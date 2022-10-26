Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Від норвезьких трубопроводів до французьких кабелів, прокладених по дну океану - життєво важлива інфраструктура вразлива до російських атак, спрямованих на дестабілізацію Європи. Путін програє в Україні, але лише зима покаже чи програє він і гібридну війну в Європі. Про це – у статті оглядача впливового британського видання The Guardian Саймона Тісдалла.

Саймон Тісдалл, The Guardian

В НАТО завжди турбувалися про прикордонний перехід Сторског у Фіннмарку, де арктична Норвегія стикається віч-на-віч з холодною реальністю росії. За радянських часів 121-мильний кордон був гарячою точкою. Ядерні підводні човни краснознаменного північного флоту до сьогодні базуються в сусідньому мурманську, на крижаному Баренцевому морі.

Причин для нового занепокоєння про кордон стає дедалі більше, а особливо після вторгнення владіміра путіна в Україну. Норвезька поліція нещодавно заарештувала кількох росіян, оснащених безпілотниками і камерами, які виявляли надзвичайний інтерес до нафтогазових об'єктів. Деякі з підозрюваних шпигунів проникли в країну через Сторског.

Після того, як росія скоротила постачання енергоносіїв до Європи у відповідь на західні санкції - і після саботажу минулого місяця на балтійських трубопроводах "Північний потік" - Норвегія стала основним постачальником газу до Європи. І хоча уряд Осло москву прямо не звинувачує, він усвідомлює, що він тепер – головна мішень для прихованих операцій гібридної війни.

Особливе занепокоєння викликає "Балтійська труба" - газопровід, що з'єднує Норвегію з Польщею та іншими країнами ЄС, відкритий минулого місяця. Очевидно, його може спіткати вибухонебезпечна доля "Північного потоку". Теоретично, в цю нову еру - ворожнечі між росією та Європою - вразливі також життєво важливі трубопроводи, що постачають газ до Великобританії.

"Ми бачимо наслідки нової ситуації з безпекою в Норвегії", - попередила після арештів підозрюваних міністр юстиції Емілія Енгер Мель,- "Ми не можемо виключати подальші випадки". Після повідомлень про безпілотники, що дзижчать над буровими установками в Північному морі, Норвегія і Данія, а також кандидати в члени НАТО Фінляндія і Швеція, посилюють заходи безпеки і морське патрулювання.

Фінляндія навіть планує обгородити частину свого кордону з росією, побоюючись як напливу шпигунів і диверсантів, так і злочинно організованого напливу нелегальних мігрантів, як це було на білорусько-польському кордоні в 2021 році. Тим часом маршрут Сторског став популярним серед молодих російських чоловіків, які уникають путінської мобілізації.

російська невійськова гібридна війна набуває різних форм, але всі вони мають однакову мету: здійснити "активні заходи" для шкоди, заплутування, залякування, ослаблення і розколу держав-об'єктів, і при цьому публічно заперечуючи ці дії. Таким чином, ЄС і США вагомо підозрюють, що путін наказав саботувати "Північний потік" в рамках своєї неоголошеної енергетичної війни проти Європи. Але він (путін - iPress) це заперечує, і вони (ЄС і США – iPress) не мають жодних доказів.

У міру усвідомлення того, що президент росії не зупиниться ні перед чим, лідери ЄС стурбовані - що саме він може зробити далі, щоб підірвати підтримку України - і послабити їхні уряди. путін програє на полі бою і, незважаючи на свої ядерні погрози, явно боїться прямого конфлікту з НАТО, в якому ( путін це розуміє) може програти.

Забігаючи наперед, логічно - і розумно - припустити, що -оскільки путін у відчаї і втрачає обережність – він частіше вдаватиметься до гібридних атак в Європі.

Мало що є недосяжним. Франція стурбована тим, що трансатлантичні інтернет-кабелі, необхідні для західної безпеки і зв'язку, можуть бути його мішенню. В бюджеті Франції на 2023 рік виділено 3,1 мільйона євро на захист "океанського дна". І, як повідомляється, ще 11 мільйонів євро виділено на безпілотники і підводні роботи.

"У нас є важлива інфраструктура, яка знаходиться за межами нашої території - кабелі, супутники, нафто- і газопроводи. Ми зміцнюємо їхню безпеку з початку війни", - заявив нещодавно президент Еммануель Макрон.

Британія надолужує і наздоганяє своє. Бен Уоллес, міністр оборони, пообіцяв, що перший британський "багатоцільовий корабель спостереження за океаном" буде введений в експлуатацію в 2023 році. Адмірал сер Тоні Радакін, начальник генштабу, попередив у січні, що розрив кабелів зв'язку буде розглядатися як акт війни.

Та Великобританія не підготувалася як слід. Підсилює тривогу розрив підводного кабелю зв'язку, через який минулого тижня жителі Шетландських островів залишились ізольованими, і ця аварія залишається без пояснень. Цей інцидент чітко висвітлив потенційні аспекти гібридної війни.

В ЄС визнають, що захистити все - від атомних електростанцій, комунальних служб і комп'ютерних систем до аеропортів і лікарень - неможливо. Слабкі місця чітко проявились, коли цього місяця через диверсію, в якій звинувачують росію, зупинилася частина залізничної мережі Німеччини.

Гібридні можливості росії використовують приховані спецпідрозділи і бійців-маріонеток, так званих "зелених чоловічків", що діяли в Криму в 2014 році. Це і кібератаки, які росія заперечувала, як це було в серпні в Естонії, фейкові новини і дезінформаційні кампанії, як під час виборів у США 2016 року і референдуму щодо Brexit, а також цілеспрямований дипломатичний обман.

Використання "активних заходів" довести важко. У 2016 році НАТО заявило, що "гібридні дії" проти одного або декількох союзників будуть розглядатися як напад на всіх, згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору. Але проблема полягає у визначенні понять - що саме вважається нападом? Інша проблема – потрібно домовитися про те, хто несе за це відповідальність.

"Гібридні методи ведення війни вже давно використовуються для дестабілізації супротивників. Новим в атаках, які спостерігаються останніми роками, є їх швидкість, масштаб та інтенсивність, чому сприяють швидкі технологічні зміни і глобальна взаємопов’язаність", - заявили в НАТО в червні. "Команди контргібридної підтримки" надаватимуть допомогу, але окремі країни повинні насамперед захищатися самі.

Гібридні загрози посилюють політичне і соціальне напруження в Європі через конфлікт в Україні. Лідери ЄС намагаються домовитися про обмеження ціни на газ та інші заходи з подолання енергетичної кризи. В той же час Франція та Німеччина розходяться у поглядах на майбутню оборонну політику щодо росії. Ключовий міжурядовий саміт цього тижня відклали.

Адміністрація Макрона перебуває в облозі ультраправих і ультралівих опонентів, страйкарів і вуличних протестувальників, розлючених здорожчанням життя. Непопулярний канцлер Німеччини Олаф Шольц з усіх сил намагається утримати розколоту коаліцію. Багато проблем, з якими вони стикаються, безпосередньо пов'язані з дедалі більшим впливом лютневого вторгнення (в Україну - iPress).

Розкол, дезорганізація, дестабілізація - це плоди прихованої гібридної війни путіна. Він програє в Україні. Але чи виграє він битву за те, щоб зламати волю Європи? Наближається зима - і узимку все з’ясується.