Суровікін намагатиметься паралізувати роботу влади і зробити життя цивільних жалюгідним - Том Купер

Том Купер повернувся зі своїми звітами про нашу війну. Він описує стратегію росіян при суровікіну як намагання максимально завдати ударів по енергетичній інфраструктурі країни, щоб паралізувати роботу влади та зробити життя цивільного населення максимально жалюгідним. Все це робиться для того, щоб виграти час для відновлення боєздатності російської армії, призупинення українського контрнаступу, а також для затягування війни, щоб виснажити країну і добитися припинення постачання зброї Україні від Заходу.

Війна в Україні, 22 жовтня 2022 року

Всім доброго ранку!

Вибачте за тривалу перерву: спочатку проблеми зі здоров'ям, а потім необхідність підтягнути роботу, яка простоювала під час хвороби, робили мене надто зайнятим, щоб готувати будь-які звіти останні кілька тижнів. Поки мене не вдасться клонувати, я ніяк не зможу робити все і відразу...

Сьогодні я спробую охопити - або хоча б почати охоплювати - хоча б найважливіші з останніх подій, пов'язаних з військовими діями в Україні за останні 2-3 тижні. Почну з повітряних бойових дій, оскільки вони впливають на всю війну.

Будь ласка, майте на увазі, що після тривалої перерви мої репортажі, ймовірно, спочатку будуть "трохи крихкими": пройде кілька днів, перш ніж я дійсно встигну зловити всі актуальні новини.

Призначення Сергія Суровікіна. Новий командувач не потребує мікроменеджменту путіна

8 жовтня 2022 року, одразу після оголошення про "мобілізацію 300 000 (шойгу) або 1 000 000 (інші джерела) резервістів", путін призначив нового командувача всіма військами всрф (і "союзними") в Україні: сергія володимировича суровікіна.

На відміну від попередніх офіцерів на цій посаді, суровікін є офіцером, який має "хоча б якусь подобу військово-повітряної освіти". Так, більшу частину своєї кар'єри він служив у мотострілецьких військах Збройних сил Російської Федерації (ЗС РФ). Потім, з червня 2016 року і подекуди влітку 2017 року, суровікін виконував обов'язки командувача російського угруповання військ у Сирії. Однак саме тоді його кар'єра стала "цікавою". Як пояснює московське видання Game of Poker, під час свого відрядження до Сирії суровікін встиг здійснити кілька подвигів. Він об'єднав командування російськими, асадівськими та іранськими силами в країні (так, що вони почали серйозно координувати свої операції, а не вести кожен свою війну); зорієнтував підрозділ вкс угруповання російських військ у Сирії на перекриття потоку постачання з Туреччини повстанським загонам на передовій; "успішно" завершив кампанію з навмисного нанесення ударів по органах цивільної влади до такої міри, що вони стали нефункціональними. Як наслідок, повстанці втратили можливість утримувати будь-які запаси боєприпасів і постачання всередині Сирії; десятки тисяч сирійців втекли до Туреччини; і повстанці врешті-решт були змушені відступити до північно-західного Ідлібу. Мабуть, не дивно, що в листопаді 2017 року суровікін був призначений командувачем воєнно-космічних сил (ПКС).

На мою думку, це призначення дало йому "краще" розуміння, а отже, і краще відчуття реальних можливостей сучасних повітряних сил, а також арсеналу балістичних і крилатих ракет вкс, ніж це було у випадку з іншими, більш ранніми російськими командувачами сил, розгорнутих в Україні. Це підтвердило "правильність" його уявлень про те, як вести війну такими засобами. Передусім, це довело путіну, що він може покладатися на суровікіна у досягненні бажаних результатів - і таким чином дозволити йому командувати самостійно, без його постійного мікроменеджменту. Не дивно, що вже наступного дня після вступу на посаду суровікін ініціював "ракетний удар" по Україні.

Стратегія виграти час. ЗС рф мирного часу фактично знищені

Суть стратегії суровікіна очевидна і "добре перевірена" на прикладі Сирії 2015-2017 років: унеможливити спроможність ворожого уряду і держави керувати повсякденним цивільним життям; зробити життя цивільного населення максимально жалюгідним - адже це деморалізує тих, хто його захищає, і навіть робить їх нездатними воювати. Останнє набуває особливого значення з огляду на те, що:

а) росіяни не змогли за вісім місяців безпосередньо вплинути на потік західних озброєнь і поставок для українських збройних сил;

б) росіянам терміново потрібно було виграти час, щоб компенсувати власні втрати.

Знову і знову протягом останніх восьми місяців ми бачили - фактично "обмежені" - зусилля росії, спрямовані на те, щоб зупинити потік поставок із Заходу для ЗСУ шляхом націлювання на залізничну мережу, склади зберігання та великі компанії, що здійснюють капітальний ремонт важкої техніки для українських збройних сил. В цілому ці зусилля можна оцінити як провальні: витрачено багато боєприпасів, а віддачі, по суті, мало. Навіть якщо і було завдано певної шкоди, ніщо не зробило цей провал більш очевидним, ніж дуже успішні українські контрнаступи на півночі Херсонщини та сході Харківщини минулого і цього місяця.

Ці наступальні операції де-факто завершили знищення зс рф "мирного часу" – російських збройних сил у тому вигляді, в якому вони вступили у війну. Хоча залишається незрозумілим, чи вони втратили 60 000, чи до 90 000 убитими в бою і стільки ж пораненими в бою, безсумнівним є те, що вони втратили близько 50% особового складу і техніки підрозділів, з якими вони вступали у війну. Саме це, зрештою, і змусило путіна провести цю мобілізацію.

Чому це "очевидно"?

Перевірте статистику, надану джерелами, які підраховують візуально підтверджені втрати (наприклад, блог Oryx): вони чітко показують, що станом на 15 вересня всрф втратили близько 50% свого довоєнного парку основних бойових танків (ОБТ) Т-72, Т-80 і Т-90. Поєднання доказів і оцінок втрат російської артилерії дає аналогічні результати.

Крім того, потрібен час, щоб витягнути з нафталіну резервну техніку і артилерійські установки, привести їх у боєздатний стан, навчити нові екіпажі, сформувати нові або відновити побиті частини, а потім перекинути їх в Україну. Нагадаємо, що ще в травні останній тверезий російський військовий аналітик полковник у відставці Михайло Ходарьонок пояснював, що для створення, навчання та оснащення нової бронетанкової дивізії потрібно не менше 90 днів (до речі, Ходарьонок ще до вторгнення попереджав, що росія не зможе перемогти, а коли почав задавати неприємні питання на каналі "Росія-1", його швидко заткнули).

Отже, висновок напрошується сам собою: вторинна мета цієї повітряної атаки на українську енергосистему - "виграти час". Виграти його за рахунок гальмування українського нарощування і логістики; затримати, відкласти, принаймні пригальмувати черговий український контрнаступ до того часу, поки не будуть "готові" нещодавно мобілізовані російські резервісти.

Вибір цілей. Він продемонстрував жахливий провал Заходу, який так і не спромігся поставити Україні сучасні засоби ППО

На відміну від Сирії, де територія ураження була відносно невеликою (наприклад, від головної авіабази вкс Хмеймім до східного Алеппо менше 120 км), в Україні вона величезна. Передусім, на відміну від Сирії 2015-2017 рр.:

- коли вкс рф мали "розкіш" розтринькувати десятки балістичних і крилатих ракет, щоб влучити дуже мало (до 60% розгорнутих ракет були несправні), а вкс могли наносити десятки тисяч авіаударів, не влучаючи майже ні в що, але при цьому не зазнавали нападів з боку неіснуючих повстанських ППО;

- але була успішною, оскільки могла продовжувати наносити удари по одним і тим же цілям протягом тривалого періоду часу, аж до фактичного ураження, і

- на відміну від Сирії 2015-2017 років, де достатньо було вивести з ладу кілька ліній електропередач, одну електростанцію, дві водоочисні споруди та кілька складів продовольства (і навіть на це росіянам знадобилося близько півроку);

- в Україні 2022 року такі, по суті, невеликі зусилля не спрацюють. Хоча б тому, що росія вже не має під рукою необхідної кількості балістичних і крилатих ракет: надто багато їх було витрачено за вісім місяців війни.

Саме це і зробило необхідною альтернативу: проста логіка підказує, що натомість росія може перешкоджати роботі всіх таких інстанцій - через відключення їх від електропостачання. Очевидно: росіяни не можуть виводити з ладу великі атомні електростанції. Як мінімум, це призведе до того, що радіація, яка швидко пошириться на територію росії, не лише отруїть значну частину України, хоча й у першу чергу. Але можуть бути уражені газові та вугільні теплові електростанції (ТЕС, кількість яких обмежена приблизно 15-16), а також гідроелектростанції (ГЕС). Ще простіше - і перспективніше - атакувати електромережі: вони розкидані по всій території країни і тому не так добре захищені, як ТЕС і ГЕС. Дійсно, нанесення удару по електромережі є найпростішим способом виконання цієї місії: відповідно, першочерговою ціллю цього "ракетного наступу" є українська електромережа.

Це стало очевидним вже після першого дня цього наступу, 10 жовтня, коли росіяни задіяли для нанесення ударів комбінацію балістичних і крилатих ракет, а також те, що українці називають "безпілотниками-камікадзе", тобто іранські "блукаючі високоточні керовані боєприпаси" Shahed-131 і Shahed-136,

- ТЕС-5, ТЕС-6, Дарницька ТЕС та Трипільська ТЕС в районі Києва,

- Львівська ТЕС-1,

- Бурштинська ТЕС,

- Дінпровська ТЕС,

- Криворізька ТЕС та інші подібні об'єкти.

Крім того, під приціл потрапили трансформаторні підстанції та підстанції. Наприклад, Вокзальна, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Кременчуцька (Полтавська), дві-три в Харківській області.

Можливо, українці стверджують, що 50-60% ракет і БПЛА були збиті, і надали багато доказів для багатьох своїх тверджень. Однак, немає сумнівів, що за останні 12 днів "пройшло" достатньо, щоб завдати ударів і пошкоджень. Перш за все, після майже двох тижнів цієї ракетної атаки, ніхто не заперечує, що вона завдає серйозної шкоди як українському енергопостачанню, так і електромережі. Останні два дні Уряд України був змушений запровадити віялові відключення електроенергії: вся країна залишається без світла щонайменше чотири години на добу. Це необхідно для проведення ремонтних робіт, а також для того, щоб зменшити навантаження на ТЕС і ГЕС, які ще працюють.

Сподіваюся, мені не потрібно пояснювати, які проблеми це створює для загальних зусиль України продовжувати вести цю війну.

....або який жахливий провал допустив Захід, коли протягом майже восьми місяців не зміг поставити Україні сучасні засоби протиповітряної оборони.

Суровікін здатен краще використати нові можливості іранських БПЛА

Окрім критично малої кількості балістичних ракет "Іскандер", крилатих ракет повітряного базування Х-101 і Х-555 та крилатих ракет морського базування "Калібр", суровікін сьогодні здатен розгорнути зростаючу кількість "баражуючих високоточних керованих боєприпасів" іранського виробництва (БВКБ, по суті, БПЛА, запрограмованих для нанесення удару по вибраних координатах), особливо "Шахед-136", а також, очевидно, і деяких "Шахед-131". Ви, мабуть, пам'ятаєте, що минулого місяця я досить докладно обговорював їх історію і можливості:

Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Використовуючи відомі серії іранських дронів-камікадзе, уламки яких були знайдені в Україні, колега з Румунії підрахував, що лише одних "Шахед-136" у росії на сьогоднішній день близько 90 одиниць. Ця цифра, ймовірно, збільшиться, оскільки Іран - попри всі можливі заперечення з боку офіційного Тегерана - скоріш за все, незабаром відправить до москви чергову партію.

Більше того, за підсумками візиту першого віце-президента Ірану, двох високопоставлених чиновників КВІР і представника Вищої ради національної безпеки до москви 6 жовтня ц. р. з'явилися повідомлення про те, що Іран невдовзі постачатиме росії балістичні ракети "Фатех" і "Золфагар". Іншими словами, на відміну від безсистемного мікроменеджменту війни, який досі здійснював путін, і кривавих лобових атак дворнікова, хтось на кшталт суровікіна, ймовірно, краще розуміє обмеженість власних сил і діятиме інакше, а також, ймовірно, краще дбатиме про ефективне розгортання наявних сил і засобів.

Повітряна війна. Відволікання перехоплювачів МіГ-29 і Су-27

Існують непрямі докази того, що цей "ракетний наступ суровікіна" має ще й "корисний побічний продукт": він змусив українські ВПС підняти по тривозі свої перехоплювачі.

Українські МіГ-29 і Су-27 є "1-ю лінією" протиповітряної оборони країни - інструментом, який зазвичай першим вступає в бій з російськими крилатими ракетами і БПЛА, що наближаються, - і вони вже збили низку крилатих ракет і "Шахідів".

Коли українські перехоплювачі зайняті вильотами на перехоплення, вони не можуть наносити удари ракетами AGM-88 HARM по російській ППО - як це було у вересні в районі Херсона (і то, судячи з усього, досить успішно: повідомлялося про до 30 влучень по "Буках", "Панцирях" і С-300). Більше того, коли українські перехоплювачі зайняті пошуком і збиванням крилатих ракет, що наближаються, вони підставляють себе під удар російських перехоплювачів і зенітно-ракетних комплексів дальнього радіусу дії.

Майже "несподівано", після підтвердженої втрати двох українських перехоплювачів у вересні, з росії з'явилися повідомлення про те, що 12 жовтня 2022 року український літак Су-27 (та/або один Су-24) був збитий ЗРК С-300В4 ракетами великої дальності 40Н6 або 48Н6ДМ на дальності 217 км. Можливо, деякі росіяни стверджують, що це сталося, коли цей літак (або два літаки) був (були) задіяний (задіяні) в якомусь авіаційному ударі по цілях в районі Бєлгорода: однак у мене є сумніви з цього приводу.

Більше того: дехто стверджує, що справжнім "вбивцею" був один із прототипів Су-57, який використовував ракету Р-37М класу "повітря-повітря". Поклавши руку на серце, я не довіряю будь-яким повідомленням про бойове застосування Су-57: принаймні, я не бачив жодних доказів, що цей тип є. Точніше, у вкс може бути шість таких літаків "в якійсь конфігурації, готових до випробувань", тобто не здатних вести будь-які бойові дії (навіть навчальні стрільби з бойовою зброєю).

Але Р-37М може бути розгорнута і з МіГ-31 та/або Су-35С, має теоретичну максимальну дальність польоту 400 км (при випуску з великої висоти і на великій швидкості), і один з них був зафіксований на відео, знятому українськими цивільними особами в Івано-Франківській області два тижні тому. .... і не забуваймо, що катастрофа МіГ-31 зі складу 790-го ІАП на аеродромі Бельбек, на окупованому Кримському півострові, ще 1 жовтня підтвердила, що вкс РФ не лише інтенсивно здійснює ними бойове повітряне патрулювання, а й фактично розгортає їх "так близько" до лінії фронту.

Загалом, немає жодних сумнівів, що результат "ракетного наступу суровікіна" матиме безпосередній вплив на розвиток подій на полі бою. Чим довше він триватиме - чим довше росія виявиться здатною його витримати - тим більшої шкоди зазнає Україна; чим більшої шкоди зазнає Україна, тим більше часу знадобиться її збройним силам для продовження контрнаступу.... і тим довше триватиме війна, і тим більше страждань зазнає цивільне населення.

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