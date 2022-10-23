Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Нова колонка відомого дослідника війни та історика Лоуренса Фрідмана, який є заслуженим професором воєнних студій Лондонського королівського коледжу та давно вивчає протистояння України і росії. Цього разу він спробував проаналізувати можливість переговорів між росією та Україною, та чому такі переговори провалилися раніше, зокрема Стамбульські домовленості. Але ми ж розуміємо, що не може бути жодних переговорів, окрім повної капітуляції росії та виплати репарацій.

Постійні заклики до переговорів про припинення війни росії з Україною, як правило, більше спрямовані на Київ чи Вашингтон, ніж на москву, нібито саме вони є головним каменем спотикання. Але ж саме володимир путін вимагає, щоб ця війна призвела до фундаментальної зміни кордонів і політичного устрою, чого за будь-якого прочитання міжнародного права він не має права вимагати.

володимир путін не виключає переговорів, але тільки за умови, коли росії дозволять утримувати окуповану територію, і навіть територію, з якої вона була змушена відступити. Володимир Зеленський вимагає виведення військ, і якщо на початку війни він, можливо, був готовий повернутися до позиції 23 лютого 2022 року, то зараз він очікує повернення до позиції, яка була на вісім років раніше, до того, як росія анексувала Крим.

Проблема полягає не лише в тому, що цей розрив виглядає на даний момент нездоланним, але й у тому, що путін поки що відмовляється зменшити свої вимоги, які б відповідали його поточній вразливішій позиції. Його минула дволикість підриває будь-яку впевненість України в тому, що колись досягнута угода буде виконана. Ці два набори вимог не лише несумісні, але й не викликають довіри. Існує безліч пропозицій щодо опису "угод", які можуть покласти край війні, так, ніби це еквівалентно діловій угоді, яка може бути укладена за допомогою рукостискання. Закінчення цієї війни у спосіб, який призведе до максимально стабільних відносин між цими двома країнами після того, як одна з них зазнала жорстокого нападу, а інша була принижена в бою, вимагатиме вирішення питань, які були б складними за найкращих обставин, а ці обставини є найгіршими.

Ті, хто закликає до "угоди", заснованої на взаємних поступках, яка має шанси перетворитися на мову договору, повинні визнати, що це не зупинить війну в короткі терміни, тому що нічого не може бути узгоджено або навіть реалізовано в короткі терміни. Ми повинні мислити в категоріях двоетапного процесу (а можливо, і більше). Це вимагає відокремлення фундаментального територіального питання, яке зараз є головним рушієм бойових дій, від усіх інших і похідних питань, які необхідно буде вирішити в рамках належного мирного процесу. Коли ми дійдемо до цього етапу, основним фактором впливу на процес можуть стати санкції, запроваджені Заходом, і тому це вимагатиме прямої участі США, ЄС, Великобританії та інших зацікавлених сторін. На першому етапі цілком може знадобитися посередництво і такі інструменти, як міжнародні спостерігачі і навіть миротворці, але вони повинні бути якомога простішими, якщо вони мають бути пов'язані з припиненням вогню.

Перші переговори. На рф тиснуть Індія та Китай

На нещодавній прес-конференції після засідання Організації Договору про колективну безпеку в Казахстані путін відповів на питання про переговори. По-перше, він визнав, що на нього тиснуть Індія і Китай щодо "важливості діалогу і мирного врегулювання". Поважаючи їх позицію як "наших близьких союзників і партнерів", він також прокоментував позицію Києва:

"Вони весь час говорили, що хочуть переговорів, і навіть начебто просили про них, а тепер прийняли офіційне рішення, яке забороняє такі переговори. Ну, що тут обговорювати?".

Він також повторив твердження, яке стало своєрідною темою російської пропаганди щодо теми переговорів:

"Ми завжди говорили, що ми відкриті. Ми досягли певних домовленостей у Стамбулі, зрештою. Ці домовленості були майже парафовані. Але як тільки наші війська вийшли з Києва, київська влада втратила будь-який інтерес до переговорів. Ось і все".

Президент рф владімір путин з прем’єрміністром Індії Нарендра Моді та головою КНР Сі Цзіньпіном. Фото: DR

Це твердження потребує вивчення не лише тому, що воно має відношення до питання про те, хто винен у провалі переговорів до цього часу. Важливіше те, що воно також може допомогти нам зрозуміти деякі питання, які можуть виникнути у разі відновлення переговорів.

