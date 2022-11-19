Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори беззмістовні, бо путіна не цікавлять території, він відкидає ідею незалежної української держави або українського етносу, переконує у своїй колонці Фредерік В. Каган, директор Проекту критичних загроз (CTP) Американського інституту підприємництва (AEI). Ні Україна, ні Захід не можуть змінити амбіції путіна - тому вони повинні створити реальність, в якій навіть путін розуміє, що він не повинен воювати. Ба більше, в якій він не має можливості продовжувати воювати, навіть якщо він хотів би цього.

Про автора: Фредерік В. Каган є директором Проекту критичних загроз (CTP) Американського інституту підприємництва (AEI). У 2009 році він служив у Кабулі, Афганістан, у складі групи стратегічної оцінки генерала Стенлі Маккристала, а в 2010, 2011 і 2012 роках повертався до Афганістану для проведення досліджень для генералів Девіда Петреуса і Джона Аллена. Раніше доцент кафедри військової історії у Вест-Пойнті, д-р Каган був редактором у газеті "Уіклі Стандарт" і писав для "Файненшел Таймс", "Уолл-стріт Джорнал", "Вашингтон Пост", "Лос-Анджелес Таймс" та інших періодичних видань.

Кремль не зупиниться, поки не знищить Україну. Тому переговори марні

Переговори не можуть припинити російську війну проти України, вони можуть лише поставити її на паузу. Відновлення російського вторгнення в лютому 2022 року після восьми років смертоносного "перемир'я" після перших російських вторгнень 2014 року демонструє, що Президент росії володимир путін не заспокоїться, поки не підкорить Київ.

Опір України вторгненню в цьому році показує, що українці не здадуться легко. Конфлікт не можна вирішити доти, доки в Кремлі править путінізм. Переговори не змінять цю реальність. Вони можуть лише створити умови, з яких путін або наступник путіна розглядатиме можливість відновлення атаки на незалежність України. Перш ніж тиснути на Україну, щоб вона запросила росію до переговорів, ми повинні вивчити умови, які Україна може запропонувати росії, небезпеки, пов'язані з пропозицією цих умов, і, що більш важливо, ймовірність того, що путін прийме їх.

Коли Путін повторно вторгся в Україну в лютому, він вже мав Крим і частини Донецької та Луганської областей, і ніхто реально не збирався їх у нього відбирати. Цього йому було замало. Пропонувати йому повернутися до ситуації, яка його настільки не влаштовувала, що він розпочав масоване вторгнення, щоб змінити її, - це не рятівний виїзд з дороги. Уявіть собі путіна, який сидить за одним кінцем довгого столу і з гордістю оголошує російському народу, що ціною понад 100 000 загиблих і поранених росіян і дев'яти місяців або більше економічної розрухи він забезпечив... майже те саме, що мав раніше. Ні, путін не врятує своє обличчя, роблячи це. Він, ймовірно, прийняв би такий результат, якби цього вимагали військові реалії ситуації, але він ніколи не розглядатиме його як привабливий вихід з ситуації. Неодноразові відмови Кремля навіть розглядати можливість переговорів у цьому напрямку є достатнім доказом такого висновку.

Для того, щоб путін міг щиро виправдати прийняття меншого, ніж його максималістські цілі, він мав би продемонструвати великі здобутки - здобутки, що вимірюються десятками тисяч квадратних кілометрів нової української території, назавжди приєднаної до росії. Далеко не факт, що він погодиться навіть на це як на основу для будь-якого тривалого миру. Але Захід повинен бути чесним перед самим собою і своїм народом, а також перед українцями. Ціною за те, щоб "посадити путіна за стіл переговорів" з лініями фронту, в якій вони перебувають зараз, дуже ймовірно, буде обіцянка йому величезних територій української землі, а не незначні зміни в дипломатичній мові навколо того, що він вже продемонстрував і що вважає недостатнім.

Україна має імпульс для переговорів, але ще не має переваги. путін ще не вірить, що програв війну

Важливо також нагадати, що вогонь ніколи не припинявся під час так званого "перемир'я" між 2014 і 2022 роками. російські війська здійснювали постійні військові атаки на українські позиції протягом усього цього періоду, а путін використовував російську військову присутність в Україні як важіль тиску на Київ, вимагаючи додаткових поступок та вбиваючи клин в українському політикумі та суспільстві, а також між Україною та Заходом.

Дискусії про доцільність ведення Україною переговорів з позиції сили, поки її війська перемагають, ґрунтуються на хибній передумові. Україна звільнила майже половину території, яку росія захопила після відновлення свого вторгнення в лютому 2022 року - це означає, що росія все ще має більше половини території, яку вона незаконно окупує. Україна має імпульс у цьому конфлікті, але ще не має переваги. Її переговорна позиція є сильнішою, ніж вона була, коли російські війська наступали на додаткові критичні міста і регіони, але ще не настільки сильною, щоб створити хороші умови для переговорів.

Прихильники переговорів повинні чітко усвідомлювати ще один ключовий момент - переговори на даному етапі конфлікту не призведуть до додаткових територіальних поступок з боку росії. путін оголосив про формальне приєднання до росії великих територій України, які він не контролює.

