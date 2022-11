Перший в світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера

Минуло лише два тижні як президент України Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів які захищатимуть акваторії наших морів і мирні міста від ракет, що рф запускає з кораблів. На сьогодні флот вже налічує 25 маленьких та швидких дронів українського виробництва, деякі з них отримали вкрай епічні та пророчі для ворога назви.

"Ми маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських крилатих ракет. Морські дрони допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу. Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. І це лише для нашого захисту - на чуже ми не претендуємо", - зазначив президент у своєму відеозверненні 11 вересня, закликавши всіх небайдужих долучатися до цього проєкту.

За словами розробників, маленькі та швидкі дрони українського виробництва не тільки здатні захищати наші моря, а й вже продемонстрували свою ефективність в нападі на ворога. Так, 29 жовтня такі дрони атакували три кораблі Чорноморського флоту рф, зокрема, і флагман "Адмірал Макаров" у бухті Севастополя. На перший такий пристрій, що коштує 10 млн грн, гроші на фандрейзинговій платформі United24 зібрали менш ніж за годину – він носитиме ім’я "Херсон", другий дрон назвали - "Севастополь". Загалом Україна вже має 25 таких пристроїв, при цьому деякі з них отримали вкрай епічні та пророчі для ворога назви.

Як Литва підтримує Україну. Тріо найкращих литовських "тенорів"

Буквально за декілька днів після оголошення збору відомий литовський телеведучий, засновник інтернет-телеканалу Laisvės TV та громадський активіст Андрюс Тапінас повідомив, що литовці вже назбирали 250 тисяч доларів на морський дрон для України. А за підсумками народного голосування в якому взяло участь близько 12 тисяч людей, дали йому "миротворче" ім’я - "PEACE Дец".

"З нашими найкращими побажання миру - російському Чорноморському флоту. Збір коштів на ще один безпілотник від Литви триває", - повідомив журналіст у Twitter.

Вже 19 листопада на сторінці Андрюса у Twitter з’явилось повідомлення, про закриття збору на другий морський дрон для захисту України з не менш красномовною назвою - "PEACE Да" ("Yes to Рeace"). А також оголошення про початок збору на третій морський безпілотник для якого литовці вже теж обрали логічно-епічне ім’я -"PEACE Дюк" ("Duke of Peace"). У рамках третього збору, станом на вечір суботи, вже було зібрано 40 тисяч євро.

"Литовці в ударі. Після передачі Україні морського безпілотника "Peace Дец" ми назбирали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "Peace Да". І ми вже маємо 40 тисяч євро на третій "Duke of Peace" або "Peace Дюк". І це буде найкраще тріо після трьох тенорів", - йдеться в дописі Тапінаса.

А вже за три дні, 23 листопада, Андрюс повідомив, що литовці закрили збір $750 тисяч для трьох морських дронів для України: "Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України 3 морські безпілотники… російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно".

Варто відзначити, що це вже не перша ініціатива допомоги від Литви та особисто від Андрюса Тапінаса. Так, у травні Андрюс Тапінас на своїй сторінці у Facebook оголосив збір коштів на Bayraktar TB2 для Збройних сил України. І за три з половиною доби литовці зібрали майже 6 млн євро. Згодом представник компанії Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. повідомив, що Туреччина наддасть безпілотник для ЗСУ безкоштовно, а міністерство оборони Литви і Туреччини та компанії Baykar Makina домовились, що 1,5 млн євро буде витрачено для озброєння дрона, а решта зібраних коштів буде спрямована на надання гуманітарної допомоги Україні.

До цієї ініціативи долучилось багато відомих людей, серед яких - екс-президентка Литви Даля Грибаускайте, чинний глава держави Гітанас Науседа, прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас та інші. Ба більше на підтримку цієї ініціативи на литовському телебаченні було організовано спеціальний марафон в якому взяли участь литовські високопосадовці та посол України в Литві Петро Бешта. Необхідну суму зібрали прямо під час прямого ефіру.

Крім того, у серпні Андрюс Тапінас ініціював фандрейзингову кампанію Legion Of Boom ("Легіон Бум") в рамках якої було зібрано 1,5 млн євро для закупівлі дронів Warmate для ЗСУ. Загалом за час повномасштабної війни Литва надала Україні допомоги на понад пів мільярда євро, у тому числі військової на 120 мільйонів євро. У рамках військової допомоги тільки за останні два тижні збройні Сили Литовської Республіки (Lietuvos kariuomenė) передали українським побратимам 120-мм важкі міномети "Тампелла", встановлені на броньованій платформі М113 А2, та міни до них завдяки чому українські побратими зможуть вести бій з противником на відстані до 7 км. І ця підтримка не припиняється.

Така позиція Литви і литовського народу не може не викликати нашої величезної вдячності, захоплення і поваги, адже в цій країні проживає трохи більше ніж 2,7 млн населення, а це навіть менше ніж у Києві. Проте литовці, які на сході межують з білоруссю та на південному заході з росією, дуже добре усвідомлюють і розуміють весь масштаб "PEACE Деца" і те, що рф це наш спільний ворог якого можна перемогти тільки разом.

United24: 500 дронів від Люка Скайвокера

Підтримати нашу країну може будь хто, у будь якій країні світу. Це можна зробити за допомогою ініціативи United24 - онлайн-платформи, яка була спеціально створена для збору коштів на підтримку України. У липні United24 Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство цифрової трансформації оголосили збір на "Армію дронів". У рамках ініціативи було зібрано майже 200 млн доларів, а ЗСУ отримали 1000 дронів.

Амбасадорами United24 є українські спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, відомі американські актори Лієв Шрайбер та Барбара Стрейзанд, американський попрок-гурт Imagine Dragons та креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія. А у вересні до проєкту United24 в якості амбасадора долучився всесвітньовідомий актор Марк Гемілл, що зіграв Люка Скайвокера в трилогії "Зоряних війн". І вже наприкінці жовтня, зі словами "Хай буде з вами Сила", він передав Україні 500 безпілотників для "Армії дронів".

Згодом в інтерв’ю Bloomberg Radio актор розповів, що ні хвилини не вагався чи допомагати Україні чи ні: "Все дуже просто і зрозуміло. Україні потрібні дрони, бо вони визначають хід війни, захищають землі, людей та кордони і є очима у небі. Я був приємно шокований, отримавши останні дані щодо збору - ми отримали кошти на понад 500 дронів".

Вранці 25 листопада, через дві доби після чергового масованого ракетного удару та вчергове покаліченої енергетичної інфраструктури, майже по всій Україні засніжило. А українці оговтуючись від наслідків повторюють мантру: "Без газу, але без вас. Без світла, але вас. Без води, але без вас…", ділячись у домових чатах лайфхаками як приготувати французькі тости з сиром та шпинатом маючи під рукою лише сухий спирт, керамічний горщик та підставку від мікрохвильовки. А також із завзяттям прикрашають свої подвір’я і дворики по всій Україні цілком зрозумілими всьому світу написами і скульптурними сніговими композиціями. І звісно що після нашої Перемоги ми обов’язково будемо малювати на снігу і "сердечка" і янгеликів, писати теплі слова та разом з малечею ліпити кумедних сніговиків а, поки що малі і дорослі українці вкотре нагадують, що на рашистів чекає лише "PEACE Дец", "PEACE Да" та "PEACE Дюк"...