Прямі переговори між Україною та росією розпочалися через кілька днів після російського вторгнення. Незабаром стала очевидною різниця в цілях. росія заявила, що готова припинити свою військову кампанію "в одну мить", але це вимагатиме від України не лише припинення бойових дій, але й визнання Криму російською територією, визнання Донецька і Луганська як незалежних держав, а також внесення змін до Конституції, які унеможливлять вступ до НАТО чи Європейського Союзу. Вимоги щодо "демілітаризації" та "денацифікації" України ніколи не були повністю зняті.

У цей ранній період очевидно, що Зеленський виходив з того, що головною поступкою, необхідною путіну, була обіцянка не вступати до НАТО. 8 березня, пояснюючи, що він готовий до діалогу, Зеленський пояснив, що:

"Я вже давно охолонув до цього питання, після того, як ми зрозуміли, що ... НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей і конфронтації з росією".

Він також висловився примирливо щодо питання Донецька та Луганська:

"Я думаю, що пункти, які стосуються тимчасово окупованих територій і псевдореспублік, які не визнані ніким, крім росії, ми можемо обговорити і знайти компроміс щодо того, як будуть жити ці території на ..... Для мене важливо, як будуть жити люди на цих територіях, які хочуть бути в складі України".

Коли мова зайшла про Крим, він додав, що не може "визнати його територією росії, але росії буде важко визнати, що це територія України". Це означало певну форму спільного суверенітету або спільного громадянства.

Перша зустріч на високому рівні між міністрами закордонних справ двох країн - України Дмитром Кулебою та росії Сергієм Лавровим - відбулася в Туреччині 10 березня. Кулеба охарактеризував російські пропозиції щодо припинення війни як вимогу капітуляції. Проте незабаром українці, включно із Зеленським, почали звучати більш оптимістично, відзначивши, що росія відійшла від "ультиматумів". Потім був короткий момент оптимізму, коли в ряді газет, включаючи Financial Times і Washington Post, з'явилися статті про мирний план з 15 пунктів. Здавалося, що мета полягала в тому, щоб підготувати документ для підписання Зеленським і путіним.

Основна домовленість полягала в тому, що в обмін на припинення вогню і повне виведення російських військ Україна відмовиться від планів вступу до НАТО, хоча українська версія цієї домовленості виявилася більш пропрацьованою, ніж російська. Зеленський повторив 15 березня свою попередню тезу:

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо. Роками ми чули про нібито відчинені двері, але вже також чули, що ми туди не увійдемо, і це правда, яку треба визнати".

Показово (і всупереч заявам про те, що він виступав проти потенційної угоди), що тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, один з найсильніших прихильників України в НАТО, зауважив про це:

"Всі завжди говорили - і ми дали це зрозуміти путіну - що Україна не збирається вступати до НАТО найближчим часом. Але рішення про майбутнє України має бути за українським народом".

Поступка з боку росії, очевидно, полягала в тому, що нейтралітет, хоча і виключає членство в НАТО та розміщення іноземних баз, не вимагатиме повної демілітаризації. Тим не менш, українці також хотіли отримати гарантії безпеки від інших іноземних держав для запобігання нападів на Україну. Ці гарантії могли б надходити не від НАТО, а від пулу союзників, але це все одно забезпечило б головну перевагу НАТО - гарантії безпеки - без фактичного членства в Альянсі.

Одним із проблемних аспектів цих дискусій було те, що, хоча виведення російських військ передбачалося, було незрозуміло, яким чином, якщо взагалі передбачалося, це буде стосуватися Луганська і Донецька, і, найголовніше, чи буде це невід'ємною частиною будь-якої угоди, чи це може бути окремим питанням для обговорення після досягнення домовленості про припинення вогню.

Однією з причин оптимізму на той час, на додаток до припущення, що НАТО дійсно є великою проблемою для росії, було те, що російські війська будуть змушені незабаром залишити українську територію в будь-якому випадку, оскільки українські війська чинили доволі ефективну відсіч. росія не змогла захопити жодного міста, зазнала значних втрат у техніці та особовому складі і несподівано зазнала суворих економічних санкцій.

