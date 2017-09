"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

Ще в недалекому 2013 році "Альтернатива для Німеччини" (далі "АдН") стала першою німецькою політичною силою, що включила у свою зовнішньополітичну концепцію запилену і скрипучу, але ще незабуту прусько-бісмаркську ідею Європи у стилі "Договору перестраховки", згадану в тексті документа. Ця конвенція 1887 року, яку можна вважати свого роду "історичною матір'ю" пакту Молотова-Ріббентропа, фактично передбачала узгоджені дії двох імперій (Російської та Німецької) щодо розподілу сфер впливу на континенті. У сучасній Німеччині ідея відродження "колишньої німецької могутності" у союзі з "російським медведем" давно перебувала на порядку денному в політичних колах правіше ХДС, але отримала "новий подих" вже на федеральному рівні завдяки появі "АдН".

Контроль над Європою "на двох" без "диктату Вашингтона і Брюсселя", сильна національна держава, заперечення глобалізації і мультикультуралізму, геополітичний реванш - ці принципи об'єднують Кремль і "АдН". Один із лідерів партії Александр Гауланд вже наробив гучних заяв на десятиліття вперед, але найважливіше, що він визнав Крим "исконно русской территорией", підтримав федералізацію України і наголосив, що "активізація співпраці" ЄС з Україною повинна відбуватися тільки "в консенсусі з Росією". Тут нічого дивного. Адже для німецьких ультраправих, як і для крайніх лівих колишні радянські республіки - це "законна" зона впливу Москви. Санкції проти Росії, для представників партії, є непорозумінням, що заважає двосторонній співпраці. Глава "АдН" у федеральній землі Саксонії - Анхальт Андре Поггенбург назвав їх навіть "морально неприйнятними".

Сторони об'єднує і заперечення концепції єдиної Європи. Представники "АдН" вбачають у Євросоюзі "лежачого хворого в ліжку" і вважають Брюссель "антиєвропейським за своєю суттю". Загалом, ультраправі слідують типовим "мантрам" Кремля. Ось наприклад, заява голови Комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леоніда Калашникова (КПРФ) який на російському телебаченні заявив, що розпад ЄС "вигідний" Росії, тому що Євросоюз "воює" проти РФ "на виснаження". А тому з кожною країною ЄС "краще говорити окремо".

Державний російський пропагандистський холдинг "Россия сегодня" в особі німецькомовних версій Russia Today і Sputnik News надає спікерам "АдН" зручний майданчик для діалогу зі своєю аудиторією. Тільки у травні 2016 року російські рупори німецькою цитували "АдН" 21 раз. Протягом одного лише квітня минулого року було опубліковано 15 статей, так чи інакше пов'язаних із висловлюваннями партійних функціонерів. Лідер ультраправого крила "АдН" Бйорн Гекко виступав у програмі "Вести" в ролі німецького коментатора теракту на Різдвяному ярмарку в Берліні.

У свою чергу "АдН" відкриває Росії доступ до внутрішньонімецького політичного простору. У передвиборчих списках "АдН" фігурують шість вихідців із колишнього СРСР, включаючи Вальдемара Біркле, лідера внутрішньопартійної групи російських німців.

Голову партії Фрауке Петрі приймає у Москві В'ячеслав Володін (теперішній улюбленець Путіна), а однопартієць Петрі, чоловік і депутат Європарламенту Маркус Претцель відвідує окуповану Ялту за рахунок російської сторони.



Маркус Претцель. Фото: ru.krymr.com



Фрауке Петрі. Фото: dpa



В'ячеслав Володін. Фото: ТАСС

Якщо для верхівки партії "дружба з Путіним" є лише одним з елементів передвиборчої боротьби, то для російськомовних правих політиків це, поряд з антимігрантськими гаслами, центральна теза кампанії. Біркле, який приїхав у 1990 році до Німеччини в якості німецького переселенця, апелює (як і його старші партійні колеги) до спадщини Бісмарка. Він згадує, що в 19 столітті союз між Німеччиною і Росією був "необхідний для виживання" німецького народу, в той час як Франція була "заклятим ворогом" Берліна. Нинішнє становище Біркле називає "хворим" і вважає, що у погіршенні відносин між Німеччиною і Росією винні "геополітичні ляльководи за океаном". Євросоюз для Біркле є "провідником чужих інтересів".

Всі російськомовні кандидати від "АдН" проводять активну кампанію на своїй рідній мові, в тому числі і в соціальних мережах. Наприклад, російськомовні групи "АдН" в "Однокласниках" мають у сукупності близько 17 тис учасників. На початку 2017 року було створено "Координаційний центр російських німців", підтримуваний російськомовними організаціями, мета якого - мобілізація електорату для правих.

Серед виступаючих на "Конгресі по Росії", організованому в серпні 2017 року фракцією "АдН" в Саксонії-Ангальт, виділявся також Ганс-Йорг Мюллер, глава партійного "Форуму середнього підприємництва", який говорив про "самознищення" німецької індустрії через санкції проти Росії.

Тим часом, цей політик, ймовірно, є ключовою ланкою у взаєминах "АдН" з російським бізнесом. У минулому Interim Manager компанії Bridge imp GmbH, рекрутингового агентства, що займається підбором топ-менеджменту для російських підприємств, Мюллер досконало володіє російською мовою і понад 20 років співпрацює з російськими діловими колами. У вересні 2016 року він зустрівся в Москві з віце-президентом Торгово-промислової палати РФ Володимиром Падалко, обговорив "торгово-економічне співробітництво", а також розповів про свій форум, "який об'єднує близько 300 підприємств малого та середнього бізнесу". У повідомленні про зустріч не вказувалося, що організація є підрозділом "АдН".



Фото: tpprf.ru

У грудні 2016 року Форум опублікував на YouTube відео "наступної консультаційної" (в тексті) зустрічі "АдН" Баварії з Генеральним консулом РФ у Мюнхені Сергієм Ганжою у приміщенні консульства. У своєму виступі Мюллер рекламував можливості для німецького бізнесу в Росії і наголошував на необхідності створення єдиного євразійського економічного простору.

Німецькі журналісти визнають, що не всі німці були готові відкрито признатись соціологам у своїх симпатіях до "АдН", хоча й планували підтримати їх на виборах.

До сьогоднішніх виборів в Бундестаг у Німеччині в соціальних мережах активізувалися інтернет-боти, які активно вели кампанію на підтримку "АдН". Як зазначає авторитетне німецьке видання Bild, багато ботів були пов'язані з Росією

Так, 23 вересня користувач Twitter Renate Biller написав повідомлення: "Якщо вони залишаться при владі, то через п'ять років буде громадянська війна".

Wenn die an der Macht bleiben, dann gibt es in 5 Jahren Bürgerkrieg. #afd #wahlbetrug #islamisierung #afdwaehlen #wahlbeobachter https://t.co/4ZjhTYk71S

Цікаво, що на перший погляд, нічого особливого, проте обліковий запис, відкритий всього кілька днів тому, налічує всього 16 читачів. Проте, прихильники "Альтернативи для Німеччини" всього за 12 годин 641 раз ретвітнули повідомлення і 643 його лайкнули. Неприродньо багато для такого маловідомого облікового запису.

Traffic on the hashtag#WahlBetrug(i.e. "election fraud") over the past week. Someone's building a narrative.#btw17pic.twitter.com/y2y1RBYbHV