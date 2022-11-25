росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

Новий стратегічний аналіз російсько-української війни від відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана, який є заслуженим професором воєнних студій Лондонського королівського коледжу та давно вивчає протистояння України та росії. Цього разу він намагається спрогнозувати результат цієї війни. І приходить до обнадійливого для нас висновку, що росія вже програла війну. Залишається тільки заставити путіна та його оточення сприйняти цей факт. І для цього нема альтернативи окрім як посилення військового тиску на росію.

Однією з незрозумілих особливостей виборчого процесу у США є час, необхідний у багатьох штатах для визначення переможців. Підсумки голосування за кандидатів, що конкурують між собою, то зростають, то зменшуються, оскільки окремі округи "скидають" результати останньої партії голосів. Зрештою, досить сміливий експерт вирішує, що, хоча багато голосів ще не підраховано, він має достатньо знань про тенденції, прецеденти та місцеві демографічні показники, щоб оголосити переможця. Звичайно, передбачувані лузери рідко поступаються, поки всі шляхи до перемоги не будуть остаточно закриті, і навіть ймовірні переможці можуть бути обережними, боячись випробовувати долю. Процес визначення результатів виборів є гарним прикладом як прогнозування на основі неповної інформації, так і природного розриву між тим, що є очевидним для поінформованого спостерігача, і тим, що буде визнано тими, хто безпосередньо бере в цьому участь.

"Оголосити" результат війни набагато складніше, ніж оголосити результати вибори. Прогнозування виборів полягає у визначенні результату, який буде визначений одразу після того, як були подані всі голоси, а оголошення результату війни - у передбаченні подій, які ще мають відбутися, і вибору, який ще належить зробити. Навіть ті, хто добре знає конкуруючі сили і місцевість, на якій вони ведуть бойові дії, можуть бути заскочені випадковими подіями, такими як зміна погоди або ефективне тактичне нововведення. Під час війни очікування змінюються.

Таким чином, у нинішній війні ранні прогнози про те, що російські війська здолають український опір, виявилися недовготривалими. Подальші оцінки українських перспектив були більш оптимістичними лише до того часу, поки вони не стали більш стриманими, оскільки попередження про тривалу патову ситуацію супроводжували жорстокі, виснажливі бої влітку. Потім упевненість в остаточній перемозі України зросла, оскільки Київ скористався перевагами HIMARS та іншого потужного західного озброєння, щоб послабити російську логістичну і командну систему, перш ніж низка контрнаступів звільнила значні ділянки окупованої території. З того часу не відбулося нічого, що могло б свідчити про те, що Україна ризикує втратити військову ініціативу у сухопутній війні. Російська евакуація з Херсона стала свідченням того, що Москва ще не знайшла способу стабілізувати лінію фронту, щоб дати час для оновлення своїх деморалізованих і обложених сил, хоча вона ще має такий намір. Крім того, на відміну від попередніх відступів, які були представлені, хоча і непереконливо, як жести "доброї волі", цей відступ з самого початку було описано як відповідь на військову необхідність.

Тим не менш, з настанням зими в оцінках знову з'явилася обережність. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що якщо це призведе до уповільнення бойових дій, то може з'явитися можливість для деяких дипломатичних ініціатив - зауваження, яке інші американські посадовці поспішили применшити. Українська сторона вважає, що зима не є перешкодою для подальших наступальних операцій. Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України, пообіцяв, що його війська "будуть воювати доти, доки у нас будуть сили. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних обставин". З точки зору України, доки росія не визнає неминучість виведення військ, доти немає підстав для будь-якого тривалого врегулювання.

росія не здається. Ми як ніколи далекі від того, щоб росія пішла на поступки

Нинішня переговорна позиція росії полягає в тому, щоб висувати претензії на українську територію, яку вона навіть не окупує. Як я стверджував у нещодавньому дописі, путін не шукає активно угоди, тому що він не зацікавлений в угоді, яка б викрила безглуздість і марність цієї війни. Замість цього він активізував військові зусилля і діє так, ніби перемога є реальною можливістю. росія зараз перебуває на набагато більш військовому шляху, виробники озброєнь намагаються виробляти достатню кількість обладнання, щоб утримувати свої сили в бою, а наявні чоловіки призиваються до армії, незважаючи на величезні втрати. Після провалу початкової мобілізації наприкінці жовтня були створені нові структури для більш ефективного використання ресурсів. Координаційна рада на чолі з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним здійснює нагляд за двома напрямками діяльності, один з яких стосується питань фінансування та регулювання, а інший - постачання озброєння, обладнання та продовольства для військовослужбовців.

