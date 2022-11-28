Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

У впливовому британському виданні The Economist вийшла дивна стаття зі спробою переконати читачів, що Україні не варто відвойовувати Крим, бо це надто дорого коштуватиме Україні і західні союзники можуть відвернутися від неї. Але чомусь видання забуло про заяви Генсека НАТО Столтенберга, Люблінського трикутника, американських та європейських посадовців, які чітко заявили, що підтримуватимуть Україну поки вона не поверне всі окуповані росією території. Тож наводимо дещо скорочений та адаптований переклад тенденційної статті з тижневика The Economist.

владімір путін сподівався захопити Україну за десять днів. Дев'ять місяців по тому він стикається з серйозними проблемами в утриманні того шматка території, який йому вдалося захопити. Ініціатива на боці України після двох контрнаступів, навколо Харкова на північному сході та Херсона на півдні, які були проведені з мінімальними втратами і максимальною перемогою, пише The Economist.

"Але ці перемоги тепер піднімають перспективу набагато більш принизливого російського відступу на Донбасі та в Криму, територіях, захоплених владіміром путіним у 2014 році. В інтерв'ю, опублікованому 24 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив свою мету "повернути всі території". Такий підхід співзвучний українській громадській думці, але не обов'язково західним прихильникам", - зазначає The Economist. За твердженням видання, західні еліти побоюються, що операція з повернення Криму або Донбасу (з військової точки зору, можливо, більш легка) може підштовхнути росію до ескалації, можливо, навіть за ядерний поріг (такі твердження західних експертів та ЗМІ викликають подив, так наче росія дотепер нічого не робила – не вторглася на територію України, не вбивала мирне населення, не обстрілювала ракетами міста і села, не нищила життєво важливу інфраструктуру України – iPress).

Видання зазначає, що Українські військові не розкривають своїх планів. Проте наводять цитату Михайла Забродського, колишнього командувача десантно-штурмовими військами України, який вважає видання залишається близьким до процесу планування. Генерал-лейтенант наполягає на тому, що операція з повернення Криму не тільки можлива, але й готувалася до 2023 року. Коли саме операція може розпочатися - це вже інше питання: спочатку треба виграти багато битв. Але історія показує, каже він, що окупаційній владі "завжди важко втримати Крим".

Джерела видання в ЗСУ запевняють, що "нічого не знімається з порядку денного", зокрема й відвоювання територій, захоплених росією до 24 лютого. Дороги, що ведуть до Криму, зараз знаходяться в межах досяжності українських вогневих засобів, включно з HIMARSами, які так різко ускладнили російську логістику з моменту їх першого введення в дію влітку. Британський тижневик стверджує, що призначена росією влада в Криму готується до наземної атаки, віддаючи накази про будівництво нових укріплень і траншей, а також оголосивши надзвичайний рівень загрози в декількох частинах півострова. Місцеві жителі Джанкоя повідомляють, що окопи будуються біля авіабази, яка стала мішенню в серпні (і, схоже, знову кілька днів тому) атак українських спецпідрозділів.

Але Україна, схоже, спочатку зосередить свою вогневу міць в іншому місці. Першочерговим завданням залишається руйнування сухопутного мосту путіна через окуповану територію, що з'єднує материкову частину росії з Кримом. Російські військові планувальники теж це розуміють і відповідно розробили і укомплектували оборонні лінії. Втім, видання наводить слова свого джерела в розвідці України переваги України в знищенні логістики ворога будуть застосовані знову.

Численні битви за Крим, що точилися протягом століть, дають українським планувальникам багато корисної інформації. Значною мірою безкровна російська анексія 2014 року, під час якої загинуло лише двоє українських солдатів, не є типовим прикладом. Військові операції в Криму, як правило, закінчуються тисячами загиблих: лише за останнє століття сотні тисяч полягли біля його воріт, насамперед у громадянській війні в росії (тут британське видання знову повторю усталений міф про громадянську війну в росії, в той час як це була російсько-українська війна – iPress) і Другій світовій війні, не кажучи вже про величезні жертви під час Кримської війни 1850-х років.

Видання наводить слова колишных українських військово-морських офіцерів, які говорять про те, що краще цю територію повернути дипломатичним шляхом (Адмірал Микола Жибарєв), чи що "для успішної операції потрібно багато чого зробити правильно. Є реальна перспектива, що все закінчиться кровопролиттям. Це операція, яка не потрібна Україні" (Андрій Риженко).

Натомість за словами генерал-лейтенанта Забродського, українські військові планувальники розробили тактику, яка може спрацювати. Україна не має наміру вступати в безглуздий лобовий штурм Криму. Існують інші "цікаві" можливості для маневру загальновійськовими силами, з використанням сухопутних військ, морських десантів і повітряних атак. російському морському і повітряному домінуванню можна перешкодити за допомогою "асиметричних кроків". Атаки українських безпілотників на Чорноморський флот наприкінці жовтня, пошкодження флагмана "Адмірал Макаров" та руйнування частини Керченського мосту були прикладами винахідливого мислення України. "Ми здивуємо людей - і багато разів - знову", - цитує видання Забродського.

Західні союзники України утримуються від публічних висловлювань щодо військових амбіцій України. Проте риторика свідчить про певні розбіжності. Американський військовий, генерал Марк Міллі заявив 16 листопада, що перемога України в Криму навряд чи "станеться найближчим часом". Українські військові планувальники розуміють, що Америка і зброя, яку вона постачає, є ключем до того, чи відбудеться вона взагалі (слід зазначити, що інші американські генерали, наприклад генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, розкритикували позицію генерала Міллі та не погоджуються з його висновками - iPress).

Політичні лідери в Києві в приватних розмовах визнають, що повернути Донбас і Крим складніше, ніж виголошувати публічні гасла. Вони визнають, що значна частина населення там залишається вороже налаштованою до Києва. Операції в Харкові та Херсоні, наприклад, були проведені завдяки мережі співчуваючих інформаторів. Протилежна ситуація буде в районах Донбасу, які росія утримує з 2014 року, і звідки більшість тих, хто симпатизує Києву, вже давно втекли або були вигнані. Операція з повернення Криму, ймовірно, наштовхнеться на партизанський опір з боку проросійських сил. Далеко не очевидно, що Україна може розраховувати навіть на більш прихильну частину населення, таку як кримськотатарська громада, багато з яких на сьогоднішній день прийняли російське правління як доконаний факт.

Микола Бєлєсков, пише видання, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України, каже, що пан Зеленський зараз прив'язаний до своєї обіцянки повернути Крим. Ще до успішних контрнаступів у Харкові та Херсоні опитування показували, що понад 84% українців виступали проти будь-яких територіальних поступок росії під час можливих переговорів; зараз ці цифри майже напевно вищі. Далі видання робить нічим не обґрунтований висновок, що це підвищує ймовірність того, що президент України може загнати себе у глухий кут. Спроба повернути Крим під українську владу буде дорого коштувати у військовому плані і призведе до розколу з союзниками, яких він не може собі дозволити відштовхнути від себе (такі голослівні висновки можуть робити тільки люди, які не розуміють, що стоїть на кону. Окрім того, британський тижневик чомусь забув процитувати останні заяви багатьох західних політиків, остання з них це спільна заява Люблінського трикутника, про те, що кінцевою метою перемоги України є повернення всієї території країни - iPress).

Джерело: Еconomist