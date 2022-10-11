Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Пропонуємо переклад репортажу-аналізу Ендрю Крамера по гарячих слідах заяв росіян про відступ з Херсона від New York Times. Автор висловлює сумніви щодо щирості росіян у їхньому бажанні залишити Херсон і розмірковує над тим, що це може бути військовим обманом з боку армії путіна. На момент публікації не було більш достовірних відомостей про реальність відходу росіян з Херсона.

І росія, і Україна використовують на полі бою не тільки артилерію, а й оману. Остаточне питання: чи дійсно росія, як заявляє її міністр оборони, відступає зі стратегічного міста Херсон, чи все таки готує пастку?

На уривчастому відео, що зняли минулого тижня через вікно автобуса, російський пункт пропуску у охопленій війною Херсонській області виглядає опустілим. "Пусто", – говорить голос за кадром, а пасажири захопливо радіють.

Чи дійсно це свідчення того, що росія відступає з цього району – чи це просто хитрість, щоб заманити українських солдатів у пастку?

Пізніше, у середу, російський міністр оборони оголосив, що їхні війська відступають від Херсона, що є серйозним ударом по російським військовим зусиллям і по їхньому босу – президенту владіміру путіну.

Українські військові заявили, що бачать ознаки певного відведення військ у районах поблизу міста, але вони насторожі та спостерігають за тим, чи будуть російські війська дійсно відступати.

Ця обережність ґрунтується на досвіді. Війна росії в Україні ведеться артилерійськими обстрілами, авіаударами та піхотними атаками. Але це також і боротьба умів між генералами – вони посилають сигнали, щоб збити з пантелику і ввести в оману своїх ворогів. Це також змагання тактичних поворотів, лавірувань і постійне розставляння пасток.

Впродовж останніх тижнів українські чиновники побоювалися, що росія намагається обдурити їх шквалом заплутаних повідомлень у Херсонській області – там прибирали блокпости (такі, як на відео з мобільного телефону), знімали російські прапори з адміністративних будівель.

"Хитрість така ж стара, як і війна", – говорив Тор Буккволл, старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень, військового аналітичного центру, і авторитетний фахівець з питань російських спецслужб. За його словами, всі військові практикують це, але росіяни у своїй військовій доктрині зробили особливий акцент на обмані.

Українці теж використовують методи омани, щоб заплутати.

На початку листопада окупанти у Херсоні обмежили переправу через річку Дніпро, фото з відкритих джерел

Позиції в районі Херсона на західному березі широкої ріки Дніпро росіяни не можуть утримувати вже кілька тижнів. Українські військові, використовуючи високоточні ракети, надані Заходом, зруйнували мости через річку, створивши умови для можливого розгрому противника.

російське військове і цивільне керівництво вже місяць телеграфує про намір відступити з Херсона. Вони відвели військову техніку, наказали цивільному населенню покинути територію, і вивезли предмети, які вважають культурно значущими для росіян. Наприклад, мощі князя Григорія Потьомкіна, російського дворянина і коханця Катерини II, який виступав за приєднання цієї території до імперії.

Якщо росіяни пішли на те, щоб евакуювати мощі Потьомкіна зі склепу собору в Херсоні, то цей жест, здавалося б, мав би свідчити про те, що російська армія щиро вірить у те, що місто незабаром впаде перед українською армією.

Нічого подібного – Південне військове командування та військова розвідка України у своїх публічних коментарях відреагували на дії росії, включно з евакуацією двох пам'ятників російським діячам та широкомасштабним пограбуванням будинків і магазинів російськими солдатами.

Насправді, за словами українських військових, росія перекинула додаткові сили на західний берег річки для підготовки до міських боїв.

"Вони дуже цілеспрямовано намагаються переконати нас, що відходять, щоб втягнути Україну в передчасний наступ на місто", – заявила Наталія Гуменюк, речниця Південного командування, в ефірі українських телевізійних новин на вихідних.

"Ми бачимо об'єктивні дані, що вони залишаються на місці", – прокоментувала вона і припустила, що блискавична українська атака малоймовірна. Це ще один приклад військової дезорієнтації, цього разу – з українського боку. "Потужні оборонні підрозділи окопані, важке озброєння залишається, і вогневі позиції створені".

Можливо також, що українці настільки не довіряють росіянам, що бачать зраду на кожному кроці – і в тому, що цілком могло бути повсякденною плутаниною війни або хаотичним, фактично, відступом росіян, а не майстерним ударом психологічної війни.

"Ситуація в Херсоні чиста як болото", – написав 3 листопада в твіттері Майкл Кофман, військовий аналітик CNA, дослідницького інституту в Арлінгтоні, штат Вірджинія. "Я думаю, що зараз це – війна в тумані, з суперечливими ознаками, – зазначив він, – але є такі ознаки, що вказують на можливе виведення російських військ".

