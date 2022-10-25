Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Страждаєте від відключень електроенергії? Або вас ще це не торкнулося, але лякає, що буде, якщо енергосистема зазнає ще суттєвіших пошкоджень? Як би нам не хотілося вірити у найкраще, але ураження енергетичних об’єктів України з боку країни-терориста триватимуть. iPress ще влітку готував своїх читачів, як заздалегідь підготуватись до ймовірних блекаутів у містах. Наразі ж нагадуємо про перевірені методи та засоби виживання у багатоповерхівках. Тим паче, що вечори тепер довгі та темні, а попереду на нас чекає холодна зима. Ворог додає нам люті, котра, у свою чергу, додає нам сил. Тому, будьмо готові. І все подолаємо.

Б’ючи по енергооб’єктах, рф намагається посіяти паніку серед цивільного населення України, ускладнити логістику забезпечення наших військових, зупинити виробництво не тільки товарів і продуктів першої необхідності, але й військової продукції, ускладнити або на деяких територіях взагалі зруйнувати зв'язок та зробити неможливим доступ до інформації. Крім того, електроенергія – це ще й життєздатність наших продовольчих баз, а значить – стратегічні запаси харчів, без яких також буде непереливки. І всі ці фактори є прямою ознакою довготривалої тактики війни на виснаження усіх ресурсів, зокрема і моральних.

Фото: телеграм-канал Харківської міської ради

У суботу рф здійснила чергову масовану ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів країни. Масштаби пошкоджень загальної інфраструктури та генеруючих потужностей енергетичної системи України сягнули вже 40%. Деякі енергетичні об’єкти зруйновані повністю та ремонту не підлягають. Ремонтні бригади працюють цілодобово, проте у залежності від типу пошкодження/руйнування час для відновлення електрообладнання буде різним – від декількох тижнів до місяців, коли мова йде про ремонт високотехнологічної частини енергетичної інфраструктури. Саме тому незаплановані/аварійні перебої з електроенергією, а також планові відключення, на жаль, неминучі.

Не варто покладатися на графіки "планових відключень електроенергії". Кожен має бути готовий до того, що електроенергія може зникнути будь-якої миті. І ось тут у нагоді стануть навички планування мирних сімейних подорожей і приготування до мандрівок. Спробуйте екстраполювати цей підхід до вашого теперішнього повсякденного життя.

Запас питної та технічної води. 15 літрів на людину

Довготривала відсутність електрики – це відсутність водопостачання та каналізації. Водою варто запасатися наперед і, насамперед, питною. За військовими нормами, добовий запас води на одну людину становить 50 літрів, цивільним достатньо мати 2-3 п’ятилітрових бутля покупної води (вона знезаражена та має великий термін придатності).

Якщо нема змоги доставити воду, і набираєте з-під крану, її слід набрати у незакриту тару з емалі та залишити на ніч. Цього часу достатньо для того, щоб хлор вивітрився. Тільки після цього ємність із водою можна накрити й відправити на зберігання.

Скляна ємність вважається найоптимальнішим варіантом для зберігання води на тривалий час. Керамічна або глиняна ємність, бочечки або каністри з металу також згодяться для тривалого зберігання води. Головне, щоб така тара мала з внутрішнього боку емальоване або інше нейтральне покриття, яке при взаємодії з водою не виділяє шкідливих речовин.

Додатково також варто подбати про запас технічної/водопровідної води. Але її час від часу доведеться міняти, оскільки через вміст бактерій вона псується. Крім того, незайвим буде запастись спеціальними пігулками для знезараження води, у разі якщо ви не матимете змоги її прокип’ятити. Коли таких пігулок під руками немає, можна скористатись звичайним йодом: 8-10 крапель на літр води, але така вода має відстоятись з годину і її теж бажано прокип’ятити.

Ліхтарики не тільки для походів, а гірлянди не лише для новорічних свят

Гарний ліхтар завжди знадобиться у повсякденному житті навіть за наявності електрики. Так само. як і запас батарейок чи акумуляторів. Під час вибору ліхтаря варто звернути увагу на саму лампочку – бажано, аби вона була світлодіодною, адже така лампочка витрачає менше енергії, а освітлює краще. Час роботи звичайного ліхтаря на одному заряді складає приблизно дві години. Крім того, коли купуєте батарейки чи акумулятори, обов’язково перевіряйте дату виготовлення. Адже, чим давніші, тим менша користь. З економічної та екологічної точки зору акумулятори є більш доцільнішими – працюють довше і можна заряджати наново.

