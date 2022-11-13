путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Пропонуємо вам переклад колонки почесного професора Університетського коледжу Лондона Марка Галеотті про крихкість влади путіна. Він вважає, що склалася ситуація, яка може призвести до його повалення чи смерті і розпаду його режиму. І причиною може стати будь-що від поразки в Україні, до протестів чи економічного колапсу в регіонах. Його режим крихкий і ті, хто його підтримував заради власних інтересів можуть змінити свою лояльність. путіну доведеться змиритися з тим, що мрії про перетворення росії на велику державу на основі її військової могутності закінчилися.

Джерело: CNN

Марк Галеотті - виконавчий директор консалтингової компанії Mayak Intelligence та почесний професор Університетського коледжу Лондона. Автор кількох книг з російської історії, остання з яких - "Війни Путіна: від Чечні до України".

Незважаючи на шалені спекуляції навколо втрати росією цього тижня окупованої української області Херсонщини, все ще занадто рано прогнозувати, коли і як президент володимир путін здасть владу - чи це буде через те, що його витіснять, чи він піде у відставку, чи просто помре на посаді.

Однак, ми вже можемо спостерігати деякі процеси, які можуть сформувати і підштовхнути до цього відходу. Більше того, навіть чіпляючись за владу, путін ніколи не буде відповідати тому образу, який він сам собі створив.

Особливо в перші місяці війни було багато спекуляцій щодо його здоров'я, коли стверджувалося, що у нього є все - від раку крові до хвороби Паркінсона. Багато з цього вщухло, особливо після того, як набряклість і дивні посмикування, на які посилалися як на доказ, схоже, пройшли.

Не дивно, що це викликало такий інтерес, пропонуючи щось на кшталт deus ex machina (несподіваний поворот у фабулі завдяки втручанню сторонніх могутніших сил чи обставин – iPress) для західних урядів, які прагнуть швидкого вирішення дилем конфлікту.

Однак, за словами американських розвідників, які вивчали це питання, хоча путін цілком може мати періодичні проблеми зі здоров'ям - давно відомо, що він страждає від проблем зі спиною і навіть може страждати від стану, який підірвав його імунну систему, що пояснює крайні заходи, вжиті для захисту від Covid-19, - немає жодних ознак чогось, що може призвести до його неминучої смерті або недієздатності.

Але йому 70 років, і його здоров'я дійсно стало екзистенційним питанням для системи. Зрештою, хоча російська конституція передбачає, що відбувається, якщо він помирає на посаді - прем'єр-міністр виконує обов'язки президента до проведення дострокових виборів, - немає жодного положення на випадок, якщо він буде недієздатним протягом тривалого часу, а також немає віце-президента, який міг би замінити його.

Це саме та політична криза, яка може породити внутрішньоелітну боротьбу, здатну повалити цей режим.

Адже наразі шанси на палацовий переворот навряд чи більші, ніж на те, що путіна скинуть вуличні протести. Численні сили безпеки врівноважують одна одну: у Москві, наприклад, військовий гарнізон, спеціальний підрозділ Національної гвардії і Кремлівський полк підпорядковуються різним командуванням. Федеральна служба безпеки спостерігає за всіма трьома - а Федеральна служба охорони в свою чергу спостерігає за ними.

Поки путін здатен контролювати керівників цих так званих "силових міністерств", а вони користуються лояльністю своїх відомств, його, здається, важко повалити.

Однак, незважаючи на те, що він виглядає впевненим у своєму контролі, відбувається те, що його система стає все більш крихкою, втрачаючи ресурси, які в минулому забезпечували стійкість у відповідь на несподівані виклики.

Очевидно, йдеться про фінансові ресурси. У міру того, як санкції кусаються, а витрати на війну зростають, з грошима стає все тугіше. Майже третина бюджету 2023 року (понад 9 трильйонів із загальних 29 трильйонів рублів) піде на оборону і безпеку. Це залишає пропорційно менше коштів на підтримку регіональних бюджетів і утримання на плаву галузей, що зазнають труднощів.

Однак це також означає послаблення легітимності та доброї волі спецслужб і місцевих еліт. Рейтинги путіна завжди були штучно високими, враховуючи відсутність реальної опозиції, з якою можна було б порівняти його, але вони, тим не менш, падають.

Військова машина путіна зламана; економіка його країни настільки зруйнована, що на її відновлення підуть роки; його репутація геополітичного генія розбита вщент.

Національна гвардія, ключова сила, на яку покладено контроль над протестами на вулицях, була знищена в ході бойових дій в Україні. Члени Національної гвардії також обурені тим, що їх використовували як гарматне м'ясо у війні, для якої прославлений спецназ не був ні підготовлений, ні оснащений.

Тим часом, хоча бурчання всередині еліти залишається ретельно приглушеним, воно очевидне. Як і під час Covid-19, путін перекладає важку і непопулярну роботу з формування "добровольчих батальйонів" і підтримки військової економіки на своїх регіональних мерів і губернаторів. У той час як деякі, як губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, скористалися цим як можливістю отримати схвалення путіна, багато інших шоковані.

Все це ще більше ускладнює прогнозування майбутнього путіна та його режиму. Навіть крихкі і стагнуючі режими можуть протриматися тривалий час. Царська росія, можливо, була безмозглою до 1911 року, коли було вбито жорстоко реформаторського прем'єр-міністра Петра Столипіна, але вона все ж протрималася три роки катастрофи в Першій світовій війні, перш ніж розвалитися в 1917 році.

Однак це означає, що держава путіна набагато менше здатна справлятися з тими несподіваними кризами, які одночасно важко передбачити, але які, зрештою, є неминучими. Це може бути що завгодно - від загального розгрому в Україні до каскадного регіонального економічного колапсу всередині країни, відмови сил безпеки придушувати протести на вулицях або серйозної хвороби путіна.

За таких обставин, як і в березні 1917 року (лютому за старим російським календарем), можливо, головнокомандувач зіткнеться з вищим генералітетом та політиками і буде змушений піти у відставку заради блага Батьківщини.

Наразі важко уявити такий сценарій, але в основному російська еліта, як політична, так і військова, є не "путіністами", а безжальними опортуністами. Вони підтримували путіна, тому що це в їхніх інтересах; вони продовжують зберігати йому лояльність, тому що ризики протистояння йому наразі видаються дуже великими.

Однак, якщо вони почнуть вірити, що він вразливий, то, швидше за все, дистанціюються від нього зі швидкістю світла. Ніхто не хоче бути останнім лоялістом приреченого режиму.

Однак, що б не сталося, мрії путіна про перетворення росії на велику державу на основі її військової могутності закінчилися, так само як і його амбіції залишити по собі спадщину як одного з найбільших державотворців нації.

Його військова машина зламана; економіка країни настільки зруйнована, що на її відновлення підуть роки; його репутація геополітичного генія вщент зруйнована. путін-людина може ще роками чіплятися за владу, але путінський міф мертвий.