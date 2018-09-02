Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

Відвідини Путіним Криму в річницю анексії та ще й під час проведення виборів президента Росії є відповіддю господаря Кремля усім європейським, а також українським політикам, які ставили під сумнів легітимність самих виборів через їхнє проведення на окупованій території.

Серед новин останніх днів, що стосуються заздалегідь відомих своїм результатом виборів президента Росії, чималий резонанс в російському, а також, як не дивно, українському інформпросторі, викликало повідомлення декількох провідних російських ЗМІ про високу імовірність голосування Володимира Путіна на виборчій дільниці в окупованому Севастополі.

Причин такого кроку команди російського президента є декілька. Передусім візит Путіна на територію анексованого Криму у день виборів, який символічно призначили на річницю остаточної окупації півострова Росією - 18 березня, пов’язують із необхідністю активізації кримського електорату. Адже після анексії Криму та очевидно вигаданої російськими пропагандистами явки на "кримському референдумі" в 83,1% по Криму, та – 89,5% у Севастополі, тамтешній електорат доволі мляво відреагував на загальноросійські федеральні вибори у вересні 2016 року. Тоді явка на них становила лише 49,1%, з яких за про путінську «Єдину Росію» проголосували 72,8%. Цікаво, що навіть на президентських виборах в Україні у 2010 році, участь в яких брали жителі Кримського півострова, явка виборців склала 67,1% в Криму і 67,48% в Севастополі.

Відвідини Путіним Криму є також логічними у контексті закріплення за ним образу "збирача російських земель", який впродовж останніх років кремлівські ЗМІ активно нав'язували своїм глядачам. На тлі продовження санкцій та скандалу з національною олімпійською збірною, що виступатиме на Зимовій олімпіаді в Пхеньчані під нейтральним прапором, росіянам спробують нагадати, що їм є чим пишатися і наочно нагадати традиційну в умовах санкцій риторику про те, що "сила росіян полягає в їхній єдності".

Як очікується, приїзд Володимира Путіна вплине на загальний рейтинг російської влади в самому Севастополі, де спостерігається дефіцит адміністративних успіхів після 2014 року. На це, зокрема, робить ставку і маріонеткова кримська адміністрація, яка пересічному обивателю за останній час запам’яталася лише голослівними заявами про майбутнє покращення життя, пов'язане із добудовою моста через Керченську протоку, а також скандалами навкого відчуження приватного майна. Наразі очевидно, що "влада" Криму намагатиметься наблизити явку на виборах та результати голосування до показників "референдуму" про приєднання півострова до Росії, що відбувся у березні 2014 року. Про плановість такої акції свідчить також заплановане заздалегідь помпезне святкування річниці "кримської весни", витрати на яке вже закладені в бюджет півострова.

Тактика Кремля цілком вписується в уже традиційну для Росії манеру нехтування будь-якими нормами демократичного світу. Відвідини Путіним Криму в річницю анексії та ще й під час проведення виборів президента Росії є відповіддю господаря Кремля усім європейським, а також українським політикам, які ставили під сумнів легітимність самих виборів через їхнє проведення на окупованій території.

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Показовість ігнорування російською владою думки міжнародної спільноти на догоду внутрішнім політичним інтересам є явищем не новим. Зокрема, так було під час обрання восьми депутатів від Криму до складу Дердуми РФ. Попри заяви провідних європейських політиків про сумніви щодо легітимності її складу через "волевиявлення" в Криму, зрештою питання легітимності вищого законодавчого органу РФ відійшло на задній план і майже не згадується.

Проведення виборів президента Росії в річницю анексії Криму та імовірні відвідини в цей день Севастополя Путіним дозволяють припускати про проведення по суті другого референдуму на окупованому півострові, який має засвідчити цілковиту відданість та підтримку політики господаря Кремля. Кремлівські політологи роблять припущення, що в Криму Путін отримає максимальну підтримку – понад 80% голосів. Такий високий і позитивний результат трактуватиметься як подяка за "можливість повернення в Росію" та відданість "нових росіян - вчорашніх жителів Криму" його політичному курсу. Голосування в Криму має також стати показовим для інших регіонів РФ, незадоволеність офіційною державною політикою в яких дедалі більше зростає.

Наразі усе залежить і від рівня емоційної кульмінації яка розвиватиметься впродовж наступного місяця і на яскравість якої будуть спрямовані усі наявні ресурси в ЗМІ. Однак наразі не виникає жодного сумніву, що візит Путіна в Крим буде ще одним кром у напрямі затягнення окупованого півострова в цілковите політичне підпорядкування Росії.