Оптимізм тривав недовго. Чергові переговори не принесли прогресу. Зеленський запропонував прямі переговори з путіним для припинення війни: лавров заявив, що обидві сторони повинні бути набагато ближче до врегулювання, перш ніж можуть відбутися прямі переговори. Крім того, існують процедурні питання, навіть якщо вдасться досягти угоди про нейтралітет. Будь-які гарантії безпеки, після узгодження, повинні бути ратифіковані парламентами країн-гарантів. Крім того, Зеленський пообіцяв, що будь-яка угода буде винесена на референдум. У разі схвалення, це може зайняти до року, перш ніж можна буде внести зміни до Конституції України.

Незабаром стало очевидним, що Україні необхідно вирішити великі територіальні питання як частину будь-якої угоди. Після досягнення домовленості про припинення вогню у москви буде мало стимулів обговорювати питання повернення будь-якої нещодавно окупованої території. росіяни також наполягали на домовленостях щодо відновлення водопостачання Криму, зобов'язаннях не намагатися повернути півострів силою, а також захисту російської мови в Україні. Все це додавало б складності будь-яким переговорам і часу, необхідного для їх реалізації.

Попри заяву міністерства оборони росії від 25 березня про те, що воно залишає територію навколо Києва та інших місць на півночі в якості "жесту доброї волі" на підтримку мирних переговорів, а не як поступку військовим реаліям, українці не вірили цим зусиллям. Про це написав головний переговірник Михайло Подоляк: "Будь-яка угода з росією не варта і ламаного гроша. Чи можна вести переговори з країною, яка завжди цинічно і пропагандистськи бреше? Зеленський заявив, що єдиною людиною, з якою варто говорити, є путін, оскільки він ухвалює всі рішення. "Неважливо, що говорить їхній міністр закордонних справ. Неважливо, що він надсилає до нас якусь переговорну групу... всі ці люди - ніхто, на жаль". Дискусія продовжилася, і росія визнала, що вона більше не вимагає "денацифікації" (хоча тільки росія вважає Україну "нацифікованою") і допускає членство в ЄС.

Коли справа дійшла до договору про нейтралітет і гарантії безпеки, росіяни втратили інтерес, коли українці запропонували власний проект, який суттєво відрізнявся від того, що був поданий ними. До середини травня переговори були фактично завершені. лавров заявив, що Захід використовує конфлікт у своїх цілях і не бажає його завершення. Більше того, позиція України змінювалася і ставала жорсткішою через жорстоке ведення росією війни та докази воєнних злочинів, виявлені після звільнення районів, раніше окупованих російськими військами під Києвом. Зосередженість росії на захопленні всього Донбасу, а не лише двох анклавів, висвітлила територіальні питання. 25 травня Зеленський наголосив, що "українці не готові віддати свою землю, змиритися з тим, що ці території належать росії".

Які висновки можна зробити з цих перших переговорів? По-перше, причиною провалу переговорів було не просто те, що Київ відмовився від угоди, яка була близька до підписання, а те, що територіальні питання не були вирішені, а ведення росією війни зробило Україну рішуче налаштованою на звільнення всіх окупованих територій.

По-друге, ідеї, висловлені в цей час для вирішення деяких питань, що лежать в основі війни, все ще можуть бути актуальними. Найбільш зрілими були ідеї щодо нейтралітету і гарантій безпеки. Але вони відображали хибне уявлення про те, що єдине, що дійсно мало значення для путіна, - це утримання України поза НАТО, а його цілі в Україні були певною мірою вторинними. Ідеї Києва щодо шляхів надання можливості тим, хто проживає на українській території, ідентифікувати себе росіянами, якщо вони цього захочуть, були менш розвиненими і не викликали інтересу з боку росії, але вони можуть стати актуальними в майбутньому.

По-третє, навіть за умови добросовісного підходу до цих питань, вони не можуть бути вирішені швидко, а будь-які домовленості потребуватимуть тривалого часу для їх реалізації. Повноцінні мирні переговори не обов'язково будуть швидким шляхом до припинення бойових дій.

Марні дискусії про переговори. Навіть за більш сприятливих умов немає підстав для мирного врегулювання

Оскільки стало зрозуміло, що росія розпочала загарбницьку війну, стало ще важче уявити собі вирішення конфлікту шляхом переговорів. Якщо кінцевий результат буде базуватися на територіальних володіннях після припинення бойових дій, обидві сторони матимуть стимул продовжувати воювати. путін ніколи не заявляв, що відмовляється від переговорів, але його умови завжди передбачали, що він буде вести переговори з позиції сили, яку, як він очікує, визнає Україна.

Видання "Медуза", яким керують російські журналісти, що зараз працюють у Ризі, проводить цікаву роботу щодо поточного бачення переговорів як у москві, так і в Києві. З їхніми статтями можна ознайомитися тут і тут.

