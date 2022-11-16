Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Швидкий аналіз від австралійського генерал-майора у відставці Міка Раяна про падіння ракети в Польщі та хто у цьому винен. Він також аналізує цю ситуацію з точки зору можливої відповіді на неї НАТО.

Надто багато невизначеності залишається щодо ракет, які сьогодні вразили польське містечко Пшеводов. Реакція на цей інцидент заслуговує на пильне спостереження. Деякі початкові думки.

Сьогодні рано вранці (за австралійським часом) дві російські ракети, тип яких ще не визначено, впали на це провінційне містечко приблизно за 10 кілометрів від українського кордону. У той же час росіяни здійснили велику ракетну атаку на декілька міст по всій Україні, включно із західним містом Львів.

Це був очікуваний ракетний шквал після принизливої поразки і відходу росії із західної Херсонщини, а також звернення президента Зеленського до G20 (або G19, як він її називає, очевидним упущенням є росія).

Польща є членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Приєднавшись у 1999-му після розпаду Радянського Союзу, Польща, таким чином, підпадає під дію статей, що містяться у Вашингтонському договорі 1949 року. Це включає в себе часто цитовану статтю 5, яка говорить, що "збройний напад на одного або декількох із них в Європі або Північній Америці повинен розглядатися як напад на них усіх".

Однак ми знаходимося подалі від збройного нападу на росію внаслідок цього ракетного удару по Польщі. Більш вірогідно, що ми станемо свідками застосування статті 4 з того ж договору: "Сторони проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін буде загрожувати небезпека".

Бракує ясності щодо походження та обґрунтування ракетного удару по цьому невеликому населеному пункту. Чи було це актом приголомшливого російського ідіотизму, навмисно спрямованим проти Польщі? Чи це був нещасний випадок, помилка в плануванні або націлюванні?

Це також може бути результатом перехоплення ракети, що впала на захід від запланованої цілі. Необхідно швидко визначити джерело цих ракет, в тому числі провести детальну оцінку частин ракети, для інформування польської сторони і НАТО про заходи реагування.

Реакція Польщі та НАТО також буде залежати від реакції росії. Їхня початкова реакція полягала в запереченні. Якщо росія дотримуватиметься цієї позиції найближчими днями, це може спричинити іншу реакцію Заходу, ніж якби росія визнала нещасний випадок.

Важливим принципом, яким, ймовірно, керуватимуться Польща, НАТО і США у відповідь на цю безвідповідальну російську атаку, є "пропорційність".

Польський уряд консультуватиметься між собою і з НАТО. НАТО проведе внутрішні обговорення, а також консультації з главами країн-членів, у тому числі зі Сполученими Штатами. В рамках усього цього відбуватиметься пошук відповіді росії, яка не призведе до значної ескалації війни, але водночас надішле росії чіткий сигнал про те, що подальші подібні напади можуть призвести лише до більш рішучої відповіді з боку НАТО. Деякі дії в результаті цієї атаки є більш вірогідними, ніж інші. Цілком ймовірно, що країни НАТО намагатимуться прискорити постачання засобів протиракетної оборони в Україну, враховуючи 100 ракетних атак по країні за останні кілька годин. Ймовірно також, що може відбутися посилення протиповітряної оборони вздовж східних кордонів НАТО, включаючи Польщу і країни Балтії. Польща може ще більше посилити допомогу, в тому числі надати більше артилерії та бронетехніки.

Сьогоднішні атаки в Польщі й Україні також зміцнять рішучість президента Зеленського та українського народу досягти десяти елементів припинення війни, які Зеленський виклав у своїй промові на G20 (G19).

Малоймовірно, однак, що НАТО (або росія) захочуть використати це як привід для розширення війни. Але незалежно від того, чия це була ракета, вона не впала б тут, якби росія не вторглася в Україну.

Прорахунки, необачність і черства – майже середньовічна – зневага до людського життя та міжнародних норм стали характерною рисою незграбного і брутального вторгнення росії в Україну.

У виступі прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зазначає, що "свобода не дається безкоштовно. Українці платять за неї своїми життями. Ми платимо в євро, і повинні постійно повторювати собі, що газ може бути дорогим, але свобода – безцінна".

Сьогоднішні російські ракетні атаки на Польщу та Україну є ще одним доказом того, чому демократії, незалежно від форми і місця розташування, повинні бути єдиними та непохитними у своєму опорі проти порочних авторитарних режимів, які загрожують усім нам.

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