Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?
Серед новин останніх днів, що стосуються заздалегідь відомих своїм результатом виборів президента Росії, чималий резонанс в російському, а також, як не дивно, українському інформпросторі, викликало повідомлення декількох провідних російських ЗМІ про високу імовірність голосування Володимира Путіна на виборчій дільниці в окупованому Севастополі.
Причин такого кроку команди російського президента є декілька. Передусім візит Путіна на територію анексованого Криму у день виборів, який символічно призначили на річницю остаточної окупації півострова Росією - 18 березня, пов’язують із необхідністю активізації кримського електорату. Адже після анексії Криму та очевидно вигаданої російськими пропагандистами явки на "кримському референдумі" в 83,1% по Криму, та – 89,5% у Севастополі, тамтешній електорат доволі мляво відреагував на загальноросійські федеральні вибори у вересні 2016 року. Тоді явка на них становила лише 49,1%, з яких за про путінську «Єдину Росію» проголосували 72,8%. Цікаво, що навіть на президентських виборах в Україні у 2010 році, участь в яких брали жителі Кримського півострова, явка виборців склала 67,1% в Криму і 67,48% в Севастополі.
Відвідини Путіним Криму є також логічними у контексті закріплення за ним образу "збирача російських земель", який впродовж останніх років кремлівські ЗМІ активно нав'язували своїм глядачам. На тлі продовження санкцій та скандалу з національною олімпійською збірною, що виступатиме на Зимовій олімпіаді в Пхеньчані під нейтральним прапором, росіянам спробують нагадати, що їм є чим пишатися і наочно нагадати традиційну в умовах санкцій риторику про те, що "сила росіян полягає в їхній єдності".
Як очікується, приїзд Володимира Путіна вплине на загальний рейтинг російської влади в самому Севастополі, де спостерігається дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року. На це, зокрема, робить ставку і маріонеткова кримська адміністрація, яка пересічному обивателю за останній час запам’яталася лише голослівними заявами про майбутнє покращення життя, пов'язане із добудовою моста через Керченську протоку, а також скандалами навкого відчуження приватного майна. Наразі очевидно, що "влада" Криму намагатиметься наблизити явку на виборах та результати голосування до показників "референдуму" про приєднання півострова до Росії, що відбувся у березні 2014 року. Про плановість такої акції свідчить також заплановане заздалегідь помпезне святкування річниці "кримської весни", витрати на яке вже закладені в бюджет півострова.
Тактика Кремля цілком вписується в уже традиційну для Росії манеру нехтування будь-якими нормами демократичного світу. Відвідини Путіним Криму в річницю анексії та ще й під час проведення виборів президента Росії є відповіддю господаря Кремля усім європейським, а також українським політикам, які ставили під сумнів легітимність самих виборів через їхнє проведення на окупованій території.
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Показовість ігнорування російською владою думки міжнародної спільноти на догоду внутрішнім політичним інтересам є явищем не новим. Зокрема, так було під час обрання восьми депутатів від Криму до складу Дердуми РФ. Попри заяви провідних європейських політиків про сумніви щодо легітимності її складу через "волевиявлення" в Криму, зрештою питання легітимності вищого законодавчого органу РФ відійшло на задній план і майже не згадується.
Проведення виборів президента Росії в річницю анексії Криму та імовірні відвідини в цей день Севастополя Путіним дозволяють припускати про проведення по суті другого референдуму на окупованому півострові, який має засвідчити цілковиту відданість та підтримку політики господаря Кремля. Кремлівські політологи роблять припущення, що в Криму Путін отримає максимальну підтримку – понад 80% голосів. Такий високий і позитивний результат трактуватиметься як подяка за "можливість повернення в Росію" та відданість "нових росіян - вчорашніх жителів Криму" його політичному курсу. Голосування в Криму має також стати показовим для інших регіонів РФ, незадоволеність офіційною державною політикою в яких дедалі більше зростає.
Наразі усе залежить і від рівня емоційної кульмінації яка розвиватиметься впродовж наступного місяця і на яскравість якої будуть спрямовані усі наявні ресурси в ЗМІ. Однак наразі не виникає жодного сумніву, що візит Путіна в Крим буде ще одним кром у напрямі затягнення окупованого півострова в цілковите політичне підпорядкування Росії.
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