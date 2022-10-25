Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Війни виграють не тільки справами, але і словами, як стверджує Еліот А. Коен, та наводить приклад Вінстона Черчілля, який мобілізував Британію та США на війну з нацистами. Еліот А. Коен радить, як переконувати звичайних американці в тому, що підтримка України у боротьбі з росією є вкрай важливою для кожного американця, попри те, що йому говорять трампісти, ліваки чи ізоляціоністи.

Еліот А. Коен – професор Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джона Гопкінса та голова стратегії ім. Арлі Берка в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Джерело: The Atlantic

"Справи, а не слова" – це девіз 22-го піхотного полку, кредо, яке відповідає бойовому підрозділу, що пройшов шлях від Громадянської війни до Іраку. Але війни виграються як словами, так і справами, і це одна з причин, чому президент Джон Кеннеді сказав про Вінстона Черчилля, що той "мобілізував англійську мову і відправив її в бій". І зараз в Україні Сполученим Штатам і Заходу в цілому потрібні набагато кращі слова, щоб відправити в бій на додаток до далекобійної артилерії і керованих ракет, систем ППО і безпілотників, точних артилерійських снарядів і куль, які вони відправляють – із запізненням, недостатньою кількістю, часом нерішуче.

Президент Володимир Зеленський, найбільш надихаючий західний головнокомандувач з часів Черчилля, знає силу слова. "Мені потрібна зброя, а не евакуація", – увійде до підручників з історії. Його промови в Конгресі, Парламенті Великої Британії та Бундестазі були видатними прикладами пристрасного переконливого мовлення. Але щось більше потрібно від президента та міністрів, їхніх друзів і союзників.

Сполученим Штатам та їхнім союзникам було напрочуд легко, можливо, навіть небезпечно легко переконати своїх громадян погодитися на масштабну допомогу Україні, незважаючи на високу інфляцію та дефіцит енергоресурсів. Певною мірою це результат м'язової пам'яті Заходу часів Холодної війни, коли радянська ідеологія була невблаганно ворожою, а радянська внутрішня практика приголомшливо жорстокою. Радянська зовнішня поведінка, від підкорення країн Балтії та Східної Європи до вторгнення в Афганістан, була одночасно і загрозливою, і відштовхуючою. І хоча Холодна війна залишилася позаду більш ніж на покоління, коли росіяни поводяться як звірі – "орки", як їх називають українці, – ця м'язова пам'ять спрацьовує.

Американці звикли сприймати росіян як поганих хлопців, і тому наші інституції, включаючи збройні сили, ЦРУ та його закордонні колеги, мають глибокий репертуар дій у відповідь. росіяни розпочали неспровоковану війну проти України, вчинили звірства у величезних масштабах і щодня поглиблюють свої злочини, атакуючи цивільну інфраструктуру за кордоном і жорстоко поводячись із власним народом вдома. Легко (і правильно) зробити висновок, що вони залишаються поганими хлопцями і сьогодні. Те, що ми можемо бачити розбомблені дитячі майданчики і лікарні та закатовані тіла їхніх жертв у Твіттері, значно полегшує мобілізацію проти них.

Кевін Маккарті

Випробування, однак, не за горами, особливо, якщо в Європі буде холодна зима, через яку російські перебої з постачанням енергоносіїв стануть відчутними. У США ймовірний наступний спікер Палати представників, Кевін Маккарті, жестом на адресу неоізоляціоністського крила Республіканської партії дав зрозуміти, що настав час згортати допомогу Україні. Строкате зібрання так званих "реалістів" (які вважають, що злочини росії не мають значення), ізоляціоністів, прихильників або інструментів росії та "американістів" підтримують хоч і приглушену, але лінію критики не стільки уряду Зеленського, скільки американського тягаря у його підтримці.