У військовому плані ці додаткові зусилля мало що дають, окрім більш безжального і ефективного наступу на українську інфраструктуру. Якщо за цими атаками і стоїть якась стратегія, окрім вираження розчарування українською стійкістю, то вона є грубо примусовою. Речник Кремля Дмитро Пєсков виправдовує це, посилаючись на відмову Києва від переговорів (Зеленський заявив, що буде вести переговори лише з іншим російським лідером, а не з путіним). Жодного натяку на компроміс у примусі немає. Той же Пєсков заперечує, що Херсон втрачений для росії назавжди. "Це суб'єкт російської федерації - це юридично закріплено і визначено. Ніяких змін немає і бути не може". Занадто багато прочитується і в його позірній поступці - що Москва не прагне зміни режиму в Києві. Ця обіцянка не лише не нова, але навіть для Москви було б дивно звинувачувати Зеленського у відмові вести переговори про його заміну русофільським режимом. Адже саме росія як і раніше вимагає розчленування України. Відзначимо також, що віце-спікер Ради Федерації рф Костянтин Косачов заявив, що "нормалізація відносин між росією і Україною можлива тільки після зміни влади в Києві, оскільки нинішній режим не має свободи маневру і знаходиться в пастці власних попередніх дій та ідеології".

Вже давно існує розрив між заявами росії про її військові цілі та її здатністю вести війну для їх досягнення. Еволюція цих цілей мала лише слабкий зв'язок з розвитком бойових дій і була малопослідовною. До війни вона стверджувала, що стурбована потенційним членством України в НАТО (яке тоді ще не було на порядку денному) та її ставленням до підтримуваних росією анклавів у Донецьку та Луганську (загрозу яким вона перебільшувала). На початку війни путін говорив про необхідність "демілітаризації та денацифікації" України, що могло означати лише зміну режиму. Після того, як його війська були відкинуті від Києва, ця мета була замінена на рішучість захопити весь Донецьк і Луганськ, якщо не більше.

Потім у вересні, після обмеженого прогресу в досягненні цієї більш обмеженої мети і зі зростанням української сили, путін різко підвищив ставки, заявивши про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей разом з уже захопленим Кримом. Жодна з цих областей не є повністю окупованою, за винятком Криму, і з моменту оголошення путіна вони значно втратили позиції в Херсоні і до певної міри на Луганщині, а також зазнали невдачі - поки що - у своїх відчайдушних спробах захопити додатковий шматок Донеччини. Втрата Херсона стала великою подією, оскільки натовпи захоплених людей, які вітали Зеленського, дещо підірвали російські заяви про 90-відсоткове позитивне голосування за анексію. Після дев'яти місяців бойових дій росія ще не досягла жодної військової мети за допомогою сили зброї.

Рішення про виведення військ з Херсона було представлено як не більше ніж виважений військовий захід, і, безумовно, не такий, що був прийнятий путіним. За офіційною російською версією, головнокомандувач генерал Сергій Суровікін рекомендував міністру оборони Сергію Шойгу вивести війська через складність їхнього становища і ризик для цивільного населення. Їх роль була висвітлена в інсценованій розмові між цими двома похмурими Сергіями, опублікованій на відео. Слід зазначити, що чеченський лідер Рамзан Кадиров і бос "Ваґнера" Євген Пригожин підтримали це рішення, незважаючи на їхню минулу критику російських військових, частково тому, що вони підтримали призначення Суровікіна на посаду верховного головнокомандувача. Можливо, це сталося ще й тому, що вони не мають чим похвалитися в плані військових проривів. "Ваґнер" кидає велику кількість людей з великими втратами, на місто Бахмут на Донеччині з мінімальними здобутками.

Отже, навіть якщо ми прийдемо до висновку на основі наших знань про протиборчі сили, що росія програє цю війну, ми як ніколи далекі від того, щоб росія пішла на поступки. Це може ніколи не настати. російські війська можуть продовжувати відтіснятись, але доки Москва матиме надію, що відновлених сил буде достатньо для повторного вторгнення, або що напади на український народ катастрофічно послаблять моральний дух у Києві, вона не визнає своєї поразки. Україна також не може сказати, що вона перемогла, оскільки їй потрібно звільнити набагато більше території, а на її населення чекає похмура зима з невеликим перепочинком.

