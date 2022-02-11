росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

"Нестерпно". Пропагандони кремля лякають росіян, що якщо вони програють у війні, то Захід виставлятиме їх "у зоопарках поряд зі слонами". Про все це у свіжому огляді російської пропаганди від невтомної Джулії Девіс.

У своєму останньому виступі минулого тижня владімір путін відчайдушно намагався переконати іноземну аудиторію в тому, що на горизонті з'явився так званий "новий світовий порядок". У своєму виступі на 19-му щорічному засіданні Валдайського дискусійного клубу російський президент дав кілька ключових сигналів тим, хто наважився поставити під сумнів, власне, його бачення нового місця кремля на світовій арені – і тим, що він озвучив, і тим, про що промовчав.

фьодор лукьянов, головний редактор журналу "росія у глобальній політиці", голова президії ради із зовнішньої та оборонної політики, запитав путіна про висловлювання, які він зробив чотири роки тому щодо потенційного застосування ядерної зброї: "Ви сказали, що ми всі потрапимо в рай, але ми не поспішаємо туди потрапити, так?" У відповідь путін витримав довгу театральну паузу. Він не став відповідати на запитання. "Ви затнулися. Це бентежить", – зазначив лукьянов.

Відповідь путіна, яка, здавалося, означала спуск російської зовнішньої політики до тактики ядерного терору, була іронічною: "Я зробив це навмисно, щоб змусити вас трохи похвилюватися. Місія виконана".

Відповідь путіна поставила в глухий кут його власні медіа-рупори. Настільки, що маргарита симоньян, керівниця державного інформаційного агентства RT, вирішила скористатися моментом і підтвердила свою готовність до мученицької смерті заради російського президента.

Під час останнього ефіру "недільного вечора з владіміром соловйовим" на державному телебаченні, симоньян (де вона завжди перша з монологом, і єдина, якій дозволяється сісти в студії) висловила захоплення з приводу висловлювань путіна на Валдаї.

"Відбувається трансформація світу, і це – джерело надії. Коли ви сидите в цій аудиторії, ви відчуваєте надію", – сказала симоньян. "Для мене це був сеанс психотерапії, як це зазвичай буває на зустрічах з путіним. Сеанс правильної психотерапії".

Під "правильною" психотерапією, як пояснила симоньян, вона мала на увазі те, що ідеї путіна варті того, щоб за них померти. "Світ знаходиться у глухому куті – в першу чергу, з точки зору цінностей. Якщо західний світ продовжить розвиватися таким же чином і йтиме тією ж божевільною траєкторією, то він прямує до знищення людства – навіть без будь-якої війни", – сказала вона. "Ще п'ятдесят-сто років – і народжувати вже ніхто не буде. Ніхто не зможе народжувати. З усіма гормональними терапіями, з їхніми фармацевтичними лобі, з промиванням мізків власної нації та інших, власного народу та власних імперій".

Вона продовжила: "Я не хочу жити в такому світі. Краще відразу потрапити в рай, як сказав путін: "Ми потрапимо в рай, поки вони будуть кривлятися".

Учасники дискусії зізналися, що вони "всі здригнулися" після паузи, яку зробив путін, коли фьодор поставив питання. Тим не менш, вони підкреслили, що скоріше помруть, ніж житимуть у світі, де люди можуть розпоряджатися власною сексуальністю за власним бажанням. симоньян заявила про своє небажання "жити в світі, де мені заборонятимуть одягати сукні на дочок і пояснювати синові, що він хлопчик". Вона підсумувала: "Це вже відбувається в багатьох країнах. Для мене це нестерпно. Для мене це гірше, ніж війна. Справді, гірше, ніж війна".

Далі симоньян описала всі принади війни на противагу суспільним свободам. "У війни є цілі. Поряд з трагедіями, болем та іншими зрозумілими речами, на війні є гордість, щастя перемоги, певне особистісне зростання. Відбуваються зміни в особистості, які призводять до глибшого самоусвідомлення себе як частини своєї нації, як частини певних цінностей та ідеалів", – сказала вона. "А що має той ультраліберальний фашистський непотріб? Я не знаю. Він поширюється як неконтрольована пухлина, проти якої хіміотерапія неефективна. Якщо ви підпустите його до своїх кордонів, то не встигнете озирнутися, як будете жити в країні, яка диктує вам, що ви повинні жити певним чином. З нашим менталітетом так жити нестерпно".

Вона додала, що повертатися до повсякденних справ після цього "сеансу психотерапії" з путіним "страшно" і звісно виникає питання – "Чи переможемо ми? Чи вистачить у нас сил? Чи достатньо у нас зброї? Мова не йде про перемогу над Україною... Зараз абсолютно очевидно, що ми маємо справу з породженням тієї пухлини, про яку я щойно говорила, з тим жахливим організмом, який називається колективним західним світом. Він потужний, успішний, добре озброєний і в той же час абсолютно зіпсований, гарячковий і абсолютно неосвічений".

Тактика терору росії проти українського цивільного населення, яка викликала певну реакцію навіть на жорстко контрольованому державному телебаченні, свідчить про те, що путін був би цілком готовий завдати шкоди незліченній кількості цивільних осіб інших країн, так само як і своїй власній. Тим не менш, деякі експерти державних ЗМІ спробували інтерпретувати паузу путіна як таку, що не передбачає "ядерний коктейль".

євгеній бужинський, генерал-лейтенант збройних сил росії у відставці, спробував поговорити про можливість переговорів із Заходом, але симоньян і соловйов його заткнули. Ведучий запитав бужинського: "Звідки у вас такий оптимізм? Чому ви вважаєте, що до 2026 року залишиться хтось, з ким можна буде розмовляти?" Тут же підключилася симоньян: "Той, хто позитивно налаштований, той погано поінформований". бужинському лишилося лише сором'язливо зауважити: "Хотілося б думати про хороше, а не про те, що всіх нас не буде, хоча я розумію, що добре бути в раю... але президент не дав чіткої відповіді, чи поспішаємо ми туди потрапити".

Під час шоу соловйова в понеділок ведучий і гості продовжили переконувати глядачів, що померти – краще, аніж зазнати поразки. професор дмітрій євстафьєв висунув гіпотезу, що у разі поразки росіян виставлятимуть в американських зоопарках разом із тваринами. Він сказав: "Західні люди люблять колоніалізм... Вони хочуть мати нас у своїх зоопарках. Вони прийдуть і будуть дивися – ось слон, а тут росіянин... Не підходьте близько і не намагайтеся нагодувати його через клітку".

Джулія Девіс, The Daily Beast