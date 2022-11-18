Джулія Девіс підготувала черговий огляд роспропаганди, де матьорі пропагандони кремля в ефірі погрожують країнам НАТО і обіцяють, що вони їм ще покажуть "кузькіну мать". І ще про те, що на фронті в Україні чутно в основному польську та англійську. Це мабуть "козлолюби" їм розказали.

Зірка російського держтелебачення владімір соловйов виступив у середу з погрозливою тирадою, заявивши, що деяким країнам слід добряче подумати, коли вони думають, що "війна до них не прийде".

Смертоносний вибух, у результаті якого загинуло двоє людей в Польщі, цього тижня сколихнув увесь світ. Він підживив побоювання, що вторгнення росії в Україну може перерости у світову війну за участю НАТО. Хоча багато хто відчув полегшення від того, що інцидент, напевно, був спробою України перехопити російську ракету – в день, коли москва завдала близько 100 ударів по Україні – російські пропагандисти кипіли від гніву і роздратування.

Адже така реакція світу підривала уявлення російських державних ЗМІ про те, що НАТО вже воює проти москви, і з нетерпінням хоче вклинитися у кривавий конфлікт. Ведучий державного телебачення владімір соловйов скористався цією нагодою, щоб розродитися більшою ніж зазвичай кількістю погроз на адресу Заходу, назвавши українські території, нещодавно відвойовані у російських окупаційних військ, російською територією, яку окупувала Україна.

Під час свого радіошоу "повний контакт" на радіо "вєсті фм" соловйов вигукнув: "Це війна... ви думали, що ви можете воювати проти нас і війна до вас не прийде? Ви хочете вести війну проти росії! Та ви хочете зробити це на території України чи на російських землях, які Україна щойно окупувала".

соловйов безпідставно товкмачив: "На фронті чути в основному польську та англійську. Невже ви, падлюки, думаєте, що рано чи пізно ця війна не прийде до вас?" Він погрожував: "Якби ми мали з вами, падлюками, справу, то ви б почували себе по-іншому... А я запитую – де польська протиповітряна оборона?"

Ведучий осідлав свого улюбленого коника і торочив: хто вважає, що у росії закінчуються звичайні ракети, повинні згадати про "6000 ядерних боєголовок", якими вона також володіє. Він запитав: "У вас є системи протиповітряної оборони? Європейці, ви впевнені, що у вас все гаразд? Ви ж все віддали Україні... Німці, ви зараз голі! Голі-голісінькі! Ви здали свої "IRIS-Т" [високотехнологічні зенітно-ракетні комплекси]".

соловйов погрожував по черзі Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині та країнам Балтії: "Нарешті вчора стало ясно, що і як ми повинні робити". На його думку, виважена реакція НАТО означає нерішучість Альянсу про ескалацію через страх перед "великою і могутньою" росією. Він закликав НАТО ретельно зважити кожне слово у підсумковій резолюції, щоб вона не стала диявольським "вироком".

Подальша ж промова соловйова розкрила справжній страх, що ховається за бравадою і вихвалянням владіміра путіна: всередині росії зростає невдоволення. соловйов розпинався: росія повинна оперативно виробляти все, що потрібно військам, які програють в Україні. "Якщо хтось не зрозумів – то це війна. Війна! Це війна проти НАТО", – лютував він.

Аналогічне розчарування висловлювали експерти та оглядачі в етері інших держтелеканалів. У понеділок в етері програми "мєсто встречі" на НТВ експерт ради стратегічного розвитку ігор шатров поскаржився: "Ми не були готові до війни, яку почали!"

Минулого четверга в етері програми "вечір з владіміром соловйовим" голова комітету держдуми рф з питань оборони андрєй картаполов виступив із пафосною промовою, в якій закликав громадян не панікувати. Запевняв, що у росії нарешті з'явився історичний шанс покінчити із Заходом. Він вихвалявся, що росія випередила Захід, провівши мобілізацію, в той час як країни НАТО "навіть і не починали".

Інші учасники негайно закидали картаполовський цирк побоюваннями, що в росії може статися революція, якщо ситуація не покращиться. тигран кеосаян (чоловік керівниці RT маргарити симоньян) поскаржився: поразки росії в Україні спричинені низкою внутрішніх проблем, таких як корупція, зумисна брехня у звітах та приховування інформації від людей, які потенційно будуть воювати і можливо загинуть у цій війні.

кеосаян висловив думку, що пересічний росіянин може змиритися з поразкою в Україні, в тому числі з нещодавнім відступом з Херсона, якщо уряд буде чесним і визнає свої помилки. У відповідь картаполову він огризнувся: "Товариш генерал-полковник сказав, що боїться паніки. Про що ви говорите? Ніякої паніки немає. Є щось набагато гірше: роздратування".

Джулія Девіс, The Daily Beast