Як ми дізнаємося, що росія програла? Однозначним програшем для путіна стане повернення Україні Криму

Отже, до цього часу невдачі в бою не призводили до відповідного зменшення військових цілей. На певному етапі продовження відступу може вимагати цілей, які мають певну довіру і не виглядають як пропагандистська пихатість. Також можливо, що цілі можуть почати представлятися в більш оборонних термінах. Вже зараз війна регулярно подається як така, що дійсно ведеться з НАТО (що дає готове виправдання відсутності прогресу). Для путіна найсерйознішим занепокоєнням і тим, що зробить програш однозначним, була б серйозна українська кампанія з повернення Криму, призу 2014 року. путін регулярно говорить про українську загрозу для Криму, в тому числі про її здатність перекрити водопостачання на півострів. У жовтні він висловив обурення з приводу саботажу на Керченському мосту, що з'єднує його з материком. Це наводить на думку, що для того, щоб змусити путіна до серйозних переговорів, може знадобитися поставити Крим під загрозу. Багато хто на Заході застерігає Україну від надання Криму військового пріоритету саме тому, що він має таке велике значення для путіна, і загроза тут є однією з небагатьох непередбачуваних ситуацій, які можуть призвести до ядерної ескалації.

Якщо головним пріоритетом путіна є захист Криму, він все одно не може дозволити собі занадто багато відступів в інших місцях. Надія на мобілізацію полягала в тому, що російські війська зможуть зайняти позицію, достатню для проведення нових наступальних операцій, щоб послабити тиск. Чи зможе вона перетворити нещодавно мобілізованих солдатів на ефективну бойову силу, належним чином підготовлену і екіпіровану? З часом росія цілком може відновити свою армію, хоча слід зазначити, що та армія, яка так сильно деградувала і виснажилася в цьому році, була побудована в сприятливих економічних умовах. У короткостроковій перспективі існують практичні межі того, що може бути досягнуто, хоча, можливо, ми не зможемо знати напевно, доки новосформовані підрозділи не будуть залучені до війни навесні.

Перед російською оборонною промисловістю поставлено завдання підвищити свою продуктивність (порушену мобілізацією) і забезпечити більше озброєнь для фронту. Те, що вони можуть зробити, може бути неоднорідним. Оцінки не є однозначними. Наприклад, вважалося, що росії буде важко продовжувати свої регулярні ракетні удари по українських містах і об'єктах через те, що у неї закінчуються балістичні ракети "Іскандер" і крилаті ракети "Калібр". Проте удари продовжуються. Це може бути результатом недооцінки початкових запасів, або тому, що оцінки виявилися правильними, і вона кидає в Україну все, що може, щоб досягти максимального ефекту, або тому, що вона може виробляти більше, можливо, за рахунок компонентів, накопичених ще до війни, або тому, що вона може купувати більше за кордоном. Вона змогла купити крилаті ракети в Ірану і може також, ймовірно, придбати балістичні ракети у Тегерана, а також у Північної Кореї, звідки вона, можливо, вже отримує артилерійські снаряди.

Менш зрозуміло, чи може це переозброєння бути відтворене в техніці, необхідній для наземних наступальних операцій. Є підстави припускати, що для підвищення продуктивності в оборонному секторі не вистачає ресурсів, у тому числі людських, внаслідок чого в деяких сферах найкраще, що можна зробити, - це модернізувати застаріле озброєння, наприклад, бойові танки Т-62, вперше введені в експлуатацію в 1961 році. Тим часом, повідомлення про ставлення до нещодавно мобілізованих чоловіків на фронті свідчать про те, що у їхньому випадку термін "гарматне м'ясо" є більш аніж влучним.

Це підкріплює думку про те, що росія продовжуватиме боротьбу в наземній битві, маючи значно більшу свободу дій у нанесенні ударів по українському суспільству та економіці. Нову лінію росії на півдні України (важливу для оборони Криму) має бути легше захистити, в той час як Україна продовжує відбивати постійні штурми Бахмута в Донецьку. Таким чином, залишається ділянка фронту Сватове-Кремінна в Луганській області, де українські війська повільно, але впевнено просуваються вперед на ділянці, де вони сподівалися на прорив. Варто також стежити за Запорізьким фронтом, де з'явилися повідомлення про нарощування українських сил.

