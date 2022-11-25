путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

Цікава стаття дослідника російської військової історії та фашизму Яна Гарнера про зусилля Кремля, спрямовані на зомбування молоді з метою рекруту нових жорстоких солдатів для своєї армії. Використовуючи всі сучасні засоби від блогів до комп’ютерних ігор їх готують до того, щоб вони були готові "померти за Батьківщину". Заходу та Україні слід врахувати це, коли будуть проводити інформаційну роботу з населенням ворога та думатимуть про те, яке майбутнє повинно очікувати цю країну-терориста.

Джерело: The Guardian

Про автора: Ян Гарнер - історик російської військової культури. Він є автором книги "Покоління Z: У серці фашистської молоді росії"

Здається, російська влада остаточно втратила підтримку своєї молоді. Західні ЗМІ висвітлюють історії про те, як молоді росіяни тікають від призову і нападають на воєнкомів. А кілька достовірних досліджень російської громадської думки свідчать про те, що, хоча схвалення "спеціальної військової операції" і путіна залишається високим, молоді росіяни менш схильні висловлювати свою підтримку, ніж їхні старші співвітчизники.Але режим також посилює зусилля з навіювання, спрямовані на юнацтво. Це добре відпрацьована тактика закриття соціальних мереж та інакомислення в Інтернеті, а також запровадження пропагандистських уроків у школах. Але найефективнішим інструментом є велика кількість нових молодіжних груп, які залучають дітей у світ постійної війни російської держави за допомогою вражаючого шквалу інформаційно-розважального контенту в соцмережах.

Учасниця руху "юнармії" тренується у збиранні та розбиранні автомата Калашнікова. Фото: Максим Шеметов/Reuters

Найбільшою такою організацією є "юнармія", створена в 2016 році під керівництвом міністра оборони Сергія Шойгу з чітким наміром підготувати дітей до кар'єри в державному або військовому апараті. Очолює її не сивий політик чи кадровий військовий, а популярний 25-річний олімпійський чемпіон та призер чемпіонату світу з гімнастики Нікіта Нагорний. Харизматичний і красивий, а також надзвичайно популярний у соцмережах, Нагорний використовує відео та пости у стилі блогерів для поширення "державного євангелія".

Одного дня він з’являється на відео, де тренується або зустрічається з владіміром путіним, а іншого - позує з військовим ветераном. "Давайте поговоримо про щось важливе", - коментує він селфі у військовій формі напередодні цьогорічного святкування Дня Перемоги у травні, перш ніж розпочати проповідь про важливість пам'яті про російських військових мучеників.Нагорний, який є інстаграм-блогером, серцеїдом серед підлітків та головним розвідником, є втіленням бачення держави щодо своєї молоді. Він є ідеальною рольовою моделлю для воєнізованого руху 21-го століття. На піар-фотографіях видно, як він відвідує "ветеранів" війни в Україні, яких Нагорний неодноразово вихваляв. У свою чергу, його молоді послідовники в коментарях засипають усіх, хто переступає межу дозволеного: "Їдьте в Україну! Нам тут фашисти не потрібні! Щасливої дороги!" По всій росії групи "юнармійців" у характерних червоних беретах і формі кольору хакі відпрацьовують військові маневри і стрільби з автоматів, відвідують уроки патріотичної історії та збирають допомогу для "етнічних росіян", яких держава нібито рятує в Україні.

путін зустрівся з учасниками руху "юнармія" в Оренбурзькій області. Фото: Sputnik/Reuters

Мережа таких блогерів є дзеркальним відображенням каналів Нагорного. Наприклад, 21-річна чемпіонка з гірськолижного спорту Вероніка Степанова пише про своє життя як спортсменки - як "юнармійки" в минулому, а також про політику та війну в Україні. Коли такий "ветеран" юнармії, як Степанова, отримує державну нагороду і вихваляє путіна, вона пов'язує свій завидний спосіб життя, "юнармію" і режим.

Держава надала величезну політичну та фінансову підтримку проекту "юнармія", і, схоже, вона приносить свої плоди. Минулого року було оголошено про виділення 185 мільйонів федеральних субсидій, і група швидко зростає. Мільйон дітей вже є її членами, і, за прогнозами, до 2030 року вона охопить 20% населення шкільного віку.

Членство в організації описується як приємний спосіб завести друзів і досягти стилю життя, схожого на стиль життя впливових людей. Офіційний веб-сайт "юнармії" наповнений мультяшними героями у формі, войовничими відеоіграми та зображеннями усміхнених "солдатів". Використовуючи соцмережі та офіційний додаток групи, діти можуть грати в ігри та фотографуватися, виконуючи "патріотичні" завдання, наприклад, відвідувати військові меморіали, щоб виграти призи. Багато хто з молодих призовників наслідує методи Нагорного і "юнармії", у тому числі висвітлює участь у "юнармії" у своєму ретельно контрольованому житті в соцмережах - зокрема, в TikTok, який, незважаючи на офіційну заборону, залишається дуже популярним серед російських підлітків.

Держава обіцяє владу, самореалізацію і, перш за все, соціальну приналежність. Апатичним та аполітичним залишається спостерігати за цим фантастичним світом зі сторони. Ряд членів та лідерів "юнармії", з якими я поспілкувався цього літа, були однозначні: вступ до неї не був тоталітарним нав'язуванням, це був проактивний вибір належати до патріотичної спільноти. Один з регіональних лідерів розповів мені, що його група ледве впоралася з кількістю заявок, які надійшли з 24 лютого.

Але "юнармія" - це не звичайна армійська курсантська група, і патріотична балаканина в соцмережах - не пусті слова. Її членів вчать "вмирати за Батьківщину". Серйозні військові навички вони здобувають в аудиторіях і літніх тренувальних таборах. російські ЗМІ нагнітають очікування щодо їхньої військової спроможності: "Єдина причина, чому "юнармія" потрапила до санкційного списку ЄС, - це страх Заходу перед російськими дітьми!".

У той час як держава переорієнтовує свою пропаганду з розміреного прищеплення апатії на проактивне навіювання, діти у віці від шести років вчаться говорити мовою війни: "Я хочу захищати свою країну і своїх близьких", - впевнено заявив один новобранець молодшого шкільного віку місцевому тележурналісту. А старші діти мають жити її реальністю. Деякі з випускників програми вже на фронті. Онлайн-данини колишнім "юнармійцям", які "загинули смертю героя" в Україні, уособлюють смерть цих молодих людей, пов'язуючи їхні життя з недосяжним ідеалом Нагорного, з кураторськими Instagram-каналами "молодих солдатів", і, нарешті, з тими шляхами, якими російських дітей вчать діяти в більш широкому сенсі: вступати в армію, навчатися військовому мистецтву, відкривати для себе почуття спільноти і свого ідеального "я", готуватися до захисту Батьківщини.

"Юнармія" є частиною більш широкого державного проекту з політизації молоді. Гроші вливаються в легко розрекламовані групи, блискучі молодіжні конференції, які відвідують інтернет-знаменитості, та програми підготовки вчителів, які підтримують національні зусилля. Уряд навіть планує створити рух на кшталт радянської "піонерії" - більш прийнятну альтернативу для космополітичних мешканців міст, ніж мілітаризована "юнармія". Політики, які підтримують цю групу, вже обговорюють, що кількість її членів може сягнути мільйонів і перевищити чисельність "юнармії".

Наступного разу, коли прийдуть державні воєнкоми, молоді росіяни, можливо, швидше погодяться піти до армії, ніж втечуть за кордон.