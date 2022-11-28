США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

Допомога українським силам досягає більших результатів, ніж тривале втручання США в Афганістан. Так вважає відомий науковець і дослідник, професор стратегічних досліджень з Шотландії Філліпс О’Брайен. На його думку, Сполучені Штати не повинні безпосередньо втручатися у військові дії, але натомість мають всіма можливими способами допомогти союзнику боротися проти супротивника, надаючи зброю, розвіддані та фінансову допомогу.

Джерело: The Atlantic

Американська військова допомога Україні була напрочуд ефективною, особливо у порівнянні з тривалою і невдалою військовою інтервенцією США в Афганістані. Нещодавня заява генерала Марка Міллі, голови Об'єднаного комітету начальників штабів, допомагає зрозуміти чому.

"Українці не просять, щоб хтось воював за них, – сказав Міллі. – Вони не хочуть, щоб за них воювали американські солдати, чи британські, чи німецькі, чи французькі, чи будь-хто інший. Вони будуть воювати за себе". Українцям потрібні лише засоби для захисту від російських загарбників, сказав він, додавши, що Сполучені Штати надаватимуть підтримку "стільки, скільки буде потрібно". Надаючи сучасне озброєння та надійну розвідувальну інформацію, США та їхні союзники дозволили Україні завдати великих втрат російським збройним силам та відкинути попередні територіальні здобутки росії.

Провал Америки в Афганістані, навпаки, здавався настільки повним у 2021 році, що, можливо, заохотив російського президента владіміра путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Американська відповідь на цьогорічну кризу – надання високого рівня військової підтримки без розгортання американських військ – є не лише найкращим способом допомогти Україні захистити свою незалежність і перешкодити путіну. Вона також пропонує модель того, як США мають визначати свою міжнародну військову участь.

Хоча занепад американської могутності був значно перебільшений у деяких колах, економічний занепад Сполучених Штатів відносно решти світу є реальним. Економічна сила і технологічна міць стали більш розпорошеними по всьому світу, і з часом військова сила, швидше за все, наслідуватиме ту ж схему. Це одна з причин, чому уникнення втручань із використанням військової сили стане ще більш нагальною потребою. Презумпція того, що США повинні розгортати сухопутні війська в бойовій готовності, якщо вони хочуть досягти значущих результатів від інтервенцій, була очевидною знову і знову, починаючи з 1980-х років. Проте реальність часто була протилежною. Чим більше Сполучені Штати беруть на себе і втручаються в конфлікт, тим дорожчим і, в більшості випадків, контрпродуктивним стає втручання. Такі конфлікти також є більш поляризуючими для американського суспільства – про що свідчить участь США у В'єтнамі, Іраку та, меншою мірою, Афганістані. Між тим, уникати наземних війн, а покладатися на фінансову допомогу, передові технології, розвідку і навіть дипломатичну координацію та інформаційно-пропагандистську діяльність - це те, що Сполучені Штати дійсно можуть робити ефективно.

Безглузде виведення американських військ з Кабула – після двох десятиріч зусиль, багатьох мільярдів доларів і загибелі багатьох цивільних і військових – завершило одну з найбільш контрпродуктивних і марнотратних інтервенцій, які коли-небудь проводили США. Американці витратили величезні ресурси на офіційну афганську армію, але вона чинила лише помірний опір талібам, що наступали, а потім розчинилась у повітрі. Деякі афганські солдати навіть переходили на бік талібів. За кілька днів після виведення американських військ таліби, яких американці скинули у 2001 році, повернулися до влади, що змусило Сполучені Штати виглядати деморалізованими і нерішучими, в тому числі і для російського керівництва, серед інших спостерігачів. У поєднанні з поточним американським стратегічним поворотом у бік нових конфліктів у Східній Азії, результат в Афганістані, здавалося, унеможливлював сильне втручання США на користь України. Дійсно, багато коментаторів стверджували, що допомога Україні була б безглуздою, оскільки американські зобов'язання не мали б суттєвого значення для зупинення російського нападу.