Розвішані в оселі led-гірлянди та гірлянди, що живляться від батарейок, не тільки здатні розвіяти темряву, а ще й додати гарного настрою й малечі, й дорослим. Коштують такі гірлянди не надто дорого, наприклад, у мережі "Епіцентр" можна придбати 6-метрову led-гірлянду на 40 ламп від 98 грн, а найдешевші, але не менш ефективні 1,5 метрові на 10 ламп – від 35 грн.

Кемпінговий/туристичний led-ліхтар – ідеальний варіант не тільки для туристів. Головною перевагою таких ліхтарів є те, що вони є універсальними портативними приладами, які можуть заряджатися від різних джерел живлення – сонячна енергія (повна зарядка 6-8 годин), від мережі, від usb-порту, від 2-3 батарейок АА. Крім того, такий ліхтар сам може виконувати функцію зарядного пристрою або зовнішнього акумулятора, зокрема, для телефону. На українських торгівельних майданчиках на кшталт olx.ua, prom.ua, hotline.ua, price.ua, rozetka.com.ua та у спеціалізованих інтернет-магазинах туристичного спорядження вартість таких ліхтарів стартує від 395 грн.

Про повербанки та зовнішні акумулятори для телефонів, планшетів, ноутбуків і комп'ютерів вже багато чого написано та сказано. Але у продажу їх із кожним днем стає все менше. Втім, не забувайте заряджати ці пристрої за кожної слушної нагоди і пам’ятайте: навіть якщо ви ними не користуєтесь, вони потроху розряджаються.

Варто звернути увагу на led-лампочки із вбудованим акумулятором. Вони майже такі самі, як і звичайні – мають стандартний цоколь і потужність від 5 Вт. Головна відмінність – наявність літій-іонного акумулятора заряду, якого може вистачити на 5 годин роботи (лампочка 5 Вт). Ви можете вкрутити таку лампочку, наприклад, у настільну лампу та час від часу її підзаряджати, а коли світло вимкнуть – вона продовжить працювати. Ціна питання – від 100 грн.

А якщо ви все ж таки віддаєте перевагу свічкам і гасовим лампам, то остання має бути обов'язково оснащена плафоном. Звісно, у жодному разі не залишайте такі лампи і свічки без нагляду та у доступності дітлахів чи домашніх улюбленців, аби не сталося непоправного лиха.

Ділимося "рецептом" свічки довготривалого горіння

Якщо маєте час та натхнення, можна зробити "довгу" свічку. Для неї вам знадобляться: маленька прозора банка або чарка з товстим склом (прозоре скло покращує світловіддачу), парафінова свічка, воскова свічка, дрібка солі (прибирає зайву вологу з олії), олія (рафінована без запаху), ніж, сірники або запальничка.

У скляну ємність опускаємо воскову свічку і відрізаємо потрібну довжину. На дно ємності крапаємо трішки розтопленого парафіну і, допоки не застиг, закріплюємо її. Наливаємо у ємність олію, додаємо дрібку солі.

Усе, свічка довготривалого горіння готова. Одну воскову свічку довжиною у 30 см можна розділити на шість довготривалих свічок. Кожна з яких горітиме 10-12 годин, тоді як звичайна воскова свічка згоряє за 2-2,5 години.

Їжа холодна, гаряча, завчасно приготована

Якщо ваша квартира на повному електрозабезпеченні – без газової плити, то вам доведеться переглянути звички та спробувати готувати їжу заздалегідь на декілька днів. Наприклад, приготовані котлети або відбивні можна розділити на порції та заморозити задля того, щоб, у разі необхідності, їх можна було або розігріти, або розморозити та з’їсти холодними. Поміркуйте над власним раціоном і зважте, що би ви могли приготувати заздалегідь та заморозити.