Лінія, яку проводять росіяни на зустрічах з іноземцями, як і з путіним в ОДКБ, полягає в тому, що вони готові говорити, але тільки якщо будуть виконані їхні умови. 6 жовтня Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко запропонувала запросити українську делегацію на підготовчу зустріч до саміту G20 наступного місяця і почати мирні переговори "вже сьогодні". Вона закликала обидві сторони "спробувати зрозуміти один одного, знайти порозуміння". Пізніше, однак, вона дала зрозуміти, що не очікує обговорення анексії росією окупованих територій України, додавши: "Ми готові покласти край подальшим військовим діям в Україні, але на умовах, запропонованих росією".

Ердоган та Маск. Фото: hurriyet.com.tr

З'явилися повідомлення про те, що москва заохочує президента Туреччини Реджепа Ердогана переконати Україну повернутися до переговорів з росією. Найбільш інтригуючим був так званий "план Маска", запропонований мільярдером Tesla і досить короткий, щоб вміститися в твіттері:

повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН;

росія йде, якщо така воля народу;

Крим формально є частиною росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова);

водопостачання до Криму гарантоване;

Україна зберігає нейтралітет.

Стверджується, що Маск запропонував ці ідеї після розмови з путіним (хоча це заперечується). Експерт з питань росії Фіона Хілл повідомила, що Маск випробовував ці ідеї на різних форумах протягом вересня. Вона переконана, що він "передає повідомлення від путіна".

Останні три пункти відповідають попереднім вимогам Росії та відображають її прагнення утримати південь України на додаток до Донбасу. Ідея "переробити" референдуми в анексованих регіонах є чимось на кшталт жарту, зважаючи на те, як фіктивно вони були проведені з самого початку. Важко уявити, як вони могли бути проведені надійно, незалежно від ролі ООН, коли росіяни все ще окуповували ці території (і знелюднювали райони), а також вели боротьбу за їх утримання. Якби вони проводилися після виведення військ, росія швидко втратила б до них інтерес.

Наразі українська позиція полягає в тому, що будь-які дискусії про "післявоєнне співіснування" залежать від повного виведення росією військ з усієї території України, включно з анклавами та Кримом. Міністр оборони Олексій Резніков визнав, що це відрізняється від березневої позиції, коли українці просили лише про повернення на позиції 23 лютого. "Тоді це було можливо. Але зараз вони пройшли не одну точку неповернення, і цей варіант вже давно неможливий". Зеленський тепер відмовляється вести переговори з путіним, а тільки з його наступником. Відчуття взаємне. путін не хоче надавати Зеленському жодної легітимності чи статусу, зустрічаючись з ним.

Все це підтверджує висновок попередніх переговорів про те, що навіть за більш сприятливих умов немає очевидних підстав для мирного врегулювання і що будь-яка спроба домовитися про нього буде тривалою і складною і не забезпечить швидкого припинення бойових дій.

Припинення вогню та розведення сил. Залежатиме від масштабу поразки росії на полі бою

Альтернативним підходом до повного мирного врегулювання завжди була домовленість про припинення вогню. Це означало б відкладення повноцінних переговорів, які могли б призвести до довгострокового врегулювання. Тоді їх можна було б провести під меншим тиском і без постійного спостереження за тим, що відбувається в бою. Meduza повідомляє, що Кремль розглядає сценарій, за яким замість "повноцінного мирного договору" Україну переконують погодитися на тимчасове припинення вогню. "російські лідери вважають, що це може бути організовано шляхом переговорів між російськими та українськими військами - без участі президентів обох країн".

Далі зазначається, що головну вигоду від цього путін бачить не як засіб припинення війни, а як частину "стратегії виграшу часу для підготовки призовників і поповнення запасів, щоб розпочати "повномасштабний наступ" у лютому-березні". Не дивно, що така думка також приходила в голову Києву, і Україна відкидає такі пропозиції як пастку і оману. Цитую слова Подоляка:

"Що дає Україні припинення вогню за російським сценарієм? Шанс зафіксувати де-факто нову лінію розмежування і нашвидкуруч закопатися росіянам на тимчасово окупованих територіях? Невже вони можуть повірити, що ми на це підемо? Особливо на фоні контрнаступу...

