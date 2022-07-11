Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Цікава колонка від колишнього співробітника ЦРУ про стратегію допомоги США Україні, жахливі заяви Маккарті та прогресивних демократів щодо України. А також вимогу надати Україні ракети далекої дії та сподівання, що Моссад приховано допомагає Україні попри позицію ізраїльських політиків.

Джерело: The Hill

Про автора: Марк Полімеропулос 26 років прослужив у ЦРУ і вийшов у відставку з вищої ланки розвідки 2019 року. Він є старшим науковим співробітником-нерезидентом Атлантичної ради, що спеціалізується на гібридній війні, а також автором програм із питань національної безпеки та розвідки на телеканалі MSNBC.

Ми у ЦРУ використовували фразу "пройти між крапельками" (в оригіналі: Dancing through the raindrops – iPress), коли вирішували складні завдання. На мою думку, це чудово описує підхід адміністрації Байдена до України на восьмому місяці війни з росією. Важливо віддати належне президенту за те, що він прийшов на допомогу Україні, не вступаючи в пряму конфронтацію з російськими військами і не ризикуючи потенційно катастрофічною ескалацією до обміну ядерними ударами.

З 2014 року США направили військової допомоги на суму понад 20 мільярдів доларів і близько 17,6 мільярда доларів з початку повномасштабної війни – приголомшлива цифра, враховуючи заклики нічого не робити 24 лютого. Ми пройшли шлях від слів жалю за вторгнення до поставок еволюціонуючої летальності, включаючи ракети "Стінгер", гаубиці, артилерійські ракетні системи – і тепер навіть передові системи протиповітряної оборони знаходяться в дорозі. Так, багато хто з нас часом був розчарований тим, що процес у Білому домі не був швидшим або більш проактивним. Але загальний обсяг допомоги насправді дивує, враховуючи початкове явне викручування рук на рівні Ради нацбезпеки.

По суті, це зоряна година Байдена на посаді президента, яка далека від провалу виведення військ з Афганістану в серпні 2021 року. Попереду багато небезпек – подивіться на нещодавнє безглузде попередження міністра оборони росії сєргєя шойгу про українську операцію під чужим прапором, яка, по суті, звинуватить росію у випущенні брудної бомби. Це, звичайно, смішно, але це простір гібридної війни, в якому росіяни люблять грати. Моїм колишнім колегам з американської розвідки потрібно буде бути на висоті, борючись з росіянами у сфері інформаційних операцій; викривати їх, ганьбити їх, а головне – не поступатися їм полем битви в інформаційних операціях.

Небезпека розхитування може виходити зсередини нашого власного дому в США. Коментар лідера меншості у Палаті представників Кевіна Маккарті (республіканець, Каліфорнія) про те, що надання додаткової допомоги Україні може бути ускладнене, якщо в січні більшість у Палаті отримає Республіканська партія, був геостратегічною гранатою. "Що за чортівня?", – це був колективний вигук моїх друзів у сфері національної безпеки у Вашингтоні. Чи був Маккарті просто вираженням волі більш жорстких правих елементів своєї фракції, які розгнівані всім тим, що хвилює Байдена? Або ж Маккарті спритно послав адміністрації сигнал про те, що потрібно провести великий пакет допомоги через Конгрес зараз, або навіть під час сесії "кульгавої качки"? (сесія Конгресу після виборів, але до збору нового складу Конгресу – iPress).

Можливо, це більш райдужна картина. Проблема такого підходу полягає в тому, що ми фактично не знаємо, які типи систем озброєнь знадобляться Україні через півроку, тому це допомога на випередження. Крім того, чи призведе це послання до того, що українці змінять свою військову стратегію? Чи можуть вони діяти по-іншому, побоюючись, що допомога від США вичерпається в січні?

У будь-якому випадку, коментар був шкідливим, тому що в цьому рівнянні досить важлива одна людина, яка слухає: владімір путін. Можливо, він вважає, що йому просто потрібно протриматися до січня, коли Республіканська партія, ймовірно, візьме контроль над Палатою представників. Занепокоєння, на мою думку, викликає те, що публічний коментар Маккарті може стати тригером для російської розвідки для посилення активних заходів, спрямованих, зокрема, на виборців Республіканської партії. Як вони завжди роблять, росіяни намагатимуться посіяти розбрат всередині США. Вони використовуватимуть соціальні мережі, щоб розпалити базу Республіканської партії, можливо, кажучи щось на кшталт "гроші на війну – це менше грошей на злочинність або на кордон США". Маккарті мав би знати краще і зробити своє зауваження приватно адміністрації.

Але не тільки праві вагаються щодо України. Група з 30 прогресивних демократів Палати представників Конгресу США направила Байдену листа з вимогою вести прямі переговори з путіним. Пізніше лист був відкликаний, але шкоди було завдано. Невже перед обличчям величезного зовнішньополітичного успіху команди Байдена вони не усвідомлювали, що зіграли прямо на руку путіну?

Нарешті, хто б міг подумати, що росію настільки поб’ють, що на допомогу прийде старий клієнт? Так, Іран втрутився у війну з поставками і розгортанням безпілотників-смертників, а тепер, можливо, на черзі балістичні ракети малої дальності. Одна державна-спонсор допомогла іншій державі, ось так сюрприз. Чому США не визначають росію як державу-спонсора тероризму?

Що стосується потенційної ядерної угоди з Іраном, яка й так перебуває на життєзабезпеченні, то Іран явно не може вважатися відповідальним гравцем. Їхня підтримка росії, разом із жорстоким придушенням протестуючих на вулицях країни, означає, що ядерна угода, яка забезпечує економічний рятувальний круг для іранського режиму, що перебуває у стані війни, має бути викинута на смітник.

Ми повинні зробити більше, щоб допомогти Україні. Ми повинні надати Києву ракети великої дальності, необхідні для ураження баз у Криму, звідки запускаються іранські безпілотники. Добре, що системи протиповітряної оборони – як і багато іншого військового обладнання, яке Захід спочатку неохоче передавав, – зараз на шляху до України. Ракетні системи дальнього радіусу дії повинні слідувати за ними. Дії путіна завжди забезпечують те, що було неможливим лише кілька тижнів тому. Що за стратег.

Більше того, іранці, які перебувають на території України, повинні розглядатися як дійсні військові цілі – і не думайте, що українці цього не знають. Слід зазначити, що вступ Ірану у війну мав би стати єдиним кроком, який спровокував би відкриту військову допомогу Ізраїлю. Але не схоже, що Ізраїль постачатиме зброю Україні. Для країни, основою якої є етика і мораль, допомагати пригнобленим – це неправильно. Я щиро сподіваюся, що Моссад тихо надає допомогу Україні "підкилимно".