Варто запастися сублімованою та поживною їжею легкого приготування з тривалим терміном придатності. Так, вівсянку, кус-кус і пюре швидкого приготування можна просто залити окропом з термосу і вже за декілька хвилин їсти. Сублімована їжа або їжа для мандрівників – це готові страви в пакетиках, які теж можна приготувати за кілька хвилин за допомогою окропу. Наразі у продажу є борщ, грибний та курячий суп, розсольник, омлет, різноманітні макаронні вироби та каші. Також до сублімованої їжі належить тушкованка, сухофрукти і сушені овочі, мед, шоколад, горіхи, цукерки та злакові батончики. Всі вони мають доволі тривалий термін придатності та не потребують особливих умов зберігання.

Вдома холодно, а в морозилці тепло

Варто навести лад у морозильній камері (пересортувати заморожені продукти), щоб у разі довготривалої відсутності електроенергії не довелось викидати зіпсовані продукти. Проте хочеться сподіватись, що більш. ніж тридобові відключення світла нам не загрожуватимуть, адже більшість сучасних морозильних камер (без доступу кисню – не відкривати) здатна підтримувати мінусові температури до трьох діб. У разі, якщо ви все ж таки хочете перестрахуватись, то можна придбати сумку-холодильник або термосумку і генератори холоду до них. Сумка-холодильник здатна тримати холод до 24 годин, термосумка – від 2 до 12 годин в залежності від кількості генераторів холоду. Самі ж акумулятори холоду краще постійно зберігати в морозилці.

Термос, пальник та мангал на природі

Мешканцям багатоповерхівок з електричними плитами навряд чи вдасться обійтись без портативного газового або бензинового туристичного пальника та якісного термосу. Вартість газового пальника наразі стартує від 475 грн. Він не тільки забезпечить вас ранковою кавою. На ньому можна закип’ятити воду для термоса, а також повноцінно приготувати швидку свіжу їжу для родини на кшталт каш, макаронів, чогось смаженого або легкого супчику. Купуючи пальник відразу замовляйте і запас балонів, щоб потім не шукати. Зазвичай, стандартного балончика з газом вистачає на 5-7 повноцінних приготувань їжі. Для більш економної витрати палива бажано мати спеціальний туристичний тонкий посуд, проте тонкостінні алюміневі та сталеві каструлі теж згодяться. Головна умова – при користуванні газовим пальником добре провітрюйте приміщення, а бензиновий пальник використовуйте лише на відкритому повітрі.

Для розігріву їжі або для кип’ятіння води у нагоді може стати і спиртовка – брикети сухого спирту та пальник для них. Нині упаковку з 8 пігулок сухого спирту можна придбати від 30 грн, проте купувати їх доведеться багатенько, оскільки однієї пігулки спирту вистачає лише для того, щоб закип’ятити пів літра води. Маленький пальник-підставку з металу можна або купити від 110 грн, або зробити самому з металевих пластин.

Вже зрозуміло, що термос або термопот цієї зими також стане незамінною річчю у багатьох родинах. Сім’ям з маленькими дітьми стануть у нагоді харчові термоси. Наприклад, зараз ще можна придбати 2,5 літровий харчовий термос на чотири окремих відділення від 517 грн. Виробник запевняє, що такий термос здатен тримати задану температуру до 6 годин. Звичайний класичний термос до 2-х літрів коштуватиме від 375 грн, у магазині Metro можна придбати професійний 3-х літровий термос з помпою Metro Professional за 1000 грн. Але пам’ятайте, що термоси з класичною скляною колбою тримають температуру найкраще.

Альтернативою класичному термосу може стати термопот, який підтримує задану температуру поки є електроенергія. У разі, коли електрика зникає, він працює як термос. Головні його переваги: у режим термосу він переходить з моменту вимкнення електроенергії та може мати об’єм до 5 літрів.

Хочете більше бувати на свіжому повітрі? Як варіант, для приготування їжі можна розглянути багаття. У цьому випадку вже вам вирішувати чи матимите ви невеликий запас дров або вугілля, чи, у разі потреби, ходитимите і збиратимите хмиз навколо будинку. Для приготування їжі на вулиці у нагоді стане і мангал, і кілька цеглин з листом металу.

Нагадуємо, що актуальну інформацію про можливі планові/аварійні відключення електроенергії оператори розподільчих мереж (обленерго) розміщують на своїх сайтах. На сайті Міністерства енергетики України розміщено всю інформацію щодо планових та аварійних відключень електрики по всіх обленерго країни. Отже, тримаймо стрій для спільної Перемоги!