Том Купер із традиційним сарказмом оцінює відступ росіян на Херсонському напрямку і переконаний, що ЗСУ буде переслідувати ворога. Також аналітик коментує марні сподівання путіна на трампа та на інші "російські консерви" у США.

Війна в Україні, 16 листопада 2022 року: загальний огляд

Не встиг дописати і викласти "третю частину" свого огляду повітряної війни в Україні перед від'їздом на тиждень до Великої Британії. Але за останні сім-вісім днів сталося багато подій, тому спочатку спробую ознайомити з останніми подіями, а потім повернуся до повітряної війни.

Це буде "солоний" огляд: іншими словами, сповнений сарказму, а це завжди не подобається багатьом людям. Відмова від відповідальності: ви читаєте це на свій страх і ризик, і я не збираюся брати на себе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну логікою або розумом.

Я почну з теми "Херсон", тому що у мене є чудова новина!

Завдяки путіну, приблизно з 7-8 листопада, ми маємо чітке визначення поняття "назавжди"... принаймні, коли йдеться про росію при путіні.

У росії при путіні назавжди = 42 дні.

Приблизно стільки часу пройшло між тим, як путін оголосив Херсон частиною російської федерації, назавжди, і тим, як путін віддав наказ про виведення російських військ із західного берега Дніпра, а отже, і з Херсона. Назавжди. "путінське назавжди". Сподіваюся...

Зараз, звичайно, мене поправлять і скажуть щось на кшталт, але ж це ж Шойгу, тобто московське командування, або, як більшість з вас знає, "Міністерство оборони російської федерації" віддали наказ про відведення ще 7 чи 8 листопада?

Це питання може виглядати серйозно лише для тих, хто (все ще) так думає: після восьми місяців, коли путін робить все, що в його силах, щоб систематично знищувати Збройні сили російської федерації (зсрф) - перш за все, розгортаючи їх всупереч доктрині, згідно з якою вони організовані, оснащені і навчені, і порушуючи майже всі російські "правила ведення війни", які проповідуються як догми кожному курсанту будь-якого російського військового навчального закладу, - ви все ще хочете пояснити мені, що хтось інший, а не путін, має вирішальне слово в цьому питанні?

Що в цьому винен хтось інший, окрім путіна?

Якби так, то у мене було б два "Феррарі" на продаж. Звичайно, на перший погляд вони можуть виглядати як одна, 25+ річна Vespa Sfera 50, але ж їх дві, і вони червоні, і ціна - це можливість всього життя. Ось докази, щоб ви могли мені повірити:

Це була змова, дурню.

Але, я відволікся....

Вже приблизно з 9-10 листопада всі можливі конспірологи зайняті пошуком близько 1 482 089 причин такого рішення путіна. Що завгодно, але не той простий факт, що зсрф втекли, бо не змогли утримати там навіть свої 20-30 тис. військовослужбовців ("приблизно", оцінки їх чисельності різняться), не кажучи вже про те, щоб зробити те ж саме з містом і областю з населенням близько 500 тис. (+/- хтозна скільки: ніхто не може сказати....)...і це взимку.

Тому що зсрф не могли більше утримувати Херсон, і навіть путін змушений був зрозуміти і прийняти цю реальність. Не могла, тому що не могла забезпечити їх необхідними боєприпасами, продовольством і підкріпленням; а не могла, тому що не могла щодня переправляти через Дніпро необхідний мінімум 300-400 вантажівок з боєприпасами і продовольством.

І, знаєте, це так важко зрозуміти, тому що теорії змови легше зрозуміти - ніж прості факти про війну, такі як пропаганда, логістика або та жахлива річ, яка називається "логіка" ...

Ні. Замість цього, це був "відхід за домовленістю". "Угода ФСБ і ЦРУ". "США схвалили це"...

Емм.... хоча б запитайте себе: з яких це пір путіну потрібна "згода ЦРУ" на все, що він робить? Якщо так, то чому Трамп під час своєї каденції був у суперечці з ЦРУ...?

Це підводить мене до власне питання: з того, що відомо, "вище командування" в Москві вимагало дозволу на виведення військ з Херсона більше місяця тому (якщо не раніше). Чому путін відмовив "тоді", а тепер змінив свою думку?

З геостратегічної точки зору було очевидно, що Херсон був захоплений за допомогою зради, і в той час путін розраховував убезпечити всю Україну - або, принаймні, значну її частину - за "кілька днів". Дійсно, в той час очікувалося, що його "дирлевангери" дійдуть до Одеси, а потім створять "коридор" аж до самопроголошеного "Придністров'я" в Молдові. Очевидно, що Херсон тоді утримувався тому, що він був потрібен путіну - як пропагандистський інструмент для його виступів на російському телебаченні, можливо, як розмінна монета для можливих переговорів. Однак це було кілька місяців тому. Після того, як українці перевірили цей наступ під Вознесенськом, ще на початку березня, варіант "походу на Одесу" відпав сам собою. Принаймні після того, як зсрф не змогли поширити свій контроль на всю Херсонську область, а потім почали будувати укріплення навколо неї влітку, не кажучи вже про відчайдушні зусилля України зруйнувати російську логістику, Херсон перетворився на тягар.