Він може погодитися на припинення вогню, яке неофіційно визнає, що Україна може мати ці регіони, але він не погодиться на припинення вогню, яке вимагатиме від нього добровільного відходу із земель, які, як він стверджує, тепер є частиною росії. Не на цьому етапі війни, коли прибуває російське підкріплення, а Захід наближається до холодної зими, яка, як сподівається путін, зламає його волю продовжувати підтримувати Україну. Дії путіна показують, що він ще не вірить в те, що він програв цю війну, чи що він її програє, або навіть в те, що він не зможе здобути більше території, ведучи бойові дії. російські війська вже зараз схиляються до відновлення наступу в Донецькій області. За цих умов путін не піде на поступки, які виглядатимуть для нього вкрай принизливими, і не відмовиться від оголошених ним анексій або не виведе свої війська з територій, які вони зараз контролюють. Припинення вогню зараз у кращому випадку заморозить лінії зіткнення на тому рівні, на якому вони є зараз.

Цей аспект є надзвичайно важливим, оскільки війська путіна все ще займають стратегічно важливі райони навіть після успіхів України в західній частині Херсонської області. росія все ще контролює Запорізьку атомну електростанцію - найбільшу в Європі і головне джерело української енергії, а також зростаючу небезпеку для навколишнього середовища в безвідповідальних руках росіян. Вона все ще контролює життєво важливий центр Мелітополь, місто, яке розташоване на важливих лініях комунікації з росії на сході до нижньої течії Дніпра на заході і з підконтрольної Україні Запорізької області на півночі до Криму на півдні. Якщо росія утримає Мелітополь, вона перетворить його на потужну передову базу, з якої розпочне майбутні вторгнення з метою захоплення критично важливих українських міст Запоріжжя і Дніпро і, можливо, знову форсує сам Дніпро, що поставить під загрозу всю Україну.

Україна та Захід мають змінити реальність путіна, аби він не зміг ніколи вести війну проти України

Нинішні лінії розмежування залишають майже всю видобувну та переробну промисловість України в руках росії. Ці галузі, зосереджені на сході навколо Донецька і Луганська з життєво важливими транспортними і переробними зв'язками через Маріуполь, становили значну частину української економіки до 2014 року. Передача їх росії ризикує перетворити Україну на постійний економічний "кошик", залежний від міжнародної спільноти щодо довгострокової допомоги. Це не просто різні українські території десь на сході. Це території, які Україна повинна повернути, щоб вижити як незалежна держава, що стоїть перед постійною загрозою відновлення російської агресії.

Навіть поступка цими землями не закінчить війну, тим більше, не припинить її. путін вторгся в Україну не для того, щоб отримати територію. Він вторгся, тому що він відкидає ідею незалежної української держави або українського етносу. Він напав, тому що відмовляється терпіти уряд у Києві, який де-факто не перебуває під російським контролем. Він глибоко вбудував ці ідеї у свою ідеологію і не збирається їх видаляти. путін ніколи не припинить спроб відновити контроль над Україною в той чи інший спосіб. Ні Україна, ні Захід не можуть змінити амбіції путіна - тому вони повинні створити реальність, в якій навіть путін розуміє, що він не повинен переслідувати їх війною, і в якій він не має можливості продовжувати воювати, навіть якщо він хотів би цього.

Як це може стати реальністю? Захід повинен допомогти Україні звільнити території, які є стратегічно важливими для її безпеки та економічного добробуту, а потім розбудувати українську армію та економіку до рівня, який би унеможливив майбутні російські вторгнення. Москва продовжуватиме шукати інші засоби, окрім вторгнення, щоб підірвати прозахідні українські уряди і примусити українців відмовитися від своєї незалежності. Успіх для України і Заходу полягає в тому, щоб перетворити цю гарячу війну на холодну війну на умовах, які залишать Україну достатньо сильною, щоб вистояти і, зрештою, перемогти в ній.

Прихильники переговорів зараз можуть стверджувати, що саме цим вони і займаються. Але вони погано оцінили свій момент. Заморожування конфлікту на тому рівні, на якому він перебуває зараз, сприяє швидкому відновленню російського вторгнення і серйозно підриває здатність України перемогти як у новій гарячій війні, так і в новій холодній війні.

Дозволивши росії зберегти деякі або всі території, які вона зараз утримує, ми також прирікаємо мільйони українців на постійні зусилля Кремля, спрямовані на їх русифікацію; виявлення, катування та вбивство людей, які все ще присягають на вірність Києву; викрадення українських дітей та примусове всиновлення їх у російські сім'ї; продовження кампанії етнічних чисток, яку путін проводить з метою знищення української національної ідентичності скрізь, де він може.

Таким чином, нинішня позиція України не може бути ані захищеною, ані прийнятною. Україна повинна рухатися далі, а Захід повинен допомогти Києву створити умови на місцях, які будуть стійкими в довгостроковій перспективі. Україна повинна спочатку встановити військову перевагу на територіях, які їй необхідні, і лише потім, за підтримки своїх партнерів, звернутися до росії щодо закріплення цього у дипломатичній угоді.