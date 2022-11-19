Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян

Прихід холодів не зупинить війну, але змінить її темп і дасть можливість спланувати майбутні кампанії, вважає австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян. Про це у його новій колонці про можливу стратегію українців та рашистів.

Останнім часом мені ставлять багато запитань про вплив зими на війну в Україні. У певному сенсі це досить іронічно: я народився і живу на найбільш рівнинному, запиленому і спекотному континенті, який тільки можна собі уявити. Мій досвід зимових операцій обмежується дуже холодною зимою під час розгортання моєї оперативної групи на півдні Афганістану в 2006-2007 роках.

Проте є достатньо історичних свідчень з цього питання. Пам'ятаєте, російське вторгнення розпочалося наприкінці зими. Індійська армія вже дуже давно проводить високогірні і дуже холодні операції. Корея (пам'ятаєте водосховище Чосін?) і Друга світова війна (східний фронт, битва на Виступі тощо) - все це дає уявлення про те, як війна продовжується, незважаючи на настання зими.

Враховуючи, що війна навряд чи припиниться, але може змінити свій темп, чого нам слід очікувати в найближчі місяці?

путін призначив Суровікіна не для того, щоб той захищав територію. Але стратегічний вплив він контролювати не зможе

З російської точки зору, новий командувач генерал Суровікін, ймовірно, захоче консолідувати ключові сили і засоби, такі як логістика, вогнева підтримка, командування і контроль, щоб забезпечити їх виживання (українці добре вміють знаходити і вбивати таких людей), але при цьому гарантувати, що у нього є потрібні сили і засоби в потрібних частинах країни.

Тепер, коли виведення військ з Херсона завершено, Суровікін, ймовірно, також перегляне командування і керівництво російськими військами в Україні. Він провів достатньо часу в Україні під час свого попереднього призначення на посаду командувача і під час нинішнього, щоб отримати уявлення про те, хто є "сильними плавцями" в його керівній команді, а хто є "слабкими ланками", яких потрібно позбутися.

Таким чином, слід очікувати, що Суровікін може внести певні зміни в організацію сухопутних військ, розподіл ключових сил і засобів та головних командирів сил вторгнення.

Зима - це також можливість для Суровікіна спланувати кампанії, які будуть проводитися у 2023 році. путін призначив його командувачем не для того, щоб він захищав територію. Він там для того, щоб захопити решту території, яка ще не була захоплена в п'яти українських областях, анексованих путіним у вересні. Він продумуватиме свої пріоритети для цих наступальних операцій, їх послідовність, де використовувати досвідчені підрозділи, а також мобілізовані війська, і заходи з формування, які будуть потрібні задовго до цих наступальних операцій 2023 року. І він буде накопичувати запаси боєприпасів для цих майбутніх кампаній.

Нарешті, Суровікін захоче продовжити свою стратегічну кампанію бомбардувань цивільних об'єктів в Україні. Для цього немає жодних етичних чи професійних підстав. Як колишній солдат, я вважаю це огидним. Але росіяни, очевидно, вважають, що це чинить тиск на українців - і тих, хто схильний до умиротворення за межами України, - щоб вони сіли за стіл переговорів, тим самим даючи росії простір для маневру.

Реальність така, що такі кампанії рідко спрацьовують. Вона, безумовно, загартувала серця українців і, ймовірно, зробить більшість європейських урядів більш рішучими у своїй підтримці українського народу.

Останнім елементом, який буде важливим взимку, і який Суровікін не зможе контролювати, є кампанія стратегічного впливу росії. Хоча малоймовірно, що ці стратегічні заходи призведуть до надмірного послаблення санкцій на підтримку Москви, росія, головним чином, намагатиметься забезпечити, щоб ті, хто вагається щодо війни, залишалися на своїх позиціях.

Україна продовжить кампанію стратегічного впливу. А ЗСУ скористаються слабкими місцями ворога

Збройні сили України деякий час тому перехопили ініціативу в цій війні. З Харківською та Херсонською наступальними операціями вони набрали обертів. Вони не захочуть втрачати цей імпульс протягом холодних місяців.

Тому ми можемо очікувати, що українці проводитимуть опортуністичні атаки там, де вони знайдуть слабкі місця в російській обороні, продовжуючи шукати і знищувати логістичні вузли і російські об'єкти командування і управління.

Як і росіяни, ми повинні очікувати, що українці підбиватимуть підсумки, плануватимуть на 2023 рік і вноситимуть зміни до свого керівництва, організації та інших аспектів структури своїх збройних сил, де це буде потрібно. Я вже писав в іншому місці, що українці виявилися кращими за росіян в тактичній і інституційній адаптації в цій війні. Вони будуть використовувати цю адаптивну культуру навчання для того, щоб бути готовими до 2023 року.

Ми повинні очікувати, що Україна продовжуватиме і розвиватиме свою чудову кампанію стратегічного впливу. Це було невід'ємною частиною підходу України до розповіді своїх історій, здобуття підтримки Заходу і приниження морального духу ворога з самого початку війни. Ми, ймовірно, побачимо сюжети з офіційних та неофіційних каналів про погано оснащені та замерзаючі російські війська серед інших тем.

У політичному плані президент Зеленський протягом зими намагатиметься зберегти підтримку Заходу для своєї країни, особливо через військову, гуманітарну, розвідувальну та фінансову допомогу. Він боротиметься з російськими інформаційними операціями, які намагатимуться переконати європейців та інших у тому, що їхні високі рахунки за опалення взимку пов'язані з їхньою підтримкою України.

У той же час, він буде продовжувати консультуватися із західними лідерами щодо свого плану з 10 пунктів для припинення війни, який він представив на зустрічі G20 минулого тижня. Це було дуже послідовне звернення, і він заклав чіткі маркери щодо умов, які, на думку українського уряду, є основою для закінчення цієї війни.

Наче його робота не є достатньо важкою, президент Зеленський також намагатиметься протягом зими запобігти ініціативам, що зароджуються, розпочати переговори з росіянами найближчим часом. Враховуючи динаміку його військових сил та огидну поведінку росіян на всіх рівнях під час їхнього вторгнення, немає жодних раціональних причин для того, щоб Зеленський погодився на переговори зараз. Але це залишатиметься в центрі його зусиль у найближчі місяці, щоб не допустити примусу до переговорів, коли він ще може перемогти росіян на полі бою.

Найближчі місяці. Якщо нічого іншого, то найближчими місяцями слід очікувати ще більше сюрпризів. Центральним елементом війни є безперервні зусилля, спрямовані на отримання переваги над супротивником. Обидві сторони шукатимуть способи захопити територію, применшити потенціал іншої сторони та підірвати її моральний дух. Іноді це призводить до креативних і несподіваних дій. На це здатні обидві сторони у цій війні.

Цієї зими бойові дії будуть продовжуватися, але вже в іншому темпі. Триватимуть дальні удари з обох боків, триватиме інформаційна війна. І це вимагатиме від обох сторін уваги до захисту своїх солдатів (і техніки) від стихії, щоб зберегти якомога більше своєї бойової потужності для використання можливостей взимку і проведення більш масштабних наступальних кампаній у 2023 році.

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