Погляди Маккарті не мають нічого спільного з принциповістю, оскільки вона у нього відсутня. Скоріше, він флюгер, який гостро реагує на вітри, що дмуть з Мар-а-Лаго і того крила своєї партії, яке завжди обурювалося американською присутністю в зовнішньому світі. Ізоляціоністські та навіть ксенофобські традиції однієї фракції в Республіканській партії мають глибоке коріння. Придушення їх протягом останніх кількох поколінь було великим досягненням таких політиків, як Дуайт Д. Ейзенхауер та інтелектуалів, як Вільям Ф. Баклі. Але вони повернулися і потребують вирішення, так само, як і аналогічні рухи зліва від Демократичної партії.

Що ще важливіше, пересічні американці, які належним чином занепокоєні інфляцією, рецесією та розколом у політичному класі, мають почути, чому так важливо щиро та рішуче стати на бік Києва.

Потрібні слова двох типів: ті, що пояснюють, чому боротьба за Україну важлива для американської безпеки та добробуту, і ті, що обґрунтовують це з моральних міркувань. Жодна американська політика не може бути успішною в довгостроковій перспективі без урахування як наших інтересів, так і наших цінностей. Коли вони збігаються, як це було під час Другої світової та Холодної війн, Сполучені Штати можуть продемонструвати неабияку наполегливість. Коли вони розходяться або є слабкими, як це сталося під час американських інтервенцій в Афганістані і на Близькому Сході, політика зазнає краху.

Хороша промова про Україну не буде посилатися на фразу "міжнародний порядок, заснований на правилах", яка може викликати резонанс у першокурсників, що вивчають міжнародні відносини, але не в аудиторії нормальних людей. Натомість американці та європейці мають почути про наслідки, якщо росія розчавить Україну; про вторгнення та грабежі, які неодмінно відбудуться в країнах Балтії, і, цілком ймовірно, за її межами; про висновки, які зробить не менш безжалісний китайський уряд; і про те, що неспроможність зайняти позицію тут означатиме щось набагато більше і небезпечніше через кілька років. Вони повинні почути, що стійкість зараз, навіть перед обличчям ядерної загрози, незрівнянно краща, ніж масштабна, можливо, глобальна війна через десятиліття. Вони повинні почути, що світова війна – це не лише історія з підручників історії чи життя їхніх дідів і прадідів, але й можливість для нас, якщо ми не будемо обачними зараз.

Фото: Associated Press

Вони також мають почути про напівгеноцидний характер російського нападу на Україну – не лише про масові тортури, вбивства та зґвалтування цивільного населення, але й про викрадення тисяч дітей та намагання знищити українську мову та культуру.

Американці також мають почути вшанування не лише мужності та стійкості українців, але й їхньої майстерності. 20 січня 1940 року Черчилль виступив з промовою, в якій, серед іншого, розмірковував про дивовижні швидкі поразки радянської армії від Фінляндії, що напала на неї за кілька місяців до того: "Тільки Фінляндія – чудова, ні, піднесена у пащі небезпеки – Фінляндія показує, на що здатні вільні люди".

І він зробив застереження: "Якщо світло свободи, яке все ще так яскраво горить на замерзлій Півночі, буде остаточно загашене, це цілком може означати повернення до темних віків, коли кожен залишок людського прогресу за дві тисячі років буде поглинутий".

Зараз настав момент для риторики і прозріння Черчилля, відповідним чином модифікованих з урахуванням обмежень тих, хто, можливо, поділяє його інстинкти, але позбавлений його геніальності.

Сучасні політики дуже рідко так говорять, але їм треба спробувати, і вони будуть почуті, якщо зроблять це. Їм не обов'язково досягати черчиллівських висот. Опозиція до допомоги Україні все ще розділена, їй заважає власна недолугість і озлоблена інтровертність, її щодня підриває російське варварство і, що не менш важливо, дивовижна, як у Юліуса Штрайхера, відвертість, з якою її пропагандисти виють за кров'ю невинних людей.

Боротьба України за свободу і за саме своє існування – це боротьба набагато більшого порядку, не лише в Європі, а й у світі, і навіть людського духу. Її потрібно розуміти не лише в сонних ритмах бюрократичного вибору чи академічного аналізу, але й мовою, яка співає. Ситуація, без сумніву, вимагає виваженої політики, але вона також вимагає красномовства, яке злітає. Тут має бути виголошена епічна промова. Будемо сподіватися, що її є кому виголосити.