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Перший в світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера

Наталія
Дегтяренко
Минуло лише два тижні як президент України Володимир Зеленський оголосив про збір коштів на український флот морських дронів які захищатимуть акваторії наших морів і мирні міста від ракет, що рф запускає з кораблів. На сьогодні флот вже налічує 25 маленьких та швидких дронів українського виробництва, деякі з них отримали вкрай епічні та пророчі для ворога назви.
Перший в світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера

"Ми маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських крилатих ракет. Морські дрони допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу. Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. І це лише для нашого захисту - на чуже ми не претендуємо", - зазначив президент у своєму відеозверненні 11 вересня, закликавши всіх небайдужих долучатися до цього проєкту.

За словами розробників, маленькі та швидкі дрони українського виробництва не тільки здатні захищати наші моря, а й вже продемонстрували свою ефективність в нападі на ворога. Так, 29 жовтня такі дрони атакували три кораблі Чорноморського флоту рф, зокрема, і флагман "Адмірал Макаров" у бухті Севастополя. На перший такий пристрій, що коштує 10 млн грн, гроші на фандрейзинговій платформі United24 зібрали менш ніж за годину – він носитиме ім’я "Херсон", другий дрон назвали - "Севастополь". Загалом Україна вже має 25 таких пристроїв, при цьому деякі з них отримали вкрай епічні та пророчі для ворога назви.

Як Литва підтримує Україну. Тріо найкращих литовських "тенорів"

Буквально за декілька днів після оголошення збору відомий литовський телеведучий, засновник інтернет-телеканалу Laisvės TV та громадський активіст Андрюс Тапінас повідомив, що литовці вже назбирали 250 тисяч доларів на морський дрон для України. А за підсумками народного голосування в якому взяло участь близько 12 тисяч людей, дали йому "миротворче" ім’я - "PEACE Дец".

"З нашими найкращими побажання миру - російському Чорноморському флоту. Збір коштів на ще один безпілотник від Литви триває", - повідомив журналіст у Twitter.

Вже 19 листопада на сторінці Андрюса у Twitter з’явилось повідомлення, про закриття збору на другий морський дрон для захисту України з не менш красномовною назвою - "PEACE Да" ("Yes to Рeace"). А також оголошення про початок збору на третій морський безпілотник для якого литовці вже теж обрали логічно-епічне ім’я -"PEACE Дюк" ("Duke of Peace"). У рамках третього збору, станом на вечір суботи, вже було зібрано 40 тисяч євро.

"Литовці в ударі. Після передачі Україні морського безпілотника "Peace Дец" ми назбирали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "Peace Да". І ми вже маємо 40 тисяч євро на третій "Duke of Peace" або "Peace Дюк". І це буде найкраще тріо після трьох тенорів", - йдеться в дописі Тапінаса.

А вже за три дні, 23 листопада, Андрюс повідомив, що литовці закрили збір $750 тисяч для трьох морських дронів для України: "Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України 3 морські безпілотники… російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно".

Варто відзначити, що це вже не перша ініціатива допомоги від Литви та особисто від Андрюса Тапінаса. Так, у травні Андрюс Тапінас на своїй сторінці у Facebook оголосив збір коштів на Bayraktar TB2 для Збройних сил України. І за три з половиною доби литовці зібрали майже 6 млн євро. Згодом представник компанії Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. повідомив, що Туреччина наддасть безпілотник для ЗСУ безкоштовно, а міністерство оборони Литви і Туреччини та компанії Baykar Makina домовились, що 1,5 млн євро буде витрачено для озброєння дрона, а решта зібраних коштів буде спрямована на надання гуманітарної допомоги Україні.

До цієї ініціативи долучилось багато відомих людей, серед яких - екс-президентка Литви Даля Грибаускайте, чинний глава держави Гітанас Науседа, прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас та інші. Ба більше на підтримку цієї ініціативи на литовському телебаченні було організовано спеціальний марафон в якому взяли участь литовські високопосадовці та посол України в Литві Петро Бешта. Необхідну суму зібрали прямо під час прямого ефіру.

Крім того, у серпні Андрюс Тапінас ініціював фандрейзингову кампанію Legion Of Boom ("Легіон Бум") в рамках якої було зібрано 1,5 млн євро для закупівлі дронів Warmate для ЗСУ. Загалом за час повномасштабної війни Литва надала Україні допомоги на понад пів мільярда євро, у тому числі військової на 120 мільйонів євро. У рамках військової допомоги тільки за останні два тижні збройні Сили Литовської Республіки (Lietuvos kariuomenė) передали українським побратимам 120-мм важкі міномети "Тампелла", встановлені на броньованій платформі М113 А2, та міни до них завдяки чому українські побратими зможуть вести бій з противником на відстані до 7 км. І ця підтримка не припиняється.

Така позиція Литви і литовського народу не може не викликати нашої величезної вдячності, захоплення і поваги, адже в цій країні проживає трохи більше ніж 2,7 млн населення, а це навіть менше ніж у Києві. Проте литовці, які на сході межують з білоруссю та на південному заході з росією, дуже добре усвідомлюють і розуміють весь масштаб "PEACE Деца" і те, що рф це наш спільний ворог якого можна перемогти тільки разом.

United24: 500 дронів від Люка Скайвокера

Підтримати нашу країну може будь хто, у будь якій країні світу. Це можна зробити за допомогою ініціативи United24 - онлайн-платформи, яка була спеціально створена для збору коштів на підтримку України. У липні United24 Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство цифрової трансформації оголосили збір на "Армію дронів". У рамках ініціативи було зібрано майже 200 млн доларів, а ЗСУ отримали 1000 дронів.

Амбасадорами United24 є українські спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, відомі американські актори Лієв Шрайбер та Барбара Стрейзанд, американський попрок-гурт Imagine Dragons та креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія. А у вересні до проєкту United24 в якості амбасадора долучився всесвітньовідомий актор Марк Гемілл, що зіграв Люка Скайвокера в трилогії "Зоряних війн". І вже наприкінці жовтня, зі словами "Хай буде з вами Сила", він передав Україні 500 безпілотників для "Армії дронів".

Згодом в інтерв’ю Bloomberg Radio актор розповів, що ні хвилини не вагався чи допомагати Україні чи ні: "Все дуже просто і зрозуміло. Україні потрібні дрони, бо вони визначають хід війни, захищають землі, людей та кордони і є очима у небі. Я був приємно шокований, отримавши останні дані щодо збору - ми отримали кошти на понад 500 дронів".

Вранці 25 листопада, через дві доби після чергового масованого ракетного удару та вчергове покаліченої енергетичної інфраструктури, майже по всій Україні засніжило. А українці оговтуючись від наслідків повторюють мантру: "Без газу, але без вас. Без світла, але вас. Без води, але без вас…", ділячись у домових чатах лайфхаками як приготувати французькі тости з сиром та шпинатом маючи під рукою лише сухий спирт, керамічний горщик та підставку від мікрохвильовки. А також із завзяттям прикрашають свої подвір’я і дворики по всій Україні цілком зрозумілими всьому світу написами і скульптурними сніговими композиціями. І звісно що після нашої Перемоги ми обов’язково будемо малювати на снігу і "сердечка" і янгеликів, писати теплі слова та разом з малечею ліпити кумедних сніговиків а, поки що малі і дорослі українці вкотре нагадують, що на рашистів чекає лише "PEACE Дец", "PEACE Да" та "PEACE Дюк"...

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30 11 2022 11:22
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