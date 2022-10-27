Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Як і обіцяли вчора, розказуємо, чого раптом курячі яйця вирішили побити ціновий рекорд гречки. При цьому жодного дефіциту на продукт не спостерігається. Є підозра, що в усьому винні два агрохолдинга. Але чи є час на яйця у бізнесмена, який переховується у Відні, бо лише в Україні він проходить по трьох справах?

Кажуть, що в яєць наразі високий сезон. Торік було майже так само

Десяток курячих яєць "Квочка" вже коштує у середньому 71,87 грн. Дешевше коштує десяток яєць "Ясенсвіт" – десь 56,13 грн. Таким чином, відповідно до індексу цін на яйця, продукт досяг історичного максимуму з 2017 року. Хоча лише місяць тому десяток яєць від "Ясенсвіту" обходився у 37,36 грн.

Чому так? Давайте розбиратися. Справа в тому, що яйця належать до продуктів тваринництва, котрим притаманна яскраво виражена сезонність. Приміром влітку, коли багато свіжої соковитої трави, корови дають більше молока, і воно дешевшає, а взимку, на сіні і комбікормі надої падають, а ціна на "молочку" зростає. Виробники давно навчилися регулювати молочні ріки, влітку переробляючи сировину на сухе молоко, вершкове масло чи твердий сир, котрі витримують тривале зберігання, а потім реалізують їх взимку, коли надої зменшуються.

Приблизно така ж картина і з курячими яйцями – кури, бач, дуже залежні від тепла і світла, тому з настанням осінньої похмурості несучки суттєво знижують продуктивність. Звісно, цьому можна зарадити штучним освітленням, проте кардинально проблему поки що вирішити не вдалося. І, на відміну від "молочки", яйця ми споживаємо свіжими, тож заготовити їх наперед не вдасться. Річний ціновий цикл курячих яєць виглядає приблизно так: після новорічного піку, усю зиму вартість залишається приблизно на одному рівні, у травні стається ціновий обвал і потім впродовж літа ціна тримається на межі рентабельності. Наприкінці літа яйця починають дорожчати – десь у серпні відбувається перший ціновий стрибок, у вересні ціна долає нову планку, а фінальне подорожчання відбувається у грудні – якраз під новорічні свята, котрі й досі більшість не уявляє без салату "Олів’є".

Навіть незважаючи на війну, приблизно така ж тенденція була цього року. З новорічних висот ціна впала до 19-28 гривень за десяток і так було до кінця літа. У серпні яйця подорожчали на 15% (минулого року серпневе подорожчання склало 18%). У вересні ціни додали ще 23% (у 2021-му – 14%). І тут раптом у жовтні стрибок ціни на 70%!

Нестись нема кому. А тут ще й світло вимикають

Експерти пояснюють таке карколомне подорожчання об’єктивними причинами. По-перше, від початку війни поголів’я курей-несучок в Україні на кінець квітня скоротилося щонайменше на 40%. Зруйновано або суттєво пошкоджено війною птахофабрики у Запорізькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській і Донецькій областях, кожна з яких мала по 400-800 тис. голів птиці. На одній лише Чорнобаївській птахофабриці, котра належить ПАТ "Птахогосподарство Авангард", через дії рашистів, які вивели з ладу місцеву електростанцію, від спраги та голоду загинуло близько 4 млн курей дорослого поголів’я і близько 700 000 голів "молодняка".

Через війну зросла вартість виробництва, тому деякі підприємці були змушені позбуватися частини курей, ба більше – через низьку (нижче собівартості) ціну на яйця, підприємства перестали нарощувати поголів’я курей-несучок, що згодом призвело до дефіциту курячих "потужностей". Однією з причин росту цін на яйця є значне подорожчання електроенергії, без якої неможливе утримання птахофабрик. Крім того, через девальвацію гривні зросла вартість імпортних кормових добавок, ветеринарних препаратів, пакувальних матеріалів тощо.

Зважаючи на всі ці фактори, значна кількість підприємств або скоротили виробництво, або взагалі припинили діяльність. Разом ці чинники спричинили зменшення промислового виробництва яєць на 20%.

Яєчна арифметика. Здавалося б, що тим курям до зернової угоди…

До того ж, з початку серпня, у зв’язку з набранням чинності "зернової угоди", почала зростати вартість зерна на внутрішньому ринку, що своєю чергою збільшило собівартість виробництва яєць і, відповідно, кінцеву роздрібну ціну. Судіть самі: вартість кормів складає 60-70% від загальної собівартості виробництва харчових яєць. Тобто лише кормів для виробництва десяти яєць на птахофабриці потрібно витратити на 15 гривень, а загалом собівартість доходить майже до 3 гривень за штуку. Додайте сюди 20% ПДВ і на виході отримуємо 3,6 гривні за яйце як відпускну ціну при мінімальній рентабельності. Наразі оптово-відпускна ціна курячих яєць в Україні становить 4,3 гривні за штуку.

І це ще не все – торгівля також додає свій відсоток до ціни, тож у магазині ми вже бачимо цінник у межах 50 гривень за десяток. До речі, минулого року в жовтні десяток яєць коштував 45-47 гривень. Можна було б очікувати, що скорочення виробництва яєць буде врівноважене скороченням споживання (а за кордон за оцінками верховного комісара з питань біженців ООН виїхало понад 9 мільйонів українців) і ціни будуть близькими до минулорічних. Та не так сталося, як гадалося.

Змова чи економіка? Три справи яєчного короля

Хоча на українському ринку працюють близько десяти виробників яєць, проте диктують погоду лише двоє гравців: "Авангард" Олега Бахматюка, представлений брендом "Квочка" та "Овостар Юніон" Бориса Бєлікова і Віталія Вересенка, котрий продає свою продукцію під брендом "Ясенсвіт". Саме вони з початку жовтня стрімко, на понад 60%, стали підвищувати свої оптово-відпускні ціни.

Недарма ж Антимонопольний комітет України вирішив перевірити, наскільки об’єктивними є підстави такого здорожчання. В АМКУ вважають, що загальна інфляція і зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюють зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для курей залишається досить низькою.

Загалом, у Бахматюка і без яєць проблем вистачає. У вересні інвестиційна компанія Gramercy Funds Management LLC звинуватила його у використанні шахрайських схем для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і у Вайомінг. До цього його звинуватили у розкраданні 1,2 млрд гривень стабілізаційних кредитів, наданих VAB банку, яким він володів. А минулого тижня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Бахматюку про підозру у підкупі колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Йдеться про 722 млн гривень хабаря.

Втім, навіть якщо АМКУ жодного криміналу не знайде, фахівці прогнозують, що вже у листопаді ціни на яйця поповзуть донизу. Cаме тоді стане до роботи нове покоління курочок, яке на птахофабриках почали вирощувати ще в червні-липні.