російські військові (як і радянські військові) давно виявляють інтерес до операцій з обманом і маскуванням, розробляючи репертуар трюків, що десятиліттями вивчалися у військових академіях і застосовувалися на практиці в Афганістані, Чечні, Сирії та Україні.

Майже кожне російське і радянське розгортання за останні півстоліття, за винятком цьогорічного вторгнення в Україну, починалося з того, що спочатку з'являлися солдати в цивільному одязі або в уніформі без розпізнавальних знаків.

У 1983 році радянський союз увів війська під виглядом туристів у Сирії під час громадянської війни в Лівані (ця хитрість стала відомою під назвою "Товариш турист").

Українські військові використовують HIMARS на півночі Херсонської області. Ілюстративне фото Wikimedia Commons

Але так само, як кривава операція російських військових в Україні зазнала невдачі, їхня розхвалена репутація хитрунів підірвана в цій війні, оскільки самі українці дали відсіч, використовуючи власні хитрощі.

У вересні українські військові застали російські війська зненацька, блискавично наступивши на північному сході Харківської області, після того, як вони місяцями заявляли у повідомленнях про намір атакувати на півдні в Херсонській області.

"Що мене зараз вражає, так це те, наскільки вони самі себе обдурили у війні в Україні, – висловився пан Буккволл про російську армію. – Я думаю, що вони почуваються обдуреними, а це також може бути мотивом для спроби провернути свій трюк".

Інтерпретація російських публічних коментарів стала частиною мистецтва війни для України та її союзників. Тут завжди проглядається прихований мотив.

Минулого місяця губернатор-колабораціоніст Херсонської області володимир сальдо оголосив про план евакуації 70 000 цивільних осіб із західного берега Дніпра, заявивши, що українські військові мають намір підірвати розташовану поблизу Каховську греблю і затопити міста та селища. російське телебачення показувало натовпи цивільних осіб, які пакували речі на пороми.

Українські офіційні особи швидко відкинули російське занепокоєння безпекою мешканців посеред війни, в ході якої російські бомбардування без розбору вбивали мирних жителів. І вже за кілька днів російські військові таки проявили себе – озвучили, що їм доведеться розглядати мешканців, які залишилися в місті, як можливих колаборантів.

Українці, тим часом, побачили тут лише ще більше гри. Вони заявили, що російські війська були готові самі підірвати дамбу, щоб прикрити відступ.

Інститут вивчення війни (американська аналітична група) інтерпретував заяву сальдо як підготовку до операції "під чужим прапором", тобто трюк, в якому російські сили зруйнують дамбу, але зроблять вигляд, що в усьому винні українські сили.

Дамба, фото з відкритих джерел

Українські командири, яких нещодавно опитували на передових позиціях, заявили, що вони мало прислухаються до російських публічних заяв, завжди пам'ятаючи про можливі хитрощі. За їхніми словами, бойові плани будуються на основі розвідувальних оцінок чисельності російських військ, отриманих за допомогою безпілотників і шпигунів.

Українські військові публічно заявили про свої наступні кроки: просування військ на відстань вистрілу гаубиць до російських понтонних мостів через Дніпро і їхній цілодобовий обстріл, аби більш ретельно перерізати лінії постачання, перш ніж ризикувати наземним штурмом. А це означає затяжний бій, а не прямий штурм.

Чи так воно?

Важко знайти відповідь на це питання в дуелі публічних заяв командирів і офіційних осіб із обох сторін, жодна з яких, здається, не підходить для людей, які намагаються підняти бойовий дух і повести солдатів у бій.

З російського боку генерал сєргєй суровікін похмуро нагнітав, приречено заявивши минулого місяця, що "ситуація в Херсоні напружена, ми не виключаємо складних рішень".

З українського боку, керівник військової розвідки країни Кирило Буданов нещодавно зазначив силу ворога. росіяни "створюють ілюзію, що все втрачено, – сказав він. – А вони навпаки розгортають нові військові частини і готують вулиці міста до оборони".

На цих вулицях – принаймні до заяви росії в середу – як повідомив місцевий житель на ім'я Ігор, з яким вдалося зв'язатися телефоном – курсують російські бронетранспортери, а на дахах сидять групи солдатів з гвинтівками. Попросивши не називати його повне ім'я з міркувань безпеки, він додав, що солдати грабують магазини електроніки та приватні квартири, забираючи побутову техніку.

Якими б не були наміри росіян, за його словами, порядку немає. "Все дуже тяжко, все дуже напружено, – сказав він. – Це страшно".

Зруйнований Ізюм. Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ/Facebook