росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

Як має виглядати сучасна система військової підготовки на прикладі росіян – тобто від зворотного, розповідає австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян. Він знається на цій справі, оскільки очолював у 2016-2017 роках систему підготовки в Австралійській армії.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що росія мобілізує нові війська для України. Відбувся певний хаос, але це був нерівномірний процес на багатьох російських навчальних базах. Тому я вирішив обговорити, як має виглядати сучасна система військової підготовки.

Який у мене досвід, щоб говорити про це? Я був солдатом протягом 35 років і командував на багатьох рівнях, у тому числі загальновійськовою бригадою. Я також аналізував і очолював систему підготовки, навчання, вивчення досвіду та доктрини в Австралійській армії у 2016-2017 роках.

Перш ніж я перейду до структурних аспектів, є кілька ключових ідей, що лежать в основі військової підготовки: узгодження з основною інституційною місією (бойовою), чесна оцінка, реалізм, адаптивність, узгодження з доктриною, безперервне навчання та належне ресурсне забезпечення. І відмінні інструктори!

Отже, як виглядає ефективна, сучасна система військової підготовки?

По-перше, це система, яка інтегрує тренування, освіту, доктрину і досвід. Це важливі складові самі по собі, але вони мають бути пов'язані між собою та інтегровані через стратегічне лідерство.

По-друге, вона має як індивідуальні, так і колективні елементи. Це дуже важливо. Індивідууми повинні бути "блискучими в основах", перш ніж вони зможуть боротися в команді.

Як я писав у своєму огляді підготовки та освіти австралійської армії у 2016 році: "Навчання – це запланований процес, який прищеплює і модифікує знання, навички і ставлення через навчальний досвід для досягнення ефективного виконання певного виду діяльності або низки видів діяльності....".

"Це гарантує, що персонал може застосовувати стандартні рішення до передбачуваних обставин; тобто, він може мати справу зі знайомою проблемою у знайомому контексті". Тренування – для відомого. Освіта ж – для невідомого і непередбачуваного.

Також з мого огляду 2016 року: "Освіта розвиває процеси мислення, які дозволяють навченим особам встановлювати зв'язок між своєю підготовкою і ситуаціями, в яких вони опиняються, для того, щоб застосувати найкращий спосіб дій у цій ситуації".

"Освіта розширює кругозір людини, дозволяючи засвоювати навчання швидше і з більшим розумінням. Освіта допомагає розвивати особистостей і лідерів, які вміють мислити, застосовувати знання, вирішувати проблеми в невизначених або неоднозначних умовах...".

"...і повідомляти про ці рішення. Завдяки навчанню солдати знаходять обґрунтовані та життєздатні рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях... вони можуть вирішувати складні проблеми в незнайомих контекстах". Хитрість військового навчання полягає в правильному поєднанні тренувань і освіти.

Система індивідуальної підготовки та навчання є безперервною. Особи проходять базову підготовку, переходять до спеціалізованої підготовки (піхота, інженери, бронетехніка, логістика тощо), а потім розподіляються до підрозділу, де вони застосовують отриману індивідуальну підготовку.

Для офіцерів це схоже, хоча тип базової підготовки також включає розвиток лідерства, тактику, адміністрування, логістику та інші елементи керівництва солдатами та іншим військовим персоналом.

Як солдати, так і офіцери потребують постійного розвитку в міру того, як вони стають досвідченішими та демонструють здатність брати на себе більшу відповідальність і керувати більшими командами.

Для солдатів, як правило, передбачено безперервну підготовку сержантського складу, де вони проходять шлях від молодшого капрала до старшого сержанта. Вони є технічними експертами в галузі озброєнь, забезпечують дисципліну на полі бою і є сполучною ланкою між офіцерами та солдатами.

З офіцерами також існує безперервний процес підготовки та навчання. Це готує їх до керівництва більшими організаціями (аж до дивізії та корпусу). Цей континуум також готує їх до штабної роботи, яка полягає в плануванні, адмініструванні та інших речах, що забезпечують функціонування організації.

Завершальною частиною індивідуальної підготовки та навчання є самонавчання. Це є обов'язком професіонала і означає, що особи повинні присвячувати власний час вивченню досягнень у професії військовослужбовця, щоб доповнити формальне навчання та свій досвід.

Іншою важливою складовою системи підготовки та навчання є колективна підготовка. Саме так будуються боєздатні відділення, взводи, батальйони, бригади, дивізії тощо. Знаю, це армійський підхід!

Це включає низку заходів, в тому числі брифінги та настільні вправи, імітаційне моделювання та маломасштабні вправи в казармах, а також командно-штабні вправи та великі польові навчання. У хороших організаціях для кожного виду навчань є навчальний план, а також плани оцінювання.

Колективна підготовка може проводитися та оцінюватися внутрішніми силами, або ж спеціалізованими центрами бойової підготовки. Бажаним є поєднання обох варіантів. Але в обох випадках необхідна чесна і відкрита система оцінювання та зворотного зв'язку.

Кілька заключних зауважень. По-перше, індивідуальна і колективна підготовка повинна бути доктринально обґрунтованою. Доктрина базується на важких уроках наших попередників і забезпечує рівень стандартизації, що є важливим у великих організаціях.

По-друге, має існувати зворотній зв'язок з бойовими та іншими елементами військової установи для адаптації та вдосконалення підготовки. Чесний, прозорий процес засвоєння уроків є частиною цього.

Нарешті, невдачі є свідомою частиною навчання і освіти. Люди повинні бути підштовхнуті до невдач (ретельно спланованих) в навчанні та освіті. Це чудовий спосіб безпечного навчання.

Управління системною, централізовано керованою, але фізично децентралізованою системою військової освіти вимагає ресурсів, лідерства, дисципліни і цілеспрямованості. Це дуже складна справа, навіть для найкращих навчальних закладів.

Але це може бути важливою частиною різниці між успіхом і поразкою на полі бою. росіяни з їхнім процесом мобілізації ще не продемонстрували першокласної системи підготовки. І це матиме наслідки на полі бою.

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