Як і від початку війни, судження про те, хто перемагає, а хто програє, продовжують залежати від перебігу сухопутної битви. Але наразі росія не має переконливої концепції перемоги. В той же час, можна побачити, як Україна може перемогти, принаймні в ситуації, коли росія залишиться з мінімальними і незв'язаними угрупованнями, і навіть Крим залишиться вразливим. На додаток до перспективи "втрати" Криму, я залишаюся прихильником того, що одним з небагатьох правдоподібних сценаріїв зміни російської позиції було б, якби генерал Суровікін вирішив, що його війська не в змозі продовжувати війну, і спробував би домовитися про певне припинення вогню/розведення сил. Перед ним все ще стоїть проблема, яка переслідувала його попередників - отримання згоди путіна на відведення військ на більш безпечні для оборони рубежі, навіть якщо процес відведення посилює враження, що росія програє.

Крім того, щоб отримати щось від цієї війни, росія продовжує покладатися на наслідки болю, який вона завдає українському народу і міжнародній економіці, щоб створити певний тиск на Київ з метою отримання поступок. Біль, безумовно, посилився, але ніколи не було жодного натяку на те, що це робить щось інше, аніж посилює рішучість України звільнити свою територію. москва, можливо, отримує певне садистське задоволення від болю, який вона може заподіяти, але поки що вона не має жодної політичної вигоди.

Міжнародний контекст. путін давно програв війну, а завдання Заходу змусити його визнати поразку

Адміністрація Байдена, яка має вирішальне значення для здатності України підтримувати свої військові зусилля і справлятися з серйозним ударом по її економіці, також визнає, що наразі немає очевидного дипломатичного рішення. Але вона працює над тим, щоб утримати разом коаліцію, яка підтримує Київ, і звернутися до більш скептично налаштованих членів "глобального півдня". Тому його нервує, що войовнича риторика Зеленського змушує його виглядати нереалістичним і нечутливим до занепокоєння інших держав. Трохи занадто очікувати, що Зеленський буде виглядати розумним, враховуючи інтенсивність нападів, з якими стикається його країна. Тим не менш, після того, як Вашингтон закликав його принаймні зробити вигляд, що він зацікавлений у дипломатичному вирішенні, у своїй віртуальній промові перед G20 він запропонував план з десяти пунктів.

Ключовою особливістю цього плану було те, що його перші кроки вимагали від росії припинити найбільш кричущі порушення міжнародного права і найбільш шкідливу поведінку, перш ніж переходити до окреслення довгострокового врегулювання. У тезовій формі це були ці десять пунктів:

Російські війська повинні залишити Запорізьку АЕС і дозволити МАГАТЕ працювати з українським персоналом над тим, щоб убезпечити безпеку, щоб не було викиду радіації. "Зернова ініціатива" має бути розширена, щоб дозволити іншим портам експортувати зерно. Оскільки 40% української енергетичної інфраструктури було зруйновано російськими ракетними ударами та ударами безпілотників, необхідно покращити протиповітряну оборону для забезпечення кращого захисту ключових об'єктів, а також отримати експертні консультації та допомогу для відновлення цієї інфраструктури. Найважливіше те, що росія могла б зробити перший крок до демонстрації зацікавленості в мирі, відмовившись від цих ударів. Звільнення всіх ув'язнених і депортованих – "тисяч наших людей - військових і цивільних", які перебувають у російському полоні. Зеленський повідомив, що Київ має імена "11 тисяч дітей, які були примусово депортовані до росії. Вони розлучені з батьками, знаючи, що у них є сім'ї". Імплементувати Статут ООН, відновивши територіальну цілісність України. Оскільки не може бути толерантності до агресії, це "не є предметом переговорів". Виведення російських військ та припинення бойових дій. Встановлення справедливості шляхом створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та створення міжнародного механізму відшкодування всіх збитків, завданих цією війною. Реагування на руйнівні наслідки для довкілля, включаючи спалені обстрілами ліси, землі, забруднені нерозірваними мінами та снарядами, затоплені вугільні шахти, спалені нафтобази та хімічні заводи, підірвані каналізаційні споруди та незліченні місця поховання вбитих тварин. Запобігання ескалації. Україна зазнала нападу через відсутність гарантій безпеки і буде вразливою в майбутньому, якщо не матиме "ефективних гарантій безпеки". Зеленський запропонував провести "міжнародну конференцію для закріплення ключових елементів післявоєнної архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включаючи гарантії для України". "Коли всі антивоєнні заходи будуть виконані, коли почне відновлюватися безпека і правосуддя, має бути підписаний документ, який підтверджує закінчення війни".

Зеленський підкреслив, "що жоден з перерахованих вище кроків не може зайняти багато часу. Максимум місяць на один крок. Для деяких кроків достатньо кількох днів".

Оскільки його аудиторією було міжнародне співтовариство, а не росія, він прагнув підкреслити страждання країни і ті аспекти російської поведінки, які потребують вирішення, а також пояснити, чому нерозумно очікувати, що Україна буде розмовляти з країною, яка тероризує її населення в багато способів. На його думку, якщо росія дійсно зацікавлена у створенні умов для переговорів, то першим кроком має стати припинення терору.

Саміт G20 не дав дзвінкої підтримки вимогам Зеленського, але він проілюстрував тенденцію, яка буде турбувати путіна. Той факт, що він вирішив не брати участь у саміті і відправив замість себе свого нещасного міністра закордонних справ Сергія Лаврова, свідчить про його бажання уникнути ситуації, в якій він був би помітно зневажений. Зрештою, Лаврову довелося погодитися з комюніке, яке було неприємно читати в Москві.

Приймаюча сторона, президент Індонезії Джоко Відодо, вже давно хвилювався, що його прагнення до гармонійного саміту буде поставлено під загрозу через суперечки щодо України, яка стоїть на порядку денному Заходу вище, аніж його власному. Він хотів, щоб путін приїхав, але врешті-решт відсутність російського президента полегшила досягнення згоди. Комюніке пов'язало західний порядок денний з власним порядком денним Відодо, підкресливши шкоду, яку війна завдає міжнародній економіці та бідним країнам. Показово, що великі країни, які зробили найбільше для того, щоб захистити росію від міжнародного осуду - Бразилія та Південна Африка, а також Індія та Китай - більше не готові витрачати політичний капітал на користь росії, особливо якщо це спричинить розкол у G20.

Особливе занепокоєння у путіна мала б викликати готовність Китаю оприлюднити інформацію про те, що з Президентом Сі не консультувалися щодо доцільності війни, підкреслювати при кожній нагоді несхвалення Китаєм будь-яких припущень про те, що ядерна зброя може відігравати якусь роль, і, що особливо важливо, перші попередні ознаки спроби поліпшити відносини з ключовими західними державами. У лютому Сі прийняв путіна як свого найближчого міжнародного партнера. Тепер він "не бажає бути згрупованим наодинці з росією".

У підсумковому комюніке згадується голосування Генеральної Асамблеї ООН, яка засудила російську агресію і вимагала виведення військ. Далі в комюніке повідомляється про це:

"Більшість членів Групи рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі вразливості у світовій економіці - стримує зростання, підвищує інфляцію, порушує ланцюги постачання, посилює загрози енергетичній та продовольчій безпеці, а також підвищує ризики для фінансової стабільності", - йдеться у повідомленні.

Визнаючи, що це не місце для вирішення "питань безпеки", у комюніке зазначається:

"Важливо підтримувати міжнародне право і багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність. Це включає захист усіх цілей і принципів, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, і дотримання міжнародного гуманітарного права, в тому числі захист цивільного населення та інфраструктури під час збройних конфліктів. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими. Мирне врегулювання конфліктів, зусилля з подолання криз, а також дипломатія і діалог є життєво важливими. Сьогоднішня епоха не повинна бути епохою війни".

Ніщо з цього не було спрямоване проти України. Реакцією росії на це, як і на всі інші невдачі, став черговий ракетний шквал проти України. путін не готовий визнати поразку в Україні, але на практиці його невдачі залишили його в ізоляції.

Все це можна розглядати як свідчення того, що навіть ті, хто був більш готовий надати росії презумпцію невинуватості і вказати на те, що вони вважають провиною і лицемірством НАТО, бачать війну путіна як програну справу. Тепер вони можуть побачити те, що вже давно було очевидним для військових аналітиків. Армія путіна не здатна вирішити його українську проблему, а її спроби зробити це лише погіршили ситуацію. Зараз нічого не можна зробити, щоб перезавантажити російсько-українські відносини на довгострокову перспективу таким чином, щоб вони відповідали його (путіна) інтересам і були взагалі стабільними. Прірва між його бажаними цілями і наявними засобами за останні дев'ять місяців стала ще більшою. Війна давно програна. Завдання полягає в тому, щоб змусити путіна і його оточення прийняти цю точку зору. Для цього не існує альтернативи продовженню військового тиску.

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