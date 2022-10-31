Стратегічна боротьба за лінією фронту визначає результат битв – Філліпс О’Брайен

Пропонуємо вам тижневий аналіз стратегії і тактики України та росії у війні від відомого науковця і дослідника, професора стратегічних досліджень з Шотландії Філліпса О’Брайена.

Хоча мапа не сильно змінюється (проте вона все ж змінюється), цей тиждень демонструє різницю між тим, що відбувається безпосередньо на полі бою, і тим, що відбувається поза ним з підготовкою до битви (і як останнє визначає перше).

За останні три тижні лінія фронту незначно змістилася лише на сході (Сватове), в центрі (Донецьк) та на півдні/заході Херсона. Якщо ви порівняєте великі карти театру бойових дій від Інституту вивчення війни, то побачите лише дуже незначні зміни.

Ця відсутність змін маскує той факт, що обидві сторони беруть участь в інтенсивній боротьбі за визначення результату битви за допомогою зусиль, спрямованих далеко в тилу. Вони ведуть політичні/логістичні стратегічні війни, кінцевий результат яких визначатиме результат у глобальному сенсі.

Війна російських ліній електропередач має три окремі елементи. Вони відчайдушно намагаються відключити Україну від енергопостачання. Вони мають певний (хоча і не вирішальний) успіх. Мене вразила ця наочна різниця, яку показав Stewart McDonald.

Іран також постачає росії балістичні ракети малої дальності (і досвід їхнього використання), і я не здивуюся, якщо атака на українську владу стане для них ключовою ціллю (також ознака того, що росії не вистачає власних ракет).

Україна, безумовно, намагається протидіяти цій кампанії, і все частіше лунають заклики поставити Україні генератори. Разом із засобами ППО вони будуть критично важливими для України цієї зими.

Окрім боротьби за енергію, росія сподівається спричинити політичні зміни, які призведуть до тиску на Україну з метою врегулювання конфлікту. Вчорашнє рішення розірвати зернову угоду є одним із таких кроків (хоча і менш важливим – оскільки країни, яких це стосується, не можуть реально тиснути на Україну).

Вони будуть на глобальному Півдні, багато з яких досі підтримували росію у війні. Проте важко уявити, як ці країни можуть вплинути на результат битви.

Набагато важливішим є сподівання росії на те, що проміжні вибори в США принесуть республіканцям контроль як над Палатою представників, так і над Сенатом. Така перемога дала б реальну надію на можливе зменшення підтримки України з боку Сполучених Штатів. Зараз Республіканська партія навряд чи є єдиною в цьому питанні – але це було б ознакою того, що підтримка України не повинна сприйматися як щось само собою зрозуміле.

Таким чином, російська стратегічна кампанія включає в себе силу, світову громадську думку та підтримку України з боку США. Очевидно, що її мета полягає в тому, щоб спробувати послабити український опір (що не вдасться) і потенційно зменшити потік на підтримку України, що призведе до тиску на Україну з метою змусити її поступитися територією.

Українська стратегічна кампанія продовжує йти своїм досить невпинним шляхом, атакуючи російську логістику, а також намагаючись послабити російську підтримку війни.

Безумовно, найдраматичнішою українською атакою цього тижня була атака військово-морських сил та безпілотників на російський військовий корабель поблизу Севастополя.

Вони слугують декільком цілям для України. Вони ще раз демонструють здатність і рішучість України атакувати цілі в Криму (який раніше був червоною лінією росії). Вони також відкривають важливі майбутні напрями нападу.

Якщо росіяни зменшать свою військово-морську присутність у Севастополі, їм доведеться перебазувати флот подалі від Криму. Це означає ще менший захист Керченського мосту і зменшення можливостей для нападу на Україну ракетами з Чорного моря.

Україна також продовжує атакувати російські логістичні спроби відновити постачання до Херсона.

З політичної точки зору, в той час, як росія прагне послабити підтримку України, український уряд намагається зміцнити її в Північній Америці, Європі та інших країнах. Цікаво, наприклад, як українці приглядаються до нового італійського уряду та Ізраїлю.

Спроба України натиснути на Ізраїль з метою збільшення підтримки дійсно цікава. Це підхід батога і пряника. Також буде цікаво подивитися, чи принесе плоди посилення підтримки росії з боку Ірану.

Отже, і росія, і Україна докладають значних зусиль до цих різних стратегічних кампаній, щоб вплинути на потік підтримки обох сторін і, таким чином, допомогти визначити результат сухопутної битви. І це при тому, що сама сухопутна битва, схоже, все ще триває на користь України.

Варто відзначити два моменти. Поки росіяни все ще утримують Сватове, українці просуваються до того, щоб перерізати дороги в місто і з нього. Це нормальний український метод – не атакувати місто безпосередньо, а перерізати його постачання.

І є ознаки того, що це починає створювати серйозні проблеми в місті.

Що стосується Херсона, здається, що повідомлення (з росії) про те, що росіяни збираються виводити війська, були формою блефу (дещо схоже на те, що робили українці раніше). Насправді вони, скоріш за все, підсилили свої сили. Можливо, вони хотіли, щоб українці спробували здійснити ризиковану атаку.

Зважаючи на присутність там російських військ, українці, схоже, не йдуть на жодні ризики. Оскільки це найбільш вразлива ділянка для російських військ, яку вони намагаються утримати, українці наступають повільно і застосовують далекобійну зброю для того, щоб завдати великих втрат. Я не бачив жодного прориву, але вчорашня заява України про російські втрати була рекордною – 950.

Отже, ми маємо поле бою і стратегічну боротьбу за полем бою. Обидві сторони воюють на обох аренах. Якщо минула історія може слугувати дороговказом, то, зрештою, саме те, що відбувається у стратегічній боротьбі за лінією фронту, визначає результат битв.

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