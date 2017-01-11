Справа Авакова: факти і версії

Хто як і чому вирішив атакувати Арсена Авакова і чому це сталося саме зараз

Справа «рюкзаків Авакова» – далеко не наймасштабніша у короткій історії Національного антикорупційного бюро. Ще влітку прес-служба відомства гордо повідомляла, що детективи НАБУ розслідують злочини на понад 87 мільярдів гривень. На цьому тлі 14 мільйонів ймовірних збитків – не надто вражають. Але є одне «але»: мова про сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Політика, якого небезпідставно називають другим за впливовістю після президента країни у чинній владній конфігурації.

Рюкзаки для МВС

У лютому 2015 року відомство Арсена Авакова заключило угоди з ТОВ «Дніпровенд» на поставку 5 тисяч тактичних рюкзаків загальною вартістю 14,49 млн грн та з ПП «Плігачов» на поставку тисячі рюкзаків вартістю 2,1 млн грн. У червні цього ж року журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала опублікував власне розслідування, стверджуючи, що ціни на рюкзаки були завищеними.

Приблизно тоді ж на YouTube з’явилися записи прихованої зйомки з кабінету заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, на одному з яких чиновних обговорював з особою, схожою на сина Арсена Авакова Олександра, деталі закупівлі рюкзаків – ще до завершення офіційного тендеру.

Також з’ясувалося, що ТОВ «Дніпровенд» є фігурантом розслідування правоохоронців про «конвертаційні центри».

Тоді ж у червні 2015-го Генеральна прокуратура відкрила за фактом закупівлі рюкзаків кримінальне провадження, доручивши слідство Головній військовій прокуратурі. 30 березня 2016 року справу про «рюкзаки Авакова» передали НАБУ. Як стверджує відомий журналіст-розслідувач Володимир Бойко, з того часу, впродовж 1,5 року «ніякі слідчі дій щодо сина Авакова не проводились».

У вересні 2016 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що «слідство триває, підходить до свого завершення». «Скажу зразу: не дочекаєтесь там прізвища Авакова, – запевнив Холодницький. – Ми повели слідство і встановили, що ці рюкзаки не відповідають встановленим вимогам, і ціни, відповідно, повинні були бути іншими».

При цьому, за словами Володимира Бойка, у квітні 2017 року НАБУ не тільки відмовлялось приймати та розглядати заяви про вчинення Аваковим кримінальних правопорушень, але навіть відмовлялось виконувати ухвали слідчого судді в разі, якщо суд зобов’язував НАБУ організувати досудове розслідування щодо міністра внутрішніх справ. Тому можна припустити, що справа про «рюкзаки Авакова» була одним із елементів широких домовленостей між Порошенком та «НФ».

Усе різко змінилося 31 жовтня 2017 року. Співробітники НАБУ несподівано провели обшук у помешканні Олександра Авакова. Самого сина міністра, а також його бізнес-партнера Володимира Литвина та колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря затримали.

Авакову-молодшому та Чеботарю пред’явили звинувачення за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України – «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Олександр Аваков

За версією НАБУ, Аваков-молодший та Чеботар причетні до закупівлі Міністерством внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. До того ж, товар нібито не був поставлений вчасно і не відповідав вимогам, встановленим МВС, унаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 млн грн.

Баланс під загрозою

Слово «баланс» недарма прозвучало у заяві Арсена Авакова. Подобається це комусь чи ні, проте сьогодні він – єдина противага президентові Порошенку, а його перебування у кріслі міністра внутрішніх справ є запобіжником від монополізації главою держави впливу на усі силові відомства. А наскільки небезпечною є така монополізація Україна могла переконатися зовсім недавно, у часи президентства Віктора Януковича.

До того ж, Аваков – не просто керівник силового відомства. І не просто чільний «акціонер» «Народного фронту», другої складової чинної владної конфігурації. Він – член «стратегічної ради », вузького кола осіб, які визначають державну політику, а ще – неформальний керівник групи міністрів, призначених по квоті «Народного фронту». А ще – «куратор» «добробатів», яких до гикавки бояться на Банковій...

Кому вигідно?