Зрештою, на мою думку, старий кадебіст у ньому все ще сподівався на "нашу людину в США" - тобто на те, що КДБ знав як "наш актив" ще тоді, коли рятував мільярдні заощадження радянської комуністичної партії, переводячи їх на західні банківські рахунки, ще в 1990-х роках - а це, безумовно, Дональд Трамп, щоб реалізувати свою ідею "червоної хвилі" під час проміжних виборів у США. Що ж, Трамп зазнав невдачі, і путіну довелося діяти.

Звичайно, немає жодних переконливих доказів того, що саме це стало причиною того, що путін врешті-решт здався. Поклавши руку на серце: навряд чи вони коли-небудь з'являться. Однак, коли читаєш таку лекцію, як "Люди путіна: як КДБ повернув росію, а потім взявся за Захід", а потім враховуєш, як швидко після провалу Трампа путін прийняв рішення про відхід, це має багато сенсу.

(.... так само, як він вторгся в Україну не 20 лютого 2022 року, як планувалося спочатку, а на чотири дні пізніше - і то тому, що Пекін попросив його почекати до закінчення тамтешніх Олімпійських ігор....).

Далі всрф пішли з Херсона у відносно "доброму порядку". Примітно, і тому, що путін публічно заявив, що Херсон - це "росія, назавжди" - йдучи, росіяни знищили все, що ще залишалося цілим з інфраструктури: водопровід, електропостачання, Антонівський міст, що завгодно... При цьому, де "порядок" означає, що росіяни залишили "лише" близько 10-15% своїх військ, і відносно небагато важкої техніки. Іншими словами: відведення було організованою операцією, проведеною - за даних обставин - в належному порядку.

У мене поки що немає точних цифр - в першу чергу тому, що ЗСУ все ще зайняті розчищенням всього цього безладу, і тому, що це, ймовірно, займе ще як мінімум місяць (якщо є якісь сумніви: очищення важкої техніки, залишеної зсрф на сході Харкова, тривало до жовтня, в той час як знешкодження всіх російських мін там.... займе роки), але без сумнівів, що маса військ зсрф, ВДВ і сепаратистів, які були в Херсоні, відійшли геть.

Логічний висновок: вони зможуть воювати деінде - починаючи зі східного берега Дніпра.

Але ж ні: не встиг ще влягтися пил, викликаний їх відходом, як ще 12-13 листопада з'явилися перші чутки про переправу українців через Дніпро в кількох місцях.

Це було негайно оголошено "нічим не підкріпленими чутками", більш того, "неможливим". Адже ми всі "знаємо", на 1000% впевнені, що росіяни вже кілька місяців будують три лінії оборони вздовж східного берега Дніпра. Тому "неможливо", щоб ЗСУ здійснили десант на Кінбурнський півострів і, судячи з усього, зайняли його весь до "десь між Геройським і Рибальче" (до речі, західна половина Кінбурна знаходиться в Миколаївській області, східна - в Херсонській). Насамперед, неможливо, щоб станом на 13 листопада українці форсували Дніпро в районі Нової Каховки і звільнили Олешки, що приблизно за 20 км на південний схід.

"Не може бути"...

Насправді: це більше, ніж "цілком можливо". Насправді, це "цілком логічно".

Щось на кшталт "Правила №1" на війні у випадку, коли противник відходить - не дати йому відходити. Тобто кинути свої війська вперед, в "погоню", і змусити ворога відходити ще далі.

На сході Харкова ми бачили, що відбувається, коли ЗСУ "вибиваються з сил" у такій ситуації: зсрф виграли час для підходу підкріплень і встановлення нового фронту. Звичайно, це може тривати недовго, але він є, і знадобиться час - і дорогоцінне життя - щоб прорвати і зруйнувати його знову. Таким чином, краще відправити підрозділи ЗСУ на переслідування росіян, що відходять, так, "за Дніпро і далі на схід".

Це "ризиковано"? Так. Небезпечно, якщо кидатися стрімголов, без необхідної розвідки. Однак, це не менш небезпечно, якщо врахувати, що ЗСУ ніколи не здійснюють такого роду просування без доброї розвідки, не маючи чіткого уявлення про "позиції", "стан", "можливості та наміри" росіян. Це тим більше важливо, якщо врахувати близькість цієї частини України до Чорного моря, а отже, і до безлічі розвідувальних засобів, якими оперує НАТО.

Іншими словами: Генштаб та ОК "Південь" знають, що вони роблять і навіщо кидають свої підрозділи в наступ через Дніпро.

І будьте певні: жоден притомний російський офіцер - навіть лейтенант, що тільки-но закінчив військове училище - ніколи б не дозволив українцям створити плацдарм на східному березі Дніпра, якщо б мав засоби для того, щоб цьому перешкодити.

Тільки путін зробив би це - тому що він не тільки не дбає про реальність, але й є "державним діячем", який не дбає про реальність: популістом, який утримує себе при владі за допомогою корупції, пропаганди і теорій змови.

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