Очевидна оперативна пауза для жорстоко побитих російських підрозділів, щоб вони могли хоча б навчити кількох нашвидкуруч мобілізованих солдатів і відправити на поле бою нову порцію приречених на смерть людей? Навіщо нам це?"

Головний український інтерес зараз полягає в тому, щоб перемогти росію у військовому плані:

"Тому що це єдине, що дозволить нам по-справжньому закінчити війну, отримати можливість жорстоко покарати воєнних злочинців через правові канали, а також опосередковано сприяти запуску сценарію, за яким трансформується російська політична система самої росії".

Все це пояснює, чому Україна навряд чи погодиться на припинення вогню. Як мінімум, це дозволило б росії заморозити існуючі лінії зіткнення і продовжити свою окупацію. Перемир'я дозволило б їй підготуватися до наступного етапу війни.

Президенти Егілс Левітс, Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Фото зі сторінки у Твіттері Егілса Левітса

Єдине, що могло б змінити ставлення українців, - це більший успіх росії в утриманні оборонних ліній і запобіганні подальшим відступам. Але навіть якщо припустити подальший військовий успіх України, Києву необхідно розробити власний сценарій завершення війни. Якщо росія наполягатиме на припиненні вогню за будь-яких обставин, включаючи побоювання, що її відкинуть ще далі, на Заході знайдеться чимало охочих примусити Україну погодитися.

Найкраща відповідь України на пропозиції щодо негайного припинення вогню - не відкидати їх, а погодитися, що вона припинить вогонь, якщо російські війська відійдуть до міжнародно визнаних кордонів, а також доки не припиняться всі атаки на українські міста та інфраструктуру. Це можна було б зробити в принципі на рівні військових без безпосередньої участі путіна і Зеленського, коли вони не бажають розмовляти один з одним, але при цьому дати їм можливість зарезервувати свої позиції щодо форми, яку може прийняти довгострокове врегулювання.

Навіть якщо такий підхід буде прийнятий в принципі, що, ймовірно, вимагатиме від російського вищого командування усвідомлення того, що йому загрожує ще більш катастрофічна поразка, це все одно не обов'язково буде чимось, про що можна буде легко і швидко домовитись - просто легше і швидше, ніж про повне мирне врегулювання. Те, що буде вирішено на цьому етапі, матиме наслідки для будь-якої майбутньої угоди. Найбільшим і найбільш очевидним питанням є Крим. Також виникнуть питання щодо того, чи це угода про розведення сил, яку росії було б легше прийняти, якби вона означала, що українські війська не займатимуть територію, яку залишають російські війська. Українці будуть занепокоєні тим, що місцеві жителі почуватимуться незахищеними і не відчуватимуть турботи про них, а також тим, що докази воєнних злочинів будуть втрачені. Це також потребувало б введення сил ООН або чогось еквівалентного. Також виникнуть питання щодо обміну полоненими, які виникали під час минулих перемир'їв (хоча деякі з них вже були здійснені), і, що ще складніше, щодо долі багатьох мешканців, включаючи дітей, які, на думку українців, були вивезені з окупованих територій.

Наступним етапом буде належне мирне врегулювання, яке має визначити кордон між двома країнами, узгодити статус Криму, можливо, запропонувати заходи щодо жителів України, які можуть більше ідентифікувати себе як росіяни (зараз їх набагато менше, ніж раніше), розглянути питання нейтралітету і безпеки, а також питання репарацій і воєнних злочинів. Суть цього етапу полягає в тому, що інші сторони мають бути залучені просто тому, що важко уявити, як москва може погодитися на багато чого, поки існують численні шари санкцій. Ці шари можуть бути зняті з упевненістю лише тоді, коли домовленості будуть повністю виконані. Навіть просте формулювання можливого порядку денного ілюструє проблеми, з якими стикається конференція, що має на меті досягнення тривалого миру.

І це ще до питання путіна, на якому ми завжди, здається, закінчуємо. Поки він залишається при владі, чи можуть взагалі відбуватися серйозні переговори, і чи відчують США, Великобританія і ЄС, що вони можуть зняти санкції? Необхідні поступки, ймовірно, будуть занадто великими для путіна, щоб їх проковтнути, але чи означатиме це, що росія залишиться в економічній і політичній ізоляції.

Нічого з цього не можна передбачити, оскільки те, як все це спрацює, залежить від майбутнього військового і політичного розвитку, який визначатиме позиції обох сторін на переговорах і те, як вони підходитимуть до переговорів. Однак це все питання, над якими варто замислитися вже зараз.

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