Гіпотетична відставка Авакова, про можливість якої заговорили одразу ж після затримання його сина, здатна зруйнувати крихку систему балансів і противаг і спровокувати масштабну політичну кризу – розвал коаліції та дострокові вибори парламенту. Втім, ймовірність такого розвитку подій майже нульова. Попри те, що в оточенні Петра Порошенка є групи, які ратують за дострокові парламентські вибори, які б викинули з політичного поля «Народний фронт» та дозволили сформувати коаліцію за принципом «БПП плюс дрібні союзники зі скромними апетитами», сам президент неодноразово заявляв, що вибори відбудуться у визначений строк.

Співрозмовники iPress.ua у фракції БПП причетність Адміністрації президента до реанімування справи «рюкзаків Авакова» заперечують. Мовляв, глава держави не має жодного впливу на НАБУ, а ініціаторів атаки на міністра слід шукати деінде.

«Ситник (керівник НАБУ – iPress.ua) слухає лише американців. І свого заступника Гізо Углаву, – заявив один впливових нардепів БПП. – Можливо, Авакову передають «привіт» з Вашингтону, натякаючи, що не варто настільки активно боротися проти Саакашвілі та його людей».

У американо-грузинську версію у «Народному фронті» не вірять. «Це все президент, – стверджує iPress.ua один з керівників партії Арсенія Яценюка. – мотиви можуть бути різними, але мета одна: послабити Авакова і помститися йому за надмірну незалежність».

бездіяльність МВС при встановленні наметового містечка під Верховною Радою узагалі стало причиною бурхливої сварки між президентом та міністром. Стосунки Порошенка і Авакова справді погіршилися останнім часом. І причиною став все той же Саакашвілі. Спочатку Державна прикордонна служба, яка підпорядковується МВС, не запобігла поверненню лідера «Руху нових сил» в Україну. І на Банковій це сприйняли як «підставу» з боку Авакова. А

«Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра «масового протесту в 30 осіб», – написав він у Facebook.

затримання Авакова-молодшого відбулося саме тоді, коли Петро Порошенко перебував із візитом у Саудівській Аравії. А отже у глави МВС не було змоги віч-на-віч поспілкуватися з президентом та загасити конфлікт у зародку. При цьому, один із членів української делегації розповів «Українській правді», що До слова,А отже у глави МВС не було змоги віч-на-віч поспілкуватися з президентом та загасити конфлікт у зародку. При цьому, один із членів української делегації розповів «Українській правді», що «президент сьогодні цілий день світиться»

Співрозмовники «УП» також заявили, що «справу реанімували, натиснувши на головного антикорупційного прокурора Назара Холодницького. «Назар постійно спілкується з АП. І без поштовху з їхнього боку нічого не було б», – констатує співрозмовник в оточенні Авакова.

Назар Холодницький

«Те, що підозра погоджена саме зараз, після конфлікту Авакова і Порошенка, посилить чутки про вплив на Холодницького з Адміністрації президента», – переконаний нардеп Сергій Лещенко.

Ось лише кілька цитат зі статті:

«Петро Порошенко прийшов до влади у результаті «Віденської змови». Зняття з виборів Кличка і підтримка Фірташа та Льовочкіна стали запорукою перемоги Порошенка на президентських виборах...

Порошенко при владі став для Росії компромісною фігурою і «Віденська змова» – не була лише домовленістю між Фірташем, Льовочкіним і Порошенком. Це була домовленість між Росією і Порошенком…

Петро Порошенко, як і його попередники, став одним з найбільших ворогів своїх колишніх східних союзників. Але, як і його попередники, до кінця не розірвав цих дивних гібридних стосунків. Люди, яких росіяни приставили ще до Кучми – Льовочкін і Медведчук, представники двох «проросійських кланів», «закляті друзі», що ненавидять один одного, і далі продовжують ділити Україну…

Президент Порошенко хоче скористатися ситуацією і отримати монополію на владу з допомогою людей, від яких ще вчора шукав захисту у «Народному фронті». І це може стати найбільшою помилкою Президента. Бо сидіти одночасно на російському та українському стільцях не можливо».

Ще один «привіт» президентові прозвучав у заявах «Народного фронту» і самого Авакова про необхідність «швидкого створення Антикорупційного суду». Проти чого, як відомо Петро Порошенко опирається з усіх сил.

Що далі?

Більш ніж ймовірно, що справа про «рюкзаки Авакова» завершиться аналогічним чином. Лише зміняться непомітні для широкого загалу якісь аспекти елітного консенсусу. Хоча сам Аваков і пропонує не бавитися в конспірологію у стилі «Карткового будиночка»...