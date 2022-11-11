Пропонуємо вам кілька оцінок західних військових експертів щодо рішення росіян вивести свої війська на захід від Дніпра та залишити Херсон. Генерал Марк Гертлінг вважає, що ця операція дасть багато розвідданих про сили росіян і їхні майбутні плани. Генерал-майор у відставці Мік Раян переконаний, росіяни реально виведуть війська і вважає, що це результат кропіткої та виваженої роботи української армії, але слід очікувати нових потужних ударів росіян на інших напрямках. Співробітниця Rand Coropration Дара Массіко звертає увагу на те, що росіяни вдалися до "публічної трансляції рішення" для того, що управляти негативними новинами і не допустити більше такого шквалу критики влади як це було при відступі у Харківській області.

Марк Гертлінг, колишній командувач армії США в Європі

Багато коментарів щодо виведення збройних сил рф з Херсона та можливості захоплення техніки та особового складу ЗС України.

Спостерігаючи за активністю бойовиків у цій області приблизно з 3 жовтня, можна було передбачити, що це буде відбуватися. Крім того, як показує досвід, відхід противника відкриває багато можливостей.

Будь ласка, знайте, що армії можуть отримати багато розвідувальної інформації від відходу противника. Україна має чудові можливості для збору розвідданих, і ці можливості доповнюються її партнерами та союзниками. Їх не обдуриш. Вони знатимуть, чи є дії рф "хитрістю" або "вивертом".

Справжній (або фейковий) вихід росіян з Херсона дасть багато розвідданих. Вони складатимуться з нових цілей, перехоплень сигналів, маршрутів, нових місць розташування, місць збору і сховищ постачання, а також речей, "залишених позаду", які вказуватимуть на можливості тих, хто пішов.

Там також, ймовірно, залишаться полонені, вбиті та поранені, запаси техніки і навіть документи.

росія не зарекомендувала себе з найкращого боку в питаннях оперативної безпеки (OPSEC), і виведення військ може призвести до витоку всілякої ненавмисно або випадково втраченої інформації.

Додайте до цього ще й пов'язане з цим зниження морального духу військ, що виводяться. Наказ про операцію відступу або відхід ніколи не додає волі військам. Такі дії лише ще більше знизять моральний дух російських сил і посилять боротьбу в Україні.

Я вже кілька тижнів спостерігаю за херсонським фронтом. Це не те "пакування" великих сил, яке я очікував, але це не гірше. Ніхто не повинен турбуватися про те, що українська армія може бути обдурена дезорієнтацією з боку росії.

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Мік Раян, австралійський генерал-майор у відставці

З'являється все більше інформації про виведення російських військ із західного берега Дніпра в Україні. Це матиме низку наслідків для війни.

Цей аналіз ґрунтується на моєму попередньому аналізі, який містив початкові спостереження щодо потенційного виходу росії.

Питання першого порядку – це реальність чи, можливо, частина кампанії з обману, щоб втягнути українців у бій, до якого підготувалися росіяни? Я вважаю, що це реальна справа. російську позицію дуже важко утримати в Херсоні.

Українці наполегливо воювали, завдавали ударів з великої відстані та проводили психологічні операції, щоб зробити російську позицію на західному березі Дніпра неспроможною. Вони також забезпечать напад на росіян, які відходять, де це можливо.

Які наступні кроки України? Навряд чи українці найближчим часом здійснять масштабну переправу через Дніпро на східний берег.

Це була б не лише масована, цілеспрямована операція, але й атака на щільну серію російських оборонних зон.

Отже, українці, які вважають за краще атакувати опосередковано, атакувати логістику і командні пункти противника, роз'їдати росіян зсередини, будуть шукати інші можливості на інших напрямках, щоб зачистити росіян з Півдня.

Звичайно, українські глибокі удари триватимуть. Відвоювання Херсона розширить територію на Півдні, яку можуть охопити такі системи, як HIMARS, для формування та нанесення ударів на підтримку майбутніх наступальних дій.

Друге питання: це зупиняє будь-які майбутні плани росії щодо Одеси, але ставить українців на крок ближче до відвоювання Півдня. Захоплення Херсона також є важливою операцією для майбутньої кампанії з повернення Криму.

Третє зауваження: хоча ця заява була зроблена військовими, передача території є політичною. Без підпису путіна це не могло б відбутися.

Це доказ того, що путін може розпізнавати реальність і може приймати раціональні рішення (як це описує @MaxBoot). Але це також доказ того, що він робить військових козлами відпущення за російську поразку в Україні.