Але фактично США допомогли українцям не тільки встояти перед початковим натиском, але й почати відтісняти російські війська. Вашингтон надав українським збройним силам широкий спектр обладнання, включаючи як постачання для окремих солдатів, таких як бронежилети і стрілецька зброя, так і велике, складне озброєння, в тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи. Українські війська також отримують прискорену підготовку і регулярну підтримку – зокрема, з-за кордону – з питань технічного обслуговування і ремонту військової техніки американського виробництва. Широка співпраця між Вашингтоном і Києвом у сфері розвідки в режимі реального часу надала українським військовим можливість швидко й ефективно завдавати ударів по життєво важливих російських об'єктах.

Вражає і дещо дивує те, що інтервенція, за якою спостерігали США в Україні, допомогла оживити НАТО. Альянс, який ще рік тому здавався близьким до відмирання, має оновлене відчуття мети і незабаром отримає двох стратегічно важливих членів: Фінляндію і Швецію. Членство в НАТО зараз виглядає як великий стратегічний актив – про що свідчить прагнення України приєднатися до нього. Західна допомога Україні була настільки ефективною, що зараз дехто стверджує, що Сполучені Штати повинні стримувати Україну і примушувати її до переговорів, щоб війна не стала надто незручною для путіна.

Відмінності між ролями Америки в Україні та Афганістані пропонують правило на майбутнє: Сполучені Штати повинні уникати прямих бойових дій за кордоном, наскільки це можливо, і втручатися у війни лише для підтримки народів і націй, які хочуть боротися за себе. Українці боролися за свою країну із завзятістю та майстерністю, з власної ініціативи опановували складні системи озброєння та підтримували високий бойовий дух. США надають їм допомогу, але саме українці – солдати, генерали, цивільні особи під бомбардуваннями, вищі урядовці та дипломати, які мобілізують міжнародну підтримку – в кінцевому рахунку визначають свою долю.

Хоча американська інтервенція в Афганістан у 2001 році отримала початкову підтримку з боку багатьох афганських угруповань, з часом американські війська взяли на себе тягар здійснення військового контролю над країною. Невдала спроба створити нову афганську армію призвела до появи сили, якій явно бракувало незалежності думок і дій. Те ж саме, схоже, сталося і з підтримуваним США афганським урядом, який не зміг завоювати лояльність достатньої кількості громадян, щоб утримувати владу без американської військової підтримки.

На жаль, Сполучені Штати часто забувають уроки історії. У В'єтнамі США зрештою саботували власні зусилля, поступово відсуваючи на другий план армію Південного В'єтнаму і регулярно підриваючи легітимність південнов'єтнамського уряду. Замінюючи місцеві сили, американські військові лідери міркували, що більша участь Сполучених Штатів дозволить досягти ключових цілей, не усвідомлюючи того, як розгортання більшої кількості американського персоналу змінило форму і ускладнило конфлікт.

Багато з найбільших успіхів Америки під час Холодної війни були досягнуті завдяки допомозі одній стороні в конфлікті, а не через відправлення американських військ на війну. У 1980-х роках, після радянського вторгнення до Афганістану, американська допомога місцевим моджахедам була надзвичайно ефективною і допомогла їм дати відсіч набагато більш технологічно розвиненій військовій силі. В інших місцях допомога дисидентським групам, що виступали проти комунізму в Східній Європі, добре окупилась. Базова підтримка, зрештою, допомогла зробити боротьбу за політичні права у Східній Європі неможливою для Радянського Союзу, який занепадав.

У той час, як недоліки прямого розгортання американських військ стали більш очевидними, зросли переваги прояву стриманості та розширення американського втручання з метою допомогти іншим боротися за себе. Уроки Афганістану та України мають бути враховані в американському плануванні, наприклад, щодо того, як найкраще допомогти Тайваню захистити себе від майбутнього вторгнення з боку материкового Китаю. Як показали українці, американське обладнання часто на кілька поколінь краще, ніж у інших держав. Десятиліття великих інвестицій у супутники та інші пристрої для збору розвідувальної інформації дозволили США надавати підтримку у найрізноманітніших сферах. Війна в Україні доводить, що Сполучені Штати можуть надавати більш ефективну стратегічну допомогу, ніж будь-яка інша країна світу – не обов'язково покладаючись на відправку власних військ.