в кремлі, і робити це негайно.

Якщо коротко: путін зараз веде наземну війну, щоб прорватися через українські лінії, і енергетичну війну на два фронти, щоб зламати волю України і її союзників. Він намагається зруйнувати українську електроенергетичну систему, щоб забезпечити довгу, холодну зиму в Україні, одночасно ставлячи себе в позицію (у спосіб, який я поясню), щоб підвищити ціни на енергоносії для всіх союзників України. І оскільки ми - Америка і Захід - не маємо енергетичної стратегії, яка б пом'якшила вплив путінської енергетичної бомби, це страхітлива перспектива.

Коли йдеться про енергетику, ми хочемо одразу п'ять несумісних речей - і путін нас переслідує:

1. Ми хочемо декарбонізувати нашу економіку якомога швидше, щоб пом'якшити цілком реальні загрози зміни клімату.

2. Ми хочемо якомога дешевші ціни на бензин і мазут, щоб ми могли їздити на своїх автомобілях так швидко і стільки, скільки захочемо - і ніколи не вдягати светр у приміщенні або робити що-небудь для збереження енергії.

3. Ми хочемо сказати нафтодиктаторам в Ірані, Венесуелі та Саудівській Аравії, щоб вони пішли геть.

4. Ми хочемо мати можливість ставитися до американських нафтогазових компаній як до ізгоїв і динозаврів, які повинні викачати нас з нинішньої нафтової кризи, а потім піти в ліс і померти, і дозволити сонцю і вітру взяти верх.

5. О, і ми не хочемо, щоб нові нафто- і газопроводи або вітрові та сонячні лінії електропередач псували наші подвір'я.

Я розумію, чому люди хочуть всі п'ять цілей – зараз. Я хочу всі п'ять! Але вони передбачають компроміси, які мало хто з нас хоче визнавати або обговорювати. В енергетичній війні, подібній до тієї, в якій ми зараз перебуваємо, потрібно чітко визначити свої цілі та пріоритети. Як країна, і як західний альянс, ми не маємо жодної драбини пріоритетів в енергетиці, лише конкуруючі прагнення і магічне мислення, що ми можемо мати все.

Якщо ми будемо наполягати на цьому, нас чекає багато болю, якщо путін скине енергетичну бомбу, яку, на мою думку, він готує на Різдво. Ось в чому, на мою думку, полягає його стратегія: Вона починається з того, щоб змусити Сполучені Штати скоротити свій Стратегічний нафтовий резерв. Це величезний запас сирої нафти, що зберігається в гігантських печерах, який ми можемо використати в надзвичайних ситуаціях, щоб компенсувати будь-яке скорочення нашого внутрішнього виробництва або імпорту. Минулої середи президент Байден оголосив про вивільнення ще 15 мільйонів барелів з резерву в грудні, завершуючи план, який він виклав раніше, щоб вивільнити в цілому 180 мільйонів барелів, намагаючись утримати ціни на бензин на заправках на якомога нижчому рівні - напередодні проміжних виборів. (Останню частину він не сказав, бо не було потреби).

Згідно з повідомленням у The Washington Post, станом на 14 жовтня в резервуарі містилося "405,1 млн барелів. Це близько 57 відсотків від його максимальної дозволеної ємності в 714 мільйонів барелів".

Я співчуваю президенту. Люди дійсно страждали від бензину по 5-6 доларів за галон. Але використовувати резерв - який був розроблений, щоб пом'якшити нас перед обличчям раптового відключення внутрішнього або світового виробництва - для того, щоб зняти 10 центів або чверть з галона бензину перед виборами - це ризикована справа, навіть якщо у президента є план його поповнення в найближчі місяці.

путін хоче, щоб Америка використала якомога більше своїх стратегічних нафтових резервів зараз - так само, як німці відмовилися від ядерної енергії, і він зробив їх залежними від дешевого російського природного газу. Потім, коли російський газ був відключений через війну в Україні, німецькі будинки і заводи були змушені відчайдушно скорочувати витрати і шукати більш дорогі альтернативи.

Далі путін спостерігає за тим, як Європейський Союз готується до заборони морського імпорту сирої нафти з росії, починаючи з 5 грудня. Це ембарго - разом з рішенням Німеччини і Польщі припинити трубопровідний імпорт - має покрити приблизно 90 відсотків поточного імпорту нафти з росії до Європейського Союзу.

У нещодавньому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, округ Колумбія, зазначається: "Дуже важливо, що санкції також забороняють компаніям ЄС надавати страхування морських перевезень, брокерські послуги або фінансування для експорту нафти з росії до третіх країн".

Казначейство США і Європейський Союз вважають, що без такої страховки кількість покупців російської нафти різко скоротиться, тому вони кажуть росіянам, що вони можуть отримати страховку для своїх нафтових танкерів від небагатьох західних страхових компаній, які домінують у цій галузі, тільки якщо вони знизять ціну на експорт сирої нафти до рівня, встановленого європейцями і США.

Мої джерела в нафтовій промисловості кажуть мені, що вони серйозно сумніваються, що це західне фіксування цін спрацює. Партнер росії по ОПЕК+ Саудівська Аравія, безумовно, не зацікавлена у створенні такого прецеденту фіксування цін для покупців. Більше того, міжнародна торгівля нафтою сповнена тіньових персонажів - ім'я Марка Річа вам нічого не нагадує? - які процвітають на ринкових викривленнях. Нафтові танкери мають транспондери, які відстежують їхнє місцезнаходження. Але танкери, які займаються тіньовою діяльністю, вимикають свої транспондери і знову з'являються через кілька днів після того, як вони здійснили перехід з судна на судно, або перекачують свій вантаж в резервуари для зберігання десь в Азії для реекспорту, фактично відмиваючи російську нафту. Нафта лише в одному дуже великому танкері може коштувати приблизно 250 мільйонів доларів, тому стимули величезні.

А тепер додайте до цього ще одного хитрого гравця: Китай. Він має всілякі довгострокові контракти з фіксованою ціною на імпорт скрапленого природного газу з Близького Сходу за ціною приблизно 100 доларів за барель нафтового еквівалента. Але через божевільний підхід президента Сі Цзіньпіна до стримування Covid - протягом останніх місяців близько 300 мільйонів громадян перебувають під повною або частковою ізоляцією - економіка Китаю значно сповільнилась, так само як і споживання газу. В результаті, як повідомило мені джерело в нафтовій промисловості, Китай забирає частину зрідженого природного газу, проданого йому за цими контрактами з фіксованою ціною, для внутрішнього використання і перепродує його в Європу та інші країни, що відчувають голод на газ, по 300 доларів за барель нафтового еквівалента.

Тепер, коли Сі закріпив свій третій термін на посаді генерального секретаря Комуністичної партії, багато хто очікує, що він пом'якшить свою політику блокування. Якщо Китай повернеться до нормального рівня споживання газу і припинить реекспорт своїх надлишків, світовий ринок газу стане ще більш напруженим.

І останнє, як я вже зазначав, путін намагається знищити здатність України виробляти електроенергію. Сьогодні більше мільйона українців залишаються без світла, і, як написав минулого тижня один український законодавець у твіттері: "Наближається повна темрява і холод".

Отже, додайте все це разом, а потім припустімо, що в грудні путін оголосить, що він зупиняє весь експорт російської нафти і газу на 30 або 60 днів до країн, які підтримують Україну, замість того, щоб підкоритися встановленій Європейським Союзом ціні на нафту. Він може собі це дозволити на деякий час. Це було б енергетичною бомбою путіна і різдвяним подарунком Заходу. На цьому жорсткому ринку ціна на нафту може піднятися до 200 доларів за барель, з відповідним зростанням ціни на природний газ. Ми говоримо про 10-12 доларів за галон на заправці в Сполучених Штатах.

Принадність енергетичної бомби для путіна полягає в тому, що на відміну від вибуху ядерної бомби, яка об'єднала б увесь світ проти нього, вибух бомби цін на нафту роз'єднав би Захід з Україною.

Очевидно, що я лише припускаю, що саме це путін і задумав, і якщо світ піде в рецесію, то це може потягнути за собою ціни на енергоносії. Але було б мудро мати реальну контр-стратегію, особливо тому, що, хоча дехто в Європі встиг запастися природним газом на цю зиму, відновлення цих запасів на 2023 рік без російського газу і з поверненням Китаю до нормального життя може бути дуже дорогим.

Якщо Байден хоче, щоб Америка була арсеналом демократії для захисту нас і наших демократичних союзників - і не залишила нас благати Саудівську Аравію, росію, Венесуелу чи Іран видобувати більше нафти і газу - нам потрібен потужний енергетичний арсенал так само, як і військовий. Тому що ми перебуваємо в енергетичній війні! Байдену необхідно виступити з великою промовою, чітко давши зрозуміти, що в осяжному майбутньому нам потрібно більше всіх видів енергії, які у нас є. Американські інвестори в нафту і газ повинні знати, що до тих пір, поки вони виробляють найчистішим можливим способом, інвестують в уловлювання вуглецю і гарантують, що будь-які нові трубопроводи, які вони будують, будуть сумісні з транспортуванням водню - ймовірно, найкращого чистого палива, яке з'явиться в наступному десятилітті, - вони мають бажане місце в енергетичному майбутньому Америки, поряд з виробниками сонячної, вітрової, гідро- та іншої чистої енергії, які Байден героїчно підтримав за допомогою свого кліматичного законодавства.

Я знаю. Це не ідеально. Це не те, де я сподівався бути в 2022 році. Але це те, де ми є, і все інше дійсно є магічним мисленням - і єдина людина, яку воно не обдурить, - це Володимир Путін.