По-четверте, темпи і організація будь-якого російського відходу – з огляду на те, що це має бути цілеспрямована діяльність – багато скажуть нам про моральний дух і спроможність російських сил на Півдні України.

Як я вже підкреслював у попередній темі, проведення тактичного відведення в належному порядку є дуже складним завданням, навіть за найкращих обставин.

І, враховуючи час, який росіяни мали на підготовку цього відведення, вони, можливо, не залишать стільки техніки та боєприпасів, скільки вони залишили під час Харківської наступальної операції. Можливо, українці не отримають великої вигоди від захоплення ворожої техніки.

П'яте питання полягає в тому, що росіяни можуть супроводжувати це виведення посиленими стратегічними ударами в інших частинах України. Хоча їхні власні запаси ударних озброєнь великої дальності набагато менші, вони прагнуть отримати більше від Ірану.

З російської точки зору, ці удари продовжать їхню триваючу "енергетичну війну" проти України, а також нададуть стратегічний комунікаційний матеріал для відволікання уваги російської аудиторії від відходу з Херсона та втрати території.

Це важливо для путіна. Сказавши російському народу в декларації про анексію, що Херсон є частиною росії, путіну знадобиться історія, щоб виправдати відхід і відволікти від нього внутрішню аудиторію.

По-шосте, маючи меншу територію для оборони і у поєднанні з припливом мобілізованих військ, суровікін може відновити понівечені бойові та допоміжні частини. Він також може створити оперативні резерви на Півдні чи Сході. Місця дислокації виведених військ також дадуть уявлення про їхній бойовий стан, а також про ймовірні пріоритети генерала суровікіна на зиму і на початок 2023 року. Ця консолідація також може затягнути війну.

Сьомий момент: це підтвердження правильності військової стратегії України та підходу її вищого керівництва. Вони досягають успіху, і росіяни це знають. Це також надасть моральну підтримку Україні перед зимою.

Нарешті, зараз НЕ час примушувати Україну до переговорів. росіяни можуть бути ослаблені, але вони не відмовляються від своїх територіальних прагнень. Їх треба буде перемогти на полі бою і витіснити з України.

Саме тому Захід повинен прискорити надання Україні озброєння (в тому числі танків), боєприпасів і тренувань. Ми маємо глибоке зобов'язання допомогти українцям швидше закінчити цю війну.

Існує ще багато невизначеностей щодо цього потенційного відходу росіян. І це – перегрупування російських сил, а не капітуляція. Попереду в українців ще багато боїв, щоб очистити свою землю від російських окупантів.

Отже, українці, які вважають за краще атакувати опосередковано, атакувати логістику і командну пункти противника, «роз'їдати» росіян зсередини, будуть шукати інші можливості на інших напрямках, щоб зачистити росіян з Півдня.

Звичайно, українські глибокі удари триватимуть. Відвоювання Херсона розширить територію на Півдні, яку можуть охопити такі системи, як HIMARS, для формування та нанесення ударів на підтримку майбутніх наступальних дій.

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Дара Массіко, старший наукова співробітниця з питань політики у RANDCorporation, яка спеціалізується на питаннях оборони в росії

Публічне обговорення часткового виведення російських військ з Херсона за останні кілька тижнів нарешті наздогнало наземні дії. росіяни намагаються жорстко керувати цим процесом, і саме тому він відбувається саме так. Кілька коротких думок.

Росіяни вже деякий час контрольовано виводять свої війська з цього району. Тамтешні сили були надто вразливі, а їхня лінія фронту надто крихка, щоб витримати ще один крах. Мої думки минулого тижня щодо цього.

Цікавим є аспект публічної трансляції. суровікін є оперативним командувачем і контролює цю територію з початку війни, тому виведення військ, швидше за все, було його ідеєю – і дійсно єдиним життєздатним вибором протягом багатьох місяців. Але шойгу також любить статус і увагу.

Здебільшого, публічна зйомка та пояснення означають, що хтось намагається керувати реакцією російських солдатів, народу та еліт. Порівняйте це з харківським колапсом – у вакуумі новин інформаційний простір погано реагував і відкрито ставив під сумнів керівництво.

Залишитися означало б втратити залишки сил ВДВ на західному березі річки. Так що, схоже, путін прислухається до суровікіна.

Що ми можемо з цього винести? росіяни намагаються керувати поганими новинами. У цій промові вони розповідають численним групам всередині країни про причини, чому не можуть окупувати цю територію, замість того, щоб мовчати і втрачати ще більше довіри.

Ця заява шойгу явно не відповідає дійсності (про те, що життя російських солдат – це пріоритет – iPress). Я часто до цього повертаюся, але він затвердив цей божевільний план війни і не підготував війська.

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