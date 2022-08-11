RSS
CУСПІЛЬСТВО СТАТТІ

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

Переклад
iPress
Як має виглядати сучасна система військової підготовки на прикладі росіян – тобто від зворотного, розповідає австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян. Він знається на цій справі, оскільки очолював у 2016-2017 роках систему підготовки в Австралійській армії.
росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

Нещодавно з'явилася інформація про те, що росія мобілізує нові війська для України. Відбувся певний хаос, але це був нерівномірний процес на багатьох російських навчальних базах. Тому я вирішив обговорити, як має виглядати сучасна система військової підготовки.

Який у мене досвід, щоб говорити про це? Я був солдатом протягом 35 років і командував на багатьох рівнях, у тому числі загальновійськовою бригадою. Я також аналізував і очолював систему підготовки, навчання, вивчення досвіду та доктрини в Австралійській армії у 2016-2017 роках.

Перш ніж я перейду до структурних аспектів, є кілька ключових ідей, що лежать в основі військової підготовки: узгодження з основною інституційною місією (бойовою), чесна оцінка, реалізм, адаптивність, узгодження з доктриною, безперервне навчання та належне ресурсне забезпечення. І відмінні інструктори!

Отже, як виглядає ефективна, сучасна система військової підготовки?

По-перше, це система, яка інтегрує тренування, освіту, доктрину і досвід. Це важливі складові самі по собі, але вони мають бути пов'язані між собою та інтегровані через стратегічне лідерство.

По-друге, вона має як індивідуальні, так і колективні елементи. Це дуже важливо. Індивідууми повинні бути "блискучими в основах", перш ніж вони зможуть боротися в команді.

Як я писав у своєму огляді підготовки та освіти австралійської армії у 2016 році: "Навчання – це запланований процес, який прищеплює і модифікує знання, навички і ставлення через навчальний досвід для досягнення ефективного виконання певного виду діяльності або низки видів діяльності....".

"Це гарантує, що персонал може застосовувати стандартні рішення до передбачуваних обставин; тобто, він може мати справу зі знайомою проблемою у знайомому контексті". Тренування – для відомого. Освіта ж – для невідомого і непередбачуваного.

Також з мого огляду 2016 року: "Освіта розвиває процеси мислення, які дозволяють навченим особам встановлювати зв'язок між своєю підготовкою і ситуаціями, в яких вони опиняються, для того, щоб застосувати найкращий спосіб дій у цій ситуації".

"Освіта розширює кругозір людини, дозволяючи засвоювати навчання швидше і з більшим розумінням. Освіта допомагає розвивати особистостей і лідерів, які вміють мислити, застосовувати знання, вирішувати проблеми в невизначених або неоднозначних умовах...".

"...і повідомляти про ці рішення. Завдяки навчанню солдати знаходять обґрунтовані та життєздатні рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях... вони можуть вирішувати складні проблеми в незнайомих контекстах". Хитрість військового навчання полягає в правильному поєднанні тренувань і освіти.

Система індивідуальної підготовки та навчання є безперервною. Особи проходять базову підготовку, переходять до спеціалізованої підготовки (піхота, інженери, бронетехніка, логістика тощо), а потім розподіляються до підрозділу, де вони застосовують отриману індивідуальну підготовку.

Для офіцерів це схоже, хоча тип базової підготовки також включає розвиток лідерства, тактику, адміністрування, логістику та інші елементи керівництва солдатами та іншим військовим персоналом.

Як солдати, так і офіцери потребують постійного розвитку в міру того, як вони стають досвідченішими та демонструють здатність брати на себе більшу відповідальність і керувати більшими командами.

Для солдатів, як правило, передбачено безперервну підготовку сержантського складу, де вони проходять шлях від молодшого капрала до старшого сержанта. Вони є технічними експертами в галузі озброєнь, забезпечують дисципліну на полі бою і є сполучною ланкою між офіцерами та солдатами.

З офіцерами також існує безперервний процес підготовки та навчання. Це готує їх до керівництва більшими організаціями (аж до дивізії та корпусу). Цей континуум також готує їх до штабної роботи, яка полягає в плануванні, адмініструванні та інших речах, що забезпечують функціонування організації.

Завершальною частиною індивідуальної підготовки та навчання є самонавчання. Це є обов'язком професіонала і означає, що особи повинні присвячувати власний час вивченню досягнень у професії військовослужбовця, щоб доповнити формальне навчання та свій досвід.

Іншою важливою складовою системи підготовки та навчання є колективна підготовка. Саме так будуються боєздатні відділення, взводи, батальйони, бригади, дивізії тощо. Знаю, це армійський підхід!

Це включає низку заходів, в тому числі брифінги та настільні вправи, імітаційне моделювання та маломасштабні вправи в казармах, а також командно-штабні вправи та великі польові навчання. У хороших організаціях для кожного виду навчань є навчальний план, а також плани оцінювання.

Колективна підготовка може проводитися та оцінюватися внутрішніми силами, або ж спеціалізованими центрами бойової підготовки. Бажаним є поєднання обох варіантів. Але в обох випадках необхідна чесна і відкрита система оцінювання та зворотного зв'язку.

Кілька заключних зауважень. По-перше, індивідуальна і колективна підготовка повинна бути доктринально обґрунтованою. Доктрина базується на важких уроках наших попередників і забезпечує рівень стандартизації, що є важливим у великих організаціях.

По-друге, має існувати зворотній зв'язок з бойовими та іншими елементами військової установи для адаптації та вдосконалення підготовки. Чесний, прозорий процес засвоєння уроків є частиною цього.

Нарешті, невдачі є свідомою частиною навчання і освіти. Люди повинні бути підштовхнуті до невдач (ретельно спланованих) в навчанні та освіті. Це чудовий спосіб безпечного навчання.

Управління системною, централізовано керованою, але фізично децентралізованою системою військової освіти вимагає ресурсів, лідерства, дисципліни і цілеспрямованості. Це дуже складна справа, навіть для найкращих навчальних закладів.

Але це може бути важливою частиною різниці між успіхом і поразкою на полі бою. росіяни з їхнім процесом мобілізації ще не продемонстрували першокласної системи підготовки. І це матиме наслідки на полі бою.

Джерело

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2022 16:34
ТЕГИ: Мік Раян
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв

Живопис та матюки, Революції та політика, війна та Перемога. 5 сенсів буття – до 70-річчя Леся Подерв'янського

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Працює українська артилерія! 25 фактів до 25-річчя ракетних військ і артилерії України

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

росіян закликають померти. Головний путінський посіпака переконує, що краще померти, аніж потерпіти поразку у війні – Джулія Девіс

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

Головна проблема російської армії – відсутність сержантів. Марк Гертлінг не згоден із Washington Post, що обидві армії однаково постраждають від української зими

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

І хто нацисти? Від російських пропагандистів лунає: вбити, зґвалтувати, пограбувати, втопити, стерти з лиця землі - Кеті Янг

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

Україна могла б вести війну силами 200 тис. солдат, якби Захід надав все потрібне і мобільне сучасне озброєння - Том Купер

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

Українці стримують росіян під Бахмутом і наступають на Херсонщині. Том Купер про події на фронті за останні 2 дні

75 років російській операції "Захід" із депортації українців. росіяни не змінилися, але тепер Україна озброєна

75 років російській операції "Захід" із депортації українців. росіяни не змінилися, але тепер